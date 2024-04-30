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Новини
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Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна, - Bloomberg

Макрон зустрінеться з китайським лідером Сі

Президент Франції Емманюель Макрон 6-7 травня прийматиме лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Парижі. Цю зустріч французький президент хоче використати у тому числі задля того, щоб поглибити свої взаємини із Сі, щоб той вплинув на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg.

Як зазначає агентство, посилаючись на власні джерела, Макрон хоче, щоб китайський лідер закликав очільника Кремля припинити війну Росії проти України. Крім цього, лідер Франції прагне залучити китайські кошти у французькій сектор акумуляторів для електромобілів.

Джерела, знайомі з підготовкою візиту Сі до Франції, повідомляють, що Макрон прийме очільника Китаю на вечері в Єлисейському палаці в Парижі. Потім французький президент запросить Сі в куточок Піренейських гір, де в дитинстві Макрон відвідував свою бабусю.

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Як відомо, лідер КНР вперше за п’ять років відвідає Європейський Союз. Його тур розпочнеться 5 травня і триватиме п’ять днів. За цей час Сі планує здійснити офіційні візити до Франції, Угорщини та Сербії. Ці країни прагнуть залучити інвестиції з Китаю, незважаючи на низку розслідувань Європейського Союзу щодо промислової політики Пекіну, а також попередження США щодо ризиків.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але за участі Росії.

Автор: 

Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1450)


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Топ коментарі
+6
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30.04.2024 11:17
+5
Сі дивиться на вас всіх як на їжу.
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30.04.2024 11:27
+4
Нічого це не дасть.Тільки жорсткий підхід до всіляких виродків.
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30.04.2024 11:13
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Нічого це не дасть.Тільки жорсткий підхід до всіляких виродків.
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30.04.2024 11:13 Відповісти
Китаи поведеться?
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30.04.2024 11:16 Відповісти
А Макрон не промах! Чтобы склонить Китай, унизил путлера, арестовав депардье....
Шикарный план...
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30.04.2024 11:16 Відповісти
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30.04.2024 11:17 Відповісти
Макрон шо дасть сизіпиню? Тіснійше будуть відносини
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30.04.2024 11:21 Відповісти
Про що можно розмовляти з натхненником війни проти України????
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30.04.2024 11:25 Відповісти
Сі дивиться на вас всіх як на їжу.
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30.04.2024 11:27 Відповісти
Х**ло дуб.
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30.04.2024 11:31 Відповісти
Макрой якийсь зіпсований: постійно прагне налагодити стосунки з непритомними диктаторами. З ****** налагодив? телефоніст, мля
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30.04.2024 11:32 Відповісти
"Заглянуть в ґлаза" 2.0
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30.04.2024 11:36 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить китайцям-комуністам - довбойоб в кубі...
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30.04.2024 11:41 Відповісти
буде чергова розмова сліпого з глухим. що може Макрон запропонувати цьому суньхуйчаю? запустити побільше китайців?
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30.04.2024 11:41 Відповісти
Когда-то Натаньяху ездил в Кремль к Путину на 9 мая целоваться, чтобы тот повлиял на Иран и Сирию.
Теперь Макрон решил подружить с китайским диктатором...
Подарок Макрону:
https://papik.pro/izobr/uploads/posts/2023-03/1677714301_papik-pro-p-karikatura-grabli-s-toporom-5.jpg
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30.04.2024 11:51 Відповісти
Макрону треба будувати ядерні ракети, щоб на когось впливати.
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30.04.2024 12:01 Відповісти
з фуйлом вже товаришував..
мабудь жаб об'ївся
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30.04.2024 12:20 Відповісти
Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там,
Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз,
сделано всё, от меня что зависимо,
и все довольны - вот я каков!
Ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
много ль на свете подобных, подобных дельцов?
Всё я умею - вот я каков!
Вот я каков!

(Каватина Фигаро из оперы ''Севильский цирюльник'' Дж. Россини)

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30.04.2024 12:24 Відповісти
..может лучше:пусть сформируют Черный Эскадрон для уничтожения ********.. Такой вариант лучше варианта лягушатника...
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30.04.2024 12:38 Відповісти
 
 