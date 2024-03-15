Макрон - Путину: "Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие"
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на "ядерные" угрозы российского диктатора Владимира Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro, Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.
"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", - отметил французский лидер.
Он добавил, что не разговаривал с руководителем Кремля уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо",
"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", - подчеркнул Макрон.
Макрон также акцентировал, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.
"Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", - подытожил он.
Напомним, 29 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".
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розбомбити аєс то до сраки
до того ж бомба знищила б і прип'ять і людей до біса, не порівнюйте
хиба що забруднення від неї менше
до тогож де ви бачили в нас бетонобійні ракети?
взагалі якись ракети?
знищена та непридатна для проживання планета - значно гірше, ніж хоч 100 тисяч, хоч взагалі будь-яка кількість людей. люди - паразіти, які знищують і самі себе, і все на планеті, і саму Землю.
ні, мене не путин звати.
а кілька десятків ракет, я впевнений, на "чорний" день прибережено.
це не рбмк відкритого типу
аєс добре захищені від бомбардування
это хитрый экономист: своим заявлением о возможной отправке войск в Украину, о полной уверенности в надёжности и мощи ядерного арсенала Франции он создал для Плешивого урода ситуацию так называемой стратегической непредсказуемости.
После этого заявления Плешивый не может уверенно и всерьёз планировать захват Украины до линии Днепра, потому что президент европейской страны, обладающей ядерным оружием, официально заявил на весь мир, что "красной линией для Франции будет попытка прорыва российских войск к Одессе и Киеву".
Ядерные угрозы Плешивого урода никого особо не пугают:
даже одним лишь французским ядерным арсеналом можно за 20 минут уничтожить на хрен всю европейскую часть РФ и все города-миллионники, включая Новосибирск, Тюмень, Томск и Омск.
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В України теж є атомна зброя! Хто його знає, що може нам в голову зайти і ми захочемо зробити.............
Суми - Курськ напряму десь 140 - 150 км, то і палка через паркан долетіти зможе
У 2020 році береговий ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ «Нептун» з ракетою Р-360 прийнято на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України .
Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км. Має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.
Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. У 2019 році виготовлено наземний комплекс - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ , до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Лань» , але з 2018 року - катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» .
Атакувати можна все, що за Уралом.
І далі.
після обрання трампу і виходу з НАТО США це саме НАТО фактично перестає існувати, то ж від кацапів прийдеться відбиватися вже самотужки.
Просто - буде без Орбанів, Фіцо та інших собак.
отож і виходить, що самотужки.
Меркель зате не зруйнувала ЕКОНОМІКУ Німеччини - про це ти теж мовчиш...
Спільно успішно набудували Конкордів і 27 років експлуатували.
Спільно успішно збудували тунель під Ла-Маншем і експлуатують.
Спільно успішно створили ракету, яка нам потрібна і має різні назви.
Просто одні їдять сир з вином, а інші пудинг з чаєм - ото і вся різниця.
І праве та ліве кермо.
И вот сейчас у Франции имеется свой собственный арсенал из 290 ядерных ракет в полной боеготовности:
этого скромного арсенала достаточно, чтобы за 20 минут гарантированно уничтожить все крупнейшие города Мордора, включая Москву, Петербург, все города-миллионники и все 86 областных центров.
Так что, Плешивый урод после этого удара будет принимать на 9 мая только лишь подземный парад в своём бункере.
И обязательно будут побеждённые с козломордыми лицами.
млсколоті і особисто пині
Я розумію що тобі соромно за себе хохлік , але не треба так себе корити . Все буде добре .
От тому я і говорю що ти - самокритичний .
Його ні санкції не налякають, бо йому чхати на економіку, ні те що відбувається у Білгород
Його треба тільки застрелити
Ніякі зміни не можуть бути поки не вб'ють Путіна
Браво, браво - оце так i треба з мудаками.
ніхто, не зрозумів!
україна, повинна відновити свій ядерний статус!!!
тоді, хай хто погрожує....