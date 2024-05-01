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Главе Rheinmetall Паппергеру из-за помощи Украине подожгли дачу в Германии, - Bild

голові Рейнметал Паппергеру підпалили дачний будинок

В Нижней Саксонии в ночь на вторник горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его подожгли левые радикалы, возмущенные помощью Украине.

Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Левые радикалы обнародовали на платформе Indymedia письмо-признание.

"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера", - говорится в письме.

Они объяснили свои действия тем, что компания поставляет оружие для ВСУ.

Читайте: Rheinmetall поставит в Украину 20 дополнительных БМП Marder

Радикалы заявили, что "Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента (так канцлер Германии Олаф Шольц называет войну России против Украины. - Ред.)" и что компания накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью".

"Rheinmetall не просто планирует, производит и убивает в национальном масштабе", - добавили в письме.

Также читайте: Европа может остаться без помощи США в случае большой войны, - глава Rheinmetall Паппергер

Местные спасатели получили сообщение о пожаре в 04:16. Инцидент расследует отдел полиции по вопросам госбезопасности. Правоохранители также изучают подлинность оставленного послания.

Rheinmetall - один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов. Компания начала наращивать производство после вторжения России в 2022 году в Украину.

Автор: 

Германия (6927) поджог (1066) Rheinmetall (78)


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Топ комментарии
+24
"Ліві радикали" на зарплаті у *****...
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01.05.2024 15:38
+20
Ріжуть українських військових на реабілітації, палять будиночки виробників військової техніки... це точно "ліві радикали"... ліві радикали з контори Мішкіна і Чепіго...
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01.05.2024 15:42
+11
100 пудово кацапсячі, або прокацаплені виродки
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01.05.2024 15:59
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Правила форума Совет форумчан
Може, досить вже сюди тягати цитати з цієї помийниці?

Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.



РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Справа № 1-2/2008

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08#Text

З тексту того самого рішення КС:

Правове регулювання порядку здійснення безпосередньої демократії, зокрема референдуму, спрямоване на те, щоб поєднати ці форми із способами та засобами, які характеризують представницьку демократію, взаємодоповнити їх, але не зробити конфліктними з можливою підміною парламенту референдумом (чи навпаки).

І ще раз перечитайте цитату вище жирним шрифтом.
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01.05.2024 15:44 Ответить
А поц в это время замыливал своему электорату глаза, легитимизацией марьиванны.
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01.05.2024 15:52 Ответить
Дорогенький, ти оці "30 днів" з якої сторінки методички кремля переписав???
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01.05.2024 16:24 Ответить
Звернися до ОПУ, вони пояснять. Там є, цілий департамент юридичний…
Або, учи матчасть, Конституцію, а не дух її…
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01.05.2024 16:27 Ответить
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.

Якщо за Конституцією референдум призначає ВРУ або Президент, то як розуміти твердження з ТаймЗє?
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01.05.2024 16:48 Ответить
йОМУ бачок, прям у вуха зливає,),
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01.05.2024 16:52 Ответить
ліві ради кали

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01.05.2024 16:41 Ответить
"Ліві радикали" на зарплаті у *****...
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01.05.2024 15:38 Ответить
очінь жду нового концерту Квартал 95 з піснею Горіла хата палала.
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01.05.2024 15:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online
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01.05.2024 15:50 Ответить
Ріжуть українських військових на реабілітації, палять будиночки виробників військової техніки... це точно "ліві радикали"... ліві радикали з контори Мішкіна і Чепіго...
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01.05.2024 15:42 Ответить
Смерть, московитам-убивцям! Україна, Переможе!
Слава Україні
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01.05.2024 16:29 Ответить
кацапські шарікови, курви, дали потомство в гдр -

у Східній Німеччині просто жах із "рузькими нємцамі з Казахстану" а місцевими ватниками-оссі

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01.05.2024 17:00 Ответить
щодо дачі не знаю,а от щодо ріжуть....кажуть,що перед тим,як бути зарізаними....з різуном пиво пилося з апетитом і по дружньому...
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01.05.2024 18:20 Ответить
Канешно "ліві радикали".
А якби представились анунаками, були б анунаки?
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01.05.2024 15:47 Ответить
Треба сподіватись, що страхівка про такий випадок сповна покриє шкоду від підпалу.
Бо інакше в очільника Rheinmetall різко впаде мотивація до допомоги Україні.
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01.05.2024 15:47 Ответить
Думаю, прибуток компанії суттєво перевищує вартість спаленого садового будиночка.
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01.05.2024 15:48 Ответить
З якого дива?

Для них це як комариний укус, але піпець яка мотивація!
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01.05.2024 16:47 Ответить
Навіть не "сподівайтесь" -

німці страхують навіть кожен свій крок по тротуару😂

а "калів" поліцаї знайдуть обовьязково

.
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01.05.2024 17:03 Ответить
А фото дачі є?
Хочеться порівняти з будиночками наших посадовців.
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01.05.2024 15:51 Ответить
А там , как правило, то дачна хатинка - арендована.
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01.05.2024 15:54 Ответить
И да, в том дачном домике запрещается ночевать. Отдых - только днем.
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01.05.2024 16:00 Ответить
якщо це "дачно-городній" будиночок то таки да - будка для лопат і топчанчик прилягти удень на одній сотці, щоб помідори посадити
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01.05.2024 17:07 Ответить
100 пудово кацапсячі, або прокацаплені виродки
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01.05.2024 15:59 Ответить
Це добре - німці повинні нарешті усвідомити що ми ВСІ на війні !
Перл-Харбор це величезна трагедія американців, але не було б її - США не вступили б своїми військами у 2 Світову війну, а без цього гітлера б не перемогли. І є версія , що Черчилль знав про те що готується напад на Перл-Харбор, але не повідомив американців, якраз щоб вони швидше роздуплилися.
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01.05.2024 16:21 Ответить
- Вы выйдете замуж за радикала?

- Заради чего?
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01.05.2024 16:37 Ответить
Рускій мір розійшовся по світу.
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01.05.2024 16:48 Ответить
Напустила мама Меркель дикарей в страну и ушла на пенсию.
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01.05.2024 16:53 Ответить
З відусіль стирчать вуха парашної *********, ідеї путлєра дають свої паростки на теренах Європи...
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01.05.2024 17:08 Ответить
їх боротьба...
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01.05.2024 17:24 Ответить
Почерк зелених "Горіла хата палала"
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01.05.2024 17:25 Ответить
А де можна подивитись садовий будинок очільника машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall та порівняти його з садовими будинками зепідорів
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01.05.2024 17:35 Ответить
Я ниже на пару постов описал, шо такое дача в Германии.
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01.05.2024 19:12 Ответить
там раша-туристо повно ,деякі неховаючись з холодною зброєю нападають на наших військових які у Німеччині проходять реабілітацію ,а також наймають сирійців що б скоювали напади, вже було вбито п'ять українців якщо рахувати з двома неповнолітніми баскетболістами з України які отримали ножові поранення та померли.
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01.05.2024 17:51 Ответить
А почерк дуже схожий на дії нашої зеленої команди. Мабудь просто такий збіг....
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01.05.2024 17:52 Ответить
Шоб вы понимали, шо такое дача в Германии. Это участок, соток 5 или меньше, с небольшим домиком, или вообще без него. Просто с навесом от солнца. Дачу там может себе купить любой. Она стоит 1000 евро+-. В чем подвох? По закону, на даче нельзя ночевать. Можно приехать, пожрать шашлыки, выгулять детей и животных, позагорать, поиграть в игры. А вечером нах хауз.
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01.05.2024 19:09 Ответить
Профінансовано як завжди з кремля.
Політичним проституткам все одно звідкіля йдуть грощі.
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01.05.2024 19:19 Ответить
Пішла пуганіна, тіпа дивіться, дасте поміч Україні, підірвемо дачу! Кацапське ІПСО!!!!!!
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01.05.2024 19:24 Ответить
у Німеччині садові будиночки схожі на сарайчики. я не бачив ніде двоповерхових подібних "хатинок" українських олігархів.
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01.05.2024 21:05 Ответить
 
 