РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11258 посетителей онлайн
Новости
1 604 14

Запад не готов к конвенционной войне. Нужно увеличить оборонительные расходы, - председатель Rheinmetall Паппергер

Глава німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал к значительному увеличению военных расходов, чтобы Германия могла стать способной защитить себя.

Об этом он заявил на встрече Ассоциации бизнес-журналистов в Дюссельдорфе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Нужно увеличить оборонные инвестиции

"Западный мир не готов к конвенционной войне", - подчеркнул он.

Паппергер отметил, что Китай и Россия хорошо вооружились. Оборонный бюджет Германии должен быть увеличен минимум на 30 миллиардов евро ежегодно с нынешних 52 миллиардов евро:

"Если эти 30 миллиардов не будут инвестированы в Германию, то Zeitenwende (поворотный момент, - ред.) не удастся", - отметил он.

Также читайте: Главе Rheinmetall Паппергеру из-за помощи Украине подожгли дачу в Германии, - Bild

Склады боеприпасов пустые

Слишком много было экономии, говорит Паппергер, оглядываясь на прошлые десятилетия.

Rheinmetall получил выгоду от 100-миллиардного специального фонда, созданного два года назад; он получил заказы на бронемашины и другую военную технику.

Паппергер отметил, что специальный фонд будет использован в 2026 году. Поэтому увеличение регулярного оборонного бюджета является чрезвычайно важным.

Оборонная промышленность рассчитывает на то, что политики сдержат свое слово и продолжат размещать заказы в будущем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа может остаться без помощи США в случае большой войны, - глава Rheinmetall Паппергер

Только при условии увеличения инвестиций на 30 миллиардов ежегодно Германия могла бы выполнить свое обязательство как страна НАТО инвестировать два процента своего экономического производства в оборону.

"Бундесверу до сих пор не хватает всего", - сказал Паппергер.

В качестве примера он привел артиллерийские боеприпасы.

"Сегодня мы передаем Украине боеприпасы, которые мы производим" - отметил гендиректор оборонного концерна.

За последние два года Германия не завезла на свои склады "почти ничего". По оценкам Паппергера, для того, чтобы пополнить запасы артиллерийских боеприпасов, производство должно длиться десять лет, что дает понять, что федеральное правительство должно также обеспечить соответствующие финансовые ресурсы для этого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине нужно втрое больше снарядов, чем может произвести Германия, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии в ночь на 29 апреля горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его подожгли левые радикалы, возмущенные помощью Украине.

Автор: 

Германия (6930) Европа (1835) Rheinmetall (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Заявления есть ... результатов нет.
"Лишних" сотен млрд.$ нет ни у кого. Увеличивать дефицит гос.бюджетов желающих нет.
Очень характерный пример с Норвегией. Это единственная страна, которая имеет "лишние" деньги. Речь идет о т.н. "фонде благосостояния" в размере около 1,5 трл. (триллионов, Карл!)$
В апреле министра обороны Норвегии специально вызвали в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос быстрого строительства новых заводов ВПК. По инсайдерской информации, разговор получился не из приятных. Аргументы Норвегии:
1. Мы не имеем право тратить деньги фонда на вооружение (ВПК). Для этого надо менять чуть ли не Конституцию страны.
2. В Скандинавских странах дефицит электроэнергии (т.к. они повернуты на "зеленой энергетике"). До 2022 г. этот дефицит покрывался поставками из РФ. (злые языки поговаривают, что до сих пор покрывается). ВПК - это высокоэнергетические затраты. Электроэнергию взять негде.
3. Построив заводы ВПК, мы станем целью № 1 для РФ (в случае войны РФ-НАТО). А в такой непосредственной близости к РФ, шансов мало - ракеты летят меньше минуты.

Я уверен, что у каждой страны Европы найдется не меньше аргументов и причин чтобы никуя не делать. Ну как "никуя" ... Они делают. По европейски - никуда не торопясь. Не их же бомбят.
показать весь комментарий
03.05.2024 13:46
+1
попіль спаленого дачного будиночка стукає в серце гера Гендиректора.

ох і дорого ж вам, кацапи, обійдеться отой домік
показать весь комментарий
03.05.2024 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А до конвенційної капітуляції готовий?
показать весь комментарий
03.05.2024 13:21 Ответить
попіль спаленого дачного будиночка стукає в серце гера Гендиректора.

ох і дорого ж вам, кацапи, обійдеться отой домік
показать весь комментарий
03.05.2024 14:21 Ответить
Страшна ната, якою все життя сцарі лякали русню, виявилась надувною.
показать весь комментарий
03.05.2024 13:24 Ответить
да ні то просто виробники зброї хочуть більше грошей, що він по вашому мав сказати? зброї вдоволь і ми закриваємо виробництво?
показать весь комментарий
03.05.2024 13:43 Ответить
Нехай що хоче каже, аби бюргери роздуплятись почали.
А справи з армією в Європі дійсно не дуже.
показать весь комментарий
03.05.2024 13:45 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2024 13:58 Ответить
Заявления есть ... результатов нет.
"Лишних" сотен млрд.$ нет ни у кого. Увеличивать дефицит гос.бюджетов желающих нет.
Очень характерный пример с Норвегией. Это единственная страна, которая имеет "лишние" деньги. Речь идет о т.н. "фонде благосостояния" в размере около 1,5 трл. (триллионов, Карл!)$
В апреле министра обороны Норвегии специально вызвали в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос быстрого строительства новых заводов ВПК. По инсайдерской информации, разговор получился не из приятных. Аргументы Норвегии:
1. Мы не имеем право тратить деньги фонда на вооружение (ВПК). Для этого надо менять чуть ли не Конституцию страны.
2. В Скандинавских странах дефицит электроэнергии (т.к. они повернуты на "зеленой энергетике"). До 2022 г. этот дефицит покрывался поставками из РФ. (злые языки поговаривают, что до сих пор покрывается). ВПК - это высокоэнергетические затраты. Электроэнергию взять негде.
3. Построив заводы ВПК, мы станем целью № 1 для РФ (в случае войны РФ-НАТО). А в такой непосредственной близости к РФ, шансов мало - ракеты летят меньше минуты.

Я уверен, что у каждой страны Европы найдется не меньше аргументов и причин чтобы никуя не делать. Ну как "никуя" ... Они делают. По европейски - никуда не торопясь. Не их же бомбят.
показать весь комментарий
03.05.2024 13:46 Ответить
Сумно...Норвегія була одним з засновників НАТО, ще у 1949 році. Мабуть, вона теж поняла, що НАТО -це надувні клоуни наразі. І захист їй не нададуть такий, як треба.
показать весь комментарий
03.05.2024 14:01 Ответить
Норвегия верит в НАТО и выходить от-туда не собирается. И увеличивает военный бюджет, и закупает новое вооружение и даже планирует раширять численность своей армии, но ... строить заводы ВПК не хочет.
показать весь комментарий
03.05.2024 16:44 Ответить
А чім стріляти Норвегія збирається?? Практика показала, що головне це не зброя, а ********** до неї.
показать весь комментарий
03.05.2024 17:14 Ответить
учітє матчасть, а не розводьте зраду

На долю гидроэнергетики приходится большая часть выработки электроэнергии в Норвегии. По состоянию на 2021 год в Норвегии имеется около 1660 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 34813 МВт.
Большая часть электроэнергии Норвегии может быть произведена за счет гидроэнергетики благодаря естественному преимуществу ее топографии с обилием крутых долин и рек. В Норвегии имеется более 1000 водохранилищ гидроэлектростанций общей мощностью более 865 ТВтч. 30 крупнейших водохранилищ обеспечивают около половины емкости хранилища. Общая емкость резервуара соответствует 70% годового потребления электроэнергии в Норвегии.
Source: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/norway-power-market
показать весь комментарий
03.05.2024 14:32 Ответить
Причем тут "гидроєнергетика"? Я говорил о дефиците єлектроєнергии, а не "гидроэнергетике".
Где в вашем посте данные о потребляемой и вырабатываемой электроэнергии?
У меня, например, друзья в Норвегии живут уже лет 15. И данные от них.
показать весь комментарий
03.05.2024 16:41 Ответить
Правильно сказати: Захід не готовий навіть до конвенційної війни.
показать весь комментарий
03.05.2024 14:21 Ответить
О, попросиналися...
показать весь комментарий
03.05.2024 14:22 Ответить
 
 