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Макрон предлагает включить ядерное оружие Франции в общеевропейскую оборону, - СМИ

Макрон пропонує включити ядерну зброю до європейської оборони

Эмманюэль Макрон хочет начать дебаты на тему европейской обороны и, в частности, предлагает рассмотреть возможность использования французского ядерного оружия для защиты ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24 и RFI.

Так Макрон считает, что эта европейская дискуссия должна включать вопросы противоракетной обороны, дальнобойного и ядерного оружия. Относительно последнего, это касается стран, которые уже имеют на своей территории американские ядерные боеприпасы.

"Поставим все на стол и посмотрим на то, что действительно защищает нас надежным образом", - отметил французский президент.

Издание RFI отмечает, что сейчас французское законодательство запрещает делиться ядерным оружием.

Также читайте: Макрон - Путину: "Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие"

В своем новом заявлении Макрон фактически повторил мысль, произнесенную им еще в октябре 2022 года, что французская ядерная доктрина предусматривает возможность использования ядерного оружия, когда под угрозой находятся жизненно важные интересы Франции. Однако остается непонятным, будет ли, например, нападение на Германию рассматриваться как нарушение интересов Франции.

Недавно Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость признать новую геополитическую реальность и ускорить переход к "экономике войны", чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

Автор: 

Европа (1833) Франция (3491) ядерное оружие (1326) Макрон (1295)


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Топ комментарии
+11
сильна заява! бо всі сподіваються на США
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28.04.2024 22:03
+4
А якщо передати Україні.
Як компенсацію за відданий в 91 арсенал.
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28.04.2024 22:13
+4
Кобзон закобзонився!!!Спокійної ночі Україно!!!😘
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28.04.2024 22:15
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сильна заява! бо всі сподіваються на США
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28.04.2024 22:03 Ответить
гудбай Америка ?
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28.04.2024 22:04 Ответить
Може сильна заява, а може і з відчаю.. Бо якщо, недай бог, прийде Трамп. І США відмовить від ядерної парасолі, то ЄС прийдеться розраховувати тільки на себе.
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28.04.2024 22:09 Ответить
я вважаю що "заяву відчаю" міг зробити ЄС, міг зробити Шольц... і аж ніяк не Макрон у якого добігає другий і останній термін президентсва...А так, звісно, з мотивацією заяви погоджуюсь
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28.04.2024 22:13 Ответить
Більш того ніхто в ЕС не розробляв ЯЗ під гарантії штатів. А світові уйопки розробляли.
І коли Трамп похєрить НАТО, Европа лишиться з голим задом проти озброєних до зубів путіних і кімченірів.
Хоча мати власну ядерну зброю може собі дозволити з десяток європейських країн.
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28.04.2024 22:17 Ответить
а ще краще - вернути до України те, що в неї видурили
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28.04.2024 22:39 Ответить
А якщо передати Україні.
Як компенсацію за відданий в 91 арсенал.
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28.04.2024 22:13 Ответить
А першу армію Європи теж компенсувати хтось забовязаний? Згнила, **********, попиляли, продали кацапам за обїдки з барського столу. Я проживши життя в україні, впевнений на 73%, що ЯО довіряти нашій владі і опосередковано нашому народу - не можна.
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28.04.2024 22:41 Ответить
Кобзон закобзонився!!!Спокійної ночі Україно!!!😘
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28.04.2024 22:15 Ответить
прах к праху
кобзон к кобзону
горіть в пеклі !
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28.04.2024 22:24 Ответить
Каким же нужно быть долбодятлом, что бы прилепить себе такой позывной-погремуху? Во кацапы поливают---пока морозу нету!
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28.04.2024 22:34 Ответить
в Україні є прикмета - "не показуй на собі"
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28.04.2024 22:59 Ответить
Оккупанты воют о прилёте ATACMS. Посол Литвы намекает: это последние недели для Крымского моста

https://www.youtube.com/watch?v=w_xsZmIXD7A
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28.04.2024 22:37 Ответить
Італія погодилась передати Україні ракети Storm Shadowhttps://republic.com.ua/article/italiya-pogodilas-peredati-ukra%d1%97ni-raketi-storm-shadow.html#respond

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що Італія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, про постачання яких раніше офіційно не повідомлялось.

Про це повідомляє видання https://www.thetimes.co.uk/article/grant-shapps-interview-sunak-defence-spending-qsls89gww The Times.
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28.04.2024 22:39 Ответить
Очевидцы в шоке: «Бескрайняя колонна» НАТО прёт в Украину. Помощь https://www.youtube.com/watch?v=gTm9w3MqhdQ
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29.04.2024 03:50 Ответить
ну і на що він сподівався з таким позивним?
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29.04.2024 00:54 Ответить
Все яо США и Франции и UK должно быть активировано пртив оси зла и болот мацковии
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28.04.2024 22:34 Ответить
А те як ми не в НАТО і не в ЄС. То можуть вдарити по військах рф на території України? Весело... майбутній ядерний полігон
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28.04.2024 22:44 Ответить
Іванушка, в тебе буква "І" в імені заполсувастилася. Та й дата реєстрації довіри не викликає. Навіювать методичної істерію ядерного пєпла на аудиторію цензору рівносильно фарбуванню неба.
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28.04.2024 22:54 Ответить
Макрон великий молодець! Чекаю на розміщення ядерної зброї у Люксембурзі!
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28.04.2024 23:06 Ответить
Дуже правильне рішення на тлі дуже слабкої адміністрації США!
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29.04.2024 00:27 Ответить
І шо?
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29.04.2024 10:18 Ответить
 
 