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Спікер Конгресу Джонсон може втратити посаду, - член Палати представників Коста

джонсон

Член Палати представників США Джим Коста від Демократичної партії допускає, що спікер палати республіканець Майк Джонсон може не втриматись на своїй посаді.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз взагалі стоїть питання про те, чи зможе Майк Джонсон втриматися на посаді спікера, бо за останні сім тижнів він програв шість процедурних голосувань", - зазначив Коста.

Читайте: Спікер Палати представників Джонсон після зустрічі з Байденом: Пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність

Він зауважив, що Джонсон прийшов на посаду після того, як 25 днів - а це історичний рекорд - республіканська більшість не могла домовитися про спікера.

"Його головним досягненням було нове уникнення "шатдауну" уряду в січні, але для цього все одно знадобилися голоси демократів - за це знову проголосували майже всі ми та близько половини республіканців.

Також читайте: Голова ВР та спікери 22 парламентів просять Джонсона поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні. ДОКУМЕНТ

У середині січня - через те, що згоди щодо бюджету так і не з’явилося, - ми ще раз продовжили цей період до березня. Знову ж таки, більшість голосів для цього надали демократи. Тепер наближається новий "шатдаун", - сказав Коста.

Він додав, що республіканці через внутрішні проблеми та міжусобиці щодня демонструють, що не можуть або не знають, як керувати, і "це виклик".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден знову звернувся до Конгресу США щодо допомоги Україні: Ціна затримки зростає з кожним днем

Автор: 

Конгрес США (1229) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+16
Денржим кулачки
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29.02.2024 14:47
+10
ми так кулачки будемо тримати ще декілька місяців до вибору нового трампіста ...
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29.02.2024 14:53
+8
Действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который последовательно блокирует выделение американской помощи Украине, был избран в американский парламент при финансовой поддержке россиян. В частности его предвыборную кампанию финансировал владелец патронного завода в Туле, пишет Newsweek.

В 2018 году Джонсон начал кампанию, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана. В конце концов он смог одержать победу на выборах и прошел в парламент в 2020 году. Однако, как выяснилось, его длительную предвыборную кампанию частично профинансировала группа россиян через техасскую компанию American Ethane.

Хотя соучредителем American Ethane был американец Джон Хоуталинг, в то время 88% акций компании принадлежали трем россиянам - Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву. Последний является одним из близких соратников президента России Владимира Путина, отмечает Newsweek
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29.02.2024 14:51
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Денржим кулачки
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29.02.2024 14:47 Відповісти
ми так кулачки будемо тримати ще декілька місяців до вибору нового трампіста ...
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29.02.2024 14:53 Відповісти
От що значить песеміст. І не забудь додати що ти реаліст. Так кажуть усі песемісти.
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29.02.2024 15:05 Відповісти
таке кажуть про реалістів усі оптимісти
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29.02.2024 15:07 Відповісти
не, ну а в чем он не прав? месяц уйдет на снятие. Снимут, и потом пару месяцев грызня за выборы нового. И выберут кого еще хуже. Мы это уже проходили.
оптимисты -неисправимые идиоты.
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01.03.2024 01:28 Відповісти
Судьба карьеріста Джонсона мені по барабану.

Він вже спалився.

Tramp- never again.
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29.02.2024 15:17 Відповісти
Эдиотто! Трамп 2024!
А ты байдена облизывай.
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29.02.2024 17:34 Відповісти
Якщо приберуть цього очкарика, знову почнуться танці з бубнами щодо обрання нового спікера. А це так само затягне можливість голосування за допомогу Україні. Що так, що так - кацапи в шоколаді
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29.02.2024 15:19 Відповісти
Шоб байденовцы Палату захватили?
Вам мало наобещали? Или много ДАЛИ?
Ну кулачкуйте, кулачкуйте.
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29.02.2024 17:30 Відповісти
Це буває коли хвіст намагається керувати собакою.
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29.02.2024 14:47 Відповісти
А чего бы и нет? На паРаше выходит Тока там скорее хер управляет собакой
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29.02.2024 15:12 Відповісти
Да і х#й на нього , скільки козу буде водити з виділенням коштів для України , за вказівкою рижого клована ?
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29.02.2024 14:47 Відповісти
Кто такой рыжий клован?
Байдун не рыжий и именно он президент США, именно у него в шухляде лежат 4,3 млрд УЖЕ ПОДПИСАННЫХ ДАВНО, но скрысяченных этим пердизентом.
Ты или тупой от рождения, или гавкаешь с пуйловской подачи.
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29.02.2024 22:46 Відповісти
1.На рахунок тупого ,всіх по собі не суди.
2. Рижий клован це Трамп , не більше ,але й не менше.
3. Якщо не зрозумів див. п.1.
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01.03.2024 11:00 Відповісти
А може і не програти.
А наступник може виявитись таким, що волатимете "поверніть Джонсона!"
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29.02.2024 14:50 Відповісти
та для українців гірше вже не може бути. з жовтня минулого року той Джонсон товче воду в ступі і не хоче ставити на голосування той закон. і там не тільки допомога Україні, а й Ізраїлю. про Тайвань взагалі мовчу..
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29.02.2024 14:58 Відповісти
Завжди можна знайти якогось фріка ще потворніше.
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29.02.2024 15:02 Відповісти
а яка різниця? що той, шо інший фрік один хрін не хоче виносити той закон на голосування. тож якщо його знімуть, то нехай знімають. буде надія, що якщо не призначать адекватного республіканця на посаду спікера, то демократи тоді запропонують кандидатуру свого Джефріса, за призначення якого проголосують і демократи, і притомні республіканці.
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29.02.2024 15:50 Відповісти
Та нам один чорт нічого. В усіх сенсах.
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29.02.2024 15:53 Відповісти
помиляєтесь. і дуже глибоко. притомний спікер вмить поставить на голосування закон про військову допомогу Україні та Ізраїлю. і не буде ховатися за кордонами...
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29.02.2024 15:57 Відповісти
Немає надії на появу притомного спікера. Русня не дозволить.
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29.02.2024 15:59 Відповісти
американцям глибоко покуй на русню. там внутрішні політичні тертя йдуть. і Україну зробили заручником тих своїх політичних ігор.
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29.02.2024 16:50 Відповісти

Американського крила у російській думі немає.
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29.02.2024 16:52 Відповісти
та то все туфта. для тролінгу респів. тому і взяли його в лапки. був би
Трамп дружбаном хутіна, то не вводив би санкцій проти Північного потоку і не викидав би з Америки 60 цапських дипломатів.
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29.02.2024 17:06 Відповісти
Той Трамп не був під загрозою присісти. Зараз він за будь-яку можливість хапається, і русня не впустить можливості протянуть руку помощі. Не без задньої думки, звичайно.
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29.02.2024 17:08 Відповісти
цікаво як саме русня його від буцигарні може відмазати? це ж Америка, а не кацапія, там суддям доларів не насипеш. )
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29.02.2024 17:15 Відповісти
Зробити президентом. Один раз вже робили, можуть повторіть.
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29.02.2024 17:16 Відповісти
буде видно. зараз головне - що скаже Верховний Суд США. якщо відхилить апеляцію Трампа по тій 14-ій поправці, то Трамп не матиме права балотуватися в президенти. а якщо допустять його до виборів, то ще далеко не факт, що він ті вибори виграє. А якщо і виграє, то кацапам від цього може стати ще гірше, ніж зараз при Байдену. Народ в Америці в більшості підтримує Україну, тому Трамп буде змушений прислухатися до думок виборців.
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29.02.2024 17:29 Відповісти


Дивна риторика для кандидата у президенти країни, більшість виборців якої "підтримує Україну".
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29.02.2024 17:33 Відповісти
"разом з росією і Україною".. тобто йому пох на всіх, крім Америки. це позиція ізоляціоніста, який в першу чергу дбає про свій інтерес, а вже потім про інших в контексті своїх інтересів.
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29.02.2024 17:40 Відповісти
І це русню цілком влаштовує на даному етапі.
Про яку велич країни можна казати, коли країна забилась на свою територію і носу не показує? Але МАГАтим пояснять, що в цьому і полягає настоящєє вєлічіє.
Что ты знаешь о свободе? Ты думаешь, свобода - это делать все, что тебе нравится. Нет, ты не прав. Это не настоящая свобода. Настоящая свобода - делать то, что я тебе скажу.
- М-м-м, - проворчал медведь и поскрёб голову, думая, что это слишком трудно для понимания.
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29.02.2024 17:44 Відповісти
це Америку влаштовує. бо вони думають, що про безпеку Європи в першу чергу мають думати самі європейці, а не надіятись, що їх буде захищати Америка і витрачати гроші. і коли зараз Америка буксує з допомогою для України, то вже Європа змушена нарощувати допомогу Україні. Німеччина за останній час виділила нам вже пакетів допомоги, коли в 22-му та й в 23-му році допомоги від німців було дуже малувато. а зараз вони вже наздоганяють штати. тож така позиція американців ********** європейців діяти рішуче... а стосовно кацапів. не думаю, що їх це влаштовує. вони вже самі не раді, що влізли в цю авантюру. за 3 дні не вийшло, а тепер вже здати задню не можуть, бо скрєпи жмуть..
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29.02.2024 17:56 Відповісти
Ага.
А должен забить %уй на 23 000 000 дармоедов в СВОЕЙ стране (число растет, байден границу не закрывает), на рост преступности этот этой мрази в 60 раз (В СВОЕЙ СТРАНЕ), на
эпидемию гепатитов всех трех сортов, дизентерии, малярии, сифилиса, СПИДа (эта погань есессно не проходила медкомиссии , вламываясь в страну и еще на сотню факторов, связанных с этой мразью. И кто проголосует за кандилата, который скажет "Да шоб вы гнили в аду с вашей Америкой, я буду помогать Украине" .
Так он должен был говорить?
А нет думки, что демпартия рушит США и это уже ТОЧНО НЕ НА ПОЛЬЗУ УКРАИНЕ?
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29.02.2024 22:58 Відповісти
Риздво было вчера или позавчера?
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29.02.2024 22:50 Відповісти
Наступныка хотят впендюрить демократа.
Этот фальшивый республиканец может спрыснуть и вернуться к своим, а дерьмократ -
это как КПСС : сказал генсек бабама тормозить - сдохнет на тормозной педали.
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29.02.2024 22:49 Відповісти
Віддайте його афроамериканцям та мексиканцям з Бронксу, вони йому в дупі фашистський хрест зроблять що б людей поважав….
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29.02.2024 14:50 Відповісти
Гарна новина - Джонсон повинен бути один "Джонсонюк Борис", всі інші - на вихід!
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29.02.2024 14:50 Відповісти
Джонсонюк если что трампу верит
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29.02.2024 15:06 Відповісти
Трампон не прохідний....
https://glavcom.ua/world/observe/shche-odin-shtat-ssha-zaboroniv-trampu-brati-uchast-u-viborakh-988388.html
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29.02.2024 15:08 Відповісти
Это уже как Верховный суд решит
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29.02.2024 16:06 Відповісти
Ну ***** так решил???
Тады канешна непрохидный.!
Давно в США живешь?
Людей вокруг слышишь и видишь?
Хоть на одном митинге Трампа (трмпон тебе в пасть надо вставить, шоб не гавкал за пуйла) был?
На Трампа сьезжаются сотни тысяч людей, а ты выколупал пальцем из ....и прешь на форум
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29.02.2024 23:04 Відповісти
3.14здабол - йди на ПТН ПНХ зі своїм тампоном трампоном.....
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01.03.2024 08:28 Відповісти
Действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который последовательно блокирует выделение американской помощи Украине, был избран в американский парламент при финансовой поддержке россиян. В частности его предвыборную кампанию финансировал владелец патронного завода в Туле, пишет Newsweek.

В 2018 году Джонсон начал кампанию, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана. В конце концов он смог одержать победу на выборах и прошел в парламент в 2020 году. Однако, как выяснилось, его длительную предвыборную кампанию частично профинансировала группа россиян через техасскую компанию American Ethane.

Хотя соучредителем American Ethane был американец Джон Хоуталинг, в то время 88% акций компании принадлежали трем россиянам - Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву. Последний является одним из близких соратников президента России Владимира Путина, отмечает Newsweek
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29.02.2024 14:51 Відповісти
Это ещё может ничего не значит .У Митча Макконела лидера республиканского меньшинства в сенате .который присоединился там к демократам для голосования по пакету помощи и который сейчас всячески давит на магамайка,чтобы тот всё таки выставил этот закон на голосование в палате представителей тоже есть российские корни в бизнесе связанные вроде с дерипаской и его заводами в штатах .Его ещё швец как то раньше называл московским митчем но сейчас хвалит
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29.02.2024 15:05 Відповісти
Як би не довелося кричати, Трамп прийде порядок навереде. Але Трамп не забуде і напевно не пробачить привітання Х.Клінтон від попередника на посаду. Правду кажуть, поспішиш, людей насмішиш.
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29.02.2024 14:53 Відповісти
Відправте цього у№;бка в Далас у відкритому кабріолеті.
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29.02.2024 15:05 Відповісти
Гонить підофіла, трампіста тапутіниста кислими та обдзюренеми ганчиркамі. До речі, усю зелень нам також треба гнати такиміж ганчирками.
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29.02.2024 15:07 Відповісти
Ото займайся вашою зеленню, а ти рило в чужи вибори пхаеш.
Дома порядок наведи, а то по-кацапськи : дома срач , так треба до сусидив пертися , ПОВЧИТИ.
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29.02.2024 23:07 Відповісти
Рило, воно у тебе, касаб, свиняче касабське рило. Це по перше. По друге, касаб, тут речь о гниде яка працює на Парашу, а це місце де ти народився, та де ти повинен і до кобзана відправиться, за вибори у США, тупий касаб, тут мовлення нема. Зовсім нема, як у тебе мізгів.
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01.03.2024 07:11 Відповісти
Давно треба того виродка прибрати. А ще як буде підходити до своєї машини, кинути камінцем в голову йому. А далі хай накладають шви і ставлять крапельницю через струс мозку.
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29.02.2024 15:07 Відповісти
Щоб він втратив не тільки посаду, а й відбиті нирки.
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29.02.2024 15:10 Відповісти
Та в нього на обличчі написано Падлюка й до Фімки не ходи
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29.02.2024 15:12 Відповісти
Треба було рудого клоуна за 4 роки посадити за грати через штурм Капітолія та не допускати зараз до виборів згідно Конституції США.
На жаль, свого часу в Україні яника не посадили, хоча були гасла "бандитам тюрьми". Зараз вигрібаємо.
Ненаказане зло повертається з більшою силою
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29.02.2024 15:13 Відповісти
Треба поритися в біографії цьог фрукта(так очевидно підігравати москалям може людина,на котру є в москалів якийсь компромат : кохався з москальскими проститутками,мав зв'язки з москальськими гоміками....
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29.02.2024 15:21 Відповісти
Він отримував гроші від кацапського банку на передвиборчу кампанію.
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29.02.2024 15:33 Відповісти
він зробив свою справу...
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29.02.2024 15:31 Відповісти
Там ще чимало трампістів.
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29.02.2024 15:32 Відповісти
Чимало. Больше половины народа США. До 68%.
Тебе Тарапунька не говорил?
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29.02.2024 23:09 Відповісти
https://youtu.be/L-Hh9LPKqiE?feature=shared ...

Прутский разгром Мацковии в 1711 году.💥💥💥👹👺.. Это вам за Полтаву 1709 года... Мавзолейные обезьяны Вермахта 💥💥💥🇸🇪🇺🇦
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29.02.2024 15:32 Відповісти
Міхаіла Іванова - у відставку негайно!
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29.02.2024 15:33 Відповісти
Теперь будет стикером!
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29.02.2024 15:48 Відповісти
Я б йому ще гарбуза проломив чимось важким.
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29.02.2024 16:31 Відповісти
шозібалом?
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29.02.2024 17:23 Відповісти
Що може бути мерзеннійшим як зрада союзника під час війни. Це не питання, а саме те що робить республіканська партія США. І хай цей покідьок Джонсон не розповідає про свою релегійність бо він бісів син і на руках його кров українців.
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29.02.2024 17:44 Відповісти
Ну да...а демпартия не зрадыла.
За два года - 18 ХАЦМАРС, 20 кастрированных до 150 км АТАКМС, и ОДИН ПЭТРИОТ.
Ага , еще 8 АБРАМСОВ СТАРЫХ
И язык тебе, *****, не отсохнет!
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29.02.2024 23:12 Відповісти
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29.02.2024 17:56 Відповісти
А почему на пинДжаке написано ДЖОНСОН?
Вроде президентом байден.
У него в ящике стола приныканы 4,3 млрд , которы подписаны год назад, но УКРАДЕНЫ под видом "ой, просчиталися, щеты жаржавэли, костяшка не проехала".
И выдрать эти милиарды из липких лап президента не могут. На Джонсона стрелки переводят.
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29.02.2024 23:16 Відповісти
джонсон тоже хорош
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01.03.2024 01:33 Відповісти
 
 