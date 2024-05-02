Россия продолжает гибридные операции против членов НАТО. Мы будем действовать в ответ, - заявление Альянса
В НАТО заявили об обеспокоенности недавними злонамеренными действиями России на территории стран Альянса и пообещали ответить на это "индивидуально и коллективно".
Об этом говорится в заявлении НАТО от 2 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Альянс отметил, что в последние недели были выдвинуты обвинения нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, которая охватывает Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.
"Эти инциденты являются частью кампании по активизации деятельности, которую Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в частности на территории Альянса и через подконтрольных ей лиц. Это включает дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", - перечисляется в заявлении.
Члены НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями России, которые представляют угрозу безопасности Альянса, добавили там.
"Мы поддерживаем пострадавших членов Альянса и солидарны с ними. Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать свои действия", - подчеркнули в Альянсе.
Там также пообещали продолжать усиление устойчивости к гибридным российским угрозам и призвали Россию "выполнять свои международные обязательства так же, как члены Альянса выполняют свои".
"Действия России не остановят членов Альянса от продолжения поддержки Украины", - подчеркивается в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хочь вже не тільки "ВЕЛИКА СТУРБОВАНІСТЬ".
ти що, майдан задумав?
"Госпєрєваврот"!
альянс такий говірливий.
альянс стільки назаявляв та наобіцяв, що, навіть, не знаю.
Хотілося б знати - діяти у відповідь як , виказувати чергові озабоченості , чи проводити теж - гібридні операції .??
Русня розуміє тільки силу ,, тільки тоді коли її добряче луплять по писку - у відповідь , тоді вона - включає заднюю . Тобто на її гібридні операції слід відповідати ще більш гібриднішими , але шось я не впевнений що у Заходу вистачить на це духу .
Якби були "всунуті" обвинувачення кільком десяткам тисяч осіб, то це було б зрозумілим, а так ..
Фашистська гадіна має бути ліквідована "як класс" - щоб ніколи більш не змогло би було нащадків гітлера.