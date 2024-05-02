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Новини
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Росія продовжує здійснювати гібридні операції проти членів НАТО. Ми будемо діяти у відповідь, - заява Альянсу

НАТО пообіцяло відповідь на гібридні дії РФ

НАТО заявив про занепокоєння нещодавніми зловмисними діями Росії на території країн Альянсу й пообіцяв відповісти на це "індивідуально й колективно".

Про це йдеться в заяві НАТО від 2 травня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Альянс зауважив, що в останні тижні були висунуті звинувачення кільком особам у зв'язку з ворожою державною діяльністю, яка охоплює Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію.

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"Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, зокрема на території Альянсу і через підконтрольних їй осіб. Це включає дезінформацію, саботаж, акти насильства, кібер- і електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції", – перелічується в заяві.

Члени НАТО висловили "глибоке занепокоєння" гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці Альянсу, додали там.

"Ми підтримуємо постраждалих членів Альянсу й солідарні з ними. Ми будемо діяти індивідуально і колективно у відповідь на ці дії і продовжуватимемо тісно координувати свої дії", – наголосили в Альянсі.

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Там також пообіцяли продовжувати посилення стійкості до гібридних російських загроз і закликали Росію "виконувати свої міжнародні зобов'язання так само, як члени Альянсу виконують свої".

"Дії Росії не зупинять членів Альянсу від продовження підтримки України", – підкреслюється в заяві.

Раніше заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що на тлі виборів у ЄС варто очікувати на російську дезінформацію та кібератаки.

Автор: 

НАТО (6424) росія (64935)


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Топ коментарі
+7
особливо ефективно діють на кацапів потужні та гнівні відосікі. Можна вже починати знімати.
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02.05.2024 20:26
+3
Як завжди - "БЛА - БЛА - БЛА"!

Хочь вже не тільки "ВЕЛИКА СТУРБОВАНІСТЬ".
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02.05.2024 20:24
+2
тобі не подобаються вечірні гундосики?
ти що, майдан задумав?
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02.05.2024 20:31
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не можно буде ескалація ! не дайте втягнути нату в війну ! стійте тихенько і обтікайте .
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02.05.2024 20:23 Відповісти
Як завжди - "БЛА - БЛА - БЛА"!

Хочь вже не тільки "ВЕЛИКА СТУРБОВАНІСТЬ".
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02.05.2024 20:24 Відповісти
Що страшніше: "глибоке занепокоєння" чи "велика стурбованність"?
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02.05.2024 22:03 Відповісти
особливо ефективно діють на кацапів потужні та гнівні відосікі. Можна вже починати знімати.
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02.05.2024 20:26 Відповісти
тобі не подобаються вечірні гундосики?
ти що, майдан задумав?
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02.05.2024 20:31 Відповісти
Копай глибше!
"Госпєрєваврот"!
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02.05.2024 20:43 Відповісти
альянс, це ім'я чи прізвище?
альянс такий говірливий.
альянс стільки назаявляв та наобіцяв, що, навіть, не знаю.
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02.05.2024 20:30 Відповісти
А чому дії у відповідь, а не на випередження?
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02.05.2024 20:36 Відповісти
Добре б було, якби вони провели серію кібератак на сервери **********!
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02.05.2024 20:39 Відповісти
Росія продовжує здійснювати гібридні операції проти членів НАТО. Ми будемо діяти у відповідь Джерело:
Хотілося б знати - діяти у відповідь як , виказувати чергові озабоченості , чи проводити теж - гібридні операції .??
Русня розуміє тільки силу ,, тільки тоді коли її добряче луплять по писку - у відповідь , тоді вона - включає заднюю . Тобто на її гібридні операції слід відповідати ще більш гібриднішими , але шось я не впевнений що у Заходу вистачить на це духу .
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02.05.2024 20:44 Відповісти
Перестаньте купляти газ i усе закiнчиться!
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02.05.2024 20:47 Відповісти
були висунуті звинувачення кільком особам Джерело:
Якби були "всунуті" обвинувачення кільком десяткам тисяч осіб, то це було б зрозумілим, а так ..
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02.05.2024 20:48 Відповісти
"Глибоке занепокоєння" стран НАТО повинно перейти у антифашистську коаліцію стран - як вже це було у часи другої світовій войні.

Фашистська гадіна має бути ліквідована "як класс" - щоб ніколи більш не змогло би було нащадків гітлера.
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02.05.2024 20:53 Відповісти
Да,засношайте их вдоску бесконечной своей обеспокоенностью...Пусть знают!
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02.05.2024 20:56 Відповісти
Коли вже вони навчаться правильному. Спочатку діяти ,а потім казати будемо.
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02.05.2024 21:42 Відповісти
потужно обіср*ться?
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02.05.2024 23:52 Відповісти
 
 