Россия технически готова к ядерной войне, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, то это будет рассматриваться как значительная эскалация войны. По его мнению, в Вашингтоне достаточно квалифицированных специалистов, чтобы этого не допустить.
Об этом он сказал в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Путина спросили, действительно ли Россия готова к ядерной войне.
"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (стратегические ядерные силы, – ред.) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – сказал он.
По мнению диктатора РФ, в США объявили, что не планируют вводить войска на Украину, так как понимают, что Россия расценила бы такой шаг – либо ввод американских войск на российскую территорию – как интервенцию.
"У США хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", – отметил Путин.
Он также напомнил, что у России есть свои принципы, которыми она будет руководствоваться, принимая решение о применении ядерного оружия.
"Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", – добавил глава Кремля.
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Тепер за рахунок життя десятків і сотень тисяч українців серйозного конкурента Росію прибирають всюди.
І українські патріоти з цього теж скористалися, прибравши Росію з інформаційного поля в Україні. Наприклад, у Харкові 2/3 назв вулиць були пов'язані з Росією, а не Україною.
Німці в Росії втратили десятки мільярдів доларів, але тепер вже Путін - це новий Гітлер.
От там ,якраз знаходяться бункєри. В )(уйло їх теж декілька.один з них навіть в репортажі попадав на Алтаї.Найзасекреченіший і *************. Головне про бункер Путіна на Алтаї біля Монголії, Китаю та Казахстану
Як приклад-Хірошіма і Нагасакі. Хіба зараз в цих містах не живуть? пройло і не так багато часу..в ті часи ,рівень ядерних випарів зашкалював,адже небуло наукових досліджень.А тепер ядерна зброя ,грубо говорячи-це вибух ,а не радіація...І Японія жила...і працювали заводи..і люди ходили.
І яким чином іноземні війська на території України можуть вплинути на перелічені в Стратегії фактори? Це все одно, що сусідські таргани залізуть в мою квартиру, я викличу відповідну службу, а сусід образиться.
Після того, як сволота нахімічила зі своєю "конституцією", куди воно записало не тільки український Крим, але й Донбас, і Запорізьку область, і Херсонську, то він ЇХ тепер оголошує "врємєнно оккупірованнимі Украіной", а це значить, що Україна посягає на цілісність і незалежність росії (намагається відібрати "ісконно русскіє зємлі".
Ось така пастка!
Добре, що більшість цивілізованого світу розуміє, що до чого...
Але все залежить зараз від того, скільки людей по обидва боки фронту готові загинути, і який об'єм допомоги нададуть Україні американці, скільки завдяки американському озброєнню можна буде вбити московитів.
І ще багато тут залежить, наскільки успішно українські сили будуть палити російські нафтопереробні заводи і російські нафтові термінали у європейській частині РФ.
Ви справді вірите цим його словам? Він сподівається на те, що вдасться знищити більшість українців, якась частина втекла і ще зможе втекти, а решту - росіянізувати (таких вистачає, на жаль). Тож, за його планами, ніякого примирення не буде, адже не буде ні України, ні українців як нації.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Так що скоріше за все десь там і почнеться, ну а я ще
чомусь підозрюю що в Криму.
- Ванька, ну, и чем закончилась твоя дуэль с хахлом?
- Да ничем...
- А почему?
- Так он стал выяснять, мы будем драться на пистолетах или шпагах... А я не согласился...
- Почему?!...
- Ну, я же думал, что он станет у стенки, а я его из пулемёта завалю...