Росія продовжить вдосконалювати свій ядерний потенціал, - розвідка США
Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони США.
Про це йдеться в доповіді Розвідувального співтовариства США, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія продовжить модернізувати свій ядерний потенціал і збереже найбільший і найрізноманітніший арсенал ядерної зброї. Москва вважає свій ядерний потенціал необхідним для підтримання стримування і досягнення цілей у потенційному конфлікті зі США і НАТО", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що нездатність Росії досягти швидких перемог на полі бою вкупі з українськими ударами по РФ продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю.
"Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони США. Росія розширює і модернізує свій великий і різноманітний набір нестратегічних систем, які здатні нести ядерні або звичайні боєголовки", - додали у розвідці США.
Зате в свій час ви забрали ядерний потенціал у України
Ага, і зараз в нас ніхто нічого не забирає, ми самі радісно віддаємо свої території
Американці пропонували знищити весь ядерний арсенал, а росіяни просили передати всю ядерну зброю Росії.
Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення
Це питання було принциповим і для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ,
які однозначно бажали бачити Україну без'ядерною державою, і тиснули на неї з метою того домогтися
Шеварднадзе відповів, що американці проводять політику підтримки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 єльцинської Росії,
не знаючи внутрішніх подробиць пострадянського простору:
«Вони не знають складної, надзвичайно важкої, жорстокої історії
наших відносин із Росією та Радянським Союзом чи іншими імперіями».
спробувати залишити хоча б одну боєголовку,
«щоб відлякати божевільного» - того, хто може прийти після Єльцина
який може кидати ядерні бомби не тільки на Україну,
а й на тих хто йому допомогав відібрати ядерний потенціал у України
которое всю свою историю гнобило все народы, которые теперь находятся в параше, загнаные туда силой, травлей и захватом территорий.
Россия была, есть и будет тюрьмой народов.
Американці модернізують паркан на кордоні.
І скільки коштувала ця війна на сьогодні?