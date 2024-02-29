Спікер Конгресу Джонсон може втратити посаду, - член Палати представників Коста
Член Палати представників США Джим Коста від Демократичної партії допускає, що спікер палати республіканець Майк Джонсон може не втриматись на своїй посаді.
Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз взагалі стоїть питання про те, чи зможе Майк Джонсон втриматися на посаді спікера, бо за останні сім тижнів він програв шість процедурних голосувань", - зазначив Коста.
Він зауважив, що Джонсон прийшов на посаду після того, як 25 днів - а це історичний рекорд - республіканська більшість не могла домовитися про спікера.
"Його головним досягненням було нове уникнення "шатдауну" уряду в січні, але для цього все одно знадобилися голоси демократів - за це знову проголосували майже всі ми та близько половини республіканців.
У середині січня - через те, що згоди щодо бюджету так і не з’явилося, - ми ще раз продовжили цей період до березня. Знову ж таки, більшість голосів для цього надали демократи. Тепер наближається новий "шатдаун", - сказав Коста.
Він додав, що республіканці через внутрішні проблеми та міжусобиці щодня демонструють, що не можуть або не знають, як керувати, і "це виклик".
Будь ласка, зачекайте...
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оптимисты -неисправимые идиоты.
Він вже спалився.
Tramp- never again.
А ты байдена облизывай.
Вам мало наобещали? Или много ДАЛИ?
Ну кулачкуйте, кулачкуйте.
Байдун не рыжий и именно он президент США, именно у него в шухляде лежат 4,3 млрд УЖЕ ПОДПИСАННЫХ ДАВНО, но скрысяченных этим пердизентом.
Ты или тупой от рождения, или гавкаешь с пуйловской подачи.
2. Рижий клован це Трамп , не більше ,але й не менше.
3. Якщо не зрозумів див. п.1.
А наступник може виявитись таким, що волатимете "поверніть Джонсона!"
Американського крила у російській думі немає.
Трамп дружбаном хутіна, то не вводив би санкцій проти Північного потоку і не викидав би з Америки 60 цапських дипломатів.
Дивна риторика для кандидата у президенти країни, більшість виборців якої "підтримує Україну".
Про яку велич країни можна казати, коли країна забилась на свою територію і носу не показує? Але МАГАтим пояснять, що в цьому і полягає настоящєє вєлічіє.
Что ты знаешь о свободе? Ты думаешь, свобода - это делать все, что тебе нравится. Нет, ты не прав. Это не настоящая свобода. Настоящая свобода - делать то, что я тебе скажу.
- М-м-м, - проворчал медведь и поскрёб голову, думая, что это слишком трудно для понимания.
А должен забить %уй на 23 000 000 дармоедов в СВОЕЙ стране (число растет, байден границу не закрывает), на рост преступности этот этой мрази в 60 раз (В СВОЕЙ СТРАНЕ), на
эпидемию гепатитов всех трех сортов, дизентерии, малярии, сифилиса, СПИДа (эта погань есессно не проходила медкомиссии , вламываясь в страну и еще на сотню факторов, связанных с этой мразью. И кто проголосует за кандилата, который скажет "Да шоб вы гнили в аду с вашей Америкой, я буду помогать Украине" .
Так он должен был говорить?
А нет думки, что демпартия рушит США и это уже ТОЧНО НЕ НА ПОЛЬЗУ УКРАИНЕ?
Этот фальшивый республиканец может спрыснуть и вернуться к своим, а дерьмократ -
это как КПСС : сказал генсек бабама тормозить - сдохнет на тормозной педали.
https://glavcom.ua/world/observe/shche-odin-shtat-ssha-zaboroniv-trampu-brati-uchast-u-viborakh-988388.html
Тады канешна непрохидный.!
Давно в США живешь?
Людей вокруг слышишь и видишь?
Хоть на одном митинге Трампа (трмпон тебе в пасть надо вставить, шоб не гавкал за пуйла) был?
На Трампа сьезжаются сотни тысяч людей, а ты выколупал пальцем из ....и прешь на форум
ПТНПНХ зі своїм тампономтрампоном.....
В 2018 году Джонсон начал кампанию, баллотируясь в Палату представителей от штата Луизиана. В конце концов он смог одержать победу на выборах и прошел в парламент в 2020 году. Однако, как выяснилось, его длительную предвыборную кампанию частично профинансировала группа россиян через техасскую компанию American Ethane.
Хотя соучредителем American Ethane был американец Джон Хоуталинг, в то время 88% акций компании принадлежали трем россиянам - Михаилу Юрьеву, Андрею Кунатбаеву и Константину Николаеву. Последний является одним из близких соратников президента России Владимира Путина, отмечает Newsweek
Дома порядок наведи, а то по-кацапськи : дома срач , так треба до сусидив пертися , ПОВЧИТИ.
На жаль, свого часу в Україні яника не посадили, хоча були гасла "бандитам тюрьми". Зараз вигрібаємо.
Ненаказане зло повертається з більшою силою
Тебе Тарапунька не говорил?
Прутский разгром Мацковии в 1711 году.💥💥💥👹👺.. Это вам за Полтаву 1709 года... Мавзолейные обезьяны Вермахта 💥💥💥🇸🇪🇺🇦
За два года - 18 ХАЦМАРС, 20 кастрированных до 150 км АТАКМС, и ОДИН ПЭТРИОТ.
Ага , еще 8 АБРАМСОВ СТАРЫХ
И язык тебе, *****, не отсохнет!
Вроде президентом байден.
У него в ящике стола приныканы 4,3 млрд , которы подписаны год назад, но УКРАДЕНЫ под видом "ой, просчиталися, щеты жаржавэли, костяшка не проехала".
И выдрать эти милиарды из липких лап президента не могут. На Джонсона стрелки переводят.