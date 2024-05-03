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Новини
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Захід не готовий до конвенційної війни. Потрібно збільшити оборонні витрати, - голова Rheinmetall Паппергер

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав до значного збільшення військових витрат, щоб Німеччина могла стати здатною захистити себе.

Про це він заявив на зустрічі Асоціації бізнес-журналістів у Дюссельдорфі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Потрібно збільшити оборонні інвестиції

"Західний світ не готовий до конвенційної війни", - наголосив він.

Паппергер зазначив, що Китай і Росія добре озброїлися. Оборонний бюджет Німеччини має бути збільшений щонайменше на 30 мільярдів євро щорічно з нинішніх 52 мільярдів євро:

"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то Zeitenwende (поворотний момент – ред.) не вдасться", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Rheinmetall поставить в Україну 20 додаткових БМП Marder

Склади боєприпасів порожні

Занадто багато було заощаджень, каже Паппергер, озираючись на минулі десятиліття.

Rheinmetall отримав вигоду від 100-мільярдного спеціального фонду, створеного два роки тому; він отримав замовлення на бронемашини та іншу військову техніку.

Паппергер зазначив, що спеціальний фонд буде використаний у 2026 році. Тому збільшення регулярного оборонного бюджету є надзвичайно важливим.

Оборонна промисловість розраховує на те, що політики дотримають свого слова і продовжать розміщувати замовлення в майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа може залишитися без допомоги США у разі великої війни, - голова Rheinmetall Паппергер

Лише за умови збільшення інвестицій на 30 мільярдів щорічно Німеччина могла б виконати своє зобов'язання як країна НАТО інвестувати два відсотки свого економічного виробництва в оборону.

"Бундесверу досі не вистачає всього", - сказав Паппергер.

Як приклад він навів артилерійські боєприпаси.

"Сьогодні ми передаємо Україні боєприпаси, які ми виробляємо" - зазначив гендиректор оборонного концерну.

За останні два роки Німеччина не завезла на свої склади "майже нічого". За оцінками Паппергера, для того, щоб поповнити запаси артилерійських боєприпасів, виробництво повинно тривати десять років, що дає зрозуміти, що федеральний уряд повинен також забезпечити відповідні фінансові ресурси для цього.

Також читайте: Україні потрібно втричі більше снарядів, ніж може виробити Німеччина, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нижній Саксонії в ніч проти 29 квітня горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його підпалили ліві радикали, обурені допомогою Україні.

Автор: 

Німеччина (7324) Європа (1793) Rheinmetall (117)


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Топ коментарі
+2
Заявления есть ... результатов нет.
"Лишних" сотен млрд.$ нет ни у кого. Увеличивать дефицит гос.бюджетов желающих нет.
Очень характерный пример с Норвегией. Это единственная страна, которая имеет "лишние" деньги. Речь идет о т.н. "фонде благосостояния" в размере около 1,5 трл. (триллионов, Карл!)$
В апреле министра обороны Норвегии специально вызвали в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос быстрого строительства новых заводов ВПК. По инсайдерской информации, разговор получился не из приятных. Аргументы Норвегии:
1. Мы не имеем право тратить деньги фонда на вооружение (ВПК). Для этого надо менять чуть ли не Конституцию страны.
2. В Скандинавских странах дефицит электроэнергии (т.к. они повернуты на "зеленой энергетике"). До 2022 г. этот дефицит покрывался поставками из РФ. (злые языки поговаривают, что до сих пор покрывается). ВПК - это высокоэнергетические затраты. Электроэнергию взять негде.
3. Построив заводы ВПК, мы станем целью № 1 для РФ (в случае войны РФ-НАТО). А в такой непосредственной близости к РФ, шансов мало - ракеты летят меньше минуты.

Я уверен, что у каждой страны Европы найдется не меньше аргументов и причин чтобы никуя не делать. Ну как "никуя" ... Они делают. По европейски - никуда не торопясь. Не их же бомбят.
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03.05.2024 13:46
+1
попіль спаленого дачного будиночка стукає в серце гера Гендиректора.

ох і дорого ж вам, кацапи, обійдеться отой домік
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03.05.2024 14:21
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А до конвенційної капітуляції готовий?
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03.05.2024 13:21 Відповісти
попіль спаленого дачного будиночка стукає в серце гера Гендиректора.

ох і дорого ж вам, кацапи, обійдеться отой домік
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03.05.2024 14:21 Відповісти
Страшна ната, якою все життя сцарі лякали русню, виявилась надувною.
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03.05.2024 13:24 Відповісти
да ні то просто виробники зброї хочуть більше грошей, що він по вашому мав сказати? зброї вдоволь і ми закриваємо виробництво?
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03.05.2024 13:43 Відповісти
Нехай що хоче каже, аби бюргери роздуплятись почали.
А справи з армією в Європі дійсно не дуже.
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03.05.2024 13:45 Відповісти
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03.05.2024 13:58 Відповісти
Заявления есть ... результатов нет.
"Лишних" сотен млрд.$ нет ни у кого. Увеличивать дефицит гос.бюджетов желающих нет.
Очень характерный пример с Норвегией. Это единственная страна, которая имеет "лишние" деньги. Речь идет о т.н. "фонде благосостояния" в размере около 1,5 трл. (триллионов, Карл!)$
В апреле министра обороны Норвегии специально вызвали в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос быстрого строительства новых заводов ВПК. По инсайдерской информации, разговор получился не из приятных. Аргументы Норвегии:
1. Мы не имеем право тратить деньги фонда на вооружение (ВПК). Для этого надо менять чуть ли не Конституцию страны.
2. В Скандинавских странах дефицит электроэнергии (т.к. они повернуты на "зеленой энергетике"). До 2022 г. этот дефицит покрывался поставками из РФ. (злые языки поговаривают, что до сих пор покрывается). ВПК - это высокоэнергетические затраты. Электроэнергию взять негде.
3. Построив заводы ВПК, мы станем целью № 1 для РФ (в случае войны РФ-НАТО). А в такой непосредственной близости к РФ, шансов мало - ракеты летят меньше минуты.

Я уверен, что у каждой страны Европы найдется не меньше аргументов и причин чтобы никуя не делать. Ну как "никуя" ... Они делают. По европейски - никуда не торопясь. Не их же бомбят.
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03.05.2024 13:46 Відповісти
Сумно...Норвегія була одним з засновників НАТО, ще у 1949 році. Мабуть, вона теж поняла, що НАТО -це надувні клоуни наразі. І захист їй не нададуть такий, як треба.
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03.05.2024 14:01 Відповісти
Норвегия верит в НАТО и выходить от-туда не собирается. И увеличивает военный бюджет, и закупает новое вооружение и даже планирует раширять численность своей армии, но ... строить заводы ВПК не хочет.
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03.05.2024 16:44 Відповісти
А чім стріляти Норвегія збирається?? Практика показала, що головне це не зброя, а ********** до неї.
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03.05.2024 17:14 Відповісти
учітє матчасть, а не розводьте зраду

На долю гидроэнергетики приходится большая часть выработки электроэнергии в Норвегии. По состоянию на 2021 год в Норвегии имеется около 1660 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 34813 МВт.
Большая часть электроэнергии Норвегии может быть произведена за счет гидроэнергетики благодаря естественному преимуществу ее топографии с обилием крутых долин и рек. В Норвегии имеется более 1000 водохранилищ гидроэлектростанций общей мощностью более 865 ТВтч. 30 крупнейших водохранилищ обеспечивают около половины емкости хранилища. Общая емкость резервуара соответствует 70% годового потребления электроэнергии в Норвегии.
Source: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/norway-power-market
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03.05.2024 14:32 Відповісти
Причем тут "гидроєнергетика"? Я говорил о дефиците єлектроєнергии, а не "гидроэнергетике".
Где в вашем посте данные о потребляемой и вырабатываемой электроэнергии?
У меня, например, друзья в Норвегии живут уже лет 15. И данные от них.
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03.05.2024 16:41 Відповісти
Правильно сказати: Захід не готовий навіть до конвенційної війни.
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03.05.2024 14:21 Відповісти
О, попросиналися...
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03.05.2024 14:22 Відповісти
 
 