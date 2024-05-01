Голові Rheinmetall Паппергеру через допомогу Україні підпалили дачу в Німеччині, - Bild

У Нижній Саксонії вночі проти вівторка горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його підпалили ліві радикали, обурені допомогою Україні.

Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

Ліві радикали оприлюднили на платформі Indymedia лист-зізнання.

"У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера", - йдеться в листі.

Вони пояснили свої дії тим, що компанія постачає зброю для ЗСУ.

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Радикали заявили, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту (так канцлер Німеччини Олаф Шольц називає війну Росії проти України. - Ред.)" і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".

"Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі", - додали в листі.

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Місцеві рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 04:16. Інцидент розслідує відділ поліції з питань держбезпеки. Правоохоронці також вивчають справжність залишеного послання.

Rheinmetall - один з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.