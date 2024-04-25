Европа может столкнуться с большими рисками в ближайшие годы, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа "может умереть", поэтому стоит делать выбор по вопросу мира и войны на континенте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV.
Макрон, выступая в Сорбонне, заявил о большом риске увидеть Европу ослабленной перед лицом мировых потрясений на горизонте следующего десятилетия
"Мы должны осознавать, что наша сегодняшняя Европа смертна, она может умереть", - подчеркнул французский лидер.
По его словам, нужно уже сейчас делать выбор по вопросу мира и войны на континенте, а также по цифровому переходу, искусственному интеллекту и даже окружающей среде.
Топ комментарии
+8 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий25.04.2024 13:59
+7 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий25.04.2024 14:20
+6 Olena Teslenko
показать весь комментарий25.04.2024 13:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А телепків Кравчука й Кучму , ті ж американці нагнули до здачі ядерної зброї на болота , якщо хто забув. А в Кравчука ,пізніше в Кучми не хватило ні клепки ні яєць в штанах, щоб не вестись на примус. Ну і населення "допомогло" тим , що вищевказаних осіб , собі на погіршення буття, привело до влади , хоча вибір був завжди, так саме ,як і в 2019 р. на "поржать" !
Чи насміялись вже ? Нє?
дудку диктатур.Бо пуйло,перш ніж
напасти на Україну,заручився
підтримкою ірану,китаю,п.кореї...
Там військова машина працює
цілодобово...
своїми руками, вигодувавши, дикого кацапа і хитросракого китайця.
з ЄС-стара вмерла, Україну в ЄС- нова народилась.