Запад не готов к конвенционной войне. Нужно увеличить оборонительные расходы, - председатель Rheinmetall Паппергер

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал к значительному увеличению военных расходов, чтобы Германия могла стать способной защитить себя.

Об этом он заявил на встрече Ассоциации бизнес-журналистов в Дюссельдорфе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Нужно увеличить оборонные инвестиции

"Западный мир не готов к конвенционной войне", - подчеркнул он.

Паппергер отметил, что Китай и Россия хорошо вооружились. Оборонный бюджет Германии должен быть увеличен минимум на 30 миллиардов евро ежегодно с нынешних 52 миллиардов евро:

"Если эти 30 миллиардов не будут инвестированы в Германию, то Zeitenwende (поворотный момент, - ред.) не удастся", - отметил он.

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Склады боеприпасов пустые

Слишком много было экономии, говорит Паппергер, оглядываясь на прошлые десятилетия.

Rheinmetall получил выгоду от 100-миллиардного специального фонда, созданного два года назад; он получил заказы на бронемашины и другую военную технику.

Паппергер отметил, что специальный фонд будет использован в 2026 году. Поэтому увеличение регулярного оборонного бюджета является чрезвычайно важным.

Оборонная промышленность рассчитывает на то, что политики сдержат свое слово и продолжат размещать заказы в будущем.

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Только при условии увеличения инвестиций на 30 миллиардов ежегодно Германия могла бы выполнить свое обязательство как страна НАТО инвестировать два процента своего экономического производства в оборону. "Бундесверу до сих пор не хватает всего", - сказал Паппергер.

В качестве примера он привел артиллерийские боеприпасы.

"Сегодня мы передаем Украине боеприпасы, которые мы производим" - отметил гендиректор оборонного концерна.

За последние два года Германия не завезла на свои склады "почти ничего". По оценкам Паппергера, для того, чтобы пополнить запасы артиллерийских боеприпасов, производство должно длиться десять лет, что дает понять, что федеральное правительство должно также обеспечить соответствующие финансовые ресурсы для этого.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии в ночь на 29 апреля горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его подожгли левые радикалы, возмущенные помощью Украине.