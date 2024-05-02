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РФ будет испытывать единство НАТО гибридными атаками, - командующий армией Финляндии Яккола

Росія продовжить гібридні напади на країни Європи

Новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яккола считает, что Россия вряд ли прямо атакует страну-члена НАТО, но вполне может продолжить гибридные атаки.

"Конечно, испытание Статьи 5 всегда возможно, но, если мы будем предпринимать правильные шаги и сохранять единство, такое нападение я считаю маловероятным", - сказал Яккола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас Россия озабочена подготовкой к попытке нового летнего наступления в Украине, поэтому не рассматривает возможность нападения на НАТО. Впрочем Кремль, вероятно, продолжит оказывать гибридные нападения на страны Европы, используя операции влияния, препятствование работе GPS, вмешательство в выборы или раздувание миграционного кризиса.

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"Цель россиян - вызвать как можно больше раскола в Европе, чтобы наши единство и сплоченность немного ослабли", - подчеркнул генерал.

Напомним, ранее НАТО обнародовал заявление, в котором говорилось, что Россия продолжает осуществлять гибридные операции против членов НАТО. Альянс заявил, что будет действовать в ответ.

Автор: 

НАТО (9963) Финляндия (955)


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То здійсніть на росію справжню атаку, замість бездіяльного теліпання язиками!
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02.05.2024 22:00 Ответить
На жаль з такими елементарними висновками в Європі дуже гальмують.
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02.05.2024 22:02 Ответить
Навіть не сумніваюсь в мужності НАТО! Росія буде всілякі атаки на країни альянсу робить, а НАТО буде мужньо терпіти. Ну, може колись сльоза. Чи там швидка заміна памперсу. З ким не буває.
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02.05.2024 22:05 Ответить
У вас уявлення радянські про НАТО ніби вони для нападу створені були. Насправді терпіли навіть окуповану СРСР половину Європи, тільки озброювалися про всяк випадок.
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02.05.2024 22:08 Ответить
Перший раз в країні НАТО я був в 1979 році. А Ви коли?
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02.05.2024 22:14 Ответить
Мужики, ну есть же украинская версия сайта! Ну почему вы пишите на украинском на русской версии?! Я азербайджанец, но тоже хочу почитать каменты умных людей. Смерть ворогам!
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03.05.2024 04:03 Ответить
 
 