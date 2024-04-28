Макрон предлагает включить ядерное оружие Франции в общеевропейскую оборону, - СМИ
Эмманюэль Макрон хочет начать дебаты на тему европейской обороны и, в частности, предлагает рассмотреть возможность использования французского ядерного оружия для защиты ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на France 24 и RFI.
Так Макрон считает, что эта европейская дискуссия должна включать вопросы противоракетной обороны, дальнобойного и ядерного оружия. Относительно последнего, это касается стран, которые уже имеют на своей территории американские ядерные боеприпасы.
"Поставим все на стол и посмотрим на то, что действительно защищает нас надежным образом", - отметил французский президент.
Издание RFI отмечает, что сейчас французское законодательство запрещает делиться ядерным оружием.
В своем новом заявлении Макрон фактически повторил мысль, произнесенную им еще в октябре 2022 года, что французская ядерная доктрина предусматривает возможность использования ядерного оружия, когда под угрозой находятся жизненно важные интересы Франции. Однако остается непонятным, будет ли, например, нападение на Германию рассматриваться как нарушение интересов Франции.
Недавно Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость признать новую геополитическую реальность и ускорить переход к "экономике войны", чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.
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І коли Трамп похєрить НАТО, Европа лишиться з голим задом проти озброєних до зубів путіних і кімченірів.
Хоча мати власну ядерну зброю може собі дозволити з десяток європейських країн.
Як компенсацію за відданий в 91 арсенал.
кобзон к кобзону
горіть в пеклі !
https://www.youtube.com/watch?v=w_xsZmIXD7A
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що Італія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, про постачання яких раніше офіційно не повідомлялось.
Про це повідомляє видання https://www.thetimes.co.uk/article/grant-shapps-interview-sunak-defence-spending-qsls89gww The Times.