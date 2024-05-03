Захід не готовий до конвенційної війни. Потрібно збільшити оборонні витрати, - голова Rheinmetall Паппергер
Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав до значного збільшення військових витрат, щоб Німеччина могла стати здатною захистити себе.
Про це він заявив на зустрічі Асоціації бізнес-журналістів у Дюссельдорфі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Потрібно збільшити оборонні інвестиції
"Західний світ не готовий до конвенційної війни", - наголосив він.
Паппергер зазначив, що Китай і Росія добре озброїлися. Оборонний бюджет Німеччини має бути збільшений щонайменше на 30 мільярдів євро щорічно з нинішніх 52 мільярдів євро:
"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то Zeitenwende (поворотний момент – ред.) не вдасться", - зауважив він.
Склади боєприпасів порожні
Занадто багато було заощаджень, каже Паппергер, озираючись на минулі десятиліття.
Rheinmetall отримав вигоду від 100-мільярдного спеціального фонду, створеного два роки тому; він отримав замовлення на бронемашини та іншу військову техніку.
Паппергер зазначив, що спеціальний фонд буде використаний у 2026 році. Тому збільшення регулярного оборонного бюджету є надзвичайно важливим.
Оборонна промисловість розраховує на те, що політики дотримають свого слова і продовжать розміщувати замовлення в майбутньому.
Лише за умови збільшення інвестицій на 30 мільярдів щорічно Німеччина могла б виконати своє зобов'язання як країна НАТО інвестувати два відсотки свого економічного виробництва в оборону.
"Бундесверу досі не вистачає всього", - сказав Паппергер.
Як приклад він навів артилерійські боєприпаси.
"Сьогодні ми передаємо Україні боєприпаси, які ми виробляємо" - зазначив гендиректор оборонного концерну.
За останні два роки Німеччина не завезла на свої склади "майже нічого". За оцінками Паппергера, для того, щоб поповнити запаси артилерійських боєприпасів, виробництво повинно тривати десять років, що дає зрозуміти, що федеральний уряд повинен також забезпечити відповідні фінансові ресурси для цього.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нижній Саксонії в ніч проти 29 квітня горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його підпалили ліві радикали, обурені допомогою Україні.
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ох і дорого ж вам, кацапи, обійдеться отой домік
А справи з армією в Європі дійсно не дуже.
"Лишних" сотен млрд.$ нет ни у кого. Увеличивать дефицит гос.бюджетов желающих нет.
Очень характерный пример с Норвегией. Это единственная страна, которая имеет "лишние" деньги. Речь идет о т.н. "фонде благосостояния" в размере около 1,5 трл. (триллионов, Карл!)$
В апреле министра обороны Норвегии специально вызвали в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос быстрого строительства новых заводов ВПК. По инсайдерской информации, разговор получился не из приятных. Аргументы Норвегии:
1. Мы не имеем право тратить деньги фонда на вооружение (ВПК). Для этого надо менять чуть ли не Конституцию страны.
2. В Скандинавских странах дефицит электроэнергии (т.к. они повернуты на "зеленой энергетике"). До 2022 г. этот дефицит покрывался поставками из РФ. (злые языки поговаривают, что до сих пор покрывается). ВПК - это высокоэнергетические затраты. Электроэнергию взять негде.
3. Построив заводы ВПК, мы станем целью № 1 для РФ (в случае войны РФ-НАТО). А в такой непосредственной близости к РФ, шансов мало - ракеты летят меньше минуты.
Я уверен, что у каждой страны Европы найдется не меньше аргументов и причин чтобы никуя не делать. Ну как "никуя" ... Они делают. По европейски - никуда не торопясь. Не их же бомбят.
На долю гидроэнергетики приходится большая часть выработки электроэнергии в Норвегии. По состоянию на 2021 год в Норвегии имеется около 1660 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 34813 МВт.
Большая часть электроэнергии Норвегии может быть произведена за счет гидроэнергетики благодаря естественному преимуществу ее топографии с обилием крутых долин и рек. В Норвегии имеется более 1000 водохранилищ гидроэлектростанций общей мощностью более 865 ТВтч. 30 крупнейших водохранилищ обеспечивают около половины емкости хранилища. Общая емкость резервуара соответствует 70% годового потребления электроэнергии в Норвегии.
Source: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/norway-power-market
Где в вашем посте данные о потребляемой и вырабатываемой электроэнергии?
У меня, например, друзья в Норвегии живут уже лет 15. И данные от них.