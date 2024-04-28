Макрон пропонує включити ядерну зброю Франції до загальноєвропейської оборони, - ЗМІ

Емманюель Макрон хоче розпочати дебати щодо європейської оборони та, зокрема, пропонує розглянути можливість використання французької ядерної зброї для захисту ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24 та RFI.

Так Макрон вважає, що ця європейська дискусія має включати питання протиракетної оборони, далекобійної та ядерної зброї. Щодо останнього, то це стосується тих країн, які вже мають на своїй території американські ядерні боєприпаси.

"Поставмо все на стіл і подивимось на те, що справді захищає нас надійним чином", - зазначив французький президент.

Видання RFI зауважує, що наразі французьке законодавство забороняє ділитися ядерною зброєю.

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У своїй новій заяві Макрон фактично повторив думку, виголошену ним ще в жовтні 2022 року, що французька ядерна доктрина передбачає можливість використання ядерної зброї, коли під загрозою перебувають життєво важливі інтереси Франції. Проте залишається незрозумілим, чи буде, наприклад, напад на Німеччину розглядатися як порушення інтересів Франції.

Нещодавно Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до "економіки війни", щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.