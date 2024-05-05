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Разведки разных стран предупреждают: Кремль активно готовит диверсии по всей Европе, - Financial Times

Кремль готує диверсії

На территории Европы Россия готовится проводить различные виды диверсий. От взрывов, поджогов до другого повреждения инфраструктуры. При этом считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.

Как информирует ЦензоНЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех разных стран Европы.

Акты саботажа в разных странах

В Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции произошел ряд железнодорожных аварий, в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию, в Эстонии произошло нападение на автомобиль министра внутренних дел, в Германии предотвратили нападение на военные и логистические объекты.

"Очевидный вывод таков, что произошло реальное увеличение активности России. Нельзя сказать, почему именно - то ли россияне начали вкладывать больше ресурсов, то ли они становятся менее осторожными и их ловят, то ли западная контрразведка просто стала лучше работать и предотвращать это. Что бы это ни было - происходит многое", - сказал FT старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кир Джайлс.

Риски диверсий в Европе значительно возросли

Источник газеты в одном из европейских правительств рассказал, что через НАТО прошло предупреждение о скоординированной и масштабной угрозе злонамеренных действий со стороны России.

"Мы считаем, что риски диверсий, поддерживаемых другими государствами, значительно возросли", - публично признал в апреле руководитель внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.

Один из собеседников FT сказал, что диверсионные усилия России не стоит рассматривать отдельно от других операций. По его словам, это вписывается в цель России максимально давить "на всех направлениях". Путин "осмелел", добавил он, и будет пытаться продвигать свои позиции в Европе на нескольких фронтах: через дезинформацию, саботаж, хакерские атаки.

Напомним, 3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осуществила кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии. Она подчеркнула, что действия страны-агрессора не оставят без ответа. Впоследствии Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Также ранее объектами кибератак РФ становились государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Норвегии разоблачили группу российских агентов, которые могли готовить диверсии на объектах критической инфраструктуры

Автор: 

Европа (1836) путин владимир (31214) россия (95372) диверсия (295)


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Топ комментарии
+24
Європа ще не раз пошкодує, що не позбулася кацапів на своїй територіі та не об'єдналась для знищення московіі.
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05.05.2024 09:33
+22
Сытая и отупевшая Европа наивно полагает, что ***** нужна только Украина. 100 лет наивно полагали, что Гитлеру нужна была только Чехословакия
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05.05.2024 09:37
+16
Бог створив кацапа щоб люди не забували що таке зло і брехня.
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05.05.2024 09:39
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"Нє нагнєтайтє"...
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05.05.2024 09:32 Ответить
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05.05.2024 09:54 Ответить
Добавити більше, нема шо ...але Захід дуже хотів Україну, під наглядом московії ,вони багатіли разом на нашій землі, а сьогодні намагаються зберегти те шо награбували ...
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05.05.2024 10:08 Ответить
Напустили до себе цих одемокрачених ,а тепер бідкаються.Пожинати доведеться або упереджувати,бо інших варіантів нема.
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05.05.2024 09:33 Ответить
Європа ще не раз пошкодує, що не позбулася кацапів на своїй територіі та не об'єдналась для знищення московіі.
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05.05.2024 09:33 Ответить
И это ОЧЕНЬ хорошая новость. Сколько можно украинцам одним отдуваться? На месте РФ я ушел бы в глухую оборону на нынешнем фронте,даже обстрелы прекратил бы до минимума, и начал бы гибридно кошмарить всех бывших советских вассалов, ну и южную Европу заодно. А том глядишь что то и склеится
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05.05.2024 09:34 Ответить
Якась ескалація у вигляді констатації, глобалізації та мілітаризації, а також вербальної мастурбації і екранізації. - скаже захєрова з цього приводу.
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05.05.2024 09:36 Ответить
Сытая и отупевшая Европа наивно полагает, что ***** нужна только Украина. 100 лет наивно полагали, что Гитлеру нужна была только Чехословакия
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05.05.2024 09:37 Ответить
Хто не вчить історію - буде повторювати її помилки
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05.05.2024 12:32 Ответить
....й не забудьте в москалів ще енергоресурсів побільше закупити,на чорні дні,а москаляв вчасно заплатити,бажано не в рублях.
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05.05.2024 09:38 Ответить
Ну а Європа активно готується довзоляючи оркам обходити санкції, підтримуючи економічно найбільшого ініціатора таких дій Китай... та поставляючи до них компоненти для озброєння...

А ще європейські корпорації активно наповнюють бюджет орків сплатою у них податків
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05.05.2024 09:39 Ответить
"бізнес на краві..."- казали колись якісь клоуни з 95-го кагалу....
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05.05.2024 09:50 Ответить
А Державна гірничо-добувна компанія України постачає через фірми-прокладки до московії титан для будівництва літаків-бомбардувальників;
бабло пливе до офшорів!

Що ще нам ЄС винен?
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05.05.2024 11:23 Ответить
В статті мова про ЄС і глобальні проблеми....

про нас навіть не говорю....

те що американське паливо для АЕС на російському урані....
пальне яке до нас зараз приходить на орківській нафті...
части газу реверсом мабуть російський і т.д.
дрони китайські за ті прибутки потім орків підтримують і купляють у них сировину
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05.05.2024 11:36 Ответить
Навіть прямо зараз , кацапський газ , постачається на захід через Україну - то хто винен ...?
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05.05.2024 12:34 Ответить
Бог створив кацапа щоб люди не забували що таке зло і брехня.
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05.05.2024 09:39 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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05.05.2024 09:48 Ответить
Кацапи у Європі 100% підтримають війну рф проти ЄС. Це все ждуни, які цілодобово дивляться кацапське телебачення.
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05.05.2024 09:51 Ответить
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05.05.2024 09:52 Ответить
кулібіна з МЗС і шефа ОПи єрмаково-рашистського також у 21 році "великі американські вуйки" попереджела про необхідність рити окопи кругом України.бо куйло нападе...
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05.05.2024 09:55 Ответить
А ще, як згадати...Спочатку Київ і Москва домовлялися поділити флот навпіл. 3 вересня 1993-го планували чергові переговори в Масандрі між українською і російською делегаціями. Росіяни хотіли мати українську частину флоту в обмін на газові борги. Кравчук погодився за скасування боргів за газ віддати Росії весь флот і його інфраструктуру.
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05.05.2024 10:09 Ответить
Ніяких боргів за газ не було. Наоборот московити крали український газ, бо були відсутні лічильники на газ зі сторони кацапії. А всі стратигічні підприємства були розкрадені українськими президентами і їх сворою, під виглядом боргів за кацапський газ. А те, що це так то бачимо статки кожного українського президента після їх каденцій.
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05.05.2024 10:37 Ответить
Ці всі Ваші згадуваня, не були прикрашені сотнями тисяч свіжих могил на українських кладовищах і українська земля не була так рясно полита кров'ю українських захисників .І це ще далеко не все...
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05.05.2024 10:47 Ответить
Європейці стали дуже безпечними. А варвари навпаки злішими. Світ не такий мирний, як здається. Треба готуватись.
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05.05.2024 10:06 Ответить
Nenado davat vizi kacapam,ne odnomu pust budet politiceski,biznismeni,sportsmeni eto nevazno.Te sto jest Evrope nado takze vybrosit.Ploxo sto vsem dajut vizi takyje kak vengri ili francuzi,potom kacapi diversanti svobodno s nimi jedut po Evrope
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05.05.2024 10:24 Ответить
Ми пр@їбали і країну і час з 2014 року, а до них тільки зараз почало доходити. Нічому їх не вчать чужі помилки...
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05.05.2024 10:25 Ответить
Гарна спроба, але з 2019 а не з 2014, гєна зєльоная
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05.05.2024 11:00 Ответить
Для мене не важлива твоя "розумна" думка. Залиш її при собі і не псуй повітря.
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05.05.2024 11:27 Ответить
Так в"яжіть диверсантів а не попереджаите
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05.05.2024 10:29 Ответить
Європа в торгівлі з московією вкладає мільярди євро, з яких недокраїна- терорист проводить терористичні дії проти тих, хто їх підтримує. Якась дивна логіка в європейців.
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05.05.2024 10:30 Ответить
В цій ситуації є один шлях - будувати дороги, готуватися до шашликів та купити барабани і другий шлях - як це зробив Ізраїль.
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05.05.2024 10:35 Ответить
думаю, всё в одном флаконе: они и страх потеряли и активной повысили и да ловить их стали лучше. Три в одном. В
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05.05.2024 11:14 Ответить
Це риторичне запитання ....
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05.05.2024 12:38 Ответить
Позапускали кацапню в разное время в свои страны - а теперь пусть не удивляются...
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05.05.2024 12:48 Ответить
що ще московія повинна зробити , щоб їх поперли з усіх міжнародних договорів і органів міжнародного права ...
толерантність цивілізованого світу то є зло не менше ніж зло *****
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05.05.2024 13:05 Ответить
@пуйло "осмелел"@

а отчего ж не осмелеть, если у него столько симпатиков на Западе ? (Орбан , Фицо, Трамп, Меркель,Шредер, Саркози, Эрдоган и т.д. и т.п.)
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05.05.2024 15:19 Ответить
єто только приведет к тому что обичних расеян начнут просто виживать из городов по всему миру, и єто хорошо
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05.05.2024 15:43 Ответить
А що буде, як вся Європа почне готувати диверсії проти кремля ?
Таке на думку не спадало ?
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05.05.2024 20:06 Ответить
 
 