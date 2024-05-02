Россия продолжает гибридные операции против членов НАТО. Мы будем действовать в ответ, - заявление Альянса

В НАТО заявили об обеспокоенности недавними злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить на это "индивидуально и коллективно".

Об этом говорится в заявлении НАТО от 2 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Альянс отметил, что в последние недели были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

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"Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", - перечисляется в заявлении.

Члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса, добавили там.

"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать свои действия", - подчеркнули в Альянсе.

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Там также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства так же, как члены Альянса выполняют свои".

"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", - подчеркивается в заявлении.