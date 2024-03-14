Наразі немає передумов для застосування Росією ядерної зброї, - голова МАГАТЕ Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вважає, що наразі немає ніяких передумов для застосування ядерної зброї, попри відповідні погрози російського диктатора Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Гроссі заявив у четвер під час пресконференції у Токіо.
"Я не думаю, що нині ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. На цей час, щонайменше", - прокоментував Гроссі слова Путіна про готовність Росії до ядерної війни.
Гроссі нагадав, що в кожної ядерної країни є відповідна доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована ядерна зброя.
Генеральний директор МАГАТЕ також зазначив, що п'ять країн-членів Ради Безпеки ООН, які є єдиними державами, що володіють ядерною зброєю відповідно до міжнародного права, раніше заявляли, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не слід вести.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=bOp2ZcF_TDk
Пильнуймо Україну!
Он не бьет не потому, что нет ПОВОДА, а потому, что пока нет ВОЗМОЖНОСТИ.
Все эти урезания помощи - не от "страха эскалации" , а от жирных пуйловских зарплат.
Он воно що! То це "доктрина" визначає дії Окурка, а не манія величі!
Гроссі став воєнним експертом?
то нікуя це не так....
все що робить ця гнида, поясненню не підлягає
бо у нього нема причини для війни
причини щоб гинули сотні тисяч без різниці з якої сторони.
просто ***** так захотіло..
наприклад війти в історію як наполеон, гітлер
і він вже вляпався в історію але ще щось придумує
Уже несколько лет МАГАТЕ работает в режиме острой нехватки денег, т.к. многие члены организации "задолжали", уменьшили взносы, а некоторые и вовсе не платят. Но РФ платит исправно.
Учитывая все вышеперчисленные факторы, как думаете будет МАГАТЕ выступать против РФ? ...
А це має хоч найменше значення, що він вважає?