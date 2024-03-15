Макрон - Путіну: "Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя"

Президент Франції Емманюель Макрон відповів на "ядерні" погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro, Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і France 2 заявив, що "недоречно погрожувати" французам, коли вони мають ядерну зброю.

"Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя", - зазначив французький лідер.

Він додав, що не розмовляв із керівником Кремля вже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно",

"Путін перебуває в полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати дестабілізуючою державою", - наголосив Макрон.

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Макрон також акцентував, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння.

"Коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. Це накладає на нас відповідальність за недопущення ескалації", — підсумував він.

Нагадаємо, 29 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. Також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".