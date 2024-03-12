УКР
Росія продовжить вдосконалювати свій ядерний потенціал, - розвідка США

Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони США.

Про це йдеться в доповіді Розвідувального співтовариства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжить модернізувати свій ядерний потенціал і збереже найбільший і найрізноманітніший арсенал ядерної зброї. Москва вважає свій ядерний потенціал необхідним для підтримання стримування і досягнення цілей у потенційному конфлікті зі США і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що нездатність Росії досягти швидких перемог на полі бою вкупі з українськими ударами по РФ продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю.

"Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони США. Росія розширює і модернізує свій великий і різноманітний набір нестратегічних систем, які здатні нести ядерні або звичайні боєголовки", - додали у розвідці США.

росія (67364) США (24146) ядерна зброя (1207) зовнішня розвідка (494)
+4
не виключено , що завербований фріц Шольц , буде поставляти 3,14дерації "taurus" для встановлення на них ядерних боєголовок...
показати весь коментар
12.03.2024 09:53 Відповісти
+4
А ви продовжуйте спостерігати і занепокоюватись.Але зброї Україні ні,не дасте.Чекайте поки нечисть кацапська вже прямо плюватиме вам в лице
показати весь коментар
12.03.2024 09:54 Відповісти
+4
на планеті розових поні живуть всі, крім українців, яких вбивають 24/7
показати весь коментар
12.03.2024 09:56 Відповісти
В нинішньому безумному світі що хоч може бути
показати весь коментар
12.03.2024 09:56 Відповісти
США свою справу зробили у 1994 році. Коли змушили ку-чмо віддати під.рам 2000 термоядерних боєголовок.На втіху Україні ініціатор такого грабежу вибачився перед Україною і визнав, що це була помилка.
показати весь коментар
12.03.2024 10:28 Відповісти
Та й мудрий нарід теж вибрав що попало,кравчучку,кучму,а що,сваі в доску,комуністи!!!!А Чорновіл,ні,він зек і дисидент,хіба можна таким довіряти?Ще американцям продасться,або бандерам,як можно???
показати весь коментар
12.03.2024 10:39 Відповісти
а українці в цей час, як завжди, живуть на планеті розових поні.
показати весь коментар
12.03.2024 09:54 Відповісти
Зараз місцеві експерти пояснять американським, що уран в боєголовках зіпсувався, а плутоній прокис. І взагалі кацапи не вміють робити ракети, а ті що є, закінчаться через тиждень.
показати весь коментар
12.03.2024 09:55 Відповісти
Ви тільки Шольцу не розповідайте, що кацапня така могутня ядерна країна. Бо йому й так сцикотно.
показати весь коментар
12.03.2024 10:14 Відповісти
Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони

Зате в свій час ви забрали ядерний потенціал у України
показати весь коментар
12.03.2024 09:59 Відповісти
Ніхто не забирав, ви самі їх віддали на московщину,а нащо і за що?За хабарі на рівні президента, чи може скажеш президентам хабарі не дають за якісь дії чи бездії?
показати весь коментар
12.03.2024 10:18 Відповісти
Як за що,а за хатинку в Швейцарії. Зараз в труні перертається як вентилятор.
показати весь коментар
12.03.2024 10:32 Відповісти
Ніхто не забирав?
Ага, і зараз в нас ніхто нічого не забирає, ми самі радісно віддаємо свої території
показати весь коментар
12.03.2024 10:56 Відповісти
Клінтон шкодує, що змусив Київ відмовитися від ядерної зброї- Що там дальше будемо "вішати" ,?
показати весь коментар
12.03.2024 21:10 Відповісти
Думаю велика порція занепокоєння відразу трансформує плутон-239 в якийсь безобідний Pu-240 i заодно нейтралізує нейтронні ініціатори в боєголовках раші.
показати весь коментар
12.03.2024 10:00 Відповісти
Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року в Україну почали направлятися делегації з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтону і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москви .

Американці пропонували знищити весь ядерний арсенал, а росіяни просили передати всю ядерну зброю Росії.

Всі тактичні ядерні ********** були оперативно переміщені на російські заводи для знищення

Це питання було принциповим і для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ,
які однозначно бажали бачити Україну без'ядерною державою, і тиснули на неї з метою того домогтися
показати весь коментар
12.03.2024 10:16 Відповісти
Кравчук скаржився, що США «викручують йому руки», вимагаючи, щоб тактичне і стратегічне ядерне озброєння України було негайно передане Росії.

Шеварднадзе відповів, що американці проводять політику підтримки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 єльцинської Росії,

не знаючи внутрішніх подробиць пострадянського простору:

«Вони не знають складної, надзвичайно важкої, жорстокої історії

наших відносин із Росією та Радянським Союзом чи іншими імперіями».
показати весь коментар
12.03.2024 10:17 Відповісти
Як ви пояснете те, що у кравчука руки не виявились викрученими , з нормальними руками так і помер, а ЯЗ таки віддав?
показати весь коментар
12.03.2024 10:22 Відповісти
Грузинський президент радив українському колезі

спробувати залишити хоча б одну боєголовку,

«щоб відлякати божевільного» - того, хто може прийти після Єльцина
показати весь коментар
12.03.2024 10:19 Відповісти
Светлая память Шеварднадзе, этому мудрому человеку, который все это предвидел
показати весь коментар
12.03.2024 10:25 Відповісти
І ось прийшов цей божевільний,
який може кидати ядерні бомби не тільки на Україну,

а й на тих хто йому допомогав відібрати ядерний потенціал у України
показати весь коментар
12.03.2024 10:24 Відповісти
Ви падлюки не виконали і не виконуєте те що підписали, а зараз Країна має право зробити і реанімувати свою ядерку. А що робити, так я дуже вдячна за допомогу всім Країнам, але треба мати своє. Бо так, то даю, то не даю, то можна,то не можна, то треба спитати, чи можна. Будете, пальцем не вносі ковиряти,а в дупі,коли ядерка полетить по всій Європі, а ще краще буде, коли станціі втомні підірвуть
показати весь коментар
12.03.2024 10:28 Відповісти
Та то х.йня . Головне для реднеків трампа - кордони і глобальне потепління .
показати весь коментар
12.03.2024 10:29 Відповісти
Американцы так и не поняли до сих пор, что такое это щудовищное, жестокое, безпринцыпное, безсовестное образование - РФ,

которое всю свою историю гнобило все народы, которые теперь находятся в параше, загнаные туда силой, травлей и захватом территорий.

Россия была, есть и будет тюрьмой народов.
показати весь коментар
12.03.2024 10:33 Відповісти
Кацапи модернізують ядерний щит.

Американці модернізують паркан на кордоні.
показати весь коментар
12.03.2024 10:49 Відповісти
Вчиться як треба робити ! Була би атомна зброя , ніхто би про війну і не чув., а так сказали, що ОЙ як дорого відновити, бо 2 млрд треба ( і продовжують так казати) ! І що ми маємо ???!!!
І скільки коштувала ця війна на сьогодні?
показати весь коментар
12.03.2024 12:30 Відповісти
 
 