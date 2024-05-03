Россия может захватить страны Балтии за неделю. Реакция НАТО будет дольше, - Скибицкий

Российская Федерация способна оккупировать Латвию, Литву и Эстонию в течение семи дней. При этом реакция НАТО будет длиться дольше.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

Он назвал Европу наиболее неизвестным фактором войны. По мнению Скибицкого, если соседи Украины не смогут нарастить производство оружия, чтобы помочь Киеву, они, в конце концов, тоже окажутся под прицелом РФ.

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"Россияне возьму Прибалтику за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней", - сказал представитель ГУР МО.

Он отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

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"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", - добавил он.