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Європа може зіткнутися з великими ризиками найближчими роками, - Макрон

макрон,емманюель

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа "може померти", тому варто робити вибір щодо питання миру та війни на континенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV.

Макрон, виступаючи у Сорбонні, заявив про великий ризик побачити Європу ослабленою перед обличчям світових потрясінь на горизонті наступного десятиліття

"Ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти", - наголосив французький лідер.

За його словами, потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті, а також щодо цифрового переходу, штучного інтелекту та навіть довкілля.

Читайте: Ми обговоримо відправку французьких військ в Україну під час візиту Макрона до Києва, - Зеленський

Автор: 

Європа (1788) Макрон Емманюель (1449)


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Топ коментарі
+8
Все одно доведеться вводити війська в Україну. І це буде кращим виходом з ситуації. Інше рішення - воювати на території НАТО. Тішить, що це розуміння поступово заповняє державні голови Європи.
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25.04.2024 13:59
+7
Європа мовчала починаючи З нападу русні на Грузію , зараз проснулась ?
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25.04.2024 14:20
+6
Невже почало щось доходити??!!
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25.04.2024 13:57
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Невже почало щось доходити??!!
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25.04.2024 13:57 Відповісти
"пєчєніги з половцями" таки допогли Європі дійти до тяму

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25.04.2024 14:14 Відповісти
Європа мовчала починаючи З нападу русні на Грузію , зараз проснулась ?
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25.04.2024 14:20 Відповісти
скоріше !!! мовчала з нападу мацковії на суверенну республіку Ічкерія (Чечня) у 1999 році - так звана "2-га чеченська війна" ...
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25.04.2024 14:35 Відповісти
Згоден , разом з США , до речі.
А телепків Кравчука й Кучму , ті ж американці нагнули до здачі ядерної зброї на болота , якщо хто забув. А в Кравчука ,пізніше в Кучми не хватило ні клепки ні яєць в штанах, щоб не вестись на примус. Ну і населення "допомогло" тим , що вищевказаних осіб , собі на погіршення буття, привело до влади , хоча вибір був завжди, так саме ,як і в 2019 р. на "поржать" !

Чи насміялись вже ? Нє?
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25.04.2024 14:51 Відповісти
Просыпается,так точнее.
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25.04.2024 15:17 Відповісти
Все одно доведеться вводити війська в Україну. І це буде кращим виходом з ситуації. Інше рішення - воювати на території НАТО. Тішить, що це розуміння поступово заповняє державні голови Європи.
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25.04.2024 13:59 Відповісти
введуть, якщо рашисти спробують Дніпро форсувати
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25.04.2024 14:04 Відповісти
Так це пів України пік кацапами буде
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25.04.2024 14:23 Відповісти
Ну а як же-преЗЕдент обіцяв що договорімся посередінке.Ну ось договор діє і пркзідент намісці.
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25.04.2024 14:53 Відповісти
Вводити війська потрібно не до України, а до Росії. Зі Сходу Китаю, та Японії, та з Заходу Україна+NATO ...
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25.04.2024 18:31 Відповісти
Так,і прийдеться танцювати під
дудку диктатур.Бо пуйло,перш ніж
напасти на Україну,заручився
підтримкою ірану,китаю,п.кореї...
Там військова машина працює
цілодобово...
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25.04.2024 14:02 Відповісти
і що саме цікаве, що саме європа загнала себе в цю пастку.
своїми руками, вигодувавши, дикого кацапа і хитросракого китайця.
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25.04.2024 14:06 Відповісти
... і надалі вигодувуючи дикого кацапа і хитросракого китайця.....
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25.04.2024 14:24 Відповісти
А ви думаєте чого економіка Німеччини так жваво пішла в гору при старій манді мєркельші. Купували у ***** газ по 200 баксів, а розпродували в ЄС по 800
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25.04.2024 14:25 Відповісти
А как это? Ведь империя московии расширялась лет 400 тому.Да и США тогда не было.Да и западная Европа сама вся была в постоянных войнах.А чего стоит 100летняя история французской революции.Посягательства на другие суверенные государства у Европы, после второй мировой , не было.Даже в Хельсинки в 197. . году мировые страны приняли запрет о неделимости границ со стороны других государств.Это было юридичиским подтверждением,что фактически фашизм побеждён.Но многовекового рашизма это не касалось .А ведь комуняками декларировалось,что они должны стать хозяевами всей планетой Земли. Подтверждение тому недавние слова путлера мальчику *запомни!. у росии нет границ* И росияне от этого в восторге..Зло распространялось как эпидемия.по причине,что с этим никто не боролся с 1918 и посей день.Тем более, что очаг эпидемии находился в ссср с центром в москве.И поголовно советские люди поддерживали и распростроняли на весь мир эту заразу..После развала союза опухоль пока неизлечимого рашизма, начала прогрессировать.Запад хоть как-то попытался защититься,создав НАТО и принимая кое-какие законы,Но многие мои соотечественники и посей день ходят с заражением.Сами заганяли себя в пастку это безмозглое стадо баранов,которое преуспевающе создали краснопузые в образе *советский народ.* Сочувствующих о распаде союза интуитивно предполагаю их больше среди бывших граждан союза,кроме прибалтов.
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25.04.2024 16:18 Відповісти
Продовжуйте масово завозити алахакбарів, продавати майно та виробництва китайцям та продовжуйте спонсорувати терористичний режим паРаши купуючи енергоносії - тоді вже не доведеться турбуватися про штучний інтелект та довкілля бо матимете серйозніші проблеми.
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25.04.2024 14:06 Відповісти
Якщо залишите кацапію такою як зараз -матимете війну за декілька років.
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25.04.2024 14:10 Відповісти
А Украіна - це не Європа?
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25.04.2024 14:11 Відповісти
Чим більше допомога розтягується у часі тим більше грає на руку рашистам
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25.04.2024 14:12 Відповісти
Міг би й конкретніше сказати - Х**ла треба зупинити як найшвидше.
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25.04.2024 14:24 Відповісти
Та добре що Макрон прозрів,я колись найбільше переживав аби французи не проігнорили напад на Україну
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25.04.2024 14:25 Відповісти
Угорщину нах
з ЄС-стара вмерла, Україну в ЄС- нова народилась.
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25.04.2024 14:52 Відповісти
 
 