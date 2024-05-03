Захід не готовий до конвенційної війни. Потрібно збільшити оборонні витрати, - голова Rheinmetall Паппергер

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав до значного збільшення військових витрат, щоб Німеччина могла стати здатною захистити себе.

Про це він заявив на зустрічі Асоціації бізнес-журналістів у Дюссельдорфі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Потрібно збільшити оборонні інвестиції

"Західний світ не готовий до конвенційної війни", - наголосив він.

Паппергер зазначив, що Китай і Росія добре озброїлися. Оборонний бюджет Німеччини має бути збільшений щонайменше на 30 мільярдів євро щорічно з нинішніх 52 мільярдів євро:

"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то Zeitenwende (поворотний момент – ред.) не вдасться", - зауважив він.

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Склади боєприпасів порожні

Занадто багато було заощаджень, каже Паппергер, озираючись на минулі десятиліття.

Rheinmetall отримав вигоду від 100-мільярдного спеціального фонду, створеного два роки тому; він отримав замовлення на бронемашини та іншу військову техніку.

Паппергер зазначив, що спеціальний фонд буде використаний у 2026 році. Тому збільшення регулярного оборонного бюджету є надзвичайно важливим.

Оборонна промисловість розраховує на те, що політики дотримають свого слова і продовжать розміщувати замовлення в майбутньому.

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Лише за умови збільшення інвестицій на 30 мільярдів щорічно Німеччина могла б виконати своє зобов'язання як країна НАТО інвестувати два відсотки свого економічного виробництва в оборону. "Бундесверу досі не вистачає всього", - сказав Паппергер.

Як приклад він навів артилерійські боєприпаси.

"Сьогодні ми передаємо Україні боєприпаси, які ми виробляємо" - зазначив гендиректор оборонного концерну.

За останні два роки Німеччина не завезла на свої склади "майже нічого". За оцінками Паппергера, для того, щоб поповнити запаси артилерійських боєприпасів, виробництво повинно тривати десять років, що дає зрозуміти, що федеральний уряд повинен також забезпечити відповідні фінансові ресурси для цього.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нижній Саксонії в ніч проти 29 квітня горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його підпалили ліві радикали, обурені допомогою Україні.