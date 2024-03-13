Росія технічно готова до ядерної війни, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни. На його думку, у Вашингтоні достатньо кваліфікованих фахівців, щоб цього не допустити.
Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Путіна запитали, чи справді Росія готова до ядерної війни.
"З військово-технічного погляду ми, звісно, готові. Вони (стратегічні ядерні сили, - ред.) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності", - сказав він.
На думку диктатора РФ, у США оголосили, що не планують вводити війська в Україну, оскільки розуміють, що Росія розцінила б такий крок - або введення американських військ на російську територію - як інтервенцію.
"У США достатньо фахівців у галузі російсько-американських відносин і в галузі стратегічного стримування. Тому не думаю, що тут все мчить так у лоб, але ми до цього готові", - наголосив Путін.
Він також нагадав, що у Росії є свої принципи, якими вона керуватиметься, ухвалюючи рішення про застосування ядерної зброї.
"Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали", - додав очільник Кремля.
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Тепер за рахунок життя десятків і сотень тисяч українців серйозного конкурента Росію прибирають всюди.
І українські патріоти з цього теж скористалися, прибравши Росію з інформаційного поля в Україні. Наприклад, у Харкові 2/3 назв вулиць були пов'язані з Росією, а не Україною.
Німці в Росії втратили десятки мільярдів доларів, але тепер вже Путін - це новий Гітлер.
От там ,якраз знаходяться бункєри. В )(уйло їх теж декілька.один з них навіть в репортажі попадав на Алтаї.Найзасекреченіший і *************. Головне про бункер Путіна на Алтаї біля Монголії, Китаю та Казахстану
Як приклад-Хірошіма і Нагасакі. Хіба зараз в цих містах не живуть? пройло і не так багато часу..в ті часи ,рівень ядерних випарів зашкалював,адже небуло наукових досліджень.А тепер ядерна зброя ,грубо говорячи-це вибух ,а не радіація...І Японія жила...і працювали заводи..і люди ходили.
І яким чином іноземні війська на території України можуть вплинути на перелічені в Стратегії фактори? Це все одно, що сусідські таргани залізуть в мою квартиру, я викличу відповідну службу, а сусід образиться.
Після того, як сволота нахімічила зі своєю "конституцією", куди воно записало не тільки український Крим, але й Донбас, і Запорізьку область, і Херсонську, то він ЇХ тепер оголошує "врємєнно оккупірованнимі Украіной", а це значить, що Україна посягає на цілісність і незалежність росії (намагається відібрати "ісконно русскіє зємлі".
Ось така пастка!
Добре, що більшість цивілізованого світу розуміє, що до чого...
Але все залежить зараз від того, скільки людей по обидва боки фронту готові загинути, і який об'єм допомоги нададуть Україні американці, скільки завдяки американському озброєнню можна буде вбити московитів.
І ще багато тут залежить, наскільки успішно українські сили будуть палити російські нафтопереробні заводи і російські нафтові термінали у європейській частині РФ.
Ви справді вірите цим його словам? Він сподівається на те, що вдасться знищити більшість українців, якась частина втекла і ще зможе втекти, а решту - росіянізувати (таких вистачає, на жаль). Тож, за його планами, ніякого примирення не буде, адже не буде ні України, ні українців як нації.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Так що скоріше за все десь там і почнеться, ну а я ще
чомусь підозрюю що в Криму.
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...