Спикер Конгресса Джонсон может лишиться должности, - член Палаты представителей Коста

Член Палаты представителей США Джим Коста от Демократической партии допускает, что спикер палаты республиканец Майк Джонсон может не удержаться на своем посту.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вообще стоит вопрос о том, сможет ли Майк Джонсон удержаться в должности спикера, потому что за последние семь недель он проиграл шесть процедурных голосований", - отметил Коста.

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Он отметил, что Джонсон пришел на должность после того, как 25 дней – а это исторический рекорд – республиканское большинство не могло договориться о спикере.

"Его главным достижением было новое избегание "шатдауна" правительства в январе, но для этого все равно понадобились голоса демократов – за это снова проголосовали почти все мы и около половины республиканцев.

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В середине января – из-за того, что согласия по бюджету так и не появилось, – мы еще раз продлили этот период до марта. Опять же, большинство голосов для этого предоставили демократы. Теперь приближается новый "шатдаун", – сказал Коста.

Он добавил, что республиканцы из-за внутренних проблем и междоусобиц ежедневно демонстрируют, что не могут или не знают, как управлять, и "это вызов".

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