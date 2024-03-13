Россия технически готова к ядерной войне, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину, то это будет рассматриваться как значительная эскалация войны. По его мнению, в Вашингтоне достаточно квалифицированных специалистов, чтобы этого не допустить.

Об этом он сказал в интервью пропагандистскому агентству РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Путина спросили, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они (стратегические ядерные силы, – ред.) у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности", – сказал он.

По мнению диктатора РФ, в США объявили, что не планируют вводить войска на Украину, так как понимают, что Россия расценила бы такой шаг – либо ввод американских войск на российскую территорию – как интервенцию.

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"У США хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", – отметил Путин.

Он также напомнил, что у России есть свои принципы, которыми она будет руководствоваться, принимая решение о применении ядерного оружия.

"Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", – добавил глава Кремля.

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