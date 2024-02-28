Госдеп прокомментировал ситуацию в Приднестровье: США твердо поддерживают территориальную целостность Молдовы

В Госдепартаменте США отреагировали на обращение непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" за помощью к России.

С соответствующим комментарием выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы очень внимательно следим за действиями РФ, а также Приднестровья", - сказал представитель Госдепа США.

Так он прокомментировал позицию Вашингтона по поводу последних призывов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России о "защите".

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "твердо поддерживают Молдову, суверенитет и территориальную целостность в рамках ее международно признанных границ".

Обращение непризнанного Приднестровья к РФ

Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России. Позже в правительстве Молдовы выразили убеждение, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации. МИД Украины также прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы, отметив, что Россия не может выступать в роли миротворца.