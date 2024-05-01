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Голові Rheinmetall Паппергеру через допомогу Україні підпалили дачу в Німеччині, - Bild

голові Рейнметал Паппергеру підпалили дачний будинок

У Нижній Саксонії вночі проти вівторка горів садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Його підпалили ліві радикали, обурені допомогою Україні.

Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

Ліві радикали оприлюднили на платформі Indymedia лист-зізнання.

"У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера", - йдеться в листі.

Вони пояснили свої дії тим, що компанія постачає зброю для ЗСУ.

Читайте: Rheinmetall поставить в Україну 20 додаткових БМП Marder

Радикали заявили, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту (так канцлер Німеччини Олаф Шольц називає війну Росії проти України. - Ред.)" і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".

"Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі", - додали в листі.

Також читайте: Європа може залишитися без допомоги США у разі великої війни, - голова Rheinmetall Паппергер

Місцеві рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 04:16. Інцидент розслідує відділ поліції з питань держбезпеки. Правоохоронці також вивчають справжність залишеного послання.

Rheinmetall - один з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.

Автор: 

Німеччина (7320) підпал (668) Rheinmetall (117)


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Топ коментарі
+24
"Ліві радикали" на зарплаті у *****...
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01.05.2024 15:38
+20
Ріжуть українських військових на реабілітації, палять будиночки виробників військової техніки... це точно "ліві радикали"... ліві радикали з контори Мішкіна і Чепіго...
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01.05.2024 15:42
+11
100 пудово кацапсячі, або прокацаплені виродки
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01.05.2024 15:59
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Може, досить вже сюди тягати цитати з цієї помийниці?

Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.



РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Справа № 1-2/2008

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08#Text

З тексту того самого рішення КС:

Правове регулювання порядку здійснення безпосередньої демократії, зокрема референдуму, спрямоване на те, щоб поєднати ці форми із способами та засобами, які характеризують представницьку демократію, взаємодоповнити їх, але не зробити конфліктними з можливою підміною парламенту референдумом (чи навпаки).

І ще раз перечитайте цитату вище жирним шрифтом.
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01.05.2024 15:44 Відповісти
А поц в это время замыливал своему электорату глаза, легитимизацией марьиванны.
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01.05.2024 15:52 Відповісти
Дорогенький, ти оці "30 днів" з якої сторінки методички кремля переписав???
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01.05.2024 16:24 Відповісти
Звернися до ОПУ, вони пояснять. Там є, цілий департамент юридичний…
Або, учи матчасть, Конституцію, а не дух її…
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01.05.2024 16:27 Відповісти
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.

Якщо за Конституцією референдум призначає ВРУ або Президент, то як розуміти твердження з ТаймЗє?
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01.05.2024 16:48 Відповісти
йОМУ бачок, прям у вуха зливає,),
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01.05.2024 16:52 Відповісти
ліві ради кали

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01.05.2024 16:41 Відповісти
"Ліві радикали" на зарплаті у *****...
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01.05.2024 15:38 Відповісти
очінь жду нового концерту Квартал 95 з піснею Горіла хата палала.
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01.05.2024 15:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online
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01.05.2024 15:50 Відповісти
Ріжуть українських військових на реабілітації, палять будиночки виробників військової техніки... це точно "ліві радикали"... ліві радикали з контори Мішкіна і Чепіго...
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01.05.2024 15:42 Відповісти
Смерть, московитам-убивцям! Україна, Переможе!
Слава Україні
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01.05.2024 16:29 Відповісти
кацапські шарікови, курви, дали потомство в гдр -

у Східній Німеччині просто жах із "рузькими нємцамі з Казахстану" а місцевими ватниками-оссі

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01.05.2024 17:00 Відповісти
щодо дачі не знаю,а от щодо ріжуть....кажуть,що перед тим,як бути зарізаними....з різуном пиво пилося з апетитом і по дружньому...
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01.05.2024 18:20 Відповісти
Канешно "ліві радикали".
А якби представились анунаками, були б анунаки?
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01.05.2024 15:47 Відповісти
Треба сподіватись, що страхівка про такий випадок сповна покриє шкоду від підпалу.
Бо інакше в очільника Rheinmetall різко впаде мотивація до допомоги Україні.
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01.05.2024 15:47 Відповісти
Думаю, прибуток компанії суттєво перевищує вартість спаленого садового будиночка.
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01.05.2024 15:48 Відповісти
З якого дива?

Для них це як комариний укус, але піпець яка мотивація!
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01.05.2024 16:47 Відповісти
Навіть не "сподівайтесь" -

німці страхують навіть кожен свій крок по тротуару😂

а "калів" поліцаї знайдуть обовьязково

.
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01.05.2024 17:03 Відповісти
А фото дачі є?
Хочеться порівняти з будиночками наших посадовців.
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01.05.2024 15:51 Відповісти
А там , как правило, то дачна хатинка - арендована.
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01.05.2024 15:54 Відповісти
И да, в том дачном домике запрещается ночевать. Отдых - только днем.
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01.05.2024 16:00 Відповісти
якщо це "дачно-городній" будиночок то таки да - будка для лопат і топчанчик прилягти удень на одній сотці, щоб помідори посадити
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01.05.2024 17:07 Відповісти
100 пудово кацапсячі, або прокацаплені виродки
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01.05.2024 15:59 Відповісти
Це добре - німці повинні нарешті усвідомити що ми ВСІ на війні !
Перл-Харбор це величезна трагедія американців, але не було б її - США не вступили б своїми військами у 2 Світову війну, а без цього гітлера б не перемогли. І є версія , що Черчилль знав про те що готується напад на Перл-Харбор, але не повідомив американців, якраз щоб вони швидше роздуплилися.
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01.05.2024 16:21 Відповісти
- Вы выйдете замуж за радикала?

- Заради чего?
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01.05.2024 16:37 Відповісти
Рускій мір розійшовся по світу.
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01.05.2024 16:48 Відповісти
Напустила мама Меркель дикарей в страну и ушла на пенсию.
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01.05.2024 16:53 Відповісти
З відусіль стирчать вуха парашної *********, ідеї путлєра дають свої паростки на теренах Європи...
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01.05.2024 17:08 Відповісти
їх боротьба...
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01.05.2024 17:24 Відповісти
Почерк зелених "Горіла хата палала"
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01.05.2024 17:25 Відповісти
А де можна подивитись садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall та порівняти його з садовими будинками зепідорів
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01.05.2024 17:35 Відповісти
Я ниже на пару постов описал, шо такое дача в Германии.
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01.05.2024 19:12 Відповісти
там раша-туристо повно ,деякі неховаючись з холодною зброєю нападають на наших військових які у Німеччині проходять реабілітацію ,а також наймають сирійців що б скоювали напади, вже було вбито п'ять українців якщо рахувати з двома неповнолітніми баскетболістами з України які отримали ножові поранення та померли.
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01.05.2024 17:51 Відповісти
А почерк дуже схожий на дії нашої зеленої команди. Мабудь просто такий збіг....
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01.05.2024 17:52 Відповісти
Шоб вы понимали, шо такое дача в Германии. Это участок, соток 5 или меньше, с небольшим домиком, или вообще без него. Просто с навесом от солнца. Дачу там может себе купить любой. Она стоит 1000 евро+-. В чем подвох? По закону, на даче нельзя ночевать. Можно приехать, пожрать шашлыки, выгулять детей и животных, позагорать, поиграть в игры. А вечером нах хауз.
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01.05.2024 19:09 Відповісти
Профінансовано як завжди з кремля.
Політичним проституткам все одно звідкіля йдуть грощі.
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01.05.2024 19:19 Відповісти
Пішла пуганіна, тіпа дивіться, дасте поміч Україні, підірвемо дачу! Кацапське ІПСО!!!!!!
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01.05.2024 19:24 Відповісти
у Німеччині садові будиночки схожі на сарайчики. я не бачив ніде двоповерхових подібних "хатинок" українських олігархів.
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01.05.2024 21:05 Відповісти
 
 