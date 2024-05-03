Россия может захватить страны Балтии за неделю. Реакция НАТО будет дольше, - Скибицкий
Российская Федерация способна оккупировать Латвию, Литву и Эстонию в течение семи дней. При этом реакция НАТО будет длиться дольше.
Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.
Он назвал Европу наиболее неизвестным фактором войны. По мнению Скибицкого, если соседи Украины не смогут нарастить производство оружия, чтобы помочь Киеву, они, в конце концов, тоже окажутся под прицелом РФ.
"Россияне возьму Прибалтику за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней", - сказал представитель ГУР МО.
Он отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.
"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
друга безугла!
Ну і депресняк на фоні зневоднення у цього стюарта трапився.
утомили эти долбоящеры своими тупыми высерами для западной прессы)
Війна росии з Украіною довела що рашисти не зупинятся і мають великий птонціал в пушечному мясі. За останій рік війни раша перебудували своі РЄБ до бородьби з "розумними" боеприпасами НАТО, на яки і опирается віскова доктрина західних стран. лаптестан показав що зневажае людске життя як цівільного населеня так і віскових не своіх не супротивника. Вони продавлюють мясом і будуть продавлювати мясом, невіліруючі своім ребом точкови удари по містам скупченя та базам.
"У березні Україна виявила, що її снаряди Excalibur з GPS-наведенням раптово почали відхилятися від цілі через російські перешкоди. Щось подібне стало відбуватися і з керованими авіабомбами JDAM-ER. Українські ракети великої дальності GMLRS, що запускаються HIMARS, також почали промахуватися повз свої цілі. У деяких районах більшість ракет GMLRS зараз збиваються. Ще більше занепокоєння викликає зростаюча здатність російських засобів РЕБ протистояти безлічі дешевих БпЛА, які Україна використовує для всього: від розвідки і зв'язку на полі бою до вибуху при ударі по таким цілям, як танки або командні вузли
https://www.unian.ua/war/u-viyni-pochala-poznachatisya-perevaga-rf-v-oblasti-reb-the-economist-12465981.html
=========================================================
Це настільки очевидно, що повинно викликати неймовірну радість у "ждунів" та іншого ватно-кацапського елементу по цей бік фронту. Мов, готуйте гаспада хлєб-соль для асвабадітєлєй.
Моя б воля, я б просто розстрілював таких "розвідників". Спостережливий помітить військових, не тільки типу цього скібицького падли, які взагалі поводять себе, ніби вони служать не в ВСУ, а в редакціях пропагандонських ЗМІ.
Якщо його не турнуть у 24 години - значить це вкид від Зеленського з Єрмачком.
Зелена пліснява послідовно і системно тягне Україну до капітуляції.
вони вже і так у стані опосума. то треба, ще і посцяти на них.
це попріколу!
Страны Балтии - не мальчики для битья.
Это у нас во время войны дороги строят вместо того, чтобы армию вооружать......
Это у нас шоумен может быть главкомом....
Как сказан один американский сенатор, только дурак не напал бы на Украину при таком непрофессионализме руководства.
Чому в нас всього цього нема? А порівняйте корупцію і зраду у владі в Україні і в Прибалтиці. І питань більше не буде
Чекаємо ще про "ядерний попіл" заяв.