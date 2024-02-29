Конгрес США досяг угоди для уникнення шатдауну

Лідери Конгресу США досягли угоди про короткострокове продовження фінансування федеральних міністерств і відомств, щоб запобігти шатдауну, оскільки у п’ятницю завершується дія попереднього рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CBS News.

Зазначається, що прийнята угода продовжує фінансування низки урядових установ до 8 березня, а решти – до 22 березня.Та передбачає можливість голосування наступного тижня за шість із дванадцяти законопроєктів про асигнування для міністерств сільського господарства, торгівлі, юстиції, внутрішніх справ, енергетики, у справах ветеранів, транспорту та житлово-комунального господарства. Після цього законодавці матимуть ще два тижні, щоб ухвалити шість законопроєктів про фінансування міністерств оборони, внутрішньої безпеки, Державного департаменту, охорони здоров'я та соціальних служб та праці.

Про досягнення домовленості оголосили лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, очільник сенатської меншості республіканець Мітч Макконнелл, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер меншості в Палаті представників демократ Хакім Джеффріс, а також голови комітетів з питань асигнувань Сенату й Палати представників.

Вони зазначили, що голосування за документ відбудеться цього тижня.

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За словами Джонсона, Палата представників проголосує за продовження резолюції в четвер.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що угода "допоможе запобігти непотрібному урядовому шатдауну й дасть більше часу для роботи над двопартійними законопроєктами про асигнування, а Палаті представників – для якнайшвидшого ухвалення двопартійного доповнення до закону про національну безпеку".