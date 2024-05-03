В мае Россия применит "трехслойный" план дестабилизации Украины, - ГУР МО
Россия намерена применить трехуровневый план дестабилизации Украины. Он сочетает в себе преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине и изоляцию на международной арене.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Май станет ключевым месяцем, когда Россия применит "трехслойный" план дестабилизации страны.
Первая часть плана - военная. Несмотря на то что Конгресс США с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она доберется до линии фронта.
"К тому же, вряд ли эта помощь сравнится с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от управляемых авиационных бомб, которые Россия ежедневно сбрасывает на Украину", - отметил Скибицкий.
Вторая - это российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политическую легитимность Владимира Зеленского, президентский срок которого условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция допускает бессрочное продление президентства в военное время.
Третья часть плана, по словам генерала, - это неустанная кампания России по изоляции Украины на международном уровне.
"Они будут любым способом расшатывать ситуацию", - считает Скибицкий.
Напомним, Скибицкий в том же интервью заявил, что потеря Часового Яра, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет, так же как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.
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а за клоунов речников то вообще ничего говорить не надо и так ржака.слава богу есть тг,где оператив инфа с видосикками и не хрипатыми,а нормальными)
"Кирило Буданов - найпублічніший керівник воєнної розвідки не тільки в історії України, а й в масштабах всього світу. Він регулярно дає інтерв'ю журналістам та з'являється на публічних заходах, де з однаково незворушним виразом обличчя озвучує оптимістичні прогнози для України у війні та пророкує розпад Росії."
Наше опудало "президента" вже успішно виконало цей "третій" пункт.
Небриту бомжацьку морду Зеленського і морду Єрмака бачити вже не бажає ніхто.
За два дня,написати скільки гадості на всю Україну та ЗСУ!
це і є твоя задача по дестабілізації всієї України!
17 днів залишилося,цьому наркоману,та зраднику України!
потім нах*й з країни! дєрьмаки,татарови,скібіцькі,сирські,арахамії,безуглі і їм подібні разом за пісюнограєм - з України!
Паскуди награбували і знищили країну і далі щоб їхали відпочивати на Гаваях?
Ні - їх не можна відпускати ні в якому разі...
На це працює популярний тут ТаймЗє.
1. Стверджує, що для прийняття законів українцям не потрібна ані ВРУ, ані Президент, все можна зробити шляхом референдуму. Але за Конституцією всеукраїнський референдум, після збору підписів за його проведення, оголошує або ВРУ, або Президент.
2. Стверджує, що зєля в статусі в.о. не має права підписувати будь-які нормативно-правові акти, хоча в законодавстві нічого не сказано про обмеження повноважень в.о. Президента України.
Але всі зєлєні та вся ОПа залишаться на місцях.
При цьому Стефанчука може усунути ВРУ і поставити, наприклад, бєзумную. Або подоляка.
Тоді який сенс у цій заміні?
Так що, якщо ТаймЗє вважає технічно можливим проведення всеукраїнського референдуму, то чому мовчить про можливість усунути зєлю повністю конституційним шляхом - шляхом виборів?
. Но в Украине не действуют ни законы, ни конституция. Если у тебя власть, то ты можешь творить что тебе будет угодно. Собственно так было всю историю, просто у Зеленского нет никаких рамок приличий, оттого он нарушает её более явно.
А значить, немає мобілізації.
Когда чиновник рассказывает что он не может выдать тебе разрешение - то он нагло врет. Он может выдать тебе разрешение.
Когда бюрократ говорит что у него нет денег на что-то что намного меньше бюджета которым он распоряжается, то он нагло врет - у него всегда есть для этого средства.
Оттого все чем кормят наши власти это просто наглое и циничное вранье.
Але ж не подасть.
Поки д'Єрьмака не усунемо, толку не буде.
А усунути його може новий Президент, який набере свій офіс з інших людей.
1. Захватить власть.
2. Поставить везде своих петушков, которым нравится красивая жизнь. От СМИ и блоггеров до всяких чиновников и даже военных, которые продали верность украинскому народу за плюшки здесь и сейчас.
3. Петушки славят власть.
Параллельно грести деньги с бюджета, отдавая крохи петушкам. Идеальная схема и работает же.
Єрмак з Зеленським виходять. Вибори в "Дії" або "Військовому кабінеті".
За цей час керує парламент. Україна парламентська республіка.
3я проблема вирішується на протязі 3 місяців, інвестуючи нє в ресторани у Уошінгтоні, телемарафон в Україні, маєтки за кордоном, а в проукраїнську пропаганду в Європі та США, витискаючи російську.
3я проблема вирішується завдяки вирішенню 2ї і 3ї. Бо після звільнення Єрмака з Зеленським відкриваються справи і впровадження по саботажу військової промисловості на протязі 5років "керування" проросійським керівництвом в Україні. Картбланш на зачистку всієї укр системи що провалла виробництво зброї + створення нової діячої і ефективної
План- виконання. Невиконання- кара.
Ось і все. Надзвичайно просто
Тільки дурні цього не бачать.
ВЕСЬ ВЕЧЕР НА МАНЕЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
БЕНЕФИС _ СЕГОДНЯ !!!!
ВСЕМИРНОИЗВЕСТНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ ОТ СЕГОДНЯ !!!!!
С К А Б И Ц К И Й !
переплюнул Буданова по числу видосиков!
У травні Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України Джерело:
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