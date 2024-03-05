Путину выгодно промедление Конгресса США относительно поддержки Украины, - Кирби

Российский диктатор Владимир Путин получает бесспорную практическую выгоду от того, что Конгресс США до сих пор не принял законопроект относительно помощи Украине, это уже сказывается на поле боя.

С таким заявлением выступил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме бесспорно дает ему (Путину. - ред.) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом", - сказал представитель Белого дома.

Кремль "несомненно использует" неспособность американского Конгресса продвинуться с помощью Украине, отметил Кирби, напомнив, что после захвата Авдеевки россияне не останавливаются и пытаются продвинуться в глубь украинских позиций.

По его словам, украинским защитникам все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Конгресса Джонсон обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине, - CNN

В этом контексте представитель Белого дома в очередной раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.