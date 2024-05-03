Кібератаки РФ на Німеччину не залишаться без відповіді, - Бербок

Російські кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини не залишаться без відповіді.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулого року деякі політики Соціал-демократичної партії зазнали потужної кібератаки. … Сьогодні ми можемо однозначно віднести цю атаку до угруповання APT28, яке контролюється російською спецслужбою ГРУ. Іншими словами, державні російські хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків"", - зазначила Бербок, додавши, що розслідування по цій справі завершено.

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У січні минулого року облікові записи електронної пошти Соціал-демократичної партії Німеччини, яка наразі є партією влади, зазнали кібератаки. В СДПН тоді не виключили можливу крадіжку деяких даних з окремих скриньок. За висновками експертів Управління з охорони конституції Німеччини (контррозвідки), відповідальність за кібератаку несе підрозділ російської військової розвідки ГРУ, а саме відомий підрозділ APT28. Раніше цей підрозділ, який ще має назву "Fancy Bear", проводив кампанії з дезінформації та пропаганди в кіберпросторі.

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Минулого року APT28 проводила масштабну кампанію проти кількох європейських країн, зокрема Німеччини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії та Великої Британії.