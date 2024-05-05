Разведки разных стран предупреждают: Кремль активно готовит диверсии по всей Европе, - Financial Times

На территории Европы Россия готовится проводить различные виды диверсий. От взрывов, поджогов до другого повреждения инфраструктуры. При этом считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.

Как информирует ЦензоНЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех разных стран Европы.

Акты саботажа в разных странах

В Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции произошел ряд железнодорожных аварий, в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию, в Эстонии произошло нападение на автомобиль министра внутренних дел, в Германии предотвратили нападение на военные и логистические объекты.

"Очевидный вывод таков, что произошло реальное увеличение активности России. Нельзя сказать, почему именно - то ли россияне начали вкладывать больше ресурсов, то ли они становятся менее осторожными и их ловят, то ли западная контрразведка просто стала лучше работать и предотвращать это. Что бы это ни было - происходит многое", - сказал FT старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кир Джайлс.

Риски диверсий в Европе значительно возросли

Источник газеты в одном из европейских правительств рассказал, что через НАТО прошло предупреждение о скоординированной и масштабной угрозе злонамеренных действий со стороны России.

"Мы считаем, что риски диверсий, поддерживаемых другими государствами, значительно возросли", - публично признал в апреле руководитель внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.

Один из собеседников FT сказал, что диверсионные усилия России не стоит рассматривать отдельно от других операций. По его словам, это вписывается в цель России максимально давить "на всех направлениях". Путин "осмелел", добавил он, и будет пытаться продвигать свои позиции в Европе на нескольких фронтах: через дезинформацию, саботаж, хакерские атаки.

Напомним, 3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осуществила кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии. Она подчеркнула, что действия страны-агрессора не оставят без ответа. Впоследствии Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Также ранее объектами кибератак РФ становились государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции.

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