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Россия технически готова к ядерной войне, - Путин

президент,рф,володимир,путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, то это будет рассматриваться как значительная эскалация войны. По его мнению, в Вашингтоне достаточно квалифицированных специалистов, чтобы этого не допустить.

Об этом он сказал в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Путина спросили, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (стратегические ядерные силы, – ред.) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – сказал он.

По мнению диктатора РФ, в США объявили, что не планируют вводить войска на Украину, так как понимают, что Россия расценила бы такой шаг – либо ввод американских войск на российскую территорию – как интервенцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп США о ядерных угрозах Путина: Безответственная и неуместная риторика

"У США хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", – отметил Путин.

Он также напомнил, что у России есть свои принципы, которыми она будет руководствоваться, принимая решение о применении ядерного оружия.

"Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", – добавил глава Кремля.

Читайте также: США готовили "неядерный, но драматический" ответ в случае применения РФ ядерного оружия против Украины, - NYT

Автор: 

путин владимир (31501) россия (96018) США (27043) ядерное оружие (1346)


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Топ комментарии
+36
Заходу значно легше прибрати путіна зараз, а ніж розгрібати свої міста від ядерного пепелу завтра.
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13.03.2024 09:29
+23
ну значить ти технічно готовий до кришки гроба
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13.03.2024 09:27
+20
Підор гнойний.
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13.03.2024 09:29
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ну значить ти технічно готовий до кришки гроба
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13.03.2024 09:27 Ответить
Ага, дзвони китайцям.
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13.03.2024 09:27 Ответить
Вот і чіпушило пітєрскоє. Там в тебе все в тих ракетах як і в військах повний безлад .
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13.03.2024 09:28 Ответить
Заходу значно легше прибрати путіна зараз, а ніж розгрібати свої міста від ядерного пепелу завтра.
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13.03.2024 09:29 Ответить
Навіщо прибирати? В Україні Путін для Росії влаштував другий Афганістан, другу маленьку "переможну" війну. Да ще й на рівні втрат за місяць, як у СРСР за всю афганську війну.
Тепер за рахунок життя десятків і сотень тисяч українців серйозного конкурента Росію прибирають всюди.
І українські патріоти з цього теж скористалися, прибравши Росію з інформаційного поля в Україні. Наприклад, у Харкові 2/3 назв вулиць були пов'язані з Росією, а не Україною.
Німці в Росії втратили десятки мільярдів доларів, але тепер вже Путін - це новий Гітлер.
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13.03.2024 13:09 Ответить
Підор гнойний.
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13.03.2024 09:29 Ответить
В этой ядерной войне не будет победителей. И первой исчезнет Россия
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13.03.2024 09:29 Ответить
якщо зникне остання на планеті Земля, фашистька, нацистька недоімперія зла і тюрма народів це і буде перемого цивілізованого світу над нацизмом ХІХ-сторіччя !!!
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13.03.2024 09:33 Ответить
Та йди ти на йух, *****!
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13.03.2024 09:29 Ответить
Ну так, бункерне чмо собі сховище улаштувало, а рашистське бидло просто згорить у пеклі за свого й@бнутого фюрера!
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13.03.2024 09:29 Ответить
Пам'ятаєте?Як на початку війни,як урядові літаки з маскви терміново вилітали в різні регіони.?
От там ,якраз знаходяться бункєри. В )(уйло їх теж декілька.один з них навіть в репортажі попадав на Алтаї.Найзасекреченіший і *************. Головне про бункер Путіна на Алтаї біля Монголії, Китаю та Казахстану
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13.03.2024 09:39 Ответить
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13.03.2024 09:40 Ответить
Це називається "Держіте міня семеро".
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13.03.2024 09:30 Ответить
Самий час для переговорів про перемир'я.
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13.03.2024 09:31 Ответить
Вірно! Нехай змотуються з України (включно з Кримом) та будуть переговори.
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13.03.2024 09:36 Ответить
Иобнутии на всю голову вже давно казав -- як шарахнем по Заходу і вони хором у пекло а ми в раи
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13.03.2024 09:31 Ответить
Він,якраз мав на увазі,в рай/бункєр/ -це він і його кремлівське оточення. а нородонасєлєніє нехай дохне.
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13.03.2024 09:33 Ответить
А какой прикол остаток жизни или пока продукты не кончаться сидеть в бункере?
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13.03.2024 09:39 Ответить
Так він і не буде сидіти весь час в бункері.Це на початок можливо удару а потім зьє****беться куди небудь,наприклад на острови з своєю сім'єю..,адже вже рашкою нікому буде правити і автоматично стає міжнародним злочинцем,у нього мільярдні накопичення,і в любий час він може їх зняти ,через навіть бомжа,якого потім грохнуть,як це вже неодноразово було.здається з "газпромовськими".
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13.03.2024 09:44 Ответить
Э, а как же ****** человечеству в случае 3 мировой ядерной войны? или это обычные жахачки? Не будет же куда лететь, кругом будет радиация и мутанты
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13.03.2024 09:50 Ответить
Помиляєтесь. Навіть в савєцкі часи,були вже дослідження,про виживання частини людства.Якого достатьньо для подальшого розвитку. У 80-х роках, навіть карти були де і які острова будуть цілком придатні для життя. Звичайно враховувалось,ще кількість ядерних вибухів по землі,але гарантую ,що ті хто має величезні кошти,вже себе і свої сім'ї забезпечив ,і не одним бункером і продуктами харчування на десятиліття.
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13.03.2024 10:09 Ответить
Які гроші після ядерної катастрофи? Повністю порушиться світова економіка і гроші взагалі не будуть мати будь яку цінність мінімум у найближчі роки після катастрофи. Цінністю будуть харчі, якійсь одяг та мінімум господарських товарів.
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13.03.2024 10:13 Ответить
Гроші за які можна якраз зараз купити ті самі харчі,обезпечити себе бункерами. Чи ви думаєте,що все абсолютно буде знищено.?
Як приклад-Хірошіма і Нагасакі. Хіба зараз в цих містах не живуть? пройло і не так багато часу..в ті часи ,рівень ядерних випарів зашкалював,адже небуло наукових досліджень.А тепер ядерна зброя ,грубо говорячи-це вибух ,а не радіація...І Японія жила...і працювали заводи..і люди ходили.
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13.03.2024 10:22 Ответить
До речі...Білоруський Лукадрищ,теж має накопичення і не тільки,недарма він частенько відвідував Саудівську Аравію в урядовому літаку.
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13.03.2024 09:47 Ответить
Бункерне )(уйло так і буде шантажувати ядеркою,точно так як шантажує Кім Чен Ин.
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13.03.2024 09:31 Ответить
Запад боится не ядерной войны, потому что считает это фантастикой, а этот дебил никак не угомонится.
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13.03.2024 09:32 Ответить
Судячи з того, як дозовано видає озброєння Україні, то дуже боїться.
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13.03.2024 09:39 Ответить
"Вони про що говорять: що ми готові застосовувати зброю, зокрема будь-яку зброю, зокрема й таку, про яку ви сказали, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій Стратегії, ми її не змінювали", - додав очільник Кремля.

І яким чином іноземні війська на території України можуть вплинути на перелічені в Стратегії фактори? Це все одно, що сусідські таргани залізуть в мою квартиру, я викличу відповідну службу, а сусід образиться.
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13.03.2024 09:34 Ответить
Не шукайте логіку в того, в кого її ніколи не було.
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13.03.2024 09:37 Ответить
Я чудово знаю, що зрозуміти ідіота можна лише аналогічним мисленням, отже, мій комент не до нього, а до нормальних людей.
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13.03.2024 09:45 Ответить
На жаль, сусід вважає тепер своєю ту територію, куди залізли його таргани. Взяв, та записав у свою домову книгу ваш балкон та частину кухні. Ось він і ображається, що ви викликали служби очистити ЙОГО мешкання!
Після того, як сволота нахімічила зі своєю "конституцією", куди воно записало не тільки український Крим, але й Донбас, і Запорізьку область, і Херсонську, то він ЇХ тепер оголошує "врємєнно оккупірованнимі Украіной", а це значить, що Україна посягає на цілісність і незалежність росії (намагається відібрати "ісконно русскіє зємлі".
Ось така пастка!
Добре, що більшість цивілізованого світу розуміє, що до чого...
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13.03.2024 09:49 Ответить
Ця "пастка" - лише проблема ерефії. Щось я не пам`ятаю, щоб після звільнення Херсону куди-небудь прилетіла ядерка. Та й українські війська регулярно б`ють по території "росії". І всі у світі це розуміють, не дарма забороняють застосовувати зброю не українського походження по міжнародно визнаній території ерефії. З Кримом буде аналогічно. Стосовно *****, то ці його понти - лише для власного плебсу, але сам ***** все ж чудово розуміє свою неправоту. Блеф ***** може перетворитись на реальність лише для задоволення його его, але ніяк не задля захисту їхньої конституції.
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13.03.2024 10:04 Ответить
І цей ідіот ще сподівається на те, що російський і український народи колись в майбутньому "духовно зустрінуться".
Але все залежить зараз від того, скільки людей по обидва боки фронту готові загинути, і який об'єм допомоги нададуть Україні американці, скільки завдяки американському озброєнню можна буде вбити московитів.
І ще багато тут залежить, наскільки успішно українські сили будуть палити російські нафтопереробні заводи і російські нафтові термінали у європейській частині РФ.
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13.03.2024 13:28 Ответить
І цей ідіот ще сподівається на те, що російський і український народи колись в майбутньому "духовно зустрінуться".

Ви справді вірите цим його словам? Він сподівається на те, що вдасться знищити більшість українців, якась частина втекла і ще зможе втекти, а решту - росіянізувати (таких вистачає, на жаль). Тож, за його планами, ніякого примирення не буде, адже не буде ні України, ні українців як нації.
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13.03.2024 13:45 Ответить
та давай..тісні кнопку,падло.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
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13.03.2024 09:37 Ответить
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13.03.2024 09:38 Ответить
расєя - да, а пуцин со товарісчі? 🤔 Підозрюю, що ні.
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13.03.2024 09:38 Ответить
Скільки можна крутити стару шарманку. Чим довше лякаєш - тим менше тебе бояться.
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13.03.2024 09:43 Ответить
Спочатку поживіть без продажів нафти
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13.03.2024 09:48 Ответить
А думаєте : Навіщо путін передав ЯЗ - Лукашенко ?
Так що скоріше за все десь там і почнеться, ну а я ще
чомусь підозрюю що в Криму.
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13.03.2024 09:49 Ответить
У 2022-му вони були теж "технічно готові" - бо вважали що в Україні буде як в анекдоті
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...
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13.03.2024 09:49 Ответить
То оно ****.. т, что с НАТО воюет. Теперь рассказывает, что американцев нет в Украине. Кацапское быдло все сожрет
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13.03.2024 09:50 Ответить
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13.03.2024 09:51 Ответить
Оце чучало прямо каже, що як не віддасте Україну, то кину ядеркою. А світ боїться і ми це бачимо..
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13.03.2024 09:51 Ответить
Бункер готовий до війни. Ну, то з бункера й почнем.
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13.03.2024 10:09 Ответить
Готові? Так починайте! Ти ж, гніда, само вчило: "Якщо бійка неминуча, починай першим"
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13.03.2024 10:25 Ответить
Весняне загострення. Як тільки кацапи десь отгребуть, зразу починаються ядерні погрози. Захід вже робив заяву на цей рахунок. Якщо що, путлера зразу грохнуть. Недопоможе ані бункери, ані будь що. При певній мотивації оточення само прихлопне ху...ла. Навіть будуть на випередки один у одного зброю виривати. Ну а погрози-це така гра. Воно погрожує, Захід наче боїться.
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13.03.2024 10:29 Ответить
уже б давно грохнули, если б могли
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14.03.2024 01:46 Ответить
Москва має згоріти в ядерному племені.
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13.03.2024 10:36 Ответить
Слушать ху.ло - себя не уважать.
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13.03.2024 10:36 Ответить
Технически вроде и готов к сексу, но физиологически импотент.
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13.03.2024 10:37 Ответить
Знову мультиків передивився.
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13.03.2024 10:48 Ответить
Що цей маразматик меле? За згоди України армія НАТО може знаходитись на території України, чому ні? Головне не перетинати кордон кацапстана.
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13.03.2024 10:48 Ответить
Ну це класно жаль що в США сидять сцикуни, які не можуть сказати хочете ядерної війни ви її отримаєте
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13.03.2024 10:56 Ответить
та в сша один трамп що вартить, він памперс і вдень не знимае, тільки переможе і через 24 години буде відсмоктувати у пуйла.
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13.03.2024 12:32 Ответить
Он-то откуда может знать в каком состоянии что там находится? Про "потемкинские деревни", когда наверх поступает информация, с каждым шагом все более приукрашенная, он не в курсе?
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13.03.2024 12:32 Ответить
Из сказанного диктатором стало ясно что он освобождение Украинских земель считает "нарушением суверенитета россии". Этот человек превратился в "дьявола смерти "...
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13.03.2024 12:55 Ответить
Если говорит - значит не готов ,оно всегда пез..ит
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13.03.2024 19:48 Ответить
 
 