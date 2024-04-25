Європа може зіткнутися з великими ризиками найближчими роками, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа "може померти", тому варто робити вибір щодо питання миру та війни на континенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV.
Макрон, виступаючи у Сорбонні, заявив про великий ризик побачити Європу ослабленою перед обличчям світових потрясінь на горизонті наступного десятиліття
"Ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти", - наголосив французький лідер.
За його словами, потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті, а також щодо цифрового переходу, штучного інтелекту та навіть довкілля.
Топ коментарі
+8 Rostyslav Komarnytsky
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+7 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+6 Olena Teslenko
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А телепків Кравчука й Кучму , ті ж американці нагнули до здачі ядерної зброї на болота , якщо хто забув. А в Кравчука ,пізніше в Кучми не хватило ні клепки ні яєць в штанах, щоб не вестись на примус. Ну і населення "допомогло" тим , що вищевказаних осіб , собі на погіршення буття, привело до влади , хоча вибір був завжди, так саме ,як і в 2019 р. на "поржать" !
Чи насміялись вже ? Нє?
дудку диктатур.Бо пуйло,перш ніж
напасти на Україну,заручився
підтримкою ірану,китаю,п.кореї...
Там військова машина працює
цілодобово...
своїми руками, вигодувавши, дикого кацапа і хитросракого китайця.
з ЄС-стара вмерла, Україну в ЄС- нова народилась.