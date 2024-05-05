Разведки разных стран предупреждают: Кремль активно готовит диверсии по всей Европе, - Financial Times
На территории Европы Россия готовится проводить различные виды диверсий. От взрывов, поджогов до другого повреждения инфраструктуры. При этом считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.
Как информирует ЦензоНЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценки разведок трех разных стран Европы.
Акты саботажа в разных странах
В Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции произошел ряд железнодорожных аварий, в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию, в Эстонии произошло нападение на автомобиль министра внутренних дел, в Германии предотвратили нападение на военные и логистические объекты.
"Очевидный вывод таков, что произошло реальное увеличение активности России. Нельзя сказать, почему именно - то ли россияне начали вкладывать больше ресурсов, то ли они становятся менее осторожными и их ловят, то ли западная контрразведка просто стала лучше работать и предотвращать это. Что бы это ни было - происходит многое", - сказал FT старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кир Джайлс.
Риски диверсий в Европе значительно возросли
Источник газеты в одном из европейских правительств рассказал, что через НАТО прошло предупреждение о скоординированной и масштабной угрозе злонамеренных действий со стороны России.
"Мы считаем, что риски диверсий, поддерживаемых другими государствами, значительно возросли", - публично признал в апреле руководитель внутренней разведки Германии Томас Гальденванг.
Один из собеседников FT сказал, что диверсионные усилия России не стоит рассматривать отдельно от других операций. По его словам, это вписывается в цель России максимально давить "на всех направлениях". Путин "осмелел", добавил он, и будет пытаться продвигать свои позиции в Европе на нескольких фронтах: через дезинформацию, саботаж, хакерские атаки.
Напомним, 3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осуществила кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии. Она подчеркнула, что действия страны-агрессора не оставят без ответа. Впоследствии Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.
Также ранее объектами кибератак РФ становились государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции.
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А ще європейські корпорації активно наповнюють бюджет орків сплатою у них податків
бабло пливе до офшорів!
Що ще нам ЄС винен?
про нас навіть не говорю....
те що американське паливо для АЕС на російському урані....
пальне яке до нас зараз приходить на орківській нафті...
части газу реверсом мабуть російський і т.д.
дрони китайські за ті прибутки потім орків підтримують і купляють у них сировину
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
толерантність цивілізованого світу то є зло не менше ніж зло *****
а отчего ж не осмелеть, если у него столько симпатиков на Западе ? (Орбан , Фицо, Трамп, Меркель,Шредер, Саркози, Эрдоган и т.д. и т.п.)
Таке на думку не спадало ?