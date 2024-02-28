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Госдепартамент США (1791) Миллер (338) Молдова (1835) Приднестровье (635)

Госдеп прокомментировал ситуацию в Приднестровье: США твердо поддерживают территориальную целостность Молдовы

міллер,метью

В Госдепартаменте США отреагировали на обращение непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" за помощью к России.

С соответствующим комментарием выступил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"С учетом все более агрессивной и дестабилизирующей роли России в Европе, мы очень внимательно следим за действиями РФ, а также Приднестровья", - сказал представитель Госдепа США.

Так он прокомментировал позицию Вашингтона по поводу последних призывов непризнанной Приднестровской Молдавской Республики к России о "защите".

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "твердо поддерживают Молдову, суверенитет и территориальную целостность в рамках ее международно признанных границ".

Обращение непризнанного Приднестровья к РФ

Как сообщалось, 28 февраля непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась за помощью к России. Позже в правительстве Молдовы выразили убеждение, что решение так называемого "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья просить помощи у России не создаст угрозы эскалации и дестабилизации. МИД Украины также прокомментировал ситуацию в приднестровском регионе Молдовы, отметив, что Россия не может выступать в роли миротворца.
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Топ комментарии
+23
ви вже б.....ять "твердо нам безпеку гарантували"!
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28.02.2024 23:05
+16
Президентських виборів ще не було, та, на жаль, завдяки трампу та його маріонеткам, Америка швидко втачає міжнародний авторитет, як гарант демократії.
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28.02.2024 23:06
+11
Пакет с озабоченностями уже приготовили?
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28.02.2024 23:15
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ви вже б.....ять "твердо нам безпеку гарантували"!
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28.02.2024 23:05 Ответить
Сша перетворилось на геополітичного карлика. Мало хто тепер прислуховається ,що вони там скажуть
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29.02.2024 00:21 Ответить
А що, США на вас напали? Вони нічого не порушили і підтримують Україну. А за свою свободу, за свою землю потрібно боротися самим, а не закатувати всі бюджетні гроші під асфальт, потім вилупити свої беньки, що нічого не трпилося і кричати до США - дайте нам зброю. А напали на нас наші гаранти безпеки кацапи.
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29.02.2024 07:22 Ответить
Що за дурня?! Штати забрали у нас ядерну зброю і гарантували нам безпеку!
Штати недотримали свого слова! Киданули нас!
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29.02.2024 08:31 Ответить
Президентських виборів ще не було, та, на жаль, завдяки трампу та його маріонеткам, Америка швидко втачає міжнародний авторитет, як гарант демократії.
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28.02.2024 23:06 Ответить
А може то завдяки лівакам, вірного учня та послідовника чорного лебедя миру обами, таке сталося? Не думали про це?
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28.02.2024 23:43 Ответить
Взагалі-то,такою слабкою як при Обамі і Байдену США ще не були
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29.02.2024 00:21 Ответить
Якщо апендицит починає турбувати його вирізають.
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28.02.2024 23:14 Ответить
І роблять це швидко, бо від перитоніту людина помирає.
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28.02.2024 23:16 Ответить
Пакет с озабоченностями уже приготовили?
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28.02.2024 23:15 Ответить
А Грузії?
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28.02.2024 23:15 Ответить
Підтримують, але якщо Майкл С*** Джонсон не поставить Молдову на голосування - вся підтримка закінчиться на-зав-жди.
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28.02.2024 23:16 Ответить
не забудьте виразити озабочену озадаченість
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28.02.2024 23:24 Ответить
Слабаки
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28.02.2024 23:29 Ответить
Молдова - це надто далеко.
От коли до складу рашкостану включать Аляску, Америка почне чухатись.
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28.02.2024 23:36 Ответить
Не факт, можуть не поставити на голосування захист Аляски, бо вона далеко від мексиканського кордону ))
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28.02.2024 23:41 Ответить
ху@ляндизовані республіканці теж твердо,чи тільки на пів шишечки?
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28.02.2024 23:40 Ответить
вони все "твердо підтримують" на словах...
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28.02.2024 23:40 Ответить
Рейгана в могилі аж вивертає від цього всього...
А лисий Ільїчь у мавзолеї підленько либиться у свою рижу борідку...
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28.02.2024 23:46 Ответить
Будапештський меморандум вже похерили!
Трамп замість допомогти Україні зберегти життя людей та цим зарекомендувати себе як гідного кандидата в президенти, навпаки, торгує життями українців щоб просуванути власні інтереси!
Думаю якщо недай Боже його виберуть, життя людей і надалі буде предметом шантажу та торгу за для досягнення власних цілей! - Кривавий президент!
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28.02.2024 23:48 Ответить
І слово їхне тверде як член у бідона
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29.02.2024 00:31 Ответить
А де можна оцю "твердість" помацати?
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29.02.2024 00:36 Ответить
"Администрация президента США Джо Байдена сообщила о выделении 53 миллионов долларов помощи жителям сектора Газы и Палестинской автономии в Иудее и Самарии.

Согласно сообщению, средства, которые будут выделяться через агентство помощи USAID и распределяться через международные структуры, такие как "Всемирная продовольственная программа".

С учетом нового транша, сумма помощи Палестинской автономии, выделенная США после резни ХАМАСа в октябре 2023 года, достигла 180 миллионов долларов."
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29.02.2024 00:56 Ответить
listen to me mfk! If you! I'send! Yo
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29.02.2024 01:09 Ответить
Уже усім зрозуміло в якій реальності ми живемо, хто сильний має зброю, той правий, таким країнам як Молдова, Литва Латвія, Естонія, Фінляндія потрібно переозброюватися, проводити вишколи, озброювати і тренувати тероборону, бо на НАТО, така собі надія, а за Молдову узагалі мовчу🤬
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29.02.2024 02:04 Ответить
Та вы границу свою твердо поддержать не можете. Смешно уже ваши заявления слышать...

Совсем роняете свой рейтинг с этим цирком в Республиканской Партии.
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29.02.2024 02:37 Ответить
США, ви вже себе показали, куколди. Плили- плили, та обiсралися.
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29.02.2024 02:41 Ответить
І більше нічого.
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29.02.2024 03:58 Ответить
Звиздуни.
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29.02.2024 04:21 Ответить
Вже визнав.ПМР як такого немаєяк і ДНР-ЛНР.
Це ТОТ.
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29.02.2024 05:55 Ответить
Штати є ненадійним союзником і обовязково кидануть, так як киданули Україну забравши ядерну зброю і невиконавши обіцяну гарантію безпеки. Штати балаболи і пустодзвони.
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29.02.2024 08:32 Ответить
 
 