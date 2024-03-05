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Путину выгодно промедление Конгресса США относительно поддержки Украины, - Кирби

путін

Российский диктатор Владимир Путин получает бесспорную практическую выгоду от того, что Конгресс США до сих пор не принял законопроект относительно помощи Украине, это уже сказывается на поле боя.

С таким заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме бесспорно дает ему (Путину. - ред.) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом", - сказал представитель Белого дома.

Кремль "несомненно использует" неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украине, отметил Кирби, напомнив, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться в глубь украинских позиций.

По его словам, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Конгресса Джонсон обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине, - CNN

В этом контексте представитель Белого дома в очередной раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.

Автор: 

Конгресс США (1236) путин владимир (31328) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+5
Краще б Кірбі розказав про 4 млн. снарядів які Байден може передати без всілякого Конгресу.
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05.03.2024 06:56
+3
Що ж ви в Білому домі зволікаєте? Поверніть Україні ті 4,2 млрд доларів, які ви "недорахували" Україні у 2023 році. Потім поверніть 12,3 млрд доларів, які ви недодали Україні із тієї допомоги, яку затвердив Конгрес у 2022 році. Для цього вам не потрібна згода Конгресу. Це буде загалом 16,5 млрд доларів. І потім вже розбирайтеся з пакетом.
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05.03.2024 07:05
+1
***** не тільки вигідно він ще й тішиться що вашу демократію і цінності можна купити за гроші.
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05.03.2024 07:16
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Краще б Кірбі розказав про 4 млн. снарядів які Байден може передати без всілякого Конгресу.
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05.03.2024 06:56 Ответить
Що ж ви в Білому домі зволікаєте? Поверніть Україні ті 4,2 млрд доларів, які ви "недорахували" Україні у 2023 році. Потім поверніть 12,3 млрд доларів, які ви недодали Україні із тієї допомоги, яку затвердив Конгрес у 2022 році. Для цього вам не потрібна згода Конгресу. Це буде загалом 16,5 млрд доларів. І потім вже розбирайтеся з пакетом.
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05.03.2024 07:05 Ответить
Дивна позиція, як у нашого шапітолію. "Ви усі нам щось повинні"
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05.03.2024 08:58 Ответить
Ну то подякуйте собі, по плечу не забудьте поплескати.
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05.03.2024 07:14 Ответить
***** не тільки вигідно він ще й тішиться що вашу демократію і цінності можна купити за гроші.
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05.03.2024 07:16 Ответить
Поки рятує допомога ЄС. На щастя в країн Європи є бажання допомагати Україні, але це бажання сильно охододжується безмежною зажерливістю безсоромного зеленого бидла при владі в Україні.
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05.03.2024 07:16 Ответить
Хоча б таку погану ситуацію можна обернути на певний позитив. З огляду на високоймовірну перемогу Трампа в листопаді 2024 року, який намірений взагалі припинити будь-яку допомогу Україні.
В найближчий місяць-півтори слід протриматись на військових донатах європейських країн, а далі очікувану американську допомогу вибрати по максимуму, створивши запаси в прикордонних країнах НАТО. Щоби її надовше вистачило.
А в 2025-му вже Європа матиме достатні потужності з виробництва ***********.
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05.03.2024 07:24 Ответить
👊ГОЛОБУЦЬКИЙ: Єрмак провалив ПЕРЕГОВОРИ для ЗЕЛЕНСЬКОГО! Банкова "ТОПИТЬ" ЗСУ? Серед нас НОВІ КРОТИ
Як влада Зеленського саботує призов й веде країну до перемовин -
https://www.youtube.com/watch?v=f5Kr9nG7x0Q
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05.03.2024 07:25 Ответить
забудь хтось скаже не в тему,але мені здається затягування допомоги,вибори Трампа , саботування мобілізації, повна заміна генералітету а тепер ще й небажання робити зміни уряду й оживлення парламенту - це спільні цілі Кремля й Банкової
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05.03.2024 08:04 Ответить
Трамп керується вказівками прутіна!
Воєнний злочинець від ФСБ прутін і кандидат на посаду президента США?? Співпадіння чи агент….
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05.03.2024 08:13 Ответить
От чим у нас схожі проблеми - в США з Верховним судом, а в Україні з КС
Криза невизначенності саме ніби-то з опираннями на консттицую і в США і в Україні,
В США Верховний суд розглянув формально лиш неправомочність рішень Верховних судів штатів відсторонювати кандидата від виборчого процесу . Але не розглянув в принципі - чи має право бунтівник ще раз на один бунт у разі його невдачін а наступних виборах, а точніше , чи має право він йти знову на вибори?
І ось такі висновки в POLITICO
"Решая дело по этим основаниям, суд оставил нерешенным вопрос о том, действительно ли Трамп имеет право в соответствии с Конституцией для того, чтобы снова баллотироваться в качестве президента, и, по сути, поставил на основной вопрос о праве Трампа на участие в Конгрессе.
Теоретически федеральные законодатели могли бы теперь попытаться принять законодательство, выбивающее Трампа из бюллетеня - хотя такое законодательство, как отметил суд, будет "конечно, подлежением судебного пересмотра".Судьи, походя, отметили существование https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2383 федерального уголовного закона против восстания , который гласит, что любой, осужденный за это преступление, дисквалифицируется от должности."

Тобто якщо Верховний Суд й почне розглядати глобально питання про можливість участі Трампа у виборчому процесі, то поки це тягнутиметься- Трапм спокійно проводитиме вибори ...Включаючі й ті штати, де йому заборонили штатівські Верховні суди.
Ось такий висновок від POLITICO...

Оставив вопрос о праве на участие Трампа нерешенным и в руках Конгресса, решение Верховного суда может открыть дверь к еще одному дню потрясений в четырехлетнюю годовщину нападения 6 января.

Й хтось скаже що невиважена конституція України- це щодо питання з легітимністю ЗЕ- так Україна демократичне дитя в порівнянні з демократією США .
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05.03.2024 08:34 Ответить
Тому й чекаємо тепер як буде довибиратися наш КС за вимогами партнерів чи як завжди -... Я як уся ця терни затягнеться щодо питання про ось-ось кульгавого ЗЕпрезидента...

П'ять сюрпризів для Зеленського. Чим закінчиться новий конкурс до Конституційного суду
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/pyat-syurprizov-dlya-zelenskogo-chem-zakonchitsya-konkurs-v-konstitucionnyy-sud-ukrainy-04032024-497166 https://www.dsnews.ua/ukr/politics/pyat-syurprizov-dlya-zelenskogo-chem-zakonchitsya-konkurs-v-konstitucionnyy-sud-ukrainy

Виявляється , не одною затримкою зброї та Хйлом з Трампом та кульгавим презом вовою обернеться історія подальшої війни чи її замороження ...
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05.03.2024 08:41 Ответить
Відчуваю, що амеріканці завзято щукають себе на дупу кровавих пригод. Зелений блазень на посаді презідента України та війна, яку він привів до України під час припинення бойових дій знаходячись в постійних пошуках миру в очах *****, ничому ненавчив. Вирішили привести до влади свого рудого блазня. Той тоже корефан ***** і тоже знає де у ***** мир схований.
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05.03.2024 08:56 Ответить
🔺️США відмовляються надавати кошти та допомогу

Ну ок, тв.арі! Ми ж тут воюємо і за Європу, вірно? Що сталося зі світом?

Ніякої зради нема. Від слова «взагалі». Єдиною зрадою є факт, що на відміну від вкраїнчиків, представники законодавчої влади США (які не складаються з Безуглих, фотографів і тамадів на утриманні Бєні) вміють читати.

І що ж такого прочитали ці безсердечні люди? А прочитали вони додаток третій до бюджету України на 2024 рік (який будь-який українець може переглянути на сайті мінфіну). Це видатки держ бюджету. Заінтриговані?

Поїхали:
При тому, що Бюджет України на 50% складається з допомоги. (Так, половину вашої пенсії і половину дороги, яку стелять на сусідній вулиці заплатили іноземні платники податків) заплановано наступні видатки:

1. 18 мільярдів на утримання селфі-макаки, яка робить мужні фоточки перед знищенням наших воїнів і здачею їх в полон;

2. Два лярди на Верховний суд! Вони там вироки на золотих скрижалях друкують?

3. 15 лярдів на офіс Гепрокурора (не ловити ж йому Червінського на подачки).

4. Вісім! Су.ка, 8 мільярдів на міністерство закордонних справ! Яке годує на постах консулів дружбанів Макаки (літати в Аргентину в компанії 70 бакланів не дешево).

5. Десять! Блть! Десять лярдів на апарат міністерства у справах ветеранів (хтось чув, що воно хоч колись робило)?

6. Два лярди на держагенство управління зоною відчуження! Не на дрони, а на апарат, який звітує про рівень радіації коло Чорнобиля!

7. Сім лярдів на міністерство молоді та спорту. Це шо? Це у нас така війна?

8. Десять! Десять лярдів Мінкультури!!!! Щоби шо?????!!!! Аби Лєнка Кравець мала на шоу, квартал - на серіали, а два бегемота - на Євробачення???!!!

Там ще дуже багато цікавих видатків для воюючої країни. Почитайте, тільки обережно, бо можуть очі з орбіт вилізти.

‼️Україна в очах цивілізованого світу виглядає як сусід біженець, якому ви даєте гроші, купили їжу, вдягаєте його дітей, платите за лікування його мамі, а він просить вас давати трохи більше, бо не вистачає на виплату кредиту за новий Мерседес (а на чомусь дешевшому соромно по вечорах їздити в ресторан La Casa Argentina, де готують найсмачніші стейки).

Можна скільки завгодно писати на стінах заклики до світу і возити по Європі розстріляний автомобіль швидкої допомоги, але допоки від нас пахне дорогим віскі, духмяним стейком, ніхто не кине грошей в руку жебрака, на якій надітий годинник Patek Philippe.
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05.03.2024 09:03 Ответить
Це без сумніву -"куйло ,тримає політиків США у своєрідній пастці для щурів,куди він їх, кого підкупом ,а кого компроматом і загнав .Жеруться між собою , а народ України в той час,потребуючи їхньої допомоги,хоронить своїх захисників..."-Не варто американську політичну банку із "американськими пацюками" ,які жеруться між собою і не можуть майже пів року прийти до згоди,щоб допомогти Україні,котра стікає кровью ,
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05.03.2024 09:11 Ответить
"-Не варто американську політичну банку із "американськими пацюками" ,які жеруться між собою і не можуть майже пів року прийти до згоди,щоб допомогти Україні,котра стікає кровью , НАЗИВАТИ СВІТОВИМИ ЛІДЕРАМИ- ЦЕ АМЕРИКАНСЬКІ "СЛУГИ" КУЙЛА...
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05.03.2024 09:16 Ответить
Американці нікому не дозволять себе грабувати, принижувати відсилаючи агента фсб Єрмака на зустріч в капітолій.
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05.03.2024 09:33 Ответить
зволікання ? та таке відчуття, що допомоги просто не буде.

Що заважає хорошим поліцейським (демам) дискутувати з поганими поліцейськими (респами, джонсоном і трумпом) ще 6 місяців?
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05.03.2024 10:37 Ответить
 
 