Спикер Конгресса Джонсон обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине, - CNN
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон провел частные встречи с республиканцами для нового двухпартийного пакета помощи Украине, включающего ограничения на границе США с Мексикой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, Джонсон сорвал двухпартийный пакет помощи Украине, предложенный Сенатом, но оставил дверь открытой для нового предложения, появившегося в Палате представителей.
Сообщается, что Джонсон провел частные встречи с республиканцами Палаты представителей, пытавшихся заручиться поддержкой нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе США с Мексикой. И сейчас председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол играет ведущую роль в попытках доработать предложение и добиться консенсуса, чтобы добиться принятия решения в зале до конца марта или в апреле.
Также в издании добавляют, что Джонсон еще не занял позицию нового плана и не обязался выносить его на голосование, сказав своим коллегам, что сначала они должны завершить работу над законодательством о государственном финансировании.
Но как только этот процесс будет завершен к середине марта, сторонники плана среди республиканцев считают, что Джонсон позволит вынести его на голосование, хотя и рискует получить негативную реакцию со стороны крайне правых членов Конгресса или даже голосование за его отстранение от должности спикера.
Однако проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Республиканцы сильно разделены по отношению к Украине, а бывший президент Дональд Трамп может фактически уничтожить законопроект одним постом в социальных сетях.
В CNN добавляют, что кроме того, для его принятия понадобится широкая поддержка демократов - а это сверхсложная задача, учитывая, что пакет включает в себя новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что, вероятно, может вызвать сопротивление левых сил.
Сторонники этого пакета говорят, что в условиях, когда Россия одерживает победу в Украине, необходимо действовать немедленно. Маккол, на прошлой неделе информировавший республиканцев в офисе спикера о новом плане, сказал CNN, что Джонсон был "очень осторожным". Другие поклонники этой меры говорят, что Джонсон явно был открыт к их плану.
План внешней помощи, разрабатываемый двухпартийной группой, предусматривает предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 66 миллиардов долларов, но не предусматривает гуманитарную помощь, которая являлась частью сенатского пакета и приоритетом для многих демократов.
Кроме того, план будет запрещать въезд нелегальных иммигрантов в США, пока не будет достигнут оперативный контроль над границей, и будет отправлять мигрантов в Мексику или страну их происхождения, пока они будут ждать рассмотрения их претензий в США.
Издание приводит слова Маккола о том, что группа также рассматривает другие изменения в законопроект, включая арест замороженных российских активов в США и передачу их Украине. Он также сказал, что члены группы рассматривают возможность превращения части помощи в американский кредит – идея, которую выдвинул Дональд Трамп.
Это предложение будет трудно принять многим демократам, которые выступают против иммиграционных ограничений, а также против отсутствия гуманитарной помощи, пишет CNN.
Попытка утвердить большую помощь Украине затянулась на месяцы на фоне внутрипартийных распрей в Республиканской партии. Сначала республиканцы требовали от Конгресса усиления мер безопасности границ, прежде чем оказывать помощь Украине. Затем, когда после почти пятимесячных переговоров в Сенате двухпартийное соглашение о безопасности границ было провалено, Джонсон сразу же объявил его слишком слабым, что фактически свело на нет все усилия.
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Кампанія, схоже, створена для того, щоб розпалити обурення та поляризацію перед виборами до Білого дому 2024 року, і експерти, які вивчають російську дезінформацію, кажуть, що американці можуть очікувати більшого, оскільки Путін прагне послабити підтримку України та припинити життєво важливе постачання допомоги.
Російська дезінформація - про імміграцію. Справжня мета - підірвати допомогу Україні. Після двох років, проведених в основному на війну в Україні, російський апарат дезінформації «розпочав 2024 рік з акцентом на США».
Це е единий ланцюжок. Крапка.
Видимо, спецслужбы США опасаются , часть мигрантов - будущие террористические штурмовые отряды, которые ждут сигнала .... за 3 года прошло несколько миллионов нелегалов: русских, китайцев, мексиканцев...
27 штатов осудили Байдена за открытые границы, а 3 штата выставили на границы свои национальные гвардии.
Кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , самолетами..
2. Ху&ло не може бути « правим». Ніколи та нічому.
Смерть рашистам!
Слава Україні!
навіть думки такої нема?
ну тоді ждемо допомоги - план А
Трамп заздрить ***** та його тотальній владі, тому сам навіть не приховує, що дорвавшись до Білого дому він встановить таку саму диктатуру, як ті, хто її вже встановив і тоді світ здригнеться.
Знайомо, проходили вже.
джонсон рудий і імья його не Боріс.
А по факту всі це все розуміють.
Экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".
Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24:
,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания. Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось. Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,
Вот ето бл**** в США власть, ценности и демократия, что какой то Трамп который не то что не имеет власти а даже под следствием, может одним постом в соцсети для кухарок руководит сверхдержавой и может уничтожить весь мир. Куда катится ета планета
все по кругу, все по спіралі, як вчить філосоія.
то це будуть останні вибори в США.
Далі буде диктатура… без виборів… як в РФ.
США, цей всесвітній гегемон демократії здувся, перейшов на миньків хвіст.
Були: Рузвельт, Рейган, Буш (старший). Стали: Клінтон, Обама, Трамп.
1. Сила диктатури у владі одного придурка.
2. Сила демократії у владі Народа,
а не одного придурка.
Який же Трамп всемогутній! Звичайний громадянин США, не маючий навіть грошей для внесення застави за сфабрикованим проти нього звинуваченням у завищенні вартості своїх активів, виявився володарем світу.
"...пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил."
Адже ліві, тобто демократи, проти прикордонних обмеженнь і допомоги Ізраїлю. Цікаво.
"Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно."
Що ж заважає адміністрації Байдена без голосування по пакету негайно передати Україні 12,3 млрд дол. Україні, виділених Конгресом Україні ще у 2022 року? Да що там 12,3 млрд - навіть 4,2 млрд доларів, які вона недорахувала Україні у 2023 році, про які сьогодні каже Пентагон?
"План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів." Як скромно і сором'язливо сформульовано. Насправді під гуманітарною допомогою мається на увазі допомога Газі, тобто хамасу, на 10 млрд. доларів. Це було, як виявилося, пріоритетом для багатьох демократів.
"Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном..."
Це те, що вимагає американський народ. Бо Америку захлеснула хвиля насильства з боку 9 млн. нелегалів, які проникли в США через південний кордон за 3 роки правління Байдена.
"...група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні."
Адже які погані республіканці, вони знов підіграють путіну.
"Але цю пропозицію буде важко прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги."
Тобто багатьом демократам важко прийняти закриття кордонів і відсутность 10 млрд доларів для хамасу. От вам, панове, и момент істини.
В США таким чином виписані закони і Конституція, що жодна людина при владі ніколи не матиме можливість постпвити раком всю країніну і всі штати з власних забаганок, тим більше голова Палати представників.
Стільки скільв в США важелів запобігання цьому, немає в жодній країні. Саме тому США вважається еталоном демократії.
На сьогодні жоден важель проти блокуваня важливих, якщо насправді важливих для нинішньої влади і всіх конгресменів США, НЕ БУВ задіяним! Жоден.
Всіх все влаштовує.
Всі намагаються використити біду і трагедію України в своїх брудних передвиборчих перегонах.
Ні гибель людей, ні смерті дітей, еі втрата територій України, ні зростання небезпеки для Європи владу нинішню і колишнього президента США не здатні рочулити їх серце, воно завжди в сейфі де зберігають регаліїї влади і грошей.
Ця небезпечна гра в хто наступний, ніколи не була такою цинічною і достойною людей. Чим вони відрізняються від Сі або Ина , і навіть путіна, не можливо знайти і під мікроскопом.