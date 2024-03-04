Спикер Конгресса Джонсон обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине, - CNN

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон провел частные встречи с республиканцами для нового двухпартийного пакета помощи Украине, включающего ограничения на границе США с Мексикой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Джонсон сорвал двухпартийный пакет помощи Украине, предложенный Сенатом, но оставил дверь открытой для нового предложения, появившегося в Палате представителей.

Сообщается, что Джонсон провел частные встречи с республиканцами Палаты представителей, пытавшихся заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе США с Мексикой. И сейчас председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и добиться консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле.

Также в издании добавляют, что Джонсон еще не занял позицию нового плана и не обязался выносить его на голосование, сказав своим коллегам, что сначала они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.

Но как только этот процесс будет завершен к середине марта, сторонники плана среди республиканцев считают, что Джонсон позволит вынести его на голосование, хотя и рискует получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов Конгресса или даже голосование за его отстранение от должности спикера.

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Однако проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены по отношению к Украине, а бывший президент Дональд Трамп может фактически уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.

В CNN добавляют, что кроме того, для его принятия понадобится широкая поддержка демократов - а это сверхсложная задача, учитывая, что пакет включает в себя новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что, вероятно, может вызвать сопротивление левых сил.

Сторонники этого пакета говорят, что в условиях, когда Россия одерживает победу в Украине, необходимо действовать немедленно. Маккол, на прошлой неделе информировавший республиканцев в офисе спикера о новом плане, сказал CNN, что Джонсон был "очень осторожным". Другие поклонники этой меры говорят, что Джонсон явно был открыт к их плану.

План внешней помощи, разрабатываемый двухпартийной группой, предусматривает предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66 миллиардов долларов, но не предусматривает гуманитарную помощь, которая являлась частью сенатского пакета и приоритетом для многих демократов.

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Кроме того, план будет запрещать въезд нелегальных иммигрантов в США, пока не будет достигнут оперативный контроль над границей, и будет отправлять мигрантов в Мексику или страну их происхождения, пока они будут ждать рассмотрения их претензий в США.

Издание приводит слова Маккола о том, что группа также рассматривает другие изменения в законопроект, включая арест замороженных российских активов в США и передачу их Украине. Он также сказал, что члены группы рассматривают возможность превращения части помощи в американский кредит – идея, которую выдвинул Дональд Трамп.

Это предложение будет трудно принять многим демократам, которые выступают против иммиграционных ограничений, а также против отсутствия гуманитарной помощи, пишет CNN.

Попытка утвердить большую помощь Украине затянулась на месяцы на фоне внутрипартийных распрей в Республиканской партии. Сначала республиканцы требовали от Конгресса усиления мер безопасности границ, прежде чем оказывать помощь Украине. Затем, когда после почти пятимесячных переговоров в Сенате двухпартийное соглашение о безопасности границ было провалено, Джонсон сразу же объявил его слишком слабым, что фактически свело на нет все усилия.

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