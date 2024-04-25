Європа може зіткнутися з великими ризиками найближчими роками, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа "може померти", тому варто робити вибір щодо питання миру та війни на континенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV.

Макрон, виступаючи у Сорбонні, заявив про великий ризик побачити Європу ослабленою перед обличчям світових потрясінь на горизонті наступного десятиліття

"Ми маємо усвідомлювати, що наша сьогоднішня Європа смертна, вона може померти", - наголосив французький лідер.

За його словами, потрібно вже зараз робити вибір щодо питання миру та війни на континенті, а також щодо цифрового переходу, штучного інтелекту та навіть довкілля.

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