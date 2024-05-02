Росія продовжує здійснювати гібридні операції проти членів НАТО. Ми будемо діяти у відповідь, - заява Альянсу
НАТО заявив про занепокоєння нещодавніми зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяв відповісти на це "індивідуально й колективно".
Про це йдеться в заяві НАТО від 2 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Альянс зауважив, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.
"Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції", – перелічується в заяві.
Члени НАТО висловили "глибоке занепокоєння" гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу, додали там.
"Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії і продовжуватимемо тісно координувати свої дії", – наголосили в Альянсі.
Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання так само, як члени Альянсу виконують свої".
"Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України", – підкреслюється в заяві.
Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що на тлі виборів у ЄС варто очікувати на російську дезінформацію та кібератаки.
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Хочь вже не тільки "ВЕЛИКА СТУРБОВАНІСТЬ".
ти що, майдан задумав?
"Госпєрєваврот"!
альянс такий говірливий.
альянс стільки назаявляв та наобіцяв, що, навіть, не знаю.
Хотілося б знати - діяти у відповідь як , виказувати чергові озабоченості , чи проводити теж - гібридні операції .??
Русня розуміє тільки силу ,, тільки тоді коли її добряче луплять по писку - у відповідь , тоді вона - включає заднюю . Тобто на її гібридні операції слід відповідати ще більш гібриднішими , але шось я не впевнений що у Заходу вистачить на це духу .
Якби були "всунуті" обвинувачення кільком десяткам тисяч осіб, то це було б зрозумілим, а так ..
Фашистська гадіна має бути ліквідована "як класс" - щоб ніколи більш не змогло би було нащадків гітлера.