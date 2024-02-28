Госдеп прокомментировал ситуацию в Приднестровье: США твердо поддерживают территориальную целостность Молдовы
В Госдепартаменте США отреагировали на обращение непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" за помощью к России.
С соответствующим комментарием выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы очень внимательно следим за действиями РФ, а также Приднестровья", - сказал представитель Госдепа США.
Так он прокомментировал позицию Вашингтона по поводу последних призывов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России о "защите".
Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "твердо поддерживают Молдову, суверенитет и территориальную целостность в рамках ее международно признанных границ".
Обращение непризнанного Приднестровья к РФ
Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России. Позже в правительстве Молдовы выразили убеждение, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации. МИД Украины также прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы, отметив, что Россия не может выступать в роли миротворца.
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Штати недотримали свого слова! Киданули нас!
От коли до складу рашкостану включать Аляску, Америка почне чухатись.
А лисий Ільїчь у мавзолеї підленько либиться у свою рижу борідку...
Трамп замість допомогти Україні зберегти життя людей та цим зарекомендувати себе як гідного кандидата в президенти, навпаки, торгує життями українців щоб просуванути власні інтереси!
Думаю якщо недай Боже його виберуть, життя людей і надалі буде предметом шантажу та торгу за для досягнення власних цілей! - Кривавий президент!
Согласно сообщению, средства, которые будут выделяться через агентство помощи USAID и распределяться через международные структуры, такие как "Всемирная продовольственная программа".
С учетом нового транша, сумма помощи Палестинской автономии, выделенная США после резни ХАМАСа в октябре 2023 года, достигла 180 миллионов долларов."
Совсем роняете свой рейтинг с этим цирком в Республиканской Партии.
Це ТОТ.