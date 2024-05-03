РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12334 посетителя онлайн
Новости
6 698 66

Россия может захватить страны Балтии за неделю. Реакция НАТО будет дольше, - Скибицкий

Країни Балтії Росія може захопити за тиждень

Российская Федерация способна оккупировать Латвию, Литву и Эстонию в течение семи дней. При этом реакция НАТО будет длиться дольше.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью The Economist, сообщает Цензор.НЕТ.

Он назвал Европу наиболее неизвестным фактором войны. По мнению Скибицкого, если соседи Украины не смогут нарастить производство оружия, чтобы помочь Киеву, они, в конце концов, тоже окажутся под прицелом РФ.

Также читайте: В мае Россия применит "трехслойный" план дестабилизации Украины, - ГУР МО

"Россияне возьму Прибалтику за семь дней. При этом время реакции НАТО составляет десять дней", - сказал представитель ГУР МО.

Он отметил, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, устранив непосредственную угрозу со стороны воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты России, которыми когда-то пугали. Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу, оставив Украину в игре.

Также читайте: Если Украина упадет, Россия через полгода начнет войну в странах Балтии, - экс-командующий войсками НАТО Кларк

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", - добавил он.

Автор: 

Балтия (352) россия (95372) Скибицкий Вадим (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
Знову це опудало вилізло! скібіцький с'їбися з медіа простору!
друга безугла!
показать весь комментарий
03.05.2024 08:57
+21
Здається знайшли заміну ''буданзі''-буде ''скібіванга''.
показать весь комментарий
03.05.2024 08:58
+19
Щось воно розбазікалось,розвідки ніхто не повинен чуть і бачить.
показать весь комментарий
03.05.2024 08:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову це опудало вилізло! скібіцький с'їбися з медіа простору!
друга безугла!
показать весь комментарий
03.05.2024 08:57 Ответить
Щось воно розбазікалось,розвідки ніхто не повинен чуть і бачить.
показать весь комментарий
03.05.2024 08:59 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2024 08:58 Ответить
Здається знайшли заміну ''буданзі''-буде ''скібіванга''.
показать весь комментарий
03.05.2024 08:58 Ответить
Там лише такі говоруни. Спеців зеля зняв, щоб програти. Поразка це його перемога
показать весь комментарий
03.05.2024 09:52 Ответить
сьогодні світ належить тік-токєрам, коє-какєрам та інстасамкам з інстасамцями.
показать весь комментарий
03.05.2024 08:59 Ответить
О! - вже и Балтію поховав - шо це иого так прорвало
показать весь комментарий
03.05.2024 08:59 Ответить
Може він вчора "олів'є" несвіжий з'їв. От і дрище далі ніж бачить.

Ну і депресняк на фоні зневоднення у цього стюарта трапився.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:49 Ответить
Олів'є був свіжий тільки майонез прострочений.
показать весь комментарий
03.05.2024 10:19 Ответить
в мене таке враження ,що він разом з зе вживають на пару.
показать весь комментарий
03.05.2024 08:59 Ответить
на гольфкарах через житомир и чоп сразу на вильнюс,а там как мопеды к крынкам незаметно смогут подогнать чтоб не спалили, сразу плацдарм на вашингтон открываеться.
утомили эти долбоящеры своими тупыми высерами для западной прессы)
показать весь комментарий
03.05.2024 09:00 Ответить
+ +
показать весь комментарий
03.05.2024 09:02 Ответить
саме так, на гольфкарах. невеликі групи спецназу (в т.ч. і **************) озброєні великою кількістю птрк і пзрк. тільки через гродно, мінськ та пськов. суцільної зони мінування нема, суцільної лінії фронту - нема. якихось обладнаних і готових до оборонних дій опорних пунктів - нема. цілком реальний план на підвищщення ескалації.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:25 Ответить
Той хто дума що супротивник тупіш за себе вже програв.
Війна росии з Украіною довела що рашисти не зупинятся і мають великий птонціал в пушечному мясі. За останій рік війни раша перебудували своі РЄБ до бородьби з "розумними" боеприпасами НАТО, на яки і опирается віскова доктрина західних стран. лаптестан показав що зневажае людске життя як цівільного населеня так і віскових не своіх не супротивника. Вони продавлюють мясом і будуть продавлювати мясом, невіліруючі своім ребом точкови удари по містам скупченя та базам.

"У березні Україна виявила, що її снаряди Excalibur з GPS-наведенням раптово почали відхилятися від цілі через російські перешкоди. Щось подібне стало відбуватися і з керованими авіабомбами JDAM-ER. Українські ракети великої дальності GMLRS, що запускаються HIMARS, також почали промахуватися повз свої цілі. У деяких районах більшість ракет GMLRS зараз збиваються. Ще більше занепокоєння викликає зростаюча здатність російських засобів РЕБ протистояти безлічі дешевих БпЛА, які Україна використовує для всього: від розвідки і зв'язку на полі бою до вибуху при ударі по таким цілям, як танки або командні вузли

https://www.unian.ua/war/u-viyni-pochala-poznachatisya-perevaga-rf-v-oblasti-reb-the-economist-12465981.html
показать весь комментарий
03.05.2024 09:45 Ответить
Тупорилий ішак випустив чергового пса ( на кшталт суки-безмоглої), щоб готувати суспільну думку, що спротив кацапам є марним і треба домовлятись.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:01 Ответить
"...щоб готувати суспільну думку, що спротив кацапам є марним і треба домовлятись. "
=========================================================
Це настільки очевидно, що повинно викликати неймовірну радість у "ждунів" та іншого ватно-кацапського елементу по цей бік фронту. Мов, готуйте гаспада хлєб-соль для асвабадітєлєй.
Моя б воля, я б просто розстрілював таких "розвідників". Спостережливий помітить військових, не тільки типу цього скібицького падли, які взагалі поводять себе, ніби вони служать не в ВСУ, а в редакціях пропагандонських ЗМІ.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:12 Ответить
Не може,бо країни Балтії в НАТО, а не на сторінці друкованих видань. Коли Франція пропонує допомогу в наземних військах, чиновники України вітають дебилізм в аналізі війни. А він точно з розвідки?
показать весь комментарий
03.05.2024 09:01 Ответить
Скібіцький наварнякав у своєму інтерв'ю на три державні зради.
Якщо його не турнуть у 24 години - значить це вкид від Зеленського з Єрмачком.
Зелена пліснява послідовно і системно тягне Україну до капітуляції.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:05 Ответить
"А Кац предлагает сдаться!"
показать весь комментарий
03.05.2024 09:05 Ответить
Ещё одна маланская рожа.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:06 Ответить
давай, скибіцький, залякуй до всирачкі, цих європейських рожевих єдинорогів.
вони вже і так у стані опосума. то треба, ще і посцяти на них.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:06 Ответить
я понял эта мохнатка ляпает что попало....а там кацапы и сидней своими 3 бдками с крейсером мацква захватят,а что если гнать пургу то забристую аля медведев))))
показать весь комментарий
03.05.2024 09:09 Ответить
Прикордонні міста Балтії захищені гірше Часового Яру, м0скалі їх візьмуть за десяток годин і через добу в них буде вже закінчуватись різанина і місцеве населенгя
показать весь комментарий
03.05.2024 09:44 Ответить
Цього поца вже забагато.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:07 Ответить
це разогрєв. зранку.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:13 Ответить
Бутусов, досить знущатися з читачів, виставляючи оце zeлене лпудало!!!
показать весь комментарий
03.05.2024 09:09 Ответить
нєнє.
це попріколу!
показать весь комментарий
03.05.2024 09:11 Ответить
Краще вже оце нещастя ніж Безугла, на її фізіономію в мене алергія.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:19 Ответить
Ніт! На відміну від зелені Прибалтика завжди знала, хто ворог і готувалася не до шашликів. І маніпулює пан Скібіцкій. НАТО відреагує відразу авіаціжю і далекобійною зброєю. Теоретично ща 10 днів може відбутися насичення наземними силами, в тому числі бронетанковими. Хоча певні сухопутні війська партнерів по НАТО у прибалтійських крахнах вже присутні.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:11 Ответить
"відразу", це коли прикордонні міста виріжуть вже.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:45 Ответить
Еіт! Відразу - це коли зафіксують рух колон супутники-шпигуни.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:57 Ответить
Эстонию возможно (по причине "неспешности" национального характера, эстонским парням нужно БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, чтоб собраться и отразить агрессию), Латвию возможно по причине внутреннего предательства и саботажа (большого кацапского населения), а вот Литву вряд ли!!!
показать весь комментарий
03.05.2024 09:15 Ответить
Я ще з совєцького минулого знав, що ні литовці, ні латиші не ненавиділи кацапів з такою люттю, як їх ненавиділи естонці. От якраз саме в Естонії її народ здатний насправді воювати з кацапнею до останнього естонця. Не знаю, як в містах, а в сільській місцевості, по хуторах в кожного хазяїна зберігається, як правило, в готовності цілий арсенал ручної зброї від кулеметів та РПГ до пістолетів і гранат. Кацапи ні одного метра не пройдуть, щоб з кожного куща та з-за кожного валуна по ним не вівся сильний вогонь.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:30 Ответить
..философский вопрос:что будет,если будет...Давно ясно,что есть одна догма по Бзежински..Пока есть мацковия все ее соседи Обязаны быть вооружены..Все остальное значения не имеет...Имеем дело с абортом природы-болотами мацковии
показать весь комментарий
03.05.2024 09:16 Ответить
Та що незрозуміло? Квартальна гопота відправила півника залякувати захід дати більше грошей.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:16 Ответить
Добре що в НАТО є Угорщина.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:16 Ответить
Не верю.
Страны Балтии - не мальчики для битья.

Это у нас во время войны дороги строят вместо того, чтобы армию вооружать......
Это у нас шоумен может быть главкомом....

Как сказан один американский сенатор, только дурак не напал бы на Украину при таком непрофессионализме руководства.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:18 Ответить
пронесло трешаком від Скиба
показать весь комментарий
03.05.2024 09:22 Ответить
Це недоумкувате "представник ГУР"??? На якому смітнику цього АНАЛітика з кошлатим підборіддям знайшли??? Потенційний наречений Безмозглої...
показать весь комментарий
03.05.2024 09:24 Ответить
Хотів подивитися на біографію цього "зловіщуна", як дослужився до генерала - але чомусь жодної інформації ані про освіту, ані про кар'єру. Натомість той же Буданов є і в Wikipedia, і серед інших джерел. Дивно.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:24 Ответить
А Ви забули, де ЗЕКО-***** отримала освіту? ))) Прискорених курсів на курортах достатньо, щоб керувати державою і розпоряджатись життями людей...
показать весь комментарий
03.05.2024 09:26 Ответить
Він , мабуть таж пивом торгував.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:28 Ответить
З таким генералом і ворогів не треба. Дай дурню волю, заведе в неволю. Скібіцького на гілляку!
показать весь комментарий
03.05.2024 09:26 Ответить
Не буде Рашка нападати на країни Балтії. Бо отримає добре по зубах. Там є Ф-16, протиповітряна оборона, американські військові. А в нас всього цього нема. Скібіцький лякає європейців.

Чому в нас всього цього нема? А порівняйте корупцію і зраду у владі в Україні і в Прибалтиці. І питань більше не буде
показать весь комментарий
03.05.2024 09:27 Ответить
Шведи з відмінно озброєним військом через нешироке Балтійське море. Для гріппенів долетіти що до Латвії, що до Естонії потрібні лише якісь хвилини.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:35 Ответить
По-перше, не існує ніякої "прибалтиці", це москальский новояз. А ось із зрадою в країнах Балтії є нюанси - там в кожній приблизно третина з особливою щєлепою і сірим паспортом.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:47 Ответить
Litve takogo netu,tut vsego jest 5 procentov ruskix,poliakov jest bolse cem riuskix
показать весь комментарий
03.05.2024 12:27 Ответить
Ви родич того тупого моджахеда? Не чули, що в цих країнах стоять боєздатні підрозділи з інших країн НАТО? Новина і для вас?
показать весь комментарий
03.05.2024 09:30 Ответить
Чому це базікало не закриє рота ?
показать весь комментарий
03.05.2024 09:28 Ответить
Цей дурник певно забув, що в Латвії, Литві та Естонії стоять також підрозділи НАТО з інших країн. Але ж куди таке знати цьому спецалідристу - головне якесь моджахедське кошлаття на бороді відростити і доглядати (((
показать весь комментарий
03.05.2024 09:29 Ответить
А толку від тих підрозділів, якщо жодного укріплення не побудовано?
показать весь комментарий
03.05.2024 09:49 Ответить
Jest vojska tut NATo gde to vsego budet do 3000 tysiac no ne kolicetsvo tut delo a texnike sto zavezli soboju.NATO vojenije i zdes takogo ze urovnia,po ixnej programe obuceni.Ja nevizu raznici mezdu nasimi litovskimi soldatami i amerikansami po kacestvu urovnia podgotovki
показать весь комментарий
03.05.2024 11:26 Ответить
Дали команду і текст
показать весь комментарий
03.05.2024 09:32 Ответить
Якщо послухати цього мудозвона, то кацапи мають безмежні сили, ресурси і їм немає кінця. Насправді, якщо подивитися тверезим оком, за півроку кацапи просунулися максимум на 15-20 км, це відстань від Бахмуту до околиць Часів Яру. Один дебіл (захарченко з днр) колись вже погрожував дійти до Ла Маншу. Другий лякає нападом на Балтію
показать весь комментарий
03.05.2024 09:36 Ответить
Щось сьогодні забагато балачок, цього крамаря у військовій формі.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:40 Ответить
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:43 Ответить
Таке враження, що ГУРМО цього уйобка на шоу Соловйова знайшло.

Чекаємо ще про "ядерний попіл" заяв.
показать весь комментарий
03.05.2024 09:45 Ответить
Балтійські країни під захистом НАТО. Потенційна ціль - Молдова
показать весь комментарий
03.05.2024 10:24 Ответить
Вильнюс за 3 дня?! Где-то мы это слышали... Интересно какими силами и как скрыть сосредоточение этих сил перед наступлением.
показать весь комментарий
03.05.2024 10:37 Ответить
Дешевенький шантаж?
показать весь комментарий
03.05.2024 10:50 Ответить
 
 