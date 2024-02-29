Конгресс США достиг соглашения во избежание шатдауна
Лидеры Конгресса США достигли соглашения о краткосрочном продолжении финансирования федеральных министерств и ведомств, чтобы предотвратить шатдаун, поскольку в пятницу завершается действие предыдущего решения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CBS News.
Отмечается, что принятое соглашение продолжает финансирование ряда правительственных учреждений до 8 марта, а остальных – до 22 марта. Оно предусматривает возможность голосования на следующей неделе за шесть из двенадцати законопроектов об ассигнованиях для министерств сельского хозяйства, торговли, юстиции, внутренних дел, энергетики, по делам ветеранов, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. После этого законодатели будут иметь еще две недели, чтобы принять шесть законопроектов о финансировании министерств обороны, внутренней безопасности, Государственного департамента, здравоохранения и социальных служб и труда.
О достижении договоренности объявили лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер, глава сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер меньшинства в Палате представителей демократ Хаким Джеффрис, а также главы комитетов по ассигнованиям Сената и Палаты представителей.
Они отметили, что голосование за документ состоится на этой неделе.
По словам Джонсона, Палата представителей проголосует за продление резолюции в четверг.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что соглашение "поможет предотвратить ненужный правительственный шатдаун и даст больше времени для работы над двухпартийными законопроектами об ассигнованиях, а Палате представителей - для скорейшего принятия двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности".
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