В мае Россия применит "трехслойный" план дестабилизации Украины, - ГУР МО

Россия намерена применить трехуровневый план дестабилизации Украины. Он сочетает в себе преимущество на поле боя, дезинформационную кампанию в Украине и изоляцию на международной арене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Economist заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Май станет ключевым месяцем, когда Россия применит "трехслойный" план дестабилизации страны.

Первая часть плана - военная. Несмотря на то что Конгресс США с опозданием дал добро на увеличение военной помощи, пройдут недели, прежде чем она доберется до линии фронта.

"К тому же, вряд ли эта помощь сравнится с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от управляемых авиационных бомб, которые Россия ежедневно сбрасывает на Украину", - отметил Скибицкий.

Вторая - это российская дезинформационная кампания в Украине, направленная на подрыв украинской мобилизации и политическую легитимность Владимира Зеленского, президентский срок которого условно заканчивается 20 мая. Хотя Конституция допускает бессрочное продление президентства в военное время.

Третья часть плана, по словам генерала, - это неустанная кампания России по изоляции Украины на международном уровне.

"Они будут любым способом расшатывать ситуацию", - считает Скибицкий.

Напомним, Скибицкий в том же интервью заявил, что потеря Часового Яра, это лишь вопрос времени, когда этот город упадет, так же как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

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