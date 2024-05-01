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Деякі країни НАТО готові збільшити витрати на оборону до 3% ВВП

НАТО має збільшити рівень оборонних витрат до 3% ВВП

Деякі європейські країни-члени НАТО закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх 2%.

Про це заявив генеральний директор Європейської комісії з питань оборонної промисловості Тімо Песонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет щонайменше до 2% ВВП, дехто вже говорить про 3%", - сказав він.

Тиск щодо збільшення витрат зростає на тлі того, що затягується війна Росії проти України.

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"Люди розмірковують, як довго триватиме війна, що, на мою думку, є марними спекуляціями, оскільки загроза залишатиметься", - наголосив Песонен.

У ЄС зробили цю заяву після аналогічних закликів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга "піти далі", ніж визначені у 2014 році обов'язкові 2% ВВП оборонних витрат.

Наразі Польща і Греція - єдині дві країни ЄС в НАТО, які витрачають на оборону понад 3% ВВП, поряд із США.

Читайте також: Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, - Дуда

Автор: 

НАТО (6422) оборона (4770) фінансування (3092) Євросоюз (13313)


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Польща виділяє на оборону 4% від свого ВВП. Бубочка в 2021 виділив на оборону 3,2 % ВВП, в країні де 7 років йшла війна!
Чи є це не виконанням службових обов'язків що призвело до тяжких наслідків?
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01.05.2024 11:11 Відповісти
Янелох просто розумів що на витратах на оборону політичних очків не заробиш бо мудрий нарід не зрозуміє нашо тратити на оборону стільки грошей
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01.05.2024 11:22 Відповісти
Ху&ло витрачає на оборону 30% (!!!) ввп.
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01.05.2024 17:16 Відповісти
Це дуже добрий знак,менше трохи розкоші буде,більше реального сприйняття загрози.Бо останні 30 спокійних років так приспали Європу,що вона проспала 2008,2014,ледве прокинулась в 2022!
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01.05.2024 11:34 Відповісти
 
 