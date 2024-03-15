Макрон - Путіну: "Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя"
Президент Франції Емманюель Макрон відповів на "ядерні" погрози російського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro, Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2 заявив, що "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю.
"Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя", - зазначив французький лідер.
Він додав, що не розмовляв із керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно",
"Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою", - наголосив Макрон.
Макрон також акцентував, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.
"Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації", — підсумував він.
Нагадаємо, 29 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. Також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".
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розбомбити аєс то до сраки
до того ж бомба знищила б і прип'ять і людей до біса, не порівнюйте
хиба що забруднення від неї менше
до тогож де ви бачили в нас бетонобійні ракети?
взагалі якись ракети?
знищена та непридатна для проживання планета - значно гірше, ніж хоч 100 тисяч, хоч взагалі будь-яка кількість людей. люди - паразіти, які знищують і самі себе, і все на планеті, і саму Землю.
ні, мене не путин звати.
а кілька десятків ракет, я впевнений, на "чорний" день прибережено.
це не рбмк відкритого типу
аєс добре захищені від бомбардування
это хитрый экономист: своим заявлением о возможной отправке войск в Украину, о полной уверенности в надёжности и мощи ядерного арсенала Франции он создал для Плешивого урода ситуацию так называемой стратегической непредсказуемости.
После этого заявления Плешивый не может уверенно и всерьёз планировать захват Украины до линии Днепра, потому что президент европейской страны, обладающей ядерным оружием, официально заявил на весь мир, что "красной линией для Франции будет попытка прорыва российских войск к Одессе и Киеву".
Ядерные угрозы Плешивого урода никого особо не пугают:
даже одним лишь французским ядерным арсеналом можно за 20 минут уничтожить на хрен всю европейскую часть РФ и все города-миллионники, включая Новосибирск, Тюмень, Томск и Омск.
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В України теж є атомна зброя! Хто його знає, що може нам в голову зайти і ми захочемо зробити.............
Суми - Курськ напряму десь 140 - 150 км, то і палка через паркан долетіти зможе
У 2020 році береговий ракетний комплекс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ «Нептун» з ракетою Р-360 прийнято на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України .
Ракета призначена для знищення кораблів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C водотоннажністю до 5000 тонн і має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км. Має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту.
Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. У 2019 році виготовлено наземний комплекс - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) РК-360МЦ , до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Лань» , але з 2018 року - катери типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%C2%BB «Веспа» .
Атакувати можна все, що за Уралом.
І далі.
після обрання трампу і виходу з НАТО США це саме НАТО фактично перестає існувати, то ж від кацапів прийдеться відбиватися вже самотужки.
Просто - буде без Орбанів, Фіцо та інших собак.
отож і виходить, що самотужки.
Меркель зате не зруйнувала ЕКОНОМІКУ Німеччини - про це ти теж мовчиш...
Спільно успішно набудували Конкордів і 27 років експлуатували.
Спільно успішно збудували тунель під Ла-Маншем і експлуатують.
Спільно успішно створили ракету, яка нам потрібна і має різні назви.
Просто одні їдять сир з вином, а інші пудинг з чаєм - ото і вся різниця.
І праве та ліве кермо.
И вот сейчас у Франции имеется свой собственный арсенал из 290 ядерных ракет в полной боеготовности:
этого скромного арсенала достаточно, чтобы за 20 минут гарантированно уничтожить все крупнейшие города Мордора, включая Москву, Петербург, все города-миллионники и все 86 областных центров.
Так что, Плешивый урод после этого удара будет принимать на 9 мая только лишь подземный парад в своём бункере.
И обязательно будут побеждённые с козломордыми лицами.
млсколоті і особисто пині
Я розумію що тобі соромно за себе хохлік , але не треба так себе корити . Все буде добре .
От тому я і говорю що ти - самокритичний .
Його ні санкції не налякають, бо йому чхати на економіку, ні те що відбувається у Білгород
Його треба тільки застрелити
Ніякі зміни не можуть бути поки не вб'ють Путіна
Браво, браво - оце так i треба з мудаками.
ніхто, не зрозумів!
україна, повинна відновити свій ядерний статус!!!
тоді, хай хто погрожує....