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У Європі поступово відбувається "стратегічне пробудження" через війну в Україні, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що в Європі поступово відбувається "стратегічне пробудження" внаслідок вторгнення Росії в Україну. Зокрема, це стосується створення "європейського протиракетного щита".

Про це Макрон заявив в інтерв’ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "стратегічне пробудження" відбувається в декількох напрямках.

"Сьогодні ми бачимо це на прикладі пропозиції німців щодо створення європейського протиракетного щита. Або з Польщею, яка заявляє, що готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО. Я думаю, що нам, європейцям, потрібно сісти за стіл переговорів і побудувати узгоджену структуру", - зазначив французький лідер.

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Макрон наголосив, що європейські лідери мають вирішити, яким чином вони можуть забезпечити безпеку кожної з країн Європи, зокрема країн на західному фланзі.

"НАТО надає одну з таких відповідей, і не може бути й мови про те, щоб відкинути натовські інтереси. Але ці рамки набагато ширші, ніж те, що зараз робиться у межах НАТО. Я хотів би бачити дискусію у межах Європейської політичної спільноти", - резюмував він.

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Автор: 

Європа (1792) НАТО (6423) Макрон Емманюель (1451)


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Відбувається...пробудження...стратегічне...Іпануцца!
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02.05.2024 14:39 Відповісти
Макрон выдает желаемое за действительное. Возможно лично у него и есть это "стратегическое пробуждение", но судя по ДЕЛАМ в Европе (да и во Франции тоже) никто особо ничего не делает. ВПК - в полной жопе, военные бюджеты увеличиваются в год на 0,1%, санкции против агрессора - декоративные и т.д. и т.п. Это называется "стратегическое пробуждение"?
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02.05.2024 14:43 Відповісти
бляха, дуже повільно воно відбувається. чи встигне відбутися?
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02.05.2024 14:44 Відповісти
Трясця, чого мовчите ? Пишите якісь коми на кшталт, як нижні дописи. Я вже з 2022 року штампую Просіть повноцінну допомогу партнерів, включаючи бригади й дивізії. Як у Громадянську війну Антанта намагалась своїми військами зупинити більшовиків. Хтось да прочитає, а хтось доповість наверх, що народ ... "бунтує". Вимагають, сучі діти війська !
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02.05.2024 16:06 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи!
А прокинувшись скажіть українцям за те, що вас розбудили!
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02.05.2024 15:52 Відповісти
а 'НАТО сильне як ніколи раніше', вже про це чули не раз, шкода, що не переконалися в реальності
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02.05.2024 15:55 Відповісти
 
 