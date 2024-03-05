Госдеп США о ядерных угрозах Путина: Безответственная и неуместная риторика

В Госдепе США не считают, что РФ готова применить ядерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

"Эта риторика безответственна и неуместна для ядерного государства и несовместима с тем, как любое ядерное государство должно публично говорить об использовании такого оружия", - отметил он.

Миллер подчеркнул, что США не видят причины изменять позицию своих ядерных сил.

"И я бы просто отметил, как я всегда подчеркиваю, как ясно дал понять президент, мы не отправляем солдат в Украину", - добавил он.

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Напомним, российский диктатор Путин 29 февраля 2023 года во время обращения к Федеральному Собранию РФ после слов президента Франции Эмманюэля Макрона пригрозил трагическими последствиями странам, которые отважятся отправить в Украину своих военных.

Кроме того, Путин сообщил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности к гарантированному применению. А также он рассказал о разработках нового вооружения, которое используется в войне против Украины, в частности, о лазерных системах "Пересвет".

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