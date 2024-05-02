РФ будет испытывать единство НАТО гибридными атаками, - командующий армией Финляндии Яккола

Новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яккола считает, что Россия вряд ли прямо атакует страну-члена НАТО, но вполне может продолжить гибридные атаки.

"Конечно, испытание Статьи 5 всегда возможно, но, если мы будем предпринимать правильные шаги и сохранять единство, такое нападение я считаю маловероятным", - сказал Яккола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас Россия озабочена подготовкой к попытке нового летнего наступления в Украине, поэтому не рассматривает возможность нападения на НАТО. Впрочем Кремль, вероятно, продолжит оказывать гибридные нападения на страны Европы, используя операции влияния, препятствование работе GPS, вмешательство в выборы или раздувание миграционного кризиса.

Читайте также: В Финляндии начинаются военные учения Arrow 24 с участием стран НАТО

"Цель россиян - вызвать как можно больше раскола в Европе, чтобы наши единство и сплоченность немного ослабли", - подчеркнул генерал.

Напомним, ранее НАТО обнародовал заявление, в котором говорилось, что Россия продолжает осуществлять гибридные операции против членов НАТО. Альянс заявил, что будет действовать в ответ.