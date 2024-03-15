Макрон - Путину: "Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие"

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на "ядерные" угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro, Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", - отметил французский лидер.

Он добавил, что не разговаривал с руководителем Кремля уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо",

"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", - подчеркнул Макрон.

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Макрон также акцентировал, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

"Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", - подытожил он.

Напомним, 29 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".