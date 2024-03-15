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Макрон - Путину: "Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие"

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на "ядерные" угрозы российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Figaro, Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", - отметил французский лидер.

Он добавил, что не разговаривал с руководителем Кремля уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо",

"Путин находится в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством", - подчеркнул Макрон.

Также читайте: Пока нет предпосылок для применения Россией ядерного оружия, - председатель МАГАТЭ Гросси

Макрон также акцентировал, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение.

"Когда речь идет о ядерном оружии, много слов не нужно. Это накладывает на нас ответственность за недопущение эскалации", - подытожил он.

Напомним, 29 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. Также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".

Автор: 

путин владимир (31530) ядерное оружие (1348) ядерная безопасность (497) Макрон Эмманюэль (1359)


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Топ комментарии
+40
Нічим в'їхати, розум відсутній.
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15.03.2024 08:15
+31
Найвірогідніше, Макрон напередодні провів відповідні консультації і одержав підтримку.
Тому Франція, яка є ядерною країною, що сама виробляє і ядерну зброю, і всі види носіїв,
і все це на більш високому технічному рівні, ніж у росії, може дозволити собі цей тон.
Власне, хто така росія, якщо вдуматись ?
УСЯ технологічна база куплена чи вкрадена чи скопійована у Заходу, і скопійована гірше.
УСЯ елементна база електроніки примітивніша, усі технічні допуски нижчі.
То з якого дива її лякатися ?
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15.03.2024 08:22
+28
Пора направляти 95 квартал та Слуг із Верховної Ради на фронт. Вони заслужили першими померти від ядерної та лазерної зброї через свою дику некомпетентність та дискредитацію українського народ.
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15.03.2024 08:13
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
бо там були унікальні умови для того, розгін та тепловий вибух
розбомбити аєс то до сраки

до того ж бомба знищила б і прип'ять і людей до біса, не порівнюйте
хиба що забруднення від неї менше
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15.03.2024 11:10 Ответить
всі аварії на атомних станціях, які відбулися на планеті і призводили до руйнування реакторного відділення, наробили шкоди значно більше, ніж ядерний вибух. внаслідок аварій відбувся викид радіоактивних речовин в атмосферу і водне середовище, який забруднює на десятки та сотні років. ядерна бомба вб'є сотню-другу тисяч людей, якщо потужна, та влучить в досить людне місце, та й все. а кілька десятків бетонобійних ракет, випущених по реактору створять такий ад, до якого і Чорнобилю буде далеко, і ядерній бомбі, а якщо ще й напрям та силу вітру підгадати, то взагалі можна зробити величезні території на сотні років непридатними для життя.
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15.03.2024 11:31 Ответить
тобто 100 000 людей то фігня? вас не путін звати?
до тогож де ви бачили в нас бетонобійні ракети?
взагалі якись ракети?
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15.03.2024 11:36 Ответить
по порядку.
знищена та непридатна для проживання планета - значно гірше, ніж хоч 100 тисяч, хоч взагалі будь-яка кількість людей. люди - паразіти, які знищують і самі себе, і все на планеті, і саму Землю.
ні, мене не путин звати.
а кілька десятків ракет, я впевнений, на "чорний" день прибережено.
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15.03.2024 11:51 Ответить
який ви рєзкій аж страшно
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15.03.2024 12:04 Ответить
у реакторі ввєр активна зона у котлі завтовшки 35 см сталі
це не рбмк відкритого типу
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15.03.2024 11:39 Ответить
Але радіоактивне забруднення перетворить усе навколо у мертву зону на тисячі років.
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15.03.2024 10:38 Ответить
для того потрібно паливо дістати та розкидати
аєс добре захищені від бомбардування
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15.03.2024 11:11 Ответить
Слава Богу, хтось сказав «сховай і не показуй, поки не відірвали. Бо як своє покажем, то прямо таки можем і застосувати»
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15.03.2024 08:56 Ответить
Макрон, гаси плешивого х..ла
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15.03.2024 09:01 Ответить
Макрон - это не прирождённый военачальник Де Голль:

это хитрый экономист: своим заявлением о возможной отправке войск в Украину, о полной уверенности в надёжности и мощи ядерного арсенала Франции он создал для Плешивого урода ситуацию так называемой стратегической непредсказуемости.

После этого заявления Плешивый не может уверенно и всерьёз планировать захват Украины до линии Днепра, потому что президент европейской страны, обладающей ядерным оружием, официально заявил на весь мир, что "красной линией для Франции будет попытка прорыва российских войск к Одессе и Киеву".

Ядерные угрозы Плешивого урода никого особо не пугают:

даже одним лишь французским ядерным арсеналом можно за 20 минут уничтожить на хрен всю европейскую часть РФ и все города-миллионники, включая Новосибирск, Тюмень, Томск и Омск.
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16.03.2024 00:41 Ответить
Курська атомна електростанція - діюча https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%95%D0%A1 АЕС , розташована в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Курчатов , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курської області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія . На березі річки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Сейм за 40 км від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA Курська . Станція складається з чотирьох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA енергоблоків загальною потужністю 4 ГВт.
=============================================

В України теж є атомна зброя! Хто його знає, що може нам в голову зайти і ми захочемо зробити.............

Суми - Курськ напряму десь 140 - 150 км, то і палка через паркан долетіти зможе
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15.03.2024 09:07 Ответить
Р-360 «Непту́н» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 протикорабельна крилата ракета . Розроблена в київському https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE) конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках. У 2023 році створено варіант для ударів по наземних цілях.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%86%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B9 [⇨]

У 2020 році береговий ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ «Нептун» з ракетою Р-360 прийнято на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України .

Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км. Має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.

Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. У 2019 році виготовлено наземний комплекс - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ , до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Лань» , але з 2018 року - катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» .
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15.03.2024 09:08 Ответить
Доречі, місто Курчатов, де розташована АЕС ще блище до Сум
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15.03.2024 09:10 Ответить
Так ото ж - це близько від нас самих.
Атакувати можна все, що за Уралом.
І далі.
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15.03.2024 10:16 Ответить
Атакувати треба Москву. Все інше їм до сраки.
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15.03.2024 19:56 Ответить
масква тоже за уралом. если из Китая смотреть.
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16.03.2024 00:48 Ответить
Єдине 150 кг малувато для враження реактора АЕС, туди б ядерний заряд по ленд лізу від Макрона...
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15.03.2024 09:35 Ответить
зате цілком достатньо для враження трансформаторного поля. а далі атомна фізика зробить свою справу
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15.03.2024 10:04 Ответить
Ну тут як глянути..."Бабахнуть" можно і це навіть не проблема, але наслідки будуть і для Сум після таких "бабахів" по АЕС...Ну ми Слава Україні не рашофідерасти і до такого не опустимося!
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15.03.2024 19:55 Ответить
Кацапчику, тобі дуже не подобаються французькі SCALP, якими скальпують твоїх одноплемінників?
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15.03.2024 10:44 Ответить
Эммануэль! Ты ли это?!
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15.03.2024 09:14 Ответить
В нього акк зламали.
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15.03.2024 19:59 Ответить
В американців теж є, але вони обдзюрилися.
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15.03.2024 09:20 Ответить
Досить часто, важко розгледіти повну картину, думаю ми є свідками великіх домовленостей, і нерішуча позиція штатів теж свою роль з"іграла, в тому що Європа стала прокидатись...
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15.03.2024 09:32 Ответить
)
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15.03.2024 22:41 Ответить
Він зрозумів що треба брати стуацію в свої руки бо цей цей союз наляканих - НАТО та імпотенти ООН під керіаництвом США ведуть Европу в прірву.
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15.03.2024 09:36 Ответить
Скоординовані дії Британії, Франції та Німеччини ефективніші за будь-яке НАТО.
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15.03.2024 10:18 Ответить
НАТО - НАлякані ТОварищі.
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15.03.2024 09:44 Ответить
то ли дело Союз! Независимых! Государств! или как там по путинско-россиянскому
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15.03.2024 22:45 Ответить
Макрон зрозумів, що "міжнародне право" лишається лохам, а право сильного зможе захистити, на відміну від "міжнародного права".
після обрання трампу і виходу з НАТО США це саме НАТО фактично перестає існувати, то ж від кацапів прийдеться відбиватися вже самотужки.
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15.03.2024 10:25 Ответить
Чому це "самотужки" ? Безпека потрібна усім.
Просто - буде без Орбанів, Фіцо та інших собак.
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15.03.2024 10:43 Ответить
розкрий очі, окрім "орбанів, фіцо та інших собак" нікого й не лишається. хто допоможе? жалюгідні німці, в яких стара комсомолка зруйнувала впк, енергетику та армію? чи може малесенькі Литва, Латвія, Естонія? або фіни з шведами, які самі сподіваються лише на НАТО? а може польща, яка ворог Франції та німеччині чи не більший, ніж паРаша?
отож і виходить, що самотужки.
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15.03.2024 10:51 Ответить
А чого ж ти підленько мовчиш про ядерну Великобританію ????
Меркель зате не зруйнувала ЕКОНОМІКУ Німеччини - про це ти теж мовчиш...
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15.03.2024 12:15 Ответить
Франція з Британією "на ножах", то ж на їх союз розраховувати складно, навіть під час війни, хоча Британія, сподіваюсь, буде воювати проти паРаші. а економікою, яку старій суці не дали зруйнувати, багато не навоюєш, потрібна армія, зброя, танки, літаки, ракети. про що тут казати?
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15.03.2024 12:19 Ответить
На яких ножах ?
Спільно успішно набудували Конкордів і 27 років експлуатували.
Спільно успішно збудували тунель під Ла-Маншем і експлуатують.
Спільно успішно створили ракету, яка нам потрібна і має різні назви.
Просто одні їдять сир з вином, а інші пудинг з чаєм - ото і вся різниця.
І праве та ліве кермо.
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15.03.2024 13:16 Ответить
на звичайних таких ножах, які мають назву бабло. Британія вийшла з ЄС, по суті, через французів.
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15.03.2024 13:51 Ответить
нужник ты **** челябинский
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15.03.2024 22:46 Ответить
Я думаю, в Макрона є військова гарантія США.
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15.03.2024 10:44 Ответить
У Макрона у самого є ядерна гарантія, тому на понти плешивого він клав великий хєр і США йому до сраки, якщо звичайно не відмовляться французьке віно та коньяк купувати.
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15.03.2024 10:48 Ответить
військова гарантія США варта не більше ніж будь-яка гарантія паРаші.
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15.03.2024 10:52 Ответить
В штатах свої https://bastion.tv/samospalennya-aarona-bushnella-vikrilo-brudnu-tayemnicyu-ssha_n61133 проблеми.
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16.03.2024 06:59 Ответить
Якщо почитати, то Макрон хоче замінити США, якщо те саме США з Трампом покине НАТО. На такий випадок хтось має взяти свої яйця в руки, от Макрон і претендує на це вакантне місце в Європі, якщо США звалить, бо всі інші банально застяли.
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15.03.2024 11:07 Ответить
Це неможливо в військовому плані.
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15.03.2024 11:13 Ответить
Неможливо? А прийдеться, якщо Трамп таки прийме рішення про вихід США з НАТО. Вже одні кричали, що раша не нападе. Франція грає на випередження і правильно роблять, щоб раша не розслаблялася, на заміну якщо що. Да і взяти лідерство в Європі також не погана історія, якщо США звалить. Що було неможливо, то в наш час може стати аж дуже можливо.
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15.03.2024 12:32 Ответить
не зможе трамп один прийняти таке рішення.
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15.03.2024 12:39 Ответить
як показала практика - може.
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15.03.2024 13:53 Ответить
Як показує зараз, як він один стримує виділення допомоги Україна, Ізраїль і Тайвань, і він ще не президент, і він може прийняти таке рішення аж бігом, він про це і говорить. Може і робить вже зараз. А Європа мусить готуватися до такого кроку.
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15.03.2024 13:58 Ответить
ко ко ко
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15.03.2024 22:47 Ответить
Правильно сделал де Голль, когда создал собственные, независимые ни от какого НАТО ядерные силы.
И вот сейчас у Франции имеется свой собственный арсенал из 290 ядерных ракет в полной боеготовности:

этого скромного арсенала достаточно, чтобы за 20 минут гарантированно уничтожить все крупнейшие города Мордора, включая Москву, Петербург, все города-миллионники и все 86 областных центров.

Так что, Плешивый урод после этого удара будет принимать на 9 мая только лишь подземный парад в своём бункере.
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16.03.2024 08:17 Ответить
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15.03.2024 11:18 Ответить
Захісник Маріуполя Володимир з фільму "20 днів Маріуполя" щіро вірив що розголос про влучання у роддом змінить війну що світ відреагує і прийде допомога але світ який у вогні під керівництвом США це збіговисько яких ось неадекватів. Мабуть США дуже еффективні для себе та у мирний час але вони слабкі під час загрози союзників бо вони не реагують на загорзи. Навіть під час Другої Світовой їх треба було вмовляти про допомогу союзникам тому це просто ілюзія що НАТО а саме США будуть захищати інші країни. Зараз всі це бачать.
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15.03.2024 11:33 Ответить
Так США заробляли що під час першої що другої світових воєн. І що дивного, що країна яка знаходиться на ІНШОМУ КОНТИНЕНТІ , не бажає втручатись? Подякуй япошкам якщо шр
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15.03.2024 14:14 Ответить
Неужели макароны не понять - в ядерной войне победителей не будет, этот "диалог" априори безсмысленен....
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15.03.2024 11:37 Ответить
Победители будут.
И обязательно будут побеждённые с козломордыми лицами.
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15.03.2024 12:09 Ответить
то якого хера ***** бігає кругом з ядрьоною бімбою?
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15.03.2024 13:46 Ответить
Залежно, що рахувати за перемогу, тож переможці будуть
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15.03.2024 14:12 Ответить
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15.03.2024 11:43 Ответить
Респект Макрону! Це Не меркелівський шольц! Має яцця!!!!👍🙏🙏🙏
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15.03.2024 11:48 Ответить
Уважуха і вдячність Президенту Макрону за дуже влучну відповідь
млсколоті і особисто пині
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15.03.2024 12:25 Ответить
Кровь Наполеона бурлит?
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15.03.2024 12:30 Ответить
Вскипела.
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15.03.2024 12:43 Ответить
Хоч у когось яйця проклюнулися, бо таке відчуття, що весь Захід, включно з США, обсцикається перед ******, як кролик перед удавом.
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15.03.2024 13:04 Ответить
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15.03.2024 13:05 Ответить
Нормальні нації дбають про свою безпеку, шанують мову історію, героїв, але тільки не хохли. Проїбали всі історичні шанси і вибрали клоунів у владу, здобули нах.
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15.03.2024 13:26 Ответить
Ну це занадто вже - самокритично .
Я розумію що тобі соромно за себе хохлік , але не треба так себе корити . Все буде добре .
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15.03.2024 13:36 Ответить
потрібно називати речі своїми іменами, а жахлива правда виглядає отак. Вчергове наша еліта завела країну в історичну прірву. Слова йому не сподобались нах.
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16.03.2024 11:32 Ответить
То і пиши про " еліту " . Нах ти всіх змішуєш до купи .? До речі - і себе також ( якщо ти українець ). Якщо ти українець то значить і ти - здобув . ! З чим я тебе і поздоровляю .
От тому я і говорю що ти - самокритичний .
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16.03.2024 12:35 Ответить
Вірно, але слово "еліта" - це про кого? Бува, не про блазня з квартальним кодлом?
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16.03.2024 17:06 Ответить
на жаль так, по факту. Отаку еліту вибрала абсолютна більшість, нема іншої, не виросла, історична тяглість поколінь розірвана, власна правдива історія не вивчається, ніяких висновків не робиться, герої повністю відкинуті і забуті, мова зневажається - чого тільки варта історія про Фаріон. Ну от вона розплата за все. Здобули те що живемо в паралельній реальності телемарафону під керуванням агентів ФСБ, а ідіоти ще й готові вибрати їх повторно у владу.
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16.03.2024 17:50 Ответить
Путін старий дебільний дід, який не зупиниться не перед чим
Його ні санкції не налякають, бо йому чхати на економіку, ні те що відбувається у Білгород
Його треба тільки застрелити
Ніякі зміни не можуть бути поки не вб'ють Путіна
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15.03.2024 13:41 Ответить
ну ти і невіглас, не факт що зараз ***** живе і дієздатне, в москалів кожен бомж це путін
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16.03.2024 11:33 Ответить
Якщо по факту, то що з Макроном? Кожен день цей тіпочок який колись з путлєром по телефону сутками говорив, тепер як з ланцюга зірвався
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15.03.2024 14:10 Ответить
Завтра скажет то не надо воспринимать его слова буквально и займётся любимой конструктивной неопределённостью, этот пустобрёх что только не заявлял, пару раз даже брякнул о смерти мозга НАТО.
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15.03.2024 17:32 Ответить
коко
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15.03.2024 23:07 Ответить
ко ко ко
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15.03.2024 23:06 Ответить
Путькин по старой "дворовой" привычке любит "брать на понт"!.Оно так и не "выросло" со своего крысиного естества..Второй (помельче)крысенышь Медвэд ващще разошелся..Макака шкодливая почувствовал себя "гризли",хотя там этого медвежьего рыка как писк полевой мыши в своей норе
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15.03.2024 16:47 Ответить
наконец-то. 2 года ждал этой фразы, думал только в январе 2025го вновь услышу это.
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15.03.2024 20:19 Ответить
Ху*ло - засунь у дупу собі свою ядерну зброю.
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15.03.2024 21:22 Ответить
Макрон насрав ********* прямо в рот витончено по французьки.
Браво, браво - оце так i треба з мудаками.
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15.03.2024 22:18 Ответить
Макрон не нервуй, це ж просто старий плешивий куйло став таким старим на голову що забув що Франція теж ядерна держава. Не ставься до цього серйозно, старий кабаєв хворіє на голову….
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15.03.2024 22:25 Ответить
Лазерна система "*******" у вас єсть.
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15.03.2024 22:36 Ответить
красава
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15.03.2024 23:05 Ответить
ось прочитав, коменти!
ніхто, не зрозумів!
україна, повинна відновити свій ядерний статус!!!
тоді, хай хто погрожує....
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16.03.2024 14:12 Ответить
Ні ,вельми шановний пан,все набагато простіше, поки при владі то......... нічого не відбудеться, воно займається шантажом, а ви забрали атомувку,ви всі должны, нам, тут дуже тонка політика. Зрізалися з поляками, ця проблядь приїздила 4 рази до Польщі, пішла стіна на стіну. Були сьогодні в магазині це 17 година субота 16 березня Хортиця 26 злотих, СопліцА польска 29 злотих, зрівняли ціни,курва,дешевше,ніж в Україіні. То хто буде мовчати і захищати своє ,чи сусіда. Я так на шибку руку написала.а вишукайте, де що і як, зараз на 20 число готують знову блокаду по Польщі. Бо хто не знає ,як то виростит, той не знає,як то по мінах сіяти.
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16.03.2024 18:08 Ответить
Макрон молоток. Зразу усіх на очко посадив
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16.03.2024 18:07 Ответить
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