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Новини
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У травні Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України, - ГУР МО

Скібіцький

Росія має намір застосували трирівневий план дестабілізації України. Він поєднує у собі перевагу на полі бою, дезінформаційну кампанію в Україні та ізоляцію на міжнародній арені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це в інтерв'ю The Economist заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Травень стане ключовим місяцем, коли Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації країни.

Перша частина плану - військова. Попри те  що Конгрес США із запізненням дав добро на збільшення військової допомоги, минуть тижні, перш ніж вона дістанеться до лінії фронту.

"До того ж, навряд чи ця допомога зрівняється з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від керованих авіаційних бомб, які Росія щодня скидає на Україну", – зазначив Скібіцький.

Друга - це російська дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність Володимира Зеленського,  президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція допускає безстрокове продовження президентства у воєнний час.

Третя частина плану, за словами генерала, - це невпинна кампанія Росії з ізоляції України на міжнародному рівні.

"Вони будуть у будь-який спосіб розхитувати ситуацію", – вважає Скібіцький.

Нагадаємо, Скібіцький у тому ж інтерв'ю заявив, що втрата окупація Часового Яру, це лише питання часу, коли це місто впаде, так само як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція просить ЄС ввести нові санкції для боротьби з російською дезінформацією, – Bloomberg

Автор: 

дезінформація (341) розвідка (3856) росія (64935) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+13
"Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України", а що робить Україна, щоб навʼязати росії свої плани?
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03.05.2024 06:47
+13
"...ізоляцію на міжнародній арені..."

Наше опудало "президента" вже успішно виконало цей "третій" пункт.
Небриту бомжацьку морду Зеленського і морду Єрмака бачити вже не бажає ніхто.
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03.05.2024 07:32
+12
А мы сделаем пятишаровый асфальт и будем пить кофе в Крыму.
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03.05.2024 07:01
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"Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України", а що робить Україна, щоб навʼязати росії свої плани?
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03.05.2024 06:47 Відповісти
А Україна готується в травні до шашликів і вже коли знову наїмося Вовіних шашликів, відразу всі поїдемо пити каву на Набережну Ялти, про що нам по вухах чесали найкращі розвідники Планети і радники Президента.
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03.05.2024 08:10 Відповісти
Що, що... диктатуру, корупцію... не покладаючи рук
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03.05.2024 08:32 Відповісти
І j2, на кшталт скібіцького кацапам у цьому допоможе
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03.05.2024 06:49 Відповісти
Не допоможе а вже помагає .
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03.05.2024 08:10 Відповісти
Диктатура закінчила оформлення...
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03.05.2024 06:52 Відповісти
раніше в срси як хотіли повисити ціну на щось то запускали слухи з допомогою бабок біля будинків і різних говорунів в чергах в магазинах
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03.05.2024 06:55 Відповісти
в гур мо есть свой мистер хайд и доктор джекил,буданов и єтот косплейщик авраама линкольна на минималках,один в крыму отдыхает второй пророчет прорыв кацапов до ламанша на мопедах за неделю.
а за клоунов речников то вообще ничего говорить не надо и так ржака.слава богу есть тг,где оператив инфа с видосикками и не хрипатыми,а нормальными)
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03.05.2024 06:55 Відповісти
BBC
"Кирило Буданов - найпублічніший керівник воєнної розвідки не тільки в історії України, а й в масштабах всього світу. Він регулярно дає інтерв'ю журналістам та з'являється на публічних заходах, де з однаково незворушним виразом обличчя озвучує оптимістичні прогнози для України у війні та пророкує розпад Росії."
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03.05.2024 07:01 Відповісти
досить для ворога робити підказки ця інформація не для загалу а для спеців
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03.05.2024 06:58 Відповісти
Ця інформація для розваги, а не для спеців.
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03.05.2024 12:20 Відповісти
А мы сделаем пятишаровый асфальт и будем пить кофе в Крыму.
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03.05.2024 07:01 Відповісти
Виглядає так, що саме Скібіцький відповідає за другу складову кремлівського плану. Одним зрадником більше, одним менше - какая разніца? Якщо серед них САМ Ze-********** і його .ОПа!
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03.05.2024 07:05 Відповісти
Зелене шобло вже давно застосовує цей план, тут і рашки не треба.
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03.05.2024 07:07 Відповісти
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03.05.2024 07:09 Відповісти
А чому в травні? Росія застосовує цей план відколи Україна існує.
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03.05.2024 07:09 Відповісти
Не зовсім, переведення центру Русі з Києва на московію було помилкою історії, що відбулася через наступи опущеної орди, лишньохромосомі тварюки болотні тварини почали сильні гоніння на все Українське, так би мовити пішли проти своїх Господарів з часів Петра та Катерини!
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03.05.2024 07:36 Відповісти
Переведення Русі у московію відбулося придворними істориками КатериниІІ.
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03.05.2024 12:22 Відповісти
Такий план був присутній у коцапів завжди ось тільки зараз про це взнав типу розвідник Скєбіцкий і то з газет та інтєрнєту...)
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03.05.2024 07:16 Відповісти
"...ізоляцію на міжнародній арені..."

Наше опудало "президента" вже успішно виконало цей "третій" пункт.
Небриту бомжацьку морду Зеленського і морду Єрмака бачити вже не бажає ніхто.
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03.05.2024 07:32 Відповісти
..от якби ж ОПа дермака відпустила Червінського, повернула Українцям 5й прямий еспресо, не ігнорувала опозиці. перестала красти вагонами, створила "уряд народної довіри"..., то шарів дестабілізації нестабільного Зеленського було би точно менше
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03.05.2024 07:50 Відповісти
Тут відразу читається, що кацапи будуть запускати ІПСО, що ніби Президент України не має легітімності. Що після 20 травня 2024 він не легітімний і вони праві, бо Конституція не передбачає іншого і нарід вибирав Президента виключно на 5 років. Пан Скібіцький забувся, що в нас війна і всі методи вже використувуються в цій війні, але вони мають використовуватися обома сторонами, а не тільки кацапами.
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03.05.2024 07:57 Відповісти
Як швидко все зелене лушпиння перетворилося в конституціоністів, тобто дозволяють собі трактувати Конституцію на свій лад, забуваючи, що це тільки прерогатива Конституційного суду України, до якого з цим питанням звернутися в них так і не стало мужності. Без висновків КСУ, щодо його повноважень, після закінчення терміну 20 травня, він самозванець для більшості українців.
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03.05.2024 08:10 Відповісти
ти *****с,звідки ти виліз?
За два дня,написати скільки гадості на всю Україну та ЗСУ!
це і є твоя задача по дестабілізації всієї України!
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03.05.2024 08:47 Відповісти
зелю геть!
17 днів залишилося,цьому наркоману,та зраднику України!
потім нах*й з країни! дєрьмаки,татарови,скібіцькі,сирські,арахамії,безуглі і їм подібні разом за пісюнограєм - з України!
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03.05.2024 08:51 Відповісти
Яке нах з України?

Паскуди награбували і знищили країну і далі щоб їхали відпочивати на Гаваях?

Ні - їх не можна відпускати ні в якому разі...
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03.05.2024 11:37 Відповісти
Тришаровий план ? Про щось подібне я вже чув від зешобли. Здається то був "тришаровий" захист енергооб"єктів, який по факту виявився багатошаровим пи*****м.
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03.05.2024 08:52 Відповісти
А це, що новий глашатай, а будя де?
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03.05.2024 08:54 Відповісти
Поїхав мавзолей підривати.
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03.05.2024 11:30 Відповісти
росія весь час проводить проти нашої держави інформаційні операції, для залякування. А які інформаційні операції проводимо ми? Крім анонсу минулорічного контрнаступу, коли повірили і ми і ворог, оце була моцна інформаційна атака, наголос на слові інформаційна. Тільки результат правда... А зараз? Більше року вустами наших керманичів анонсуємо знищення кримського мосту. - Та все, він не доживе, та все, скоро буде знищений, фотографуйтеся з ним на останок... Тільки от час іде, він як стояв так і стоїть. Вже й Атакамс є, хоч одна ракета полетіла в той сраний міст? Маю надію, що готується щось таке...таке...
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03.05.2024 09:07 Відповісти
та політичну легітимність Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня
На це працює популярний тут ТаймЗє.
1. Стверджує, що для прийняття законів українцям не потрібна ані ВРУ, ані Президент, все можна зробити шляхом референдуму. Але за Конституцією всеукраїнський референдум, після збору підписів за його проведення, оголошує або ВРУ, або Президент.
2. Стверджує, що зєля в статусі в.о. не має права підписувати будь-які нормативно-правові акти, хоча в законодавстві нічого не сказано про обмеження повноважень в.о. Президента України.
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03.05.2024 09:13 Відповісти
Та не. Ведь его выбрали в 19 году. Он теперь может делать что хочет и делает. А кто против - тот русня. Все же просто как два и два. У нас есть царь.
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03.05.2024 09:47 Відповісти
Конституційно зєлю може замінити лише Стефанчук.
Але всі зєлєні та вся ОПа залишаться на місцях.
При цьому Стефанчука може усунути ВРУ і поставити, наприклад, бєзумную. Або подоляка.
Тоді який сенс у цій заміні?
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03.05.2024 09:51 Відповісти
Конституционно нужно проводить выборы. Вот и все. Нет никаких вечных президентов.
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03.05.2024 09:52 Відповісти
Вибори провести не набагато складніше, ніж всеукраїнський референдум.
Так що, якщо ТаймЗє вважає технічно можливим проведення всеукраїнського референдуму, то чому мовчить про можливість усунути зєлю повністю конституційним шляхом - шляхом виборів?
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03.05.2024 09:56 Відповісти
Это не мои проблемы как бы.
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03.05.2024 09:57 Відповісти
ТаймЗє наполегливо натякає саме на "пряме народовладдя шляхом референдуму".
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03.05.2024 09:59 Відповісти
Вообще писал когда-то, что все кто проголосовали за продолжение военного положения в феврале, отменив выборы, нарушили конституцию и должны сидеть в тюрьме. Так как это классический переворот против конституционного строя

. Но в Украине не действуют ни законы, ни конституция. Если у тебя власть, то ты можешь творить что тебе будет угодно. Собственно так было всю историю, просто у Зеленского нет никаких рамок приличий, оттого он нарушает её более явно.
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03.05.2024 09:55 Відповісти
Що треба було робити, коли перший термін ВП сплив?
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03.05.2024 09:57 Відповісти
Речь про февраль этого года, когда они проголосовали.
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03.05.2024 09:58 Відповісти
А якби не проголосували, то що було б?
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03.05.2024 10:01 Відповісти
То выборы проводятся же. Они же говорят - мы не можем выборы. У нас военное положение. А за военное положение проголосовали депутаты. Зачем они это сделали?
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03.05.2024 10:02 Відповісти
Коли немає ВП, не діє закон про правовий режим воєнного стану.
А значить, немає мобілізації.
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03.05.2024 10:08 Відповісти
Повторюсь, что это не мои проблемы.
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03.05.2024 10:10 Відповісти
Тоді нащо про царя писали? То ж не ваша проблема також.
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03.05.2024 10:12 Відповісти
Потому что это работа чиновников и законодателей. Они должны её решать. Но зачем? Им и так хорошо.
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03.05.2024 10:14 Відповісти
Когда депутат рассказывает что он ничего не может сделать с законами, то знай что он нагло врет. Ведь у него есть власть менять законы..
Когда чиновник рассказывает что он не может выдать тебе разрешение - то он нагло врет. Он может выдать тебе разрешение.
Когда бюрократ говорит что у него нет денег на что-то что намного меньше бюджета которым он распоряжается, то он нагло врет - у него всегда есть для этого средства.

Оттого все чем кормят наши власти это просто наглое и циничное вранье.
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03.05.2024 10:21 Відповісти
В 2014р, Рибак подав у відставку, ВР вибрала спікером і в.о. Президента Турчинова.
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03.05.2024 12:59 Відповісти
От якби зєля у відставку подав...
Але ж не подасть.
Поки д'Єрьмака не усунемо, толку не буде.
А усунути його може новий Президент, який набере свій офіс з інших людей.
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03.05.2024 13:07 Відповісти
Головне щоб влада росії не допомагала
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03.05.2024 09:29 Відповісти
Без команди Скибицький таке не сказав би. Пішла розгонка панікьорського гівна.
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03.05.2024 09:46 Відповісти
План как править в Украине, который успешно реализован.
1. Захватить власть.
2. Поставить везде своих петушков, которым нравится красивая жизнь. От СМИ и блоггеров до всяких чиновников и даже военных, которые продали верность украинскому народу за плюшки здесь и сейчас.
3. Петушки славят власть.

Параллельно грести деньги с бюджета, отдавая крохи петушкам. Идеальная схема и работает же.
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03.05.2024 09:50 Відповісти
Яка стаття Конституції допускає безстрокове продовження президентства у воєнний час? Вони, взагалі, хоч раз читали Конституцію? Взагалі, всі ці спічі про "Майдан-3", "політичну легітимність президента", "неможливість виборів президента в умовах війни" та тому подібне це пробивання почви для встановлення диктатури в Україні, хто не згоден - агент ФСБ. Існують механізми передачі президентських повноважень без виборів, як це було в 2014-му. А весь цей "гнусавий гундьож" лише спроба якомога довше утриматись при владі.
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03.05.2024 09:58 Відповісти
Украина и так диктатура. Просто диктатуре нужно сохраняться. Вот они придумали как им сохраниться. Мы не можем ничего поменять - у нас лапки.
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03.05.2024 09:59 Відповісти
2га проблема вирішується надзвичайно просто на протязі тижня.
Єрмак з Зеленським виходять. Вибори в "Дії" або "Військовому кабінеті".
За цей час керує парламент. Україна парламентська республіка.
3я проблема вирішується на протязі 3 місяців, інвестуючи нє в ресторани у Уошінгтоні, телемарафон в Україні, маєтки за кордоном, а в проукраїнську пропаганду в Європі та США, витискаючи російську.
3я проблема вирішується завдяки вирішенню 2ї і 3ї. Бо після звільнення Єрмака з Зеленським відкриваються справи і впровадження по саботажу військової промисловості на протязі 5років "керування" проросійським керівництвом в Україні. Картбланш на зачистку всієї укр системи що провалла виробництво зброї + створення нової діячої і ефективної
План- виконання. Невиконання- кара.
Ось і все. Надзвичайно просто
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03.05.2024 10:21 Відповісти
Руйнування нашої економіки, дискредитація, дестабілізація, демотивація: усі ці пункти російського плану успішно виконуються нашою владою
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03.05.2024 10:59 Відповісти
Влада чомусь боїться кінця травня з переляку розповідає про план дестабілізації, майдан три та ще якись дивні речі Скоро буде "у вагіні бімба" як в 2014 Питання, коли вони перестануть п-ти та почнуть працювати залишається відкритим
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03.05.2024 11:15 Відповісти
Вони як раз працюють і дуже успішно.
Тільки дурні цього не бачать.
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03.05.2024 11:42 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВЕСЬ ВЕЧЕР НА МАНЕЖЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
БЕНЕФИС _ СЕГОДНЯ !!!!
ВСЕМИРНОИЗВЕСТНЫЙ И ПОПУЛЯРНЫЙ ОТ СЕГОДНЯ !!!!!
С К А Б И Ц К И Й !
переплюнул Буданова по числу видосиков!

У травні Росія застосує "тришаровий" план дестабілізації України Джерело:
Росія може захопити країни Балтії за тиждень. Реакція НАТО буде довшою, - Скібіцький Джерело:
Рано чи пізно росіяни захоплять Часів Яр, - Скібіцький Джерело:
Росію навряд чи вдасться перемогти на полі бою, такі війни можуть закінчитися лише договорами, - Скібіцький Джерело:

СЕГОДНЯ ЕГО ДЕНЬ !!!!
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03.05.2024 11:48 Відповісти
недосмотрел, блин:

Росія, ймовірно, готується до наступу в районах Харківської та Сумської областей наприкінці травня-початку червня, - Скібіцький Джерело:
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03.05.2024 11:50 Відповісти
Так як дестабілізує ОП ситуацію, кацапам ще тра повчитись.
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03.05.2024 12:00 Відповісти
Бу-га-га! Зеля все среться Майдану з гаслами, що він нелегітимний №2. Ригівське оточення його цим постійно лякає, і штовхає на нові кроки по узурпації влади.
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03.05.2024 14:45 Відповісти
 
 