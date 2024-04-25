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Европа может столкнуться с большими рисками в ближайшие годы, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа "может умереть", поэтому стоит делать выбор по вопросу мира и войны на континенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.

Макрон, выступая в Сорбонне, заявил о большом риске увидеть Европу ослабленной перед лицом мировых потрясений на горизонте следующего десятилетия

"Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть", - подчеркнул французский лидер.

По его словам, нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.

Читайте: Мы обсудим отправку французских войск в Украину во время визита Макрона в Киев, - Зеленский

Автор: 

Европа (1833) Макрон (1295)


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Топ комментарии
+8
Все одно доведеться вводити війська в Україну. І це буде кращим виходом з ситуації. Інше рішення - воювати на території НАТО. Тішить, що це розуміння поступово заповняє державні голови Європи.
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25.04.2024 13:59
+7
Європа мовчала починаючи З нападу русні на Грузію , зараз проснулась ?
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25.04.2024 14:20
+6
Невже почало щось доходити??!!
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25.04.2024 13:57
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Невже почало щось доходити??!!
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25.04.2024 13:57 Ответить
"пєчєніги з половцями" таки допогли Європі дійти до тяму

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25.04.2024 14:14 Ответить
Європа мовчала починаючи З нападу русні на Грузію , зараз проснулась ?
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25.04.2024 14:20 Ответить
скоріше !!! мовчала з нападу мацковії на суверенну республіку Ічкерія (Чечня) у 1999 році - так звана "2-га чеченська війна" ...
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25.04.2024 14:35 Ответить
Згоден , разом з США , до речі.
А телепків Кравчука й Кучму , ті ж американці нагнули до здачі ядерної зброї на болота , якщо хто забув. А в Кравчука ,пізніше в Кучми не хватило ні клепки ні яєць в штанах, щоб не вестись на примус. Ну і населення "допомогло" тим , що вищевказаних осіб , собі на погіршення буття, привело до влади , хоча вибір був завжди, так саме ,як і в 2019 р. на "поржать" !

Чи насміялись вже ? Нє?
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25.04.2024 14:51 Ответить
Просыпается,так точнее.
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25.04.2024 15:17 Ответить
Все одно доведеться вводити війська в Україну. І це буде кращим виходом з ситуації. Інше рішення - воювати на території НАТО. Тішить, що це розуміння поступово заповняє державні голови Європи.
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25.04.2024 13:59 Ответить
введуть, якщо рашисти спробують Дніпро форсувати
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25.04.2024 14:04 Ответить
Так це пів України пік кацапами буде
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25.04.2024 14:23 Ответить
Ну а як же-преЗЕдент обіцяв що договорімся посередінке.Ну ось договор діє і пркзідент намісці.
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25.04.2024 14:53 Ответить
Вводити війська потрібно не до України, а до Росії. Зі Сходу Китаю, та Японії, та з Заходу Україна+NATO ...
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25.04.2024 18:31 Ответить
Так,і прийдеться танцювати під
дудку диктатур.Бо пуйло,перш ніж
напасти на Україну,заручився
підтримкою ірану,китаю,п.кореї...
Там військова машина працює
цілодобово...
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25.04.2024 14:02 Ответить
і що саме цікаве, що саме європа загнала себе в цю пастку.
своїми руками, вигодувавши, дикого кацапа і хитросракого китайця.
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25.04.2024 14:06 Ответить
... і надалі вигодувуючи дикого кацапа і хитросракого китайця.....
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25.04.2024 14:24 Ответить
А ви думаєте чого економіка Німеччини так жваво пішла в гору при старій манді мєркельші. Купували у ***** газ по 200 баксів, а розпродували в ЄС по 800
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25.04.2024 14:25 Ответить
А как это? Ведь империя московии расширялась лет 400 тому.Да и США тогда не было.Да и западная Европа сама вся была в постоянных войнах.А чего стоит 100летняя история французской революции.Посягательства на другие суверенные государства у Европы, после второй мировой , не было.Даже в Хельсинки в 197. . году мировые страны приняли запрет о неделимости границ со стороны других государств.Это было юридичиским подтверждением,что фактически фашизм побеждён.Но многовекового рашизма это не касалось .А ведь комуняками декларировалось,что они должны стать хозяевами всей планетой Земли. Подтверждение тому недавние слова путлера мальчику *запомни!. у росии нет границ* И росияне от этого в восторге..Зло распространялось как эпидемия.по причине,что с этим никто не боролся с 1918 и посей день.Тем более, что очаг эпидемии находился в ссср с центром в москве.И поголовно советские люди поддерживали и распростроняли на весь мир эту заразу..После развала союза опухоль пока неизлечимого рашизма, начала прогрессировать.Запад хоть как-то попытался защититься,создав НАТО и принимая кое-какие законы,Но многие мои соотечественники и посей день ходят с заражением.Сами заганяли себя в пастку это безмозглое стадо баранов,которое преуспевающе создали краснопузые в образе *советский народ.* Сочувствующих о распаде союза интуитивно предполагаю их больше среди бывших граждан союза,кроме прибалтов.
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25.04.2024 16:18 Ответить
Продовжуйте масово завозити алахакбарів, продавати майно та виробництва китайцям та продовжуйте спонсорувати терористичний режим паРаши купуючи енергоносії - тоді вже не доведеться турбуватися про штучний інтелект та довкілля бо матимете серйозніші проблеми.
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25.04.2024 14:06 Ответить
Якщо залишите кацапію такою як зараз -матимете війну за декілька років.
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25.04.2024 14:10 Ответить
А Украіна - це не Європа?
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25.04.2024 14:11 Ответить
Чим більше допомога розтягується у часі тим більше грає на руку рашистам
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25.04.2024 14:12 Ответить
Міг би й конкретніше сказати - Х**ла треба зупинити як найшвидше.
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25.04.2024 14:24 Ответить
Та добре що Макрон прозрів,я колись найбільше переживав аби французи не проігнорили напад на Україну
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25.04.2024 14:25 Ответить
Угорщину нах
з ЄС-стара вмерла, Україну в ЄС- нова народилась.
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25.04.2024 14:52 Ответить
 
 