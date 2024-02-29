РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11615 посетителей онлайн
Новости
14 863 73

Спикер Конгресса Джонсон может лишиться должности, - член Палаты представителей Коста

джонсон

Член Палаты представителей США Джим Коста от Демократической партии допускает, что спикер палаты республиканец Майк Джонсон может не удержаться на своем посту.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас вообще стоит вопрос о том, сможет ли Майк Джонсон удержаться в должности спикера, потому что за последние семь недель он проиграл шесть процедурных голосований", - отметил Коста.

Также читайте: Спикер Палаты представителей Джонсон после встречи с Байденом: Приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность

Он отметил, что Джонсон пришел на должность после того, как 25 дней – а это исторический рекорд – республиканское большинство не могло договориться о спикере.

"Его главным достижением было новое избегание "шатдауна" правительства в январе, но для этого все равно понадобились голоса демократов – за это снова проголосовали почти все мы и около половины республиканцев.

Читайте также: Конгресс США достиг соглашения во избежание шатдауна

В середине января – из-за того, что согласия по бюджету так и не появилось, – мы еще раз продлили этот период до марта. Опять же, большинство голосов для этого предоставили демократы. Теперь приближается новый "шатдаун", – сказал Коста.

Он добавил, что республиканцы из-за внутренних проблем и междоусобиц ежедневно демонстрируют, что не могут или не знают, как управлять, и "это вызов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден снова обратился к Конгрессу США о помощи Украине: Цена задержки растет с каждым днем

Автор: 

Конгресс США (1235) Джонсон Майк (133)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Денржим кулачки
показать весь комментарий
29.02.2024 14:47
+10
ми так кулачки будемо тримати ще декілька місяців до вибору нового трампіста ...
показать весь комментарий
29.02.2024 14:53
+8
Действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который последовательно блокирует выделение американской помощи Украине, был избран в американский парламент при финансовой поддержке россиян. В частности его предвыборную кампанию финансировал владелец патронного завода в Туле, пишет Newsweek.

В 2018 году Джонсон начал кампанию, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана. В конце концов он смог одержать победу на выборах и прошел в парламент в 2020 году. Однако, как выяснилось, его длительную предвыборную кампанию частично профинансировала группа россиян через техасскую компанию American Ethane.

Хотя соучредителем American Ethane был американец Джон Хоуталинг, в то время 88% акций компании принадлежали трем россиянам - Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву. Последний является одним из близких соратников президента России Владимира Путина, отмечает Newsweek
показать весь комментарий
29.02.2024 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Денржим кулачки
показать весь комментарий
29.02.2024 14:47 Ответить
ми так кулачки будемо тримати ще декілька місяців до вибору нового трампіста ...
показать весь комментарий
29.02.2024 14:53 Ответить
От що значить песеміст. І не забудь додати що ти реаліст. Так кажуть усі песемісти.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:05 Ответить
таке кажуть про реалістів усі оптимісти
показать весь комментарий
29.02.2024 15:07 Ответить
не, ну а в чем он не прав? месяц уйдет на снятие. Снимут, и потом пару месяцев грызня за выборы нового. И выберут кого еще хуже. Мы это уже проходили.
оптимисты -неисправимые идиоты.
показать весь комментарий
01.03.2024 01:28 Ответить
Судьба карьеріста Джонсона мені по барабану.

Він вже спалився.

Tramp- never again.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:17 Ответить
Эдиотто! Трамп 2024!
А ты байдена облизывай.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:34 Ответить
Якщо приберуть цього очкарика, знову почнуться танці з бубнами щодо обрання нового спікера. А це так само затягне можливість голосування за допомогу Україні. Що так, що так - кацапи в шоколаді
показать весь комментарий
29.02.2024 15:19 Ответить
Шоб байденовцы Палату захватили?
Вам мало наобещали? Или много ДАЛИ?
Ну кулачкуйте, кулачкуйте.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:30 Ответить
Це буває коли хвіст намагається керувати собакою.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:47 Ответить
А чего бы и нет? На паРаше выходит Тока там скорее хер управляет собакой
показать весь комментарий
29.02.2024 15:12 Ответить
Да і х#й на нього , скільки козу буде водити з виділенням коштів для України , за вказівкою рижого клована ?
показать весь комментарий
29.02.2024 14:47 Ответить
Кто такой рыжий клован?
Байдун не рыжий и именно он президент США, именно у него в шухляде лежат 4,3 млрд УЖЕ ПОДПИСАННЫХ ДАВНО, но скрысяченных этим пердизентом.
Ты или тупой от рождения, или гавкаешь с пуйловской подачи.
показать весь комментарий
29.02.2024 22:46 Ответить
1.На рахунок тупого ,всіх по собі не суди.
2. Рижий клован це Трамп , не більше ,але й не менше.
3. Якщо не зрозумів див. п.1.
показать весь комментарий
01.03.2024 11:00 Ответить
А може і не програти.
А наступник може виявитись таким, що волатимете "поверніть Джонсона!"
показать весь комментарий
29.02.2024 14:50 Ответить
та для українців гірше вже не може бути. з жовтня минулого року той Джонсон товче воду в ступі і не хоче ставити на голосування той закон. і там не тільки допомога Україні, а й Ізраїлю. про Тайвань взагалі мовчу..
показать весь комментарий
29.02.2024 14:58 Ответить
Завжди можна знайти якогось фріка ще потворніше.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:02 Ответить
а яка різниця? що той, шо інший фрік один хрін не хоче виносити той закон на голосування. тож якщо його знімуть, то нехай знімають. буде надія, що якщо не призначать адекватного республіканця на посаду спікера, то демократи тоді запропонують кандидатуру свого Джефріса, за призначення якого проголосують і демократи, і притомні республіканці.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:50 Ответить
Та нам один чорт нічого. В усіх сенсах.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:53 Ответить
помиляєтесь. і дуже глибоко. притомний спікер вмить поставить на голосування закон про військову допомогу Україні та Ізраїлю. і не буде ховатися за кордонами...
показать весь комментарий
29.02.2024 15:57 Ответить
Немає надії на появу притомного спікера. Русня не дозволить.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:59 Ответить
американцям глибоко покуй на русню. там внутрішні політичні тертя йдуть. і Україну зробили заручником тих своїх політичних ігор.
показать весь комментарий
29.02.2024 16:50 Ответить

Американського крила у російській думі немає.
показать весь комментарий
29.02.2024 16:52 Ответить
та то все туфта. для тролінгу респів. тому і взяли його в лапки. був би
Трамп дружбаном хутіна, то не вводив би санкцій проти Північного потоку і не викидав би з Америки 60 цапських дипломатів.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:06 Ответить
Той Трамп не був під загрозою присісти. Зараз він за будь-яку можливість хапається, і русня не впустить можливості протянуть руку помощі. Не без задньої думки, звичайно.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:08 Ответить
цікаво як саме русня його від буцигарні може відмазати? це ж Америка, а не кацапія, там суддям доларів не насипеш. )
показать весь комментарий
29.02.2024 17:15 Ответить
Зробити президентом. Один раз вже робили, можуть повторіть.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:16 Ответить
буде видно. зараз головне - що скаже Верховний Суд США. якщо відхилить апеляцію Трампа по тій 14-ій поправці, то Трамп не матиме права балотуватися в президенти. а якщо допустять його до виборів, то ще далеко не факт, що він ті вибори виграє. А якщо і виграє, то кацапам від цього може стати ще гірше, ніж зараз при Байдену. Народ в Америці в більшості підтримує Україну, тому Трамп буде змушений прислухатися до думок виборців.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:29 Ответить


Дивна риторика для кандидата у президенти країни, більшість виборців якої "підтримує Україну".
показать весь комментарий
29.02.2024 17:33 Ответить
"разом з росією і Україною".. тобто йому пох на всіх, крім Америки. це позиція ізоляціоніста, який в першу чергу дбає про свій інтерес, а вже потім про інших в контексті своїх інтересів.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:40 Ответить
І це русню цілком влаштовує на даному етапі.
Про яку велич країни можна казати, коли країна забилась на свою територію і носу не показує? Але МАГАтим пояснять, що в цьому і полягає настоящєє вєлічіє.
Что ты знаешь о свободе? Ты думаешь, свобода - это делать все, что тебе нравится. Нет, ты не прав. Это не настоящая свобода. Настоящая свобода - делать то, что я тебе скажу.
- М-м-м, - проворчал медведь и поскрёб голову, думая, что это слишком трудно для понимания.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:44 Ответить
це Америку влаштовує. бо вони думають, що про безпеку Європи в першу чергу мають думати самі європейці, а не надіятись, що їх буде захищати Америка і витрачати гроші. і коли зараз Америка буксує з допомогою для України, то вже Європа змушена нарощувати допомогу Україні. Німеччина за останній час виділила нам вже пакетів допомоги, коли в 22-му та й в 23-му році допомоги від німців було дуже малувато. а зараз вони вже наздоганяють штати. тож така позиція американців ********** європейців діяти рішуче... а стосовно кацапів. не думаю, що їх це влаштовує. вони вже самі не раді, що влізли в цю авантюру. за 3 дні не вийшло, а тепер вже здати задню не можуть, бо скрєпи жмуть..
показать весь комментарий
29.02.2024 17:56 Ответить
Ага.
А должен забить %уй на 23 000 000 дармоедов в СВОЕЙ стране (число растет, байден границу не закрывает), на рост преступности этот этой мрази в 60 раз (В СВОЕЙ СТРАНЕ), на
эпидемию гепатитов всех трех сортов, дизентерии, малярии, сифилиса, СПИДа (эта погань есессно не проходила медкомиссии , вламываясь в страну и еще на сотню факторов, связанных с этой мразью. И кто проголосует за кандилата, который скажет "Да шоб вы гнили в аду с вашей Америкой, я буду помогать Украине" .
Так он должен был говорить?
А нет думки, что демпартия рушит США и это уже ТОЧНО НЕ НА ПОЛЬЗУ УКРАИНЕ?
показать весь комментарий
29.02.2024 22:58 Ответить
Риздво было вчера или позавчера?
показать весь комментарий
29.02.2024 22:50 Ответить
Наступныка хотят впендюрить демократа.
Этот фальшивый республиканец может спрыснуть и вернуться к своим, а дерьмократ -
это как КПСС : сказал генсек бабама тормозить - сдохнет на тормозной педали.
показать весь комментарий
29.02.2024 22:49 Ответить
Віддайте його афроамериканцям та мексиканцям з Бронксу, вони йому в дупі фашистський хрест зроблять що б людей поважав….
показать весь комментарий
29.02.2024 14:50 Ответить
Гарна новина - Джонсон повинен бути один "Джонсонюк Борис", всі інші - на вихід!
показать весь комментарий
29.02.2024 14:50 Ответить
Джонсонюк если что трампу верит
показать весь комментарий
29.02.2024 15:06 Ответить
Трампон не прохідний....
https://glavcom.ua/world/observe/shche-odin-shtat-ssha-zaboroniv-trampu-brati-uchast-u-viborakh-988388.html
показать весь комментарий
29.02.2024 15:08 Ответить
Это уже как Верховный суд решит
показать весь комментарий
29.02.2024 16:06 Ответить
Ну ***** так решил???
Тады канешна непрохидный.!
Давно в США живешь?
Людей вокруг слышишь и видишь?
Хоть на одном митинге Трампа (трмпон тебе в пасть надо вставить, шоб не гавкал за пуйла) был?
На Трампа сьезжаются сотни тысяч людей, а ты выколупал пальцем из ....и прешь на форум
показать весь комментарий
29.02.2024 23:04 Ответить
3.14здабол - йди на ПТН ПНХ зі своїм тампоном трампоном.....
показать весь комментарий
01.03.2024 08:28 Ответить
Действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который последовательно блокирует выделение американской помощи Украине, был избран в американский парламент при финансовой поддержке россиян. В частности его предвыборную кампанию финансировал владелец патронного завода в Туле, пишет Newsweek.

В 2018 году Джонсон начал кампанию, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана. В конце концов он смог одержать победу на выборах и прошел в парламент в 2020 году. Однако, как выяснилось, его длительную предвыборную кампанию частично профинансировала группа россиян через техасскую компанию American Ethane.

Хотя соучредителем American Ethane был американец Джон Хоуталинг, в то время 88% акций компании принадлежали трем россиянам - Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву. Последний является одним из близких соратников президента России Владимира Путина, отмечает Newsweek
показать весь комментарий
29.02.2024 14:51 Ответить
Это ещё может ничего не значит .У Митча Макконела лидера республиканского меньшинства в сенате .который присоединился там к демократам для голосования по пакету помощи и который сейчас всячески давит на магамайка,чтобы тот всё таки выставил этот закон на голосование в палате представителей тоже есть российские корни в бизнесе связанные вроде с дерипаской и его заводами в штатах .Его ещё швец как то раньше называл московским митчем но сейчас хвалит
показать весь комментарий
29.02.2024 15:05 Ответить
Як би не довелося кричати, Трамп прийде порядок навереде. Але Трамп не забуде і напевно не пробачить привітання Х.Клінтон від попередника на посаду. Правду кажуть, поспішиш, людей насмішиш.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:53 Ответить
Відправте цього у№;бка в Далас у відкритому кабріолеті.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:05 Ответить
Гонить підофіла, трампіста тапутіниста кислими та обдзюренеми ганчиркамі. До речі, усю зелень нам також треба гнати такиміж ганчирками.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:07 Ответить
Ото займайся вашою зеленню, а ти рило в чужи вибори пхаеш.
Дома порядок наведи, а то по-кацапськи : дома срач , так треба до сусидив пертися , ПОВЧИТИ.
показать весь комментарий
29.02.2024 23:07 Ответить
Рило, воно у тебе, касаб, свиняче касабське рило. Це по перше. По друге, касаб, тут речь о гниде яка працює на Парашу, а це місце де ти народився, та де ти повинен і до кобзана відправиться, за вибори у США, тупий касаб, тут мовлення нема. Зовсім нема, як у тебе мізгів.
показать весь комментарий
01.03.2024 07:11 Ответить
Давно треба того виродка прибрати. А ще як буде підходити до своєї машини, кинути камінцем в голову йому. А далі хай накладають шви і ставлять крапельницю через струс мозку.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:07 Ответить
Щоб він втратив не тільки посаду, а й відбиті нирки.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:10 Ответить
Та в нього на обличчі написано Падлюка й до Фімки не ходи
показать весь комментарий
29.02.2024 15:12 Ответить
Треба було рудого клоуна за 4 роки посадити за грати через штурм Капітолія та не допускати зараз до виборів згідно Конституції США.
На жаль, свого часу в Україні яника не посадили, хоча були гасла "бандитам тюрьми". Зараз вигрібаємо.
Ненаказане зло повертається з більшою силою
показать весь комментарий
29.02.2024 15:13 Ответить
Треба поритися в біографії цьог фрукта(так очевидно підігравати москалям може людина,на котру є в москалів якийсь компромат : кохався з москальскими проститутками,мав зв'язки з москальськими гоміками....
показать весь комментарий
29.02.2024 15:21 Ответить
Він отримував гроші від кацапського банку на передвиборчу кампанію.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:33 Ответить
він зробив свою справу...
показать весь комментарий
29.02.2024 15:31 Ответить
Там ще чимало трампістів.
показать весь комментарий
29.02.2024 15:32 Ответить
Чимало. Больше половины народа США. До 68%.
Тебе Тарапунька не говорил?
показать весь комментарий
29.02.2024 23:09 Ответить
https://youtu.be/L-Hh9LPKqiE?feature=shared ...

Прутский разгром Мацковии в 1711 году.💥💥💥👹👺.. Это вам за Полтаву 1709 года... Мавзолейные обезьяны Вермахта 💥💥💥🇸🇪🇺🇦
показать весь комментарий
29.02.2024 15:32 Ответить
Міхаіла Іванова - у відставку негайно!
показать весь комментарий
29.02.2024 15:33 Ответить
Теперь будет стикером!
показать весь комментарий
29.02.2024 15:48 Ответить
Я б йому ще гарбуза проломив чимось важким.
показать весь комментарий
29.02.2024 16:31 Ответить
шозібалом?
показать весь комментарий
29.02.2024 17:23 Ответить
Що може бути мерзеннійшим як зрада союзника під час війни. Це не питання, а саме те що робить республіканська партія США. І хай цей покідьок Джонсон не розповідає про свою релегійність бо він бісів син і на руках його кров українців.
показать весь комментарий
29.02.2024 17:44 Ответить
Ну да...а демпартия не зрадыла.
За два года - 18 ХАЦМАРС, 20 кастрированных до 150 км АТАКМС, и ОДИН ПЭТРИОТ.
Ага , еще 8 АБРАМСОВ СТАРЫХ
И язык тебе, *****, не отсохнет!
показать весь комментарий
29.02.2024 23:12 Ответить
показать весь комментарий
29.02.2024 17:56 Ответить
А почему на пинДжаке написано ДЖОНСОН?
Вроде президентом байден.
У него в ящике стола приныканы 4,3 млрд , которы подписаны год назад, но УКРАДЕНЫ под видом "ой, просчиталися, щеты жаржавэли, костяшка не проехала".
И выдрать эти милиарды из липких лап президента не могут. На Джонсона стрелки переводят.
показать весь комментарий
29.02.2024 23:16 Ответить
джонсон тоже хорош
показать весь комментарий
01.03.2024 01:33 Ответить
 
 