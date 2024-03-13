УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7195 відвідувачів онлайн
Новини
10 548 59

Росія технічно готова до ядерної війни, - Путін

президент,рф,володимир,путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни. На його думку, у Вашингтоні достатньо кваліфікованих фахівців, щоб цього не допустити.

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Путіна запитали, чи справді Росія готова до ядерної війни.

"З військово-технічного погляду ми, звісно, готові. Вони (стратегічні ядерні сили, - ред.) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності", - сказав він.

На думку диктатора РФ, у США оголосили, що не планують вводити війська в Україну, оскільки розуміють, що Росія розцінила б такий крок - або введення американських військ на російську територію - як інтервенцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжить вдосконалювати свій ядерний потенціал, - розвідка США

"У США достатньо фахівців у галузі російсько-американських відносин і в галузі стратегічного стримування. Тому не думаю, що тут все мчить так у лоб, але ми до цього готові", - наголосив Путін.

Він також нагадав, що у Росії є свої принципи, якими вона керуватиметься, ухвалюючи рішення про застосування ядерної зброї.

"Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали", - додав очільник Кремля.

Читайте також: США готували "неядерну, але драматичну" відповідь у разі застосування РФ ядерної зброї проти України, - NYT

Автор: 

путін володимир (24068) росія (65856) США (23303) ядерна зброя (1165)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Заходу значно легше прибрати путіна зараз, а ніж розгрібати свої міста від ядерного пепелу завтра.
показати весь коментар
13.03.2024 09:29
+23
ну значить ти технічно готовий до кришки гроба
показати весь коментар
13.03.2024 09:27
+20
Підор гнойний.
показати весь коментар
13.03.2024 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну значить ти технічно готовий до кришки гроба
показати весь коментар
13.03.2024 09:27 Відповісти
Ага, дзвони китайцям.
показати весь коментар
13.03.2024 09:27 Відповісти
Вот і чіпушило пітєрскоє. Там в тебе все в тих ракетах як і в військах повний безлад .
показати весь коментар
13.03.2024 09:28 Відповісти
Заходу значно легше прибрати путіна зараз, а ніж розгрібати свої міста від ядерного пепелу завтра.
показати весь коментар
13.03.2024 09:29 Відповісти
Навіщо прибирати? В Україні Путін для Росії влаштував другий Афганістан, другу маленьку "переможну" війну. Да ще й на рівні втрат за місяць, як у СРСР за всю афганську війну.
Тепер за рахунок життя десятків і сотень тисяч українців серйозного конкурента Росію прибирають всюди.
І українські патріоти з цього теж скористалися, прибравши Росію з інформаційного поля в Україні. Наприклад, у Харкові 2/3 назв вулиць були пов'язані з Росією, а не Україною.
Німці в Росії втратили десятки мільярдів доларів, але тепер вже Путін - це новий Гітлер.
показати весь коментар
13.03.2024 13:09 Відповісти
Підор гнойний.
показати весь коментар
13.03.2024 09:29 Відповісти
В этой ядерной войне не будет победителей. И первой исчезнет Россия
показати весь коментар
13.03.2024 09:29 Відповісти
якщо зникне остання на планеті Земля, фашистька, нацистька недоімперія зла і тюрма народів це і буде перемого цивілізованого світу над нацизмом ХІХ-сторіччя !!!
показати весь коментар
13.03.2024 09:33 Відповісти
Та йди ти на йух, *****!
показати весь коментар
13.03.2024 09:29 Відповісти
Ну так, бункерне чмо собі сховище улаштувало, а рашистське бидло просто згорить у пеклі за свого й@бнутого фюрера!
показати весь коментар
13.03.2024 09:29 Відповісти
Пам'ятаєте?Як на початку війни,як урядові літаки з маскви терміново вилітали в різні регіони.?
От там ,якраз знаходяться бункєри. В )(уйло їх теж декілька.один з них навіть в репортажі попадав на Алтаї.Найзасекреченіший і *************. Головне про бункер Путіна на Алтаї біля Монголії, Китаю та Казахстану
показати весь коментар
13.03.2024 09:39 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 09:40 Відповісти
Це називається "Держіте міня семеро".
показати весь коментар
13.03.2024 09:30 Відповісти
Самий час для переговорів про перемир'я.
показати весь коментар
13.03.2024 09:31 Відповісти
Вірно! Нехай змотуються з України (включно з Кримом) та будуть переговори.
показати весь коментар
13.03.2024 09:36 Відповісти
Иобнутии на всю голову вже давно казав -- як шарахнем по Заходу і вони хором у пекло а ми в раи
показати весь коментар
13.03.2024 09:31 Відповісти
Він,якраз мав на увазі,в рай/бункєр/ -це він і його кремлівське оточення. а нородонасєлєніє нехай дохне.
показати весь коментар
13.03.2024 09:33 Відповісти
А какой прикол остаток жизни или пока продукты не кончаться сидеть в бункере?
показати весь коментар
13.03.2024 09:39 Відповісти
Так він і не буде сидіти весь час в бункері.Це на початок можливо удару а потім зьє****беться куди небудь,наприклад на острови з своєю сім'єю..,адже вже рашкою нікому буде правити і автоматично стає міжнародним злочинцем,у нього мільярдні накопичення,і в любий час він може їх зняти ,через навіть бомжа,якого потім грохнуть,як це вже неодноразово було.здається з "газпромовськими".
показати весь коментар
13.03.2024 09:44 Відповісти
Э, а как же ****** человечеству в случае 3 мировой ядерной войны? или это обычные жахачки? Не будет же куда лететь, кругом будет радиация и мутанты
показати весь коментар
13.03.2024 09:50 Відповісти
Помиляєтесь. Навіть в савєцкі часи,були вже дослідження,про виживання частини людства.Якого достатьньо для подальшого розвитку. У 80-х роках, навіть карти були де і які острова будуть цілком придатні для життя. Звичайно враховувалось,ще кількість ядерних вибухів по землі,але гарантую ,що ті хто має величезні кошти,вже себе і свої сім'ї забезпечив ,і не одним бункером і продуктами харчування на десятиліття.
показати весь коментар
13.03.2024 10:09 Відповісти
Які гроші після ядерної катастрофи? Повністю порушиться світова економіка і гроші взагалі не будуть мати будь яку цінність мінімум у найближчі роки після катастрофи. Цінністю будуть харчі, якійсь одяг та мінімум господарських товарів.
показати весь коментар
13.03.2024 10:13 Відповісти
Гроші за які можна якраз зараз купити ті самі харчі,обезпечити себе бункерами. Чи ви думаєте,що все абсолютно буде знищено.?
Як приклад-Хірошіма і Нагасакі. Хіба зараз в цих містах не живуть? пройло і не так багато часу..в ті часи ,рівень ядерних випарів зашкалював,адже небуло наукових досліджень.А тепер ядерна зброя ,грубо говорячи-це вибух ,а не радіація...І Японія жила...і працювали заводи..і люди ходили.
показати весь коментар
13.03.2024 10:22 Відповісти
До речі...Білоруський Лукадрищ,теж має накопичення і не тільки,недарма він частенько відвідував Саудівську Аравію в урядовому літаку.
показати весь коментар
13.03.2024 09:47 Відповісти
Бункерне )(уйло так і буде шантажувати ядеркою,точно так як шантажує Кім Чен Ин.
показати весь коментар
13.03.2024 09:31 Відповісти
Запад боится не ядерной войны, потому что считает это фантастикой, а этот дебил никак не угомонится.
показати весь коментар
13.03.2024 09:32 Відповісти
Судячи з того, як дозовано видає озброєння Україні, то дуже боїться.
показати весь коментар
13.03.2024 09:39 Відповісти
"Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали", - додав очільник Кремля.

І яким чином іноземні війська на території України можуть вплинути на перелічені в Стратегії фактори? Це все одно, що сусідські таргани залізуть в мою квартиру, я викличу відповідну службу, а сусід образиться.
показати весь коментар
13.03.2024 09:34 Відповісти
Не шукайте логіку в того, в кого її ніколи не було.
показати весь коментар
13.03.2024 09:37 Відповісти
Я чудово знаю, що зрозуміти ідіота можна лише аналогічним мисленням, отже, мій комент не до нього, а до нормальних людей.
показати весь коментар
13.03.2024 09:45 Відповісти
На жаль, сусід вважає тепер своєю ту територію, куди залізли його таргани. Взяв, та записав у свою домову книгу ваш балкон та частину кухні. Ось він і ображається, що ви викликали служби очистити ЙОГО мешкання!
Після того, як сволота нахімічила зі своєю "конституцією", куди воно записало не тільки український Крим, але й Донбас, і Запорізьку область, і Херсонську, то він ЇХ тепер оголошує "врємєнно оккупірованнимі Украіной", а це значить, що Україна посягає на цілісність і незалежність росії (намагається відібрати "ісконно русскіє зємлі".
Ось така пастка!
Добре, що більшість цивілізованого світу розуміє, що до чого...
показати весь коментар
13.03.2024 09:49 Відповісти
Ця "пастка" - лише проблема ерефії. Щось я не пам`ятаю, щоб після звільнення Херсону куди-небудь прилетіла ядерка. Та й українські війська регулярно б`ють по території "росії". І всі у світі це розуміють, не дарма забороняють застосовувати зброю не українського походження по міжнародно визнаній території ерефії. З Кримом буде аналогічно. Стосовно *****, то ці його понти - лише для власного плебсу, але сам ***** все ж чудово розуміє свою неправоту. Блеф ***** може перетворитись на реальність лише для задоволення його его, але ніяк не задля захисту їхньої конституції.
показати весь коментар
13.03.2024 10:04 Відповісти
І цей ідіот ще сподівається на те, що російський і український народи колись в майбутньому "духовно зустрінуться".
Але все залежить зараз від того, скільки людей по обидва боки фронту готові загинути, і який об'єм допомоги нададуть Україні американці, скільки завдяки американському озброєнню можна буде вбити московитів.
І ще багато тут залежить, наскільки успішно українські сили будуть палити російські нафтопереробні заводи і російські нафтові термінали у європейській частині РФ.
показати весь коментар
13.03.2024 13:28 Відповісти
І цей ідіот ще сподівається на те, що російський і український народи колись в майбутньому "духовно зустрінуться".

Ви справді вірите цим його словам? Він сподівається на те, що вдасться знищити більшість українців, якась частина втекла і ще зможе втекти, а решту - росіянізувати (таких вистачає, на жаль). Тож, за його планами, ніякого примирення не буде, адже не буде ні України, ні українців як нації.
показати весь коментар
13.03.2024 13:45 Відповісти
та давай..тісні кнопку,падло.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
показати весь коментар
13.03.2024 09:37 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 09:38 Відповісти
расєя - да, а пуцин со товарісчі? 🤔 Підозрюю, що ні.
показати весь коментар
13.03.2024 09:38 Відповісти
Скільки можна крутити стару шарманку. Чим довше лякаєш - тим менше тебе бояться.
показати весь коментар
13.03.2024 09:43 Відповісти
Спочатку поживіть без продажів нафти
показати весь коментар
13.03.2024 09:48 Відповісти
А думаєте : Навіщо путін передав ЯЗ - Лукашенко ?
Так що скоріше за все десь там і почнеться, ну а я ще
чомусь підозрюю що в Криму.
показати весь коментар
13.03.2024 09:49 Відповісти
У 2022-му вони були теж "технічно готові" - бо вважали що в Україні буде як в анекдоті
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
показати весь коментар
13.03.2024 09:49 Відповісти
То оно ****.. т, что с НАТО воюет. Теперь рассказывает, что американцев нет в Украине. Кацапское быдло все сожрет
показати весь коментар
13.03.2024 09:50 Відповісти
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6cc8f285937c8094951b3dd2d0ddc707
показати весь коментар
13.03.2024 09:51 Відповісти
Оце чучало прямо каже, що як не віддасте Україну, то кину ядеркою. А світ боїться і ми це бачимо..
показати весь коментар
13.03.2024 09:51 Відповісти
Бункер готовий до війни. Ну, то з бункера й почнем.
показати весь коментар
13.03.2024 10:09 Відповісти
Готові? Так починайте! Ти ж, гніда, само вчило: "Якщо бійка неминуча, починай першим"
показати весь коментар
13.03.2024 10:25 Відповісти
Весняне загострення. Як тільки кацапи десь отгребуть, зразу починаються ядерні погрози. Захід вже робив заяву на цей рахунок. Якщо що, путлера зразу грохнуть. Недопоможе ані бункери, ані будь що. При певній мотивації оточення само прихлопне ху...ла. Навіть будуть на випередки один у одного зброю виривати. Ну а погрози-це така гра. Воно погрожує, Захід наче боїться.
показати весь коментар
13.03.2024 10:29 Відповісти
уже б давно грохнули, если б могли
показати весь коментар
14.03.2024 01:46 Відповісти
Москва має згоріти в ядерному племені.
показати весь коментар
13.03.2024 10:36 Відповісти
Слушать ху.ло - себя не уважать.
показати весь коментар
13.03.2024 10:36 Відповісти
Технически вроде и готов к сексу, но физиологически импотент.
показати весь коментар
13.03.2024 10:37 Відповісти
Знову мультиків передивився.
показати весь коментар
13.03.2024 10:48 Відповісти
Що цей маразматик меле? За згоди України армія НАТО може знаходитись на території України, чому ні? Головне не перетинати кордон кацапстана.
показати весь коментар
13.03.2024 10:48 Відповісти
Ну це класно жаль що в США сидять сцикуни, які не можуть сказати хочете ядерної війни ви її отримаєте
показати весь коментар
13.03.2024 10:56 Відповісти
та в сша один трамп що вартить, він памперс і вдень не знимае, тільки переможе і через 24 години буде відсмоктувати у пуйла.
показати весь коментар
13.03.2024 12:32 Відповісти
Он-то откуда может знать в каком состоянии что там находится? Про "потемкинские деревни", когда наверх поступает информация, с каждым шагом все более приукрашенная, он не в курсе?
показати весь коментар
13.03.2024 12:32 Відповісти
Из сказанного диктатором стало ясно что он освобождение Украинских земель считает "нарушением суверенитета россии". Этот человек превратился в "дьявола смерти "...
показати весь коментар
13.03.2024 12:55 Відповісти
Если говорит - значит не готов ,оно всегда пез..ит
показати весь коментар
13.03.2024 19:48 Відповісти
 
 