Главе Rheinmetall Паппергеру из-за помощи Украине подожгли дачу в Германии, - Bild
В Нижней Саксонии в ночь на вторник горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его подожгли левые радикалы, возмущенные помощью Украине.
Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
Левые радикалы обнародовали на платформе Indymedia письмо-признание.
"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера", - говорится в письме.
Они объяснили свои действия тем, что компания поставляет оружие для ВСУ.
Радикалы заявили, что "Rheinmetall является одним из бенефициаров так называемого переломного момента (так канцлер Германии Олаф Шольц называет войну России против Украины. - Ред.)" и что компания накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы в Украину с боеприпасами и с большой прибылью".
"Rheinmetall не просто планирует, производит и убивает в национальном масштабе", - добавили в письме.
Местные спасатели получили сообщение о пожаре в 04:16. Инцидент расследует отдел полиции по вопросам госбезопасности. Правоохранители также изучают подлинность оставленного послания.
Rheinmetall - один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов. Компания начала наращивать производство после вторжения России в 2022 году в Украину.
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Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.
РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Справа № 1-2/2008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08#Text
З тексту того самого рішення КС:
Правове регулювання порядку здійснення безпосередньої демократії, зокрема референдуму, спрямоване на те, щоб поєднати ці форми із способами та засобами, які характеризують представницьку демократію, взаємодоповнити їх, але не зробити конфліктними з можливою підміною парламенту референдумом (чи навпаки).
І ще раз перечитайте цитату вище жирним шрифтом.
Або, учи матчасть, Конституцію, а не дух її…
Нагадуємо народу України, що для прийняття законів України і Конституції йому не потрібні ні Верховна Рада ні президент.
Якщо за Конституцією референдум призначає ВРУ або Президент, то як розуміти твердження з ТаймЗє?
Слава Україні
у Східній Німеччині просто жах із "рузькими нємцамі з Казахстану" а місцевими ватниками-оссі
А якби представились анунаками, були б анунаки?
Бо інакше в очільника Rheinmetall різко впаде мотивація до допомоги Україні.
Для них це як комариний укус, але піпець яка мотивація!
німці страхують навіть кожен свій крок по тротуару😂
а "калів" поліцаї знайдуть обовьязково
.
Хочеться порівняти з будиночками наших посадовців.
Перл-Харбор це величезна трагедія американців, але не було б її - США не вступили б своїми військами у 2 Світову війну, а без цього гітлера б не перемогли. І є версія , що Черчилль знав про те що готується напад на Перл-Харбор, але не повідомив американців, якраз щоб вони швидше роздуплилися.
- Заради чего?
Політичним проституткам все одно звідкіля йдуть грощі.