Запад не готов к конвенционной войне. Нужно увеличить оборонительные расходы, - председатель Rheinmetall Паппергер
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал к значительному увеличению военных расходов, чтобы Германия могла стать способной защитить себя.
Об этом он заявил на встрече Ассоциации бизнес-журналистов в Дюссельдорфе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Нужно увеличить оборонные инвестиции
"Западный мир не готов к конвенционной войне", - подчеркнул он.
Паппергер отметил, что Китай и Россия хорошо вооружились. Оборонный бюджет Германии должен быть увеличен минимум на 30 миллиардов евро ежегодно с нынешних 52 миллиардов евро:
"Если эти 30 миллиардов не будут инвестированы в Германию, то Zeitenwende (поворотный момент, - ред.) не удастся", - отметил он.
Склады боеприпасов пустые
Слишком много было экономии, говорит Паппергер, оглядываясь на прошлые десятилетия.
Rheinmetall получил выгоду от 100-миллиардного специального фонда, созданного два года назад; он получил заказы на бронемашины и другую военную технику.
Паппергер отметил, что специальный фонд будет использован в 2026 году. Поэтому увеличение регулярного оборонного бюджета является чрезвычайно важным.
Оборонная промышленность рассчитывает на то, что политики сдержат свое слово и продолжат размещать заказы в будущем.
Только при условии увеличения инвестиций на 30 миллиардов ежегодно Германия могла бы выполнить свое обязательство как страна НАТО инвестировать два процента своего экономического производства в оборону.
"Бундесверу до сих пор не хватает всего", - сказал Паппергер.
В качестве примера он привел артиллерийские боеприпасы.
"Сегодня мы передаем Украине боеприпасы, которые мы производим" - отметил гендиректор оборонного концерна.
За последние два года Германия не завезла на свои склады "почти ничего". По оценкам Паппергера, для того, чтобы пополнить запасы артиллерийских боеприпасов, производство должно длиться десять лет, что дает понять, что федеральное правительство должно также обеспечить соответствующие финансовые ресурсы для этого.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии в ночь на 29 апреля горел садовый дом главы машиностроительного и оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Его подожгли левые радикалы, возмущенные помощью Украине.
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ох і дорого ж вам, кацапи, обійдеться отой домік
А справи з армією в Європі дійсно не дуже.
"Лишних" сотен млрд.$ нет ни у кого. Увеличивать дефицит гос.бюджетов желающих нет.
Очень характерный пример с Норвегией. Это единственная страна, которая имеет "лишние" деньги. Речь идет о т.н. "фонде благосостояния" в размере около 1,5 трл. (триллионов, Карл!)$
В апреле министра обороны Норвегии специально вызвали в Вашингтон, чтобы обсудить вопрос быстрого строительства новых заводов ВПК. По инсайдерской информации, разговор получился не из приятных. Аргументы Норвегии:
1. Мы не имеем право тратить деньги фонда на вооружение (ВПК). Для этого надо менять чуть ли не Конституцию страны.
2. В Скандинавских странах дефицит электроэнергии (т.к. они повернуты на "зеленой энергетике"). До 2022 г. этот дефицит покрывался поставками из РФ. (злые языки поговаривают, что до сих пор покрывается). ВПК - это высокоэнергетические затраты. Электроэнергию взять негде.
3. Построив заводы ВПК, мы станем целью № 1 для РФ (в случае войны РФ-НАТО). А в такой непосредственной близости к РФ, шансов мало - ракеты летят меньше минуты.
Я уверен, что у каждой страны Европы найдется не меньше аргументов и причин чтобы никуя не делать. Ну как "никуя" ... Они делают. По европейски - никуда не торопясь. Не их же бомбят.
На долю гидроэнергетики приходится большая часть выработки электроэнергии в Норвегии. По состоянию на 2021 год в Норвегии имеется около 1660 гидроэлектростанций общей установленной мощностью 34813 МВт.
Большая часть электроэнергии Норвегии может быть произведена за счет гидроэнергетики благодаря естественному преимуществу ее топографии с обилием крутых долин и рек. В Норвегии имеется более 1000 водохранилищ гидроэлектростанций общей мощностью более 865 ТВтч. 30 крупнейших водохранилищ обеспечивают около половины емкости хранилища. Общая емкость резервуара соответствует 70% годового потребления электроэнергии в Норвегии.
Source: https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/norway-power-market
Где в вашем посте данные о потребляемой и вырабатываемой электроэнергии?
У меня, например, друзья в Норвегии живут уже лет 15. И данные от них.