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Конгресс США достиг соглашения во избежание шатдауна

сша,конгрес

Лидеры Конгресса США достигли соглашения о краткосрочном продолжении финансирования федеральных министерств и ведомств, чтобы предотвратить шатдаун, поскольку в пятницу завершается действие предыдущего решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News.

Отмечается, что принятое соглашение продолжает финансирование ряда правительственных учреждений до 8 марта, а остальных – до 22 марта. Оно предусматривает возможность голосования на следующей неделе за шесть из двенадцати законопроектов об ассигнованиях для министерств сельского хозяйства, торговли, юстиции, внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. После этого законодатели будут иметь еще две недели, чтобы принять шесть законопроектов о финансировании министерств обороны, внутренней безопасности, Государственного департамента, здравоохранения и социальных служб и труда.

О достижении договоренности объявили лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, глава сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер меньшинства в Палате представителей демократ Хаким Джеффрис, а также главы комитетов по ассигнованиям Сената и Палаты представителей.

Они отметили, что голосование за документ состоится на этой неделе.

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По словам Джонсона, Палата представителей проголосует за продление резолюции в четверг.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что соглашение "поможет предотвратить ненужный правительственный шатдаун и даст больше времени для работы над двухпартийными законопроектами об ассигнованиях, а Палате представителей - для скорейшего принятия двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности".

Автор: 

Конгресс США (1235) США (26763)


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Повна фігня і імітація діяльності. Ці танці з бубнами давно всім набридли. Коли вже ці п@здуни візьмуться за реально важливу справу?
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29.02.2024 06:37 Ответить
Такі ж *шатуни*, як і наша ВР. Копія.
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29.02.2024 06:40 Ответить
то віртуальний шатдаун для цих даунів поважна причина для узгодженного рішення, а наступ орків та гибель тисяч наших воїнів їм якось байдуже. Народ України пам'ятатиме все добро та ласку "партньорів"
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29.02.2024 07:22 Ответить
Україна від них далека і вій сирен не чути; серед десятків тисяч жертв УКРАЇНЦІВ їхніх дітей і рідних немає; Іх домівок не рушать і т. д.

_За допомогу дякуємо але вона потрібна не колись , вчора і сьогодні !!!
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29.02.2024 08:00 Ответить
интересно, у нас бы смогли на "шатдаун"? это ж ментам бабло не платить, судьям, депутатам, всяким "администрациям" "управлениям делами" и т.п. наверное - никогда, а то бы народ вдруг понял, что и без них неплохо, и деньги не в трубу ...
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29.02.2024 09:03 Ответить
До лампочки.
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29.02.2024 09:53 Ответить
 
 