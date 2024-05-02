У Європі поступово відбувається "стратегічне пробудження" через війну в Україні, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що в Європі поступово відбувається "стратегічне пробудження" внаслідок вторгнення Росії в Україну. Зокрема, це стосується створення "європейського протиракетного щита".

Про це Макрон заявив в інтерв’ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "стратегічне пробудження" відбувається в декількох напрямках.

"Сьогодні ми бачимо це на прикладі пропозиції німців щодо створення європейського протиракетного щита. Або з Польщею, яка заявляє, що готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО. Я думаю, що нам, європейцям, потрібно сісти за стіл переговорів і побудувати узгоджену структуру", - зазначив французький лідер.

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Макрон наголосив, що європейські лідери мають вирішити, яким чином вони можуть забезпечити безпеку кожної з країн Європи, зокрема країн на західному фланзі.

"НАТО надає одну з таких відповідей, і не може бути й мови про те, щоб відкинути натовські інтереси. Але ці рамки набагато ширші, ніж те, що зараз робиться у межах НАТО. Я хотів би бачити дискусію у межах Європейської політичної спільноти", - резюмував він.

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