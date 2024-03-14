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Новини Війна
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Наразі немає передумов для застосування Росією ядерної зброї, - голова МАГАТЕ Гроссі

зеленський,гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що наразі немає ніяких передумов для застосування ядерної зброї, попри відповідні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гроссі заявив у четвер під час пресконференції у Токіо.

"Я не думаю, що нині ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. На цей час, щонайменше", - прокоментував Гроссі слова Путіна про готовність Росії до ядерної війни.

Гроссі нагадав, що в кожної ядерної країни є відповідна доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована ядерна зброя.

Генеральний директор МАГАТЕ також зазначив, що п'ять країн-членів Ради Безпеки ООН, які є єдиними державами, що володіють ядерною зброєю відповідно до міжнародного права, раніше заявляли, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід вести.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.

Автор: 

МАГАТЕ (727) ядерна зброя (1166) Гроссі Рафаель (301)


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Топ коментарі
+10
Сявка Кремля! МАГАТЕ КАЗАЛО Й У ЧЕРНОБИЛІ НЕ БУЛО НЕБЕЗПЕКИ ПІСЛІ аварії
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14.03.2024 15:54
+8
Гроссі, доречі, як й папа римсько-прокремлівський теж аргентинець
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14.03.2024 15:55
+8
Гроссі - латентний підар...
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14.03.2024 16:09
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Сявка Кремля! МАГАТЕ КАЗАЛО Й У ЧЕРНОБИЛІ НЕ БУЛО НЕБЕЗПЕКИ ПІСЛІ аварії
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14.03.2024 15:54 Відповісти
Гроссі, доречі, як й папа римсько-прокремлівський теж аргентинець
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14.03.2024 15:55 Відповісти
Григорій Омельченко усе роз'яснив! Конституці, - норма прямої дії!!
https://www.youtube.com/watch?v=bOp2ZcF_TDk

Пильнуймо Україну!
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14.03.2024 15:54 Відповісти
тримай свої 3 рубля , пі#ор .
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14.03.2024 15:58 Відповісти
Звісно немає передумов, для того допомогу Україні порізали до мінімуму щоб у пуйла і не було передумов. Цинічні покидьки.
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14.03.2024 15:58 Відповісти
Они прикидываются, что не понимают : пуйлу не нужен повод чи передумова.
Он не бьет не потому, что нет ПОВОДА, а потому, что пока нет ВОЗМОЖНОСТИ.
Все эти урезания помощи - не от "страха эскалации" , а от жирных пуйловских зарплат.
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14.03.2024 18:20 Відповісти
клоун, дитя клоунів
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14.03.2024 16:06 Відповісти
Гойда
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14.03.2024 16:09 Відповісти
Гроссі - латентний підар...
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14.03.2024 16:09 Відповісти
чому латентний? він насправді підор (тобто особа нетрадиційної сексуальної орієнтації) і є
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14.03.2024 16:29 Відповісти
ага, звісно, так і для нападу рашистів на Україну не було передумов, але це нічого не означає, особливо балачки МАГАТЕ після того як їх брудними ганчірками руські вигнали із ЗАЕС і те МАГАТЕ нічого не змогло зробити.
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14.03.2024 16:21 Відповісти
Гроссі нагадав, що в кожної ядерної країни є відповідна доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована ядерна зброя.

Он воно що! То це "доктрина" визначає дії Окурка, а не манія величі!
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14.03.2024 16:25 Відповісти
А що з цього приводу скаже баба Зіна, що продає насіння за рогом?..
Гроссі став воєнним експертом?
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14.03.2024 16:30 Відповісти
Этот гандон тут, как тут, "эксперт" по применению ЯО, козлище. Буденовку сними, а то уже на уши сползла!
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14.03.2024 16:31 Відповісти
тіпа, ***** потрібні причини???
то нікуя це не так....
все що робить ця гнида, поясненню не підлягає
бо у нього нема причини для війни
причини щоб гинули сотні тисяч без різниці з якої сторони.
просто ***** так захотіло..
наприклад війти в історію як наполеон, гітлер
і він вже вляпався в історію але ще щось придумує
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14.03.2024 16:33 Відповісти
МАГАТЕ оккупировано россиянами. Достаточно сказать, что первый зам. ген. директора МАГАТЕ - россиянин Михаил Чудаков. Десятки россиян занимают не последние должности в МАГАТЕ, а фин.взносы РФ в бюджет МАГАТЕ являются третьими по объему (1- США, 2-Япония).
Уже несколько лет МАГАТЕ работает в режиме острой нехватки денег, т.к. многие члены организации "задолжали", уменьшили взносы, а некоторые и вовсе не платят. Но РФ платит исправно.
Учитывая все вышеперчисленные факторы, как думаете будет МАГАТЕ выступать против РФ? ...
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14.03.2024 16:57 Відповісти
Фамилия говорит сама за себе, гімно из россіі
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14.03.2024 17:02 Відповісти
«Гроссі вважає»
А це має хоч найменше значення, що він вважає?
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14.03.2024 17:15 Відповісти
прорашистський холуй, котрий буде все робити для того,щоб , окупована Запоріжська АЕС відійшла куйлу, і не була повернута у власність України...
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14.03.2024 17:50 Відповісти
А как же Рейстаг, кацапы, штурм отменяеться!
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14.03.2024 18:54 Відповісти
 
 