Росія технічно готова до ядерної війни, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни. На його думку, у Вашингтоні достатньо кваліфікованих фахівців, щоб цього не допустити.

Про це він сказав в інтерв'ю пропагандистському агентству РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Путіна запитали, чи справді Росія готова до ядерної війни.

"З військово-технічного погляду ми, звісно, готові. Вони (стратегічні ядерні сили, - ред.) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності", - сказав він.

На думку диктатора РФ, у США оголосили, що не планують вводити війська в Україну, оскільки розуміють, що Росія розцінила б такий крок - або введення американських військ на російську територію - як інтервенцію.

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"У США достатньо фахівців у галузі російсько-американських відносин і в галузі стратегічного стримування. Тому не думаю, що тут все мчить так у лоб, але ми до цього готові", - наголосив Путін.

Він також нагадав, що у Росії є свої принципи, якими вона керуватиметься, ухвалюючи рішення про застосування ядерної зброї.

"Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали", - додав очільник Кремля.

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