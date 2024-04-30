Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна, - Bloomberg

Президент Франції Емманюель Макрон 6-7 травня прийматиме лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Парижі. Цю зустріч французький президент хоче використати у тому числі задля того, щоб поглибити свої взаємини із Сі, щоб той вплинув на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg.

Як зазначає агентство, посилаючись на власні джерела, Макрон хоче, щоб китайський лідер закликав очільника Кремля припинити війну Росії проти України. Крім цього, лідер Франції прагне залучити китайські кошти у французькій сектор акумуляторів для електромобілів.

Джерела, знайомі з підготовкою візиту Сі до Франції, повідомляють, що Макрон прийме очільника Китаю на вечері в Єлисейському палаці в Парижі. Потім французький президент запросить Сі в куточок Піренейських гір, де в дитинстві Макрон відвідував свою бабусю.

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Як відомо, лідер КНР вперше за п’ять років відвідає Європейський Союз. Його тур розпочнеться 5 травня і триватиме п’ять днів. За цей час Сі планує здійснити офіційні візити до Франції, Угорщини та Сербії. Ці країни прагнуть залучити інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань Європейського Союзу щодо промислової політики Пекіну, а також попередження США щодо ризиків.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії.