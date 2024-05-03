Кибератаки РФ на Германию не останутся без ответа, - Бербок

Российские кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии не останутся без ответа.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В прошлом году некоторые политики Социал-демократической партии подверглись мощной кибератаке. ... Сегодня мы можем однозначно отнести эту атаку к группировке APT28, которая контролируется российской спецслужбой ГРУ. Другими словами, государственные российские хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - отметила Бербок, добавив, что расследование по этому делу завершено.

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В январе прошлого года учетные записи электронной почты Социал-демократической партии Германии, которая сейчас является партией власти, подверглись кибератаке. В СДПГ тогда не исключили возможную кражу некоторых данных из отдельных ящиков. По заключению экспертов Управления по охране конституции Германии (контрразведки), ответственность за кибератаку несет подразделение российской военной разведки ГРУ, а именно - известное подразделение APT28. Ранее это подразделение, которое еще называется "Fancy Bear", проводило кампании по дезинформации и пропаганде в киберпространстве.

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В прошлом году APT28 проводила масштабную кампанию против нескольких европейских стран, в частности - Германии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Великобритании.