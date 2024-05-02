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Новости
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Россия продолжает гибридные операции против членов НАТО. Мы будем действовать в ответ, - заявление Альянса

НАТО пообіцяло відповідь на гібридні дії РФ

В НАТО заявили об обеспокоенности недавними злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить на это "индивидуально и коллективно".

Об этом говорится в заявлении НАТО от 2 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Альянс отметил, что в последние недели были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

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"Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", - перечисляется в заявлении.

Члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса, добавили там.

"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать свои действия", - подчеркнули в Альянсе.

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Там также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства так же, как члены Альянса выполняют свои".

"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", - подчеркивается в заявлении.

Автор: 

НАТО (9962) россия (95372)


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Топ комментарии
+7
особливо ефективно діють на кацапів потужні та гнівні відосікі. Можна вже починати знімати.
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02.05.2024 20:26
+3
Як завжди - "БЛА - БЛА - БЛА"!

Хочь вже не тільки "ВЕЛИКА СТУРБОВАНІСТЬ".
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02.05.2024 20:24
+2
тобі не подобаються вечірні гундосики?
ти що, майдан задумав?
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02.05.2024 20:31
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Правила форума Совет форумчан
не можно буде ескалація ! не дайте втягнути нату в війну ! стійте тихенько і обтікайте .
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02.05.2024 20:23 Ответить
Як завжди - "БЛА - БЛА - БЛА"!

Хочь вже не тільки "ВЕЛИКА СТУРБОВАНІСТЬ".
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02.05.2024 20:24 Ответить
Що страшніше: "глибоке занепокоєння" чи "велика стурбованність"?
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02.05.2024 22:03 Ответить
особливо ефективно діють на кацапів потужні та гнівні відосікі. Можна вже починати знімати.
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02.05.2024 20:26 Ответить
тобі не подобаються вечірні гундосики?
ти що, майдан задумав?
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02.05.2024 20:31 Ответить
Копай глибше!
"Госпєрєваврот"!
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02.05.2024 20:43 Ответить
альянс, це ім'я чи прізвище?
альянс такий говірливий.
альянс стільки назаявляв та наобіцяв, що, навіть, не знаю.
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02.05.2024 20:30 Ответить
А чому дії у відповідь, а не на випередження?
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02.05.2024 20:36 Ответить
Добре б було, якби вони провели серію кібератак на сервери **********!
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02.05.2024 20:39 Ответить
Росія продовжує здійснювати гібридні операції проти членів НАТО. Ми будемо діяти у відповідь Джерело:
Хотілося б знати - діяти у відповідь як , виказувати чергові озабоченості , чи проводити теж - гібридні операції .??
Русня розуміє тільки силу ,, тільки тоді коли її добряче луплять по писку - у відповідь , тоді вона - включає заднюю . Тобто на її гібридні операції слід відповідати ще більш гібриднішими , але шось я не впевнений що у Заходу вистачить на це духу .
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02.05.2024 20:44 Ответить
Перестаньте купляти газ i усе закiнчиться!
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02.05.2024 20:47 Ответить
були висунуті звинувачення кільком особам Джерело:
Якби були "всунуті" обвинувачення кільком десяткам тисяч осіб, то це було б зрозумілим, а так ..
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02.05.2024 20:48 Ответить
"Глибоке занепокоєння" стран НАТО повинно перейти у антифашистську коаліцію стран - як вже це було у часи другої світовій войні.

Фашистська гадіна має бути ліквідована "як класс" - щоб ніколи більш не змогло би було нащадків гітлера.
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02.05.2024 20:53 Ответить
Да,засношайте их вдоску бесконечной своей обеспокоенностью...Пусть знают!
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02.05.2024 20:56 Ответить
Коли вже вони навчаться правильному. Спочатку діяти ,а потім казати будемо.
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02.05.2024 21:42 Ответить
потужно обіср*ться?
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02.05.2024 23:52 Ответить
 
 