РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости
10 931 66

Спикер Конгресса Джонсон обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине, - CNN

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон провел частные встречи с республиканцами для нового двухпартийного пакета помощи Украине, включающего ограничения на границе США с Мексикой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Джонсон сорвал двухпартийный пакет помощи Украине, предложенный Сенатом, но оставил дверь открытой для нового предложения, появившегося в Палате представителей.

Сообщается, что Джонсон провел частные встречи с республиканцами Палаты представителей, пытавшихся заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе США с Мексикой. И сейчас председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и добиться консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле.

Также в издании добавляют, что Джонсон еще не занял позицию нового плана и не обязался выносить его на голосование, сказав своим коллегам, что сначала они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.

Но как только этот процесс будет завершен к середине марта, сторонники плана среди республиканцев считают, что Джонсон позволит вынести его на голосование, хотя и рискует получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов Конгресса или даже голосование за его отстранение от должности спикера.

Читайте также: Зеленский: Мы ждем жизненно необходимых поставок, в частности, американского решения

Однако проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены по отношению к Украине, а бывший президент Дональд Трамп может фактически уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.

В CNN добавляют, что кроме того, для его принятия понадобится широкая поддержка демократов - а это сверхсложная задача, учитывая, что пакет включает в себя новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что, вероятно, может вызвать сопротивление левых сил.

Сторонники этого пакета говорят, что в условиях, когда Россия одерживает победу в Украине, необходимо действовать немедленно. Маккол, на прошлой неделе информировавший республиканцев в офисе спикера о новом плане, сказал CNN, что Джонсон был "очень осторожным". Другие поклонники этой меры говорят, что Джонсон явно был открыт к их плану.

План внешней помощи, разрабатываемый двухпартийной группой, предусматривает предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66 миллиардов долларов, но не предусматривает гуманитарную помощь, которая являлась частью сенатского пакета и приоритетом для многих демократов.

Читайте: Джонсон может передумать о помощи Украине. Но пока он не готов, – экс-посол США Хербст

Кроме того, план будет запрещать въезд нелегальных иммигрантов в США, пока не будет достигнут оперативный контроль над границей, и будет отправлять мигрантов в Мексику или страну их происхождения, пока они будут ждать рассмотрения их претензий в США.

Издание приводит слова Маккола о том, что группа также рассматривает другие изменения в законопроект, включая арест замороженных российских активов в США и передачу их Украине. Он также сказал, что члены группы рассматривают возможность превращения части помощи в американский кредит – идея, которую выдвинул Дональд Трамп.

Это предложение будет трудно принять многим демократам, которые выступают против иммиграционных ограничений, а также против отсутствия гуманитарной помощи, пишет CNN.

Попытка утвердить большую помощь Украине затянулась на месяцы на фоне внутрипартийных распрей в Республиканской партии. Сначала республиканцы требовали от Конгресса усиления мер безопасности границ, прежде чем оказывать помощь Украине. Затем, когда после почти пятимесячных переговоров в Сенате двухпартийное соглашение о безопасности границ было провалено, Джонсон сразу же объявил его слишком слабым, что фактически свело на нет все усилия.

Читайте также: Спикер Конгресса Джонсон может лишиться должности, - член Палаты представителей Коста

Автор: 

Конгресс США (1236) США (26877) Джонсон Майк (133)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Ну після того як взяв рузке бабло то він звичайно крут. А в чомусь Путін правий - західна цивілізація прогнила наскрізь
показать весь комментарий
04.03.2024 00:28
+7
гандони
показать весь комментарий
04.03.2024 00:33
+7
Я не знаю каким надо быть тупоголовым, чтобы до сих пор не понять, что задача этого мудилы спикера все сделать, чтобы Конгресс не проголосовал за помощь Украине в каком либо виде. Для этого отклоняют одни законопроекты, потом героически бьются над другими, дальше опять все повторяется. Тупой розыгрыш. Или демократы совсем не в состоянии догнать, или сами в доле этого дешёвого цирка
показать весь комментарий
04.03.2024 00:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Останніми тижнями російські державні ЗМІ та онлайн-акаунти, пов'язані з Кремлем, поширювали та поширювали оманливий та підбурювальний контент про імміграцію та безпеку кордонів США.
Кампанія, схоже, створена для того, щоб розпалити обурення та поляризацію перед виборами до Білого дому 2024 року, і експерти, які вивчають російську дезінформацію, кажуть, що американці можуть очікувати більшого, оскільки Путін прагне послабити підтримку України та припинити життєво важливе постачання допомоги.

Російська дезінформація - про імміграцію. Справжня мета - підірвати допомогу Україні. Після двох років, проведених в основному на війну в Україні, російський апарат дезінформації «розпочав 2024 рік з акцентом на США».
показать весь комментарий
04.03.2024 00:24 Ответить
Джонсон- Трамп- ху&ло

Це е единий ланцюжок. Крапка.
показать весь комментарий
04.03.2024 01:37 Ответить
А в чому саме дезінформація?
показать весь комментарий
04.03.2024 04:01 Ответить
Бред зашкаливает .....из-за ,,дезинформации,,России, США ввели самую высокую степень террористической опасности??
Видимо, спецслужбы США опасаются , часть мигрантов - будущие террористические штурмовые отряды, которые ждут сигнала .... за 3 года прошло несколько миллионов нелегалов: русских, китайцев, мексиканцев...

27 штатов осудили Байдена за открытые границы, а 3 штата выставили на границы свои национальные гвардии.
Кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , самолетами..
показать весь комментарий
04.03.2024 05:46 Ответить
Американцы не смотрят російські державні ЗМІ. Как это может повлиять на США. Немного бредово.
показать весь комментарий
04.03.2024 06:02 Ответить
Ну після того як взяв рузке бабло то він звичайно крут. А в чомусь Путін правий - західна цивілізація прогнила наскрізь
показать весь комментарий
04.03.2024 00:28 Ответить
1. Не « Путін», а « ху&ло».

2. Ху&ло не може бути « правим». Ніколи та нічому.

Смерть рашистам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
04.03.2024 01:56 Ответить
а мене за Х..ло тут жорстоко карають. Вже втратив дюжину акаунтів та й наявним по графіку "суткі-троє"
показать весь комментарий
04.03.2024 11:22 Ответить
хочуть примусити писати "Путін Владімір Владіміровіч" (с почтєнієм)
показать весь комментарий
04.03.2024 11:23 Ответить
брись..рашка звідсі..
показать весь комментарий
04.03.2024 02:59 Ответить
гандони
показать весь комментарий
04.03.2024 00:33 Ответить
склизький як курва
показать весь комментарий
04.03.2024 01:20 Ответить
короче даже те слезы нам урежут...
показать весь комментарий
04.03.2024 00:35 Ответить
а ви самі так нічого робити і не будете?
навіть думки такої нема?
ну тоді ждемо допомоги - план А
показать весь комментарий
04.03.2024 00:49 Ответить
Американські політичні аналітики вже звинувачують трампа у тому, що він ще ніхто та звуть його «мудак», але він дуже успішно керує зовнішнею політикою ось через таких ручних абізянок, як цей Джонсон.

Трамп заздрить ***** та його тотальній владі, тому сам навіть не приховує, що дорвавшись до Білого дому він встановить таку саму диктатуру, як ті, хто її вже встановив і тоді світ здригнеться.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:36 Ответить
Зараз республіканці проголосують за свій пакет, який вже демократи будуть блокувати) і такі дурачки, як ти, будуть подібне про Шумера писати)
показать весь комментарий
04.03.2024 00:49 Ответить
Ти ще шо за дурачок з гори?
показать весь комментарий
04.03.2024 00:52 Ответить
Продовжуй нікчемно нити про "ручних абізянок, як цей Джонсон." і про "встановить таку саму диктатуру, як ті, хто її вже встановив і тоді світ здригнеться.") Для копіюй свої пости - для твого майбутнього психіатра знадобиться)
показать весь комментарий
04.03.2024 01:01 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2024 01:44 Ответить
Бо це мноходовочка Трампа. Він спеціально так робить, щоб поховати допомогу Україні.
показать весь комментарий
04.03.2024 02:16 Ответить
Ніяку "допомогу Україні" Трамп не "ховає". Він робить те, що йому політично вигідно.
показать весь комментарий
04.03.2024 07:59 Ответить
Блокування допомоги Україні тепер у дебілів (та кацапських тролів) називається "політичною вигодою", ну-ну.
показать весь комментарий
04.03.2024 10:19 Ответить
"домогтися (магашистами - А.М.) ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні"(с) - це означає, що магашисти трампісти хочуть рішення по Україні десь на кінець осені. Бо їм більше пече Тайвань та Ізраїль - і цим вони в квітні (абло влітку перед канікулами) позитивне рішення ухвалять.
Знайомо, проходили вже.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:38 Ответить
Не факт, що ще ухвалять на кінець осені...
показать весь комментарий
04.03.2024 02:17 Ответить
заїбала вже ця вся говорільня,
джонсон рудий і імья його не Боріс.
показать весь комментарий
04.03.2024 00:41 Ответить
Бла, бла, бла.........
показать весь комментарий
04.03.2024 00:41 Ответить
брись з відси..рашнявое...
показать весь комментарий
04.03.2024 03:00 Ответить
крали, різали, пиляли ті грошики то свої які і зараз готові знову це робити
показать весь комментарий
04.03.2024 05:28 Ответить
Я не знаю каким надо быть тупоголовым, чтобы до сих пор не понять, что задача этого мудилы спикера все сделать, чтобы Конгресс не проголосовал за помощь Украине в каком либо виде. Для этого отклоняют одни законопроекты, потом героически бьются над другими, дальше опять все повторяется. Тупой розыгрыш. Или демократы совсем не в состоянии догнать, или сами в доле этого дешёвого цирка
показать весь комментарий
04.03.2024 00:55 Ответить
тут на форумі цензора. якщо і є "тупоголові" - то лише боти подляка і пригожіна (то биш - ольгінські).
А по факту всі це все розуміють.
показать весь комментарий
04.03.2024 01:06 Ответить
Они все понимают, но ничего не могут сделать. Гребаная демократия...
показать весь комментарий
04.03.2024 02:18 Ответить
Видимо, президент Польши Анджей Дуда и экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон обманывали, когда поддерживали Украину??


Экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".

Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24:
,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания. Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось. Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,
показать весь комментарий
04.03.2024 06:18 Ответить
Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах...
Вот ето бл**** в США власть, ценности и демократия, что какой то Трамп который не то что не имеет власти а даже под следствием, может одним постом в соцсети для кухарок руководит сверхдержавой и может уничтожить весь мир. Куда катится ета планета
показать весь комментарий
04.03.2024 01:19 Ответить
Даже боюсь представить что ети три ****** Трамп, Маск и Джонсон будут творить с Америкой и миром когда они официально захватят власть. В Вашингтоне будут в обнимку с ****** и Ыном без трусов на столах танцевать и оргии устраивать представляя что им за ето ничего никто не сделает

показать весь комментарий
04.03.2024 01:25 Ответить
Їх буде розважати у ціх оргіях Тейлор Грін, - це божевільна ультраправа трампіздка, ТП з зовнішністю порнозірки на пенсії. Саме вона мітить на віце президента. Та що при обрані додіка ця істота стане другою людиною в Америці.
показать весь комментарий
04.03.2024 01:50 Ответить
буде те ж що і в другу світову, спочатку між собою будуть ділити світ(пакт Молотова Рібентроппа гітлера і сталіна ) а потім почнуть воювати між собою.
все по кругу, все по спіралі, як вчить філосоія.
показать весь комментарий
04.03.2024 05:46 Ответить
Тобто ти одразу повірив цій нісенітниці, написаній CNN?
показать весь комментарий
04.03.2024 08:06 Ответить
Коли / якщо Трамп Приде до влади,

то це будуть останні вибори в США.

Далі буде диктатура… без виборів… як в РФ.
показать весь комментарий
04.03.2024 01:47 Ответить
Ну, ну мріяти не шкідливо.
показать весь комментарий
04.03.2024 08:07 Ответить
«Повідомляється, що Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників»: звучить як жорстке гей порно.
показать весь комментарий
04.03.2024 01:49 Ответить
***** ждало виборів в США коли прийде трамп і заблокує військову допомогу Україні. А трамп зробив ******* неочікуваний подарунок, заблокував допомогу ще раніше, за рік до виборів. А всі пропозиції джонсона щоб затягнути голосування якомога довше, щоб до виборів цього не відбулось. А після виборів ніхто це питання піднімати вже не буде.
США, цей всесвітній гегемон демократії здувся, перейшов на миньків хвіст.
Були: Рузвельт, Рейган, Буш (старший). Стали: Клінтон, Обама, Трамп.
показать весь комментарий
04.03.2024 02:34 Ответить
Заміни в тексті Трамп на Байден, а так все правильно
показать весь комментарий
04.03.2024 08:08 Ответить
ексПерд?
показать весь комментарий
04.03.2024 08:36 Ответить
Як же вони вже всіх зає###бали...
показать весь комментарий
04.03.2024 03:56 Ответить
СіЕнЕн - лівацька помийка.
показать весь комментарий
04.03.2024 03:59 Ответить
В Байдена ЗАРАЗ є 4.2 млрд. $ виділені ще в 2023 ДЛЯ УКРАЇНИ, і не використані. Чому не дає? Снарядів 155 мм касетних тупо лежить, зняті з озброєння, теж не дає. Джонсон заважає?
показать весь комментарий
04.03.2024 04:06 Ответить
Мало того що зрадили Ще й "нагрітися" на Нас хочуть...
показать весь комментарий
04.03.2024 06:25 Ответить
Сила демократії у владі одного придурка? Щось тут не клеїться...
показать весь комментарий
04.03.2024 06:28 Ответить
Петя, вчи матчасть:

1. Сила диктатури у владі одного придурка.

2. Сила демократії у владі Народа,
а не одного придурка.
показать весь комментарий
04.03.2024 06:38 Ответить
Демократия это иллюзия власти народа. Но все равно лучше чем диктатура.
показать весь комментарий
04.03.2024 06:46 Ответить
"Демократія - найгірша форма правління, якщо не рахувати всіх інших" - не я сказав, Черчіль
показать весь комментарий
04.03.2024 06:55 Ответить
Це якщо перекласти з грецької. Матчась я знаю, але реалії інші. До речі, знак питання зауважили? Читай уважніше...
показать весь комментарий
04.03.2024 06:48 Ответить
Да уж... это просто позор...
показать весь комментарий
04.03.2024 07:24 Ответить
"...колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах."
Який же Трамп всемогутній! Звичайний громадянин США, не маючий навіть грошей для внесення застави за сфабрикованим проти нього звинуваченням у завищенні вартості своїх активів, виявився володарем світу.

"...пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил."
Адже ліві, тобто демократи, проти прикордонних обмеженнь і допомоги Ізраїлю. Цікаво.

"Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно."
Що ж заважає адміністрації Байдена без голосування по пакету негайно передати Україні 12,3 млрд дол. Україні, виділених Конгресом Україні ще у 2022 року? Да що там 12,3 млрд - навіть 4,2 млрд доларів, які вона недорахувала Україні у 2023 році, про які сьогодні каже Пентагон?

"План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів." Як скромно і сором'язливо сформульовано. Насправді під гуманітарною допомогою мається на увазі допомога Газі, тобто хамасу, на 10 млрд. доларів. Це було, як виявилося, пріоритетом для багатьох демократів.

"Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном..."
Це те, що вимагає американський народ. Бо Америку захлеснула хвиля насильства з боку 9 млн. нелегалів, які проникли в США через південний кордон за 3 роки правління Байдена.

"...група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні."
Адже які погані республіканці, вони знов підіграють путіну.

"Але цю пропозицію буде важко прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги."
Тобто багатьом демократам важко прийняти закриття кордонів і відсутность 10 млрд доларів для хамасу. От вам, панове, и момент істини.
показать весь комментарий
04.03.2024 08:00 Ответить
Таке враження, що просто допомоги не буде. Йде затягування часу.
показать весь комментарий
04.03.2024 08:23 Ответить
Не можна ставити життя своєї Нації, існування своєї Державності у повну залежність від чужої допомоги, якихось "меморандумів", "альянсів", "союзів".... Тільки ставка на власні сили, потенціал власного Народу, власну господарку, власну Армію. Ніхто цього не розумів і не закликав і реально не творив крім Бандери. Так просрали Україну хмельницькі, грушевські, скоропадські, петлюри. Так просерають (І ПРОСЕРУТЬ) жиди, чурбани і кацапи зеленські, умерови, єрмаки, сирські, тарнавські. Амінь.
показать весь комментарий
04.03.2024 08:36 Ответить
хмельницькі, грушевські, скоропадські, петлюри - це були жиди, чурбани і кацапи? Чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
04.03.2024 08:50 Ответить
Це все маячня. Фіолетові промені.
В США таким чином виписані закони і Конституція, що жодна людина при владі ніколи не матиме можливість постпвити раком всю країніну і всі штати з власних забаганок, тим більше голова Палати представників.
Стільки скільв в США важелів запобігання цьому, немає в жодній країні. Саме тому США вважається еталоном демократії.
На сьогодні жоден важель проти блокуваня важливих, якщо насправді важливих для нинішньої влади і всіх конгресменів США, НЕ БУВ задіяним! Жоден.
Всіх все влаштовує.
Всі намагаються використити біду і трагедію України в своїх брудних передвиборчих перегонах.
Ні гибель людей, ні смерті дітей, еі втрата територій України, ні зростання небезпеки для Європи владу нинішню і колишнього президента США не здатні рочулити їх серце, воно завжди в сейфі де зберігають регаліїї влади і грошей.
Ця небезпечна гра в хто наступний, ніколи не була такою цинічною і достойною людей. Чим вони відрізняються від Сі або Ина , і навіть путіна, не можливо знайти і під мікроскопом.
показать весь комментарий
04.03.2024 09:53 Ответить
Из-за Майка Джонсона умирает много невинных людей!!!! Пусть каждую секунду это осознаёт!!!!!
показать весь комментарий
04.03.2024 11:11 Ответить
а чому допомога Україні не ув'язана з клопотами фермерів та мисливців західної півкулі???
показать весь комментарий
04.03.2024 11:16 Ответить
 
 