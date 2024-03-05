Госдеп США о ядерных угрозах Путина: Безответственная и неуместная риторика
В Госдепе США не считают, что РФ готова применить ядерное оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.
"Эта риторика безответственна и неуместна для ядерного государства и несовместима с тем, как любое ядерное государство должно публично говорить об использовании такого оружия", - отметил он.
Миллер подчеркнул, что США не видят причины изменять позицию своих ядерных сил.
"И я бы просто отметил, как я всегда подчеркиваю, как ясно дал понять президент, мы не отправляем солдат в Украину", - добавил он.
Напомним, российский диктатор Путин 29 февраля 2023 года во время обращения к Федеральному Собранию РФ после слов президента Франции Эмманюэля Макрона пригрозил трагическими последствиями странам, которые отважятся отправить в Украину своих военных.
Кроме того, Путин сообщил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. А также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".
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ККадри з Лукасовських "Зоряних воєн"? 🤔 І що це ща ступінь готовності "повна готовність до гарантованого застосування"? Нема такого! Є "повна бойова готовність". Саме ця ступінь передує нанесенню удару. Дід марить.
https://www.ponomaroleg.com/medvedev-igraet-rol-zlogo-sledovatelya/ Олег Пономарь : "Выступление Медведева - ничего нового. Сказал, что война будет продолжаться, Украины не будет и тд. Пугал Запад ядерным оружием и тд. Медведев играет роль злого следователя. Вчера прозвучали призывы к переговорам от Турции и Китая - это добрые следователи. И Медведев создает такой фон, чтобы переговоры казались для украинцев не самым худшим вариантом."
Тьху!
Чому американці дозволяють так знущатися з себе якомусь ***** .? Що трапилось з вами , США ??