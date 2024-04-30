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Новости
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Макрон хочет построить более тесные отношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина, - Bloomberg

Макрон зустрінеться з китайським лідером Сі

Президент Франции Эмманюэль Макрон 6-7 мая будет принимать лидера Китая Си Цзиньпина в Париже. Эту встречу французский президент хочет использовать в том числе для того, чтобы углубить свои взаимоотношения с Си, чтобы тот повлиял на российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, ссылаясь на собственные источники, Макрон хочет, чтобы китайский лидер призвал главу Кремля прекратить войну России против Украины. Кроме этого, лидер Франции стремится привлечь китайские средства во французский сектор аккумуляторов для электромобилей.

Источники, знакомые с подготовкой визита Си во Францию, сообщают, что Макрон примет главу Китая на ужине в Елисейском дворце в Париже. Затем французский президент пригласит Си в уголок Пиренейских гор, где в детстве Макрон навещал свою бабушку.

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Как известно, лидер КНР впервые за пять лет посетит Европейский Союз. Его тур начнется 5 мая и продлится пять дней. За это время Си планирует осуществить официальные визиты во Францию, Венгрию и Сербию. Эти страны стремятся привлечь инвестиции из Китая, несмотря на ряд расследований Европейского Союза в отношении промышленной политики Пекина, а также предупреждения США о рисках.

Напомним, ранее лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но при участии России.

Автор: 

Си Цзиньпин (279) Макрон Эмманюэль (1295)


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Топ комментарии
+6
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30.04.2024 11:17
+5
Сі дивиться на вас всіх як на їжу.
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30.04.2024 11:27
+4
Нічого це не дасть.Тільки жорсткий підхід до всіляких виродків.
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30.04.2024 11:13
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Нічого це не дасть.Тільки жорсткий підхід до всіляких виродків.
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30.04.2024 11:13 Ответить
Китаи поведеться?
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30.04.2024 11:16 Ответить
А Макрон не промах! Чтобы склонить Китай, унизил путлера, арестовав депардье....
Шикарный план...
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30.04.2024 11:16 Ответить
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30.04.2024 11:17 Ответить
Макрон шо дасть сизіпиню? Тіснійше будуть відносини
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30.04.2024 11:21 Ответить
Про що можно розмовляти з натхненником війни проти України????
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30.04.2024 11:25 Ответить
Сі дивиться на вас всіх як на їжу.
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30.04.2024 11:27 Ответить
Х**ло дуб.
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30.04.2024 11:31 Ответить
Макрой якийсь зіпсований: постійно прагне налагодити стосунки з непритомними диктаторами. З ****** налагодив? телефоніст, мля
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30.04.2024 11:32 Ответить
"Заглянуть в ґлаза" 2.0
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30.04.2024 11:36 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить китайцям-комуністам - довбойоб в кубі...
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30.04.2024 11:41 Ответить
буде чергова розмова сліпого з глухим. що може Макрон запропонувати цьому суньхуйчаю? запустити побільше китайців?
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30.04.2024 11:41 Ответить
Когда-то Натаньяху ездил в Кремль к Путину на 9 мая целоваться, чтобы тот повлиял на Иран и Сирию.
Теперь Макрон решил подружить с китайским диктатором...
Подарок Макрону:
https://papik.pro/izobr/uploads/posts/2023-03/1677714301_papik-pro-p-karikatura-grabli-s-toporom-5.jpg
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30.04.2024 11:51 Ответить
Макрону треба будувати ядерні ракети, щоб на когось впливати.
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30.04.2024 12:01 Ответить
з фуйлом вже товаришував..
мабудь жаб об'ївся
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30.04.2024 12:20 Ответить
Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там,
Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз,
сделано всё, от меня что зависимо,
и все довольны - вот я каков!
Ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
много ль на свете подобных, подобных дельцов?
Всё я умею - вот я каков!
Вот я каков!

(Каватина Фигаро из оперы ''Севильский цирюльник'' Дж. Россини)

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30.04.2024 12:24 Ответить
..может лучше:пусть сформируют Черный Эскадрон для уничтожения ********.. Такой вариант лучше варианта лягушатника...
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30.04.2024 12:38 Ответить
 
 