Макрон хочет построить более тесные отношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина, - Bloomberg

Президент Франции Эмманюэль Макрон 6-7 мая будет принимать лидера Китая Си Цзиньпина в Париже. Эту встречу французский президент хочет использовать в том числе для того, чтобы углубить свои взаимоотношения с Си, чтобы тот повлиял на российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, ссылаясь на собственные источники, Макрон хочет, чтобы китайский лидер призвал главу Кремля прекратить войну России против Украины. Кроме этого, лидер Франции стремится привлечь китайские средства во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Источники, знакомые с подготовкой визита Си во Францию, сообщают, что Макрон примет главу Китая на ужине в Елисейском дворце в Париже. Затем французский президент пригласит Си в уголок Пиренейских гор, где в детстве Макрон навещал свою бабушку.

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Как известно, лидер КНР впервые за пять лет посетит Европейский Союз. Его тур начнется 5 мая и продлится пять дней. За это время Си планирует осуществить официальные визиты во Францию, Венгрию и Сербию. Эти страны стремятся привлечь инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований Европейского Союза в отношении промышленной политики Пекина, а также предупреждения США о рисках.

Напомним, ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но при участии России.