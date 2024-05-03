У травні Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України, - ГУР МО

Росія має намір застосували трирівневий план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Травень стане ключовим місяцем, коли Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації країни.

Перша частина плану - військова. Попри те що Конгрес США із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, минуть тижні, перш ніж вона дістанеться до лінії фронту.

"До того ж, навряд чи ця допомога зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від керованих авіаційних бомб, які Росія щодня скидає на Україну", – зазначив Скібіцький.

Друга - це російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція допускає безстрокове продовження президентства у воєнний час.

Третя частина плану, за словами генерала, - це невпинна кампанія Росії з ізоляції України на міжнародному рівні.

"Вони будуть у будь-який спосіб розхитувати ситуацію", – вважає Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький у тому ж інтерв'ю заявив, що втрата окупація Часового Яру, це лише питання часу, коли це місто впаде, так само як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

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