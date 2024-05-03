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Кібератаки РФ на Німеччину не залишаться без відповіді, - Бербок

хакер,фейк,дезінформація

Російські кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини не залишаться без відповіді.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Минулого року деякі політики Соціал-демократичної партії зазнали потужної кібератаки. … Сьогодні ми можемо однозначно віднести цю атаку до угруповання APT28, яке контролюється російською спецслужбою ГРУ. Іншими словами, державні російські хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків"", - зазначила Бербок, додавши, що розслідування по цій справі завершено.

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У січні минулого року облікові записи електронної пошти Соціал-демократичної партії Німеччини, яка наразі є партією влади, зазнали кібератаки. В СДПН тоді не виключили можливу крадіжку деяких даних з окремих скриньок. За висновками експертів Управління з охорони конституції Німеччини (контррозвідки), відповідальність за кібератаку несе підрозділ російської військової розвідки ГРУ, а саме відомий підрозділ APT28. Раніше цей підрозділ, який ще має назву "Fancy Bear", проводив кампанії з дезінформації та пропаганди в кіберпросторі.

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Минулого року APT28 проводила масштабну кампанію проти кількох європейських країн, зокрема Німеччини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії та Великої Британії.

Автор: 

Німеччина (7324) росія (64935) хакер (1345) Анналена Бербок (455)


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03.05.2024 13:24 Відповісти
Тауруси були би відповіддю, а балачки - не відповідь.
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03.05.2024 13:45 Відповісти
А що ви зробите? "Озаботитесь?
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03.05.2024 14:19 Відповісти
Самою кращою відповіддю було би надати Україні касетні ********** і патріоти з гепардами та ************ до них
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03.05.2024 15:06 Відповісти
Как дадим Потужную обеспокоенность !
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03.05.2024 15:14 Відповісти
бла-бла-бла! у вас завод з виробництва пво горить, імпотенти стурбовані!
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03.05.2024 15:17 Відповісти
"і не залишиться без наслідків" - засудите такі діїї на Раді Європи?
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03.05.2024 16:04 Відповісти
 
 