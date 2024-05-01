Главе Rheinmetall Паппергеру из-за помощи Украине подожгли дачу в Германии, - Bild

В Нижней Саксонии в ночь на вторник горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его подожгли левые радикалы, возмущенные помощью Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Левые радикалы обнародовали на платформе Indymedia письмо-признание.

"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера", - говорится в письме.

Они объяснили свои действия тем, что компания поставляет оружие для ВСУ.

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Радикалы заявили, что "Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента (так канцлер Германии Олаф Шольц называет войну России против Украины. - Ред.)" и что компания накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью".

"Rheinmetall не просто планирует, производит и убивает в национальном масштабе", - добавили в письме.

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Местные спасатели получили сообщение о пожаре в 04:16. Инцидент расследует отдел полиции по вопросам госбезопасности. Правоохранители также изучают подлинность оставленного послания.

Rheinmetall - один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов. Компания начала наращивать производство после вторжения России в 2022 году в Украину.