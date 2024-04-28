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Макрон пропонує включити ядерну зброю Франції до загальноєвропейської оборони, - ЗМІ

Макрон пропонує включити ядерну зброю до європейської оборони

Емманюель Макрон хоче розпочати дебати щодо європейської оборони та, зокрема, пропонує розглянути можливість використання французької ядерної зброї для захисту ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на France 24 та RFI.

Так Макрон вважає, що ця європейська дискусія має включати питання протиракетної оборони, далекобійної та ядерної зброї. Щодо останнього, то це стосується тих країн, які вже мають на своїй території американські ядерні боєприпаси.

"Поставмо все на стіл і подивимось на те, що справді захищає нас надійним чином", - зазначив французький президент.

Видання RFI зауважує, що наразі французьке законодавство забороняє ділитися ядерною зброєю.

Читайте: Європа може зіткнутися з великими ризиками найближчими роками, - Макрон

У своїй новій заяві Макрон фактично повторив думку, виголошену ним ще в жовтні 2022 року, що французька ядерна доктрина передбачає можливість використання ядерної зброї, коли під загрозою перебувають життєво важливі інтереси Франції. Проте залишається незрозумілим, чи буде, наприклад, напад на Німеччину розглядатися як порушення інтересів Франції.

Нещодавно Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до "економіки війни", щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.

Автор: 

Європа (1788) Франція (3041) ядерна зброя (1145) Макрон Емманюель (1449)


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Топ коментарі
+11
сильна заява! бо всі сподіваються на США
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28.04.2024 22:03
+4
А якщо передати Україні.
Як компенсацію за відданий в 91 арсенал.
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28.04.2024 22:13
+4
Кобзон закобзонився!!!Спокійної ночі Україно!!!😘
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28.04.2024 22:15
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сильна заява! бо всі сподіваються на США
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28.04.2024 22:03 Відповісти
гудбай Америка ?
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28.04.2024 22:04 Відповісти
Може сильна заява, а може і з відчаю.. Бо якщо, недай бог, прийде Трамп. І США відмовить від ядерної парасолі, то ЄС прийдеться розраховувати тільки на себе.
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28.04.2024 22:09 Відповісти
я вважаю що "заяву відчаю" міг зробити ЄС, міг зробити Шольц... і аж ніяк не Макрон у якого добігає другий і останній термін президентсва...А так, звісно, з мотивацією заяви погоджуюсь
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28.04.2024 22:13 Відповісти
Більш того ніхто в ЕС не розробляв ЯЗ під гарантії штатів. А світові уйопки розробляли.
І коли Трамп похєрить НАТО, Европа лишиться з голим задом проти озброєних до зубів путіних і кімченірів.
Хоча мати власну ядерну зброю може собі дозволити з десяток європейських країн.
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28.04.2024 22:17 Відповісти
а ще краще - вернути до України те, що в неї видурили
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28.04.2024 22:39 Відповісти
А якщо передати Україні.
Як компенсацію за відданий в 91 арсенал.
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28.04.2024 22:13 Відповісти
А першу армію Європи теж компенсувати хтось забовязаний? Згнила, **********, попиляли, продали кацапам за обїдки з барського столу. Я проживши життя в україні, впевнений на 73%, що ЯО довіряти нашій владі і опосередковано нашому народу - не можна.
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28.04.2024 22:41 Відповісти
Кобзон закобзонився!!!Спокійної ночі Україно!!!😘
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28.04.2024 22:15 Відповісти
прах к праху
кобзон к кобзону
горіть в пеклі !
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28.04.2024 22:24 Відповісти
Каким же нужно быть долбодятлом, что бы прилепить себе такой позывной-погремуху? Во кацапы поливают---пока морозу нету!
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28.04.2024 22:34 Відповісти
в Україні є прикмета - "не показуй на собі"
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28.04.2024 22:59 Відповісти
Оккупанты воют о прилёте ATACMS. Посол Литвы намекает: это последние недели для Крымского моста

https://www.youtube.com/watch?v=w_xsZmIXD7A
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28.04.2024 22:37 Відповісти
Італія погодилась передати Україні ракети Storm Shadowhttps://republic.com.ua/article/italiya-pogodilas-peredati-ukra%d1%97ni-raketi-storm-shadow.html#respond

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що Італія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, про постачання яких раніше офіційно не повідомлялось.

Про це повідомляє видання https://www.thetimes.co.uk/article/grant-shapps-interview-sunak-defence-spending-qsls89gww The Times.
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28.04.2024 22:39 Відповісти
Очевидцы в шоке: «Бескрайняя колонна» НАТО прёт в Украину. Помощь https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ
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29.04.2024 03:50 Відповісти
ну і на що він сподівався з таким позивним?
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29.04.2024 00:54 Відповісти
Все яо США и Франции и UK должно быть активировано пртив оси зла и болот мацковии
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28.04.2024 22:34 Відповісти
А те як ми не в НАТО і не в ЄС. То можуть вдарити по військах рф на території України? Весело... майбутній ядерний полігон
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28.04.2024 22:44 Відповісти
Іванушка, в тебе буква "І" в імені заполсувастилася. Та й дата реєстрації довіри не викликає. Навіювать методичної істерію ядерного пєпла на аудиторію цензору рівносильно фарбуванню неба.
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28.04.2024 22:54 Відповісти
Макрон великий молодець! Чекаю на розміщення ядерної зброї у Люксембурзі!
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28.04.2024 23:06 Відповісти
Дуже правильне рішення на тлі дуже слабкої адміністрації США!
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29.04.2024 00:27 Відповісти
І шо?
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29.04.2024 10:18 Відповісти
 
 