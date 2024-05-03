У травні Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України, - ГУР МО
Росія має намір застосували трирівневий план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Травень стане ключовим місяцем, коли Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації країни.
Перша частина плану - військова. Попри те що Конгрес США із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, минуть тижні, перш ніж вона дістанеться до лінії фронту.
"До того ж, навряд чи ця допомога зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від керованих авіаційних бомб, які Росія щодня скидає на Україну", – зазначив Скібіцький.
Друга - це російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція допускає безстрокове продовження президентства у воєнний час.
Третя частина плану, за словами генерала, - це невпинна кампанія Росії з ізоляції України на міжнародному рівні.
"Вони будуть у будь-який спосіб розхитувати ситуацію", – вважає Скібіцький.
Нагадаємо, Скібіцький у тому ж інтерв'ю заявив, що втрата окупація Часового Яру, це лише питання часу, коли це місто впаде, так само як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.
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а за клоунов речников то вообще ничего говорить не надо и так ржака.слава богу есть тг,где оператив инфа с видосикками и не хрипатыми,а нормальными)
"Кирило Буданов - найпублічніший керівник воєнної розвідки не тільки в історії України, а й в масштабах всього світу. Він регулярно дає інтерв'ю журналістам та з'являється на публічних заходах, де з однаково незворушним виразом обличчя озвучує оптимістичні прогнози для України у війні та пророкує розпад Росії."
Наше опудало "президента" вже успішно виконало цей "третій" пункт.
Небриту бомжацьку морду Зеленського і морду Єрмака бачити вже не бажає ніхто.
За два дня,написати скільки гадості на всю Україну та ЗСУ!
це і є твоя задача по дестабілізації всієї України!
17 днів залишилося,цьому наркоману,та зраднику України!
потім нах*й з країни! дєрьмаки,татарови,скібіцькі,сирські,арахамії,безуглі і їм подібні разом за пісюнограєм - з України!
Паскуди награбували і знищили країну і далі щоб їхали відпочивати на Гаваях?
Ні - їх не можна відпускати ні в якому разі...
На це працює популярний тут ТаймЗє.
1. Стверджує, що для прийняття законів українцям не потрібна ані ВРУ, ані Президент, все можна зробити шляхом референдуму. Але за Конституцією всеукраїнський референдум, після збору підписів за його проведення, оголошує або ВРУ, або Президент.
2. Стверджує, що зєля в статусі в.о. не має права підписувати будь-які нормативно-правові акти, хоча в законодавстві нічого не сказано про обмеження повноважень в.о. Президента України.
Але всі зєлєні та вся ОПа залишаться на місцях.
При цьому Стефанчука може усунути ВРУ і поставити, наприклад, бєзумную. Або подоляка.
Тоді який сенс у цій заміні?
Так що, якщо ТаймЗє вважає технічно можливим проведення всеукраїнського референдуму, то чому мовчить про можливість усунути зєлю повністю конституційним шляхом - шляхом виборів?
. Но в Украине не действуют ни законы, ни конституция. Если у тебя власть, то ты можешь творить что тебе будет угодно. Собственно так было всю историю, просто у Зеленского нет никаких рамок приличий, оттого он нарушает её более явно.
А значить, немає мобілізації.
Когда чиновник рассказывает что он не может выдать тебе разрешение - то он нагло врет. Он может выдать тебе разрешение.
Когда бюрократ говорит что у него нет денег на что-то что намного меньше бюджета которым он распоряжается, то он нагло врет - у него всегда есть для этого средства.
Оттого все чем кормят наши власти это просто наглое и циничное вранье.
Але ж не подасть.
Поки д'Єрьмака не усунемо, толку не буде.
А усунути його може новий Президент, який набере свій офіс з інших людей.
1. Захватить власть.
2. Поставить везде своих петушков, которым нравится красивая жизнь. От СМИ и блоггеров до всяких чиновников и даже военных, которые продали верность украинскому народу за плюшки здесь и сейчас.
3. Петушки славят власть.
Параллельно грести деньги с бюджета, отдавая крохи петушкам. Идеальная схема и работает же.
Єрмак з Зеленським виходять. Вибори в "Дії" або "Військовому кабінеті".
За цей час керує парламент. Україна парламентська республіка.
3я проблема вирішується на протязі 3 місяців, інвестуючи нє в ресторани у Уошінгтоні, телемарафон в Україні, маєтки за кордоном, а в проукраїнську пропаганду в Європі та США, витискаючи російську.
3я проблема вирішується завдяки вирішенню 2ї і 3ї. Бо після звільнення Єрмака з Зеленським відкриваються справи і впровадження по саботажу військової промисловості на протязі 5років "керування" проросійським керівництвом в Україні. Картбланш на зачистку всієї укр системи що провалла виробництво зброї + створення нової діячої і ефективної
План- виконання. Невиконання- кара.
Ось і все. Надзвичайно просто
Тільки дурні цього не бачать.
ВЕСЬ ВЕЧЕР НА МАНЕЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
БЕНЕФИС _ СЕГОДНЯ !!!!
ВСЕМИРНОИЗВЕСТНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ ОТ СЕГОДНЯ !!!!!
С К А Б И Ц К И Й !
переплюнул Буданова по числу видосиков!
У травні Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України Джерело:
Росія може захопити країни Балтії за тиждень. Реакція НАТО буде довшою, - Скібіцький Джерело:
Рано чи пізно росіяни захоплять Часів Яр, - Скібіцький Джерело:
Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький Джерело:
СЕГОДНЯ ЕГО ДЕНЬ !!!!
Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький Джерело: