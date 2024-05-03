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Новости
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В мае Россия применит "трехслойный" план дестабилизации Украины, - ГУР МО

Скібіцький

Россия намерена применить трехуровневый план дестабилизации Украины. Он сочетает в себе преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине и изоляцию на международной арене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Май станет ключевым месяцем, когда Россия применит "трехслойный" план дестабилизации страны.

Первая часть плана - военная. Несмотря на то что Конгресс США с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она доберется до линии фронта.

"К тому же, вряд ли эта помощь сравнится с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от управляемых авиационных бомб, которые Россия ежедневно сбрасывает на Украину", - отметил Скибицкий.

Вторая - это российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политическую легитимность Владимира Зеленского, президентский срок которого условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция допускает бессрочное продление президентства в военное время.

Третья часть плана, по словам генерала, - это неустанная кампания России по изоляции Украины на международном уровне.

"Они будут любым способом расшатывать ситуацию", - считает Скибицкий.

Напомним, Скибицкий в том же интервью заявил, что потеря Часового Яра, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет, так же как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

Также читайте: Россия, вероятно, готовится к наступлению в районах Харьковской и Сумской областей в конце мая-начале июня, - Скибицкий

Автор: 

дезинформация (342) разведка (4170) россия (95372) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+13
"Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України", а що робить Україна, щоб навʼязати росії свої плани?
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03.05.2024 06:47
+13
"...ізоляцію на міжнародній арені..."

Наше опудало "президента" вже успішно виконало цей "третій" пункт.
Небриту бомжацьку морду Зеленського і морду Єрмака бачити вже не бажає ніхто.
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03.05.2024 07:32
+12
А мы сделаем пятишаровый асфальт и будем пить кофе в Крыму.
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03.05.2024 07:01
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"Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України", а що робить Україна, щоб навʼязати росії свої плани?
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03.05.2024 06:47 Ответить
А Україна готується в травні до шашликів і вже коли знову наїмося Вовіних шашликів, відразу всі поїдемо пити каву на Набережну Ялти, про що нам по вухах чесали найкращі розвідники Планети і радники Президента.
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03.05.2024 08:10 Ответить
Що, що... диктатуру, корупцію... не покладаючи рук
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03.05.2024 08:32 Ответить
І j2, на кшталт скібіцького кацапам у цьому допоможе
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03.05.2024 06:49 Ответить
Не допоможе а вже помагає .
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03.05.2024 08:10 Ответить
Диктатура закінчила оформлення...
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03.05.2024 06:52 Ответить
раніше в срси як хотіли повисити ціну на щось то запускали слухи з допомогою бабок біля будинків і різних говорунів в чергах в магазинах
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03.05.2024 06:55 Ответить
в гур мо есть свой мистер хайд и доктор джекил,буданов и єтот косплейщик авраама линкольна на минималках,один в крыму отдыхает второй пророчет прорыв кацапов до ламанша на мопедах за неделю.
а за клоунов речников то вообще ничего говорить не надо и так ржака.слава богу есть тг,где оператив инфа с видосикками и не хрипатыми,а нормальными)
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03.05.2024 06:55 Ответить
BBC
"Кирило Буданов - найпублічніший керівник воєнної розвідки не тільки в історії України, а й в масштабах всього світу. Він регулярно дає інтерв'ю журналістам та з'являється на публічних заходах, де з однаково незворушним виразом обличчя озвучує оптимістичні прогнози для України у війні та пророкує розпад Росії."
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03.05.2024 07:01 Ответить
досить для ворога робити підказки ця інформація не для загалу а для спеців
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03.05.2024 06:58 Ответить
Ця інформація для розваги, а не для спеців.
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03.05.2024 12:20 Ответить
А мы сделаем пятишаровый асфальт и будем пить кофе в Крыму.
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03.05.2024 07:01 Ответить
Виглядає так, що саме Скібіцький відповідає за другу складову кремлівського плану. Одним зрадником більше, одним менше - какая разніца? Якщо серед них САМ Ze-********** і його .ОПа!
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03.05.2024 07:05 Ответить
Зелене шобло вже давно застосовує цей план, тут і рашки не треба.
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03.05.2024 07:07 Ответить
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03.05.2024 07:09 Ответить
А чому в травні? Росія застосовує цей план відколи Україна існує.
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03.05.2024 07:09 Ответить
Не зовсім, переведення центру Русі з Києва на московію було помилкою історії, що відбулася через наступи опущеної орди, лишньохромосомі тварюки болотні тварини почали сильні гоніння на все Українське, так би мовити пішли проти своїх Господарів з часів Петра та Катерини!
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03.05.2024 07:36 Ответить
Переведення Русі у московію відбулося придворними істориками КатериниІІ.
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03.05.2024 12:22 Ответить
Такий план був присутній у коцапів завжди ось тільки зараз про це взнав типу розвідник Скєбіцкий і то з газет та інтєрнєту...)
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03.05.2024 07:16 Ответить
"...ізоляцію на міжнародній арені..."

Наше опудало "президента" вже успішно виконало цей "третій" пункт.
Небриту бомжацьку морду Зеленського і морду Єрмака бачити вже не бажає ніхто.
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03.05.2024 07:32 Ответить
..от якби ж ОПа дермака відпустила Червінського, повернула Українцям 5й прямий еспресо, не ігнорувала опозиці. перестала красти вагонами, створила "уряд народної довіри"..., то шарів дестабілізації нестабільного Зеленського було би точно менше
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03.05.2024 07:50 Ответить
Тут відразу читається, що кацапи будуть запускати ІПСО, що ніби Президент України не має легітімності. Що після 20 травня 2024 він не легітімний і вони праві, бо Конституція не передбачає іншого і нарід вибирав Президента виключно на 5 років. Пан Скібіцький забувся, що в нас війна і всі методи вже використувуються в цій війні, але вони мають використовуватися обома сторонами, а не тільки кацапами.
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03.05.2024 07:57 Ответить
Як швидко все зелене лушпиння перетворилося в конституціоністів, тобто дозволяють собі трактувати Конституцію на свій лад, забуваючи, що це тільки прерогатива Конституційного суду України, до якого з цим питанням звернутися в них так і не стало мужності. Без висновків КСУ, щодо його повноважень, після закінчення терміну 20 травня, він самозванець для більшості українців.
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03.05.2024 08:10 Ответить
ти *****с,звідки ти виліз?
За два дня,написати скільки гадості на всю Україну та ЗСУ!
це і є твоя задача по дестабілізації всієї України!
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03.05.2024 08:47 Ответить
зелю геть!
17 днів залишилося,цьому наркоману,та зраднику України!
потім нах*й з країни! дєрьмаки,татарови,скібіцькі,сирські,арахамії,безуглі і їм подібні разом за пісюнограєм - з України!
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03.05.2024 08:51 Ответить
Яке нах з України?

Паскуди награбували і знищили країну і далі щоб їхали відпочивати на Гаваях?

Ні - їх не можна відпускати ні в якому разі...
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03.05.2024 11:37 Ответить
Тришаровий план ? Про щось подібне я вже чув від зешобли. Здається то був "тришаровий" захист енергооб"єктів, який по факту виявився багатошаровим пи*****м.
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03.05.2024 08:52 Ответить
А це, що новий глашатай, а будя де?
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03.05.2024 08:54 Ответить
Поїхав мавзолей підривати.
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03.05.2024 11:30 Ответить
росія весь час проводить проти нашої держави інформаційні операції, для залякування. А які інформаційні операції проводимо ми? Крім анонсу минулорічного контрнаступу, коли повірили і ми і ворог, оце була моцна інформаційна атака, наголос на слові інформаційна. Тільки результат правда... А зараз? Більше року вустами наших керманичів анонсуємо знищення кримського мосту. - Та все, він не доживе, та все, скоро буде знищений, фотографуйтеся з ним на останок... Тільки от час іде, він як стояв так і стоїть. Вже й Атакамс є, хоч одна ракета полетіла в той сраний міст? Маю надію, що готується щось таке...таке...
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03.05.2024 09:07 Ответить
та політичну легітимність Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня
На це працює популярний тут ТаймЗє.
1. Стверджує, що для прийняття законів українцям не потрібна ані ВРУ, ані Президент, все можна зробити шляхом референдуму. Але за Конституцією всеукраїнський референдум, після збору підписів за його проведення, оголошує або ВРУ, або Президент.
2. Стверджує, що зєля в статусі в.о. не має права підписувати будь-які нормативно-правові акти, хоча в законодавстві нічого не сказано про обмеження повноважень в.о. Президента України.
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03.05.2024 09:13 Ответить
Та не. Ведь его выбрали в 19 году. Он теперь может делать что хочет и делает. А кто против - тот русня. Все же просто как два и два. У нас есть царь.
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03.05.2024 09:47 Ответить
Конституційно зєлю може замінити лише Стефанчук.
Але всі зєлєні та вся ОПа залишаться на місцях.
При цьому Стефанчука може усунути ВРУ і поставити, наприклад, бєзумную. Або подоляка.
Тоді який сенс у цій заміні?
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03.05.2024 09:51 Ответить
Конституционно нужно проводить выборы. Вот и все. Нет никаких вечных президентов.
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03.05.2024 09:52 Ответить
Вибори провести не набагато складніше, ніж всеукраїнський референдум.
Так що, якщо ТаймЗє вважає технічно можливим проведення всеукраїнського референдуму, то чому мовчить про можливість усунути зєлю повністю конституційним шляхом - шляхом виборів?
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03.05.2024 09:56 Ответить
Это не мои проблемы как бы.
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03.05.2024 09:57 Ответить
ТаймЗє наполегливо натякає саме на "пряме народовладдя шляхом референдуму".
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03.05.2024 09:59 Ответить
Вообще писал когда-то, что все кто проголосовали за продолжение военного положения в феврале, отменив выборы, нарушили конституцию и должны сидеть в тюрьме. Так как это классический переворот против конституционного строя

. Но в Украине не действуют ни законы, ни конституция. Если у тебя власть, то ты можешь творить что тебе будет угодно. Собственно так было всю историю, просто у Зеленского нет никаких рамок приличий, оттого он нарушает её более явно.
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03.05.2024 09:55 Ответить
Що треба було робити, коли перший термін ВП сплив?
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03.05.2024 09:57 Ответить
Речь про февраль этого года, когда они проголосовали.
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03.05.2024 09:58 Ответить
А якби не проголосували, то що було б?
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03.05.2024 10:01 Ответить
То выборы проводятся же. Они же говорят - мы не можем выборы. У нас военное положение. А за военное положение проголосовали депутаты. Зачем они это сделали?
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03.05.2024 10:02 Ответить
Коли немає ВП, не діє закон про правовий режим воєнного стану.
А значить, немає мобілізації.
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03.05.2024 10:08 Ответить
Повторюсь, что это не мои проблемы.
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03.05.2024 10:10 Ответить
Тоді нащо про царя писали? То ж не ваша проблема також.
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03.05.2024 10:12 Ответить
Потому что это работа чиновников и законодателей. Они должны её решать. Но зачем? Им и так хорошо.
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03.05.2024 10:14 Ответить
Когда депутат рассказывает что он ничего не может сделать с законами, то знай что он нагло врет. Ведь у него есть власть менять законы..
Когда чиновник рассказывает что он не может выдать тебе разрешение - то он нагло врет. Он может выдать тебе разрешение.
Когда бюрократ говорит что у него нет денег на что-то что намного меньше бюджета которым он распоряжается, то он нагло врет - у него всегда есть для этого средства.

Оттого все чем кормят наши власти это просто наглое и циничное вранье.
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03.05.2024 10:21 Ответить
В 2014р, Рибак подав у відставку, ВР вибрала спікером і в.о. Президента Турчинова.
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03.05.2024 12:59 Ответить
От якби зєля у відставку подав...
Але ж не подасть.
Поки д'Єрьмака не усунемо, толку не буде.
А усунути його може новий Президент, який набере свій офіс з інших людей.
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03.05.2024 13:07 Ответить
Головне щоб влада росії не допомагала
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03.05.2024 09:29 Ответить
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
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03.05.2024 09:46 Ответить
План как править в Украине, который успешно реализован.
1. Захватить власть.
2. Поставить везде своих петушков, которым нравится красивая жизнь. От СМИ и блоггеров до всяких чиновников и даже военных, которые продали верность украинскому народу за плюшки здесь и сейчас.
3. Петушки славят власть.

Параллельно грести деньги с бюджета, отдавая крохи петушкам. Идеальная схема и работает же.
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03.05.2024 09:50 Ответить
Яка стаття Конституції допускає безстрокове продовження президентства у воєнний час? Вони, взагалі, хоч раз читали Конституцію? Взагалі, всі ці спічі про "Майдан-3", "політичну легітимність президента", "неможливість виборів президента в умовах війни" та тому подібне це пробивання почви для встановлення диктатури в Україні, хто не згоден - агент ФСБ. Існують механізми передачі президентських повноважень без виборів, як це було в 2014-му. А весь цей "гнусавий гундьож" лише спроба якомога довше утриматись при владі.
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03.05.2024 09:58 Ответить
Украина и так диктатура. Просто диктатуре нужно сохраняться. Вот они придумали как им сохраниться. Мы не можем ничего поменять - у нас лапки.
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03.05.2024 09:59 Ответить
2га проблема вирішується надзвичайно просто на протязі тижня.
Єрмак з Зеленським виходять. Вибори в "Дії" або "Військовому кабінеті".
За цей час керує парламент. Україна парламентська республіка.
3я проблема вирішується на протязі 3 місяців, інвестуючи нє в ресторани у Уошінгтоні, телемарафон в Україні, маєтки за кордоном, а в проукраїнську пропаганду в Європі та США, витискаючи російську.
3я проблема вирішується завдяки вирішенню 2ї і 3ї. Бо після звільнення Єрмака з Зеленським відкриваються справи і впровадження по саботажу військової промисловості на протязі 5років "керування" проросійським керівництвом в Україні. Картбланш на зачистку всієї укр системи що провалла виробництво зброї + створення нової діячої і ефективної
План- виконання. Невиконання- кара.
Ось і все. Надзвичайно просто
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03.05.2024 10:21 Ответить
Руйнування нашої економіки, дискредитація, дестабілізація, демотивація: усі ці пункти російського плану успішно виконуються нашою владою
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03.05.2024 10:59 Ответить
Влада чомусь боїться кінця травня з переляку розповідає про план дестабілізації, майдан три та ще якись дивні речі Скоро буде "у вагіні бімба" як в 2014 Питання, коли вони перестануть п-ти та почнуть працювати залишається відкритим
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03.05.2024 11:15 Ответить
Вони як раз працюють і дуже успішно.
Тільки дурні цього не бачать.
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03.05.2024 11:42 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВЕСЬ ВЕЧЕР НА МАНЕЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
БЕНЕФИС _ СЕГОДНЯ !!!!
ВСЕМИРНОИЗВЕСТНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ ОТ СЕГОДНЯ !!!!!
С К А Б И Ц К И Й !
переплюнул Буданова по числу видосиков!

У травні Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України Джерело:
Росія може захопити країни Балтії за тиждень. Реакція НАТО буде довшою, - Скібіцький Джерело:
Рано чи пізно росіяни захоплять Часів Яр, - Скібіцький Джерело:
Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький Джерело:

СЕГОДНЯ ЕГО ДЕНЬ !!!!
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03.05.2024 11:48 Ответить
недосмотрел, блин:

Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький Джерело:
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03.05.2024 11:50 Ответить
Так як дестабілізує ОП ситуацію, кацапам ще тра повчитись.
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03.05.2024 12:00 Ответить
Бу-га-га! Зеля все среться Майдану з гаслами, що він нелегітимний №2. Ригівське оточення його цим постійно лякає, і штовхає на нові кроки по узурпації влади.
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03.05.2024 14:45 Ответить
 
 