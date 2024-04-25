Европа может столкнуться с большими рисками в ближайшие годы, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа "может умереть", поэтому стоит делать выбор по вопросу мира и войны на континенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.

Макрон, выступая в Сорбонне, заявил о большом риске увидеть Европу ослабленной перед лицом мировых потрясений на горизонте следующего десятилетия

"Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть", - подчеркнул французский лидер.

По его словам, нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.

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