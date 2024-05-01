Деякі країни НАТО готові збільшити витрати на оборону до 3% ВВП

Деякі європейські країни-члени НАТО закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх 2%.

Про це заявив генеральний директор Європейської комісії з питань оборонної промисловості Тімо Песонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет щонайменше до 2% ВВП, дехто вже говорить про 3%", - сказав він.

Тиск щодо збільшення витрат зростає на тлі того, що затягується війна Росії проти України.

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"Люди розмірковують, як довго триватиме війна, що, на мою думку, є марними спекуляціями, оскільки загроза залишатиметься", - наголосив Песонен.

У ЄС зробили цю заяву після аналогічних закликів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга "піти далі", ніж визначені у 2014 році обов'язкові 2% ВВП оборонних витрат.

Наразі Польща і Греція - єдині дві країни ЄС в НАТО, які витрачають на оборону понад 3% ВВП, поряд із США.

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