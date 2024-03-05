Путину выгодно промедление Конгресса США относительно поддержки Украины, - Кирби
Российский диктатор Владимир Путин получает бесспорную практическую выгоду от того, что Конгресс США до сих пор не принял законопроект относительно помощи Украине, это уже сказывается на поле боя.
С таким заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме бесспорно дает ему (Путину. - ред.) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом", - сказал представитель Белого дома.
Кремль "несомненно использует" неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украине, отметил Кирби, напомнив, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться в глубь украинских позиций.
По его словам, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.
В этом контексте представитель Белого дома в очередной раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.
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В найближчий місяць-півтори слід протриматись на військових донатах європейських країн, а далі очікувану американську допомогу вибрати по максимуму, створивши запаси в прикордонних країнах НАТО. Щоби її надовше вистачило.
А в 2025-му вже Європа матиме достатні потужності з виробництва ***********.
Як влада Зеленського саботує призов й веде країну до перемовин -
https://www.youtube.com/watch?v=f5Kr9nG7x0Q
Воєнний злочинець від ФСБ прутін і кандидат на посаду президента США?? Співпадіння чи агент….
Криза невизначенності саме ніби-то з опираннями на консттицую і в США і в Україні,
В США Верховний суд розглянув формально лиш неправомочність рішень Верховних судів штатів відсторонювати кандидата від виборчого процесу . Але не розглянув в принципі - чи має право бунтівник ще раз на один бунт у разі його невдачін а наступних виборах, а точніше , чи має право він йти знову на вибори?
І ось такі висновки в POLITICO
"Решая дело по этим основаниям, суд оставил нерешенным вопрос о том, действительно ли Трамп имеет право в соответствии с Конституцией для того, чтобы снова баллотироваться в качестве президента, и, по сути, поставил на основной вопрос о праве Трампа на участие в Конгрессе.
Теоретически федеральные законодатели могли бы теперь попытаться принять законодательство, выбивающее Трампа из бюллетеня - хотя такое законодательство, как отметил суд, будет "конечно, подлежением судебного пересмотра".Судьи, походя, отметили существование https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2383 федерального уголовного закона против восстания , который гласит, что любой, осужденный за это преступление, дисквалифицируется от должности."
Тобто якщо Верховний Суд й почне розглядати глобально питання про можливість участі Трампа у виборчому процесі, то поки це тягнутиметься- Трапм спокійно проводитиме вибори ...Включаючі й ті штати, де йому заборонили штатівські Верховні суди.
Ось такий висновок від POLITICO...
Оставив вопрос о праве на участие Трампа нерешенным и в руках Конгресса, решение Верховного суда может открыть дверь к еще одному дню потрясений в четырехлетнюю годовщину нападения 6 января.
Й хтось скаже що невиважена конституція України- це щодо питання з легітимністю ЗЕ- так Україна демократичне дитя в порівнянні з демократією США .
П'ять сюрпризів для Зеленського. Чим закінчиться новий конкурс до Конституційного суду
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/pyat-syurprizov-dlya-zelenskogo-chem-zakonchitsya-konkurs-v-konstitucionnyy-sud-ukrainy-04032024-497166 https://www.dsnews.ua/ukr/politics/pyat-syurprizov-dlya-zelenskogo-chem-zakonchitsya-konkurs-v-konstitucionnyy-sud-ukrainy
Виявляється , не одною затримкою зброї та Хйлом з Трампом та кульгавим презом вовою обернеться історія подальшої війни чи її замороження ...
Ну ок, тв.арі! Ми ж тут воюємо і за Європу, вірно? Що сталося зі світом?
Ніякої зради нема. Від слова «взагалі». Єдиною зрадою є факт, що на відміну від вкраїнчиків, представники законодавчої влади США (які не складаються з Безуглих, фотографів і тамадів на утриманні Бєні) вміють читати.
І що ж такого прочитали ці безсердечні люди? А прочитали вони додаток третій до бюджету України на 2024 рік (який будь-який українець може переглянути на сайті мінфіну). Це видатки держ бюджету. Заінтриговані?
Поїхали:
При тому, що Бюджет України на 50% складається з допомоги. (Так, половину вашої пенсії і половину дороги, яку стелять на сусідній вулиці заплатили іноземні платники податків) заплановано наступні видатки:
1. 18 мільярдів на утримання селфі-макаки, яка робить мужні фоточки перед знищенням наших воїнів і здачею їх в полон;
2. Два лярди на Верховний суд! Вони там вироки на золотих скрижалях друкують?
3. 15 лярдів на офіс Гепрокурора (не ловити ж йому Червінського на подачки).
4. Вісім! Су.ка, 8 мільярдів на міністерство закордонних справ! Яке годує на постах консулів дружбанів Макаки (літати в Аргентину в компанії 70 бакланів не дешево).
5. Десять! Блть! Десять лярдів на апарат міністерства у справах ветеранів (хтось чув, що воно хоч колись робило)?
6. Два лярди на держагенство управління зоною відчуження! Не на дрони, а на апарат, який звітує про рівень радіації коло Чорнобиля!
7. Сім лярдів на міністерство молоді та спорту. Це шо? Це у нас така війна?
8. Десять! Десять лярдів Мінкультури!!!! Щоби шо?????!!!! Аби Лєнка Кравець мала на шоу, квартал - на серіали, а два бегемота - на Євробачення???!!!
Там ще дуже багато цікавих видатків для воюючої країни. Почитайте, тільки обережно, бо можуть очі з орбіт вилізти.
‼️Україна в очах цивілізованого світу виглядає як сусід біженець, якому ви даєте гроші, купили їжу, вдягаєте його дітей, платите за лікування його мамі, а він просить вас давати трохи більше, бо не вистачає на виплату кредиту за новий Мерседес (а на чомусь дешевшому соромно по вечорах їздити в ресторан La Casa Argentina, де готують найсмачніші стейки).
Можна скільки завгодно писати на стінах заклики до світу і возити по Європі розстріляний автомобіль швидкої допомоги, але допоки від нас пахне дорогим віскі, духмяним стейком, ніхто не кине грошей в руку жебрака, на якій надітий годинник Patek Philippe.
Що заважає хорошим поліцейським (демам) дискутувати з поганими поліцейськими (респами, джонсоном і трумпом) ще 6 місяців?