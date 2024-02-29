Спікер Конгресу Джонсон може втратити посаду, - член Палати представників Коста

Член Палати представників США Джим Коста від Демократичної партії допускає, що спікер палати республіканець Майк Джонсон може не втриматись на своїй посаді.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз взагалі стоїть питання про те, чи зможе Майк Джонсон втриматися на посаді спікера, бо за останні сім тижнів він програв шість процедурних голосувань", - зазначив Коста.

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Він зауважив, що Джонсон прийшов на посаду після того, як 25 днів - а це історичний рекорд - республіканська більшість не могла домовитися про спікера.

"Його головним досягненням було нове уникнення "шатдауну" уряду в січні, але для цього все одно знадобилися голоси демократів - за це знову проголосували майже всі ми та близько половини республіканців.

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У середині січня - через те, що згоди щодо бюджету так і не з’явилося, - ми ще раз продовжили цей період до березня. Знову ж таки, більшість голосів для цього надали демократи. Тепер наближається новий "шатдаун", - сказав Коста.

Він додав, що республіканці через внутрішні проблеми та міжусобиці щодня демонструють, що не можуть або не знають, як керувати, і "це виклик".

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