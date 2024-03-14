Наразі немає передумов для застосування Росією ядерної зброї, - голова МАГАТЕ Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що наразі немає ніяких передумов для застосування ядерної зброї, попри відповідні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гроссі заявив у четвер під час пресконференції у Токіо.

"Я не думаю, що нині ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. На цей час, щонайменше", - прокоментував Гроссі слова Путіна про готовність Росії до ядерної війни.

Гроссі нагадав, що в кожної ядерної країни є відповідна доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована ядерна зброя.

Генеральний директор МАГАТЕ також зазначив, що п'ять країн-членів Ради Безпеки ООН, які є єдиними державами, що володіють ядерною зброєю відповідно до міжнародного права, раніше заявляли, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід вести.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.