Росія продовжить вдосконалювати свій ядерний потенціал, - розвідка США

Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони США.

Про це йдеться в доповіді Розвідувального співтовариства США, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжить модернізувати свій ядерний потенціал і збереже найбільший і найрізноманітніший арсенал ядерної зброї. Москва вважає свій ядерний потенціал необхідним для підтримання стримування і досягнення цілей у потенційному конфлікті зі США і НАТО", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що нездатність Росії досягти швидких перемог на полі бою вкупі з українськими ударами по РФ продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю.

"Москва продовжить розробку ракет великої дальності, здатних нести ядерну зброю, і підводних систем, призначених для подолання або обходу системи протиракетної оборони США. Росія розширює і модернізує свій великий і різноманітний набір нестратегічних систем, які здатні нести ядерні або звичайні боєголовки", - додали у розвідці США.

