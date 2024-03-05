Путіну вигідне зволікання Конгресу США щодо підтримки України, - Кірбі

Російський диктатор Володимир Путін отримує безперечну практичну вигоду від того, що Конгрес США досі не ухвалив законопроєкт щодо допомоги Україні, це вже дається взнаки на полі бою.

З такою заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТіз посиланням на Укрінформ.

"Дисфункція нашої системи на Капітолійському пагорбі безперечно дає йому (Путіну. - ред.) можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою", - сказав представник Білого дому.

Кремль "безсумнівно використовує" нездатність американського Конгресу просунутися з допомогою Україні, зазначив Кірбі, нагадавши, що після захоплення Авдіївки росіяни не зупиняються та намагаються просунутися вглиб українських позицій.

За його словами, українським захисникам дедалі важче утримувати рубежі без підтримки Сполучених Штатів, на яку вони розраховували.

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У цьому контексті представник Білого дому вкотре виступив із закликом до Конгресу ухвалити необхідний пакет допомоги Україні.