Голові Rheinmetall Паппергеру через допомогу Україні підпалили дачу в Німеччині, - Bild
У Нижній Саксонії вночі проти вівторка горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його підпалили ліві радикали, обурені допомогою Україні.
Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.
Ліві радикали оприлюднили на платформі Indymedia лист-зізнання.
"У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера", - йдеться в листі.
Вони пояснили свої дії тим, що компанія постачає зброю для ЗСУ.
Радикали заявили, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту (так канцлер Німеччини Олаф Шольц називає війну Росії проти України. - Ред.)" і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".
"Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі", - додали в листі.
Місцеві рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 04:16. Інцидент розслідує відділ поліції з питань держбезпеки. Правоохоронці також вивчають справжність залишеного послання.
Rheinmetall - один з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.
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Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Справа № 1-2/2008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08#Text
З тексту того самого рішення КС:
Правове регулювання порядку здійснення безпосередньої демократії, зокрема референдуму, спрямоване на те, щоб поєднати ці форми із способами та засобами, які характеризують представницьку демократію, взаємодоповнити їх, але не зробити конфліктними з можливою підміною парламенту референдумом (чи навпаки).
І ще раз перечитайте цитату вище жирним шрифтом.
Або, учи матчасть, Конституцію, а не дух її…
Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.
Якщо за Конституцією референдум призначає ВРУ або Президент, то як розуміти твердження з ТаймЗє?
Слава Україні
у Східній Німеччині просто жах із "рузькими нємцамі з Казахстану" а місцевими ватниками-оссі
А якби представились анунаками, були б анунаки?
Бо інакше в очільника Rheinmetall різко впаде мотивація до допомоги Україні.
Для них це як комариний укус, але піпець яка мотивація!
німці страхують навіть кожен свій крок по тротуару😂
а "калів" поліцаї знайдуть обовьязково
.
Хочеться порівняти з будиночками наших посадовців.
Перл-Харбор це величезна трагедія американців, але не було б її - США не вступили б своїми військами у 2 Світову війну, а без цього гітлера б не перемогли. І є версія , що Черчилль знав про те що готується напад на Перл-Харбор, але не повідомив американців, якраз щоб вони швидше роздуплилися.
- Заради чего?
Політичним проституткам все одно звідкіля йдуть грощі.