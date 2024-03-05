Путіну вигідне зволікання Конгресу США щодо підтримки України, - Кірбі
Російський диктатор Володимир Путін отримує безперечну практичну вигоду від того, що Конгрес США досі не ухвалив законопроєкт щодо допомоги Україні, це вже дається взнаки на полі бою.
З такою заявою виступив радник Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТіз посиланням на Укрінформ.
"Дисфункція нашої системи на Капітолійському пагорбі безперечно дає йому (Путіну. - ред.) можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою", - сказав представник Білого дому.
Кремль "безсумнівно використовує" нездатність американського Конгресу просунутися з допомогою Україні, зазначив Кірбі, нагадавши, що після захоплення Авдіївки росіяни не зупиняються та намагаються просунутися вглиб українських позицій.
За його словами, українським захисникам дедалі важче утримувати рубежі без підтримки Сполучених Штатів, на яку вони розраховували.
У цьому контексті представник Білого дому вкотре виступив із закликом до Конгресу ухвалити необхідний пакет допомоги Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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В найближчий місяць-півтори слід протриматись на військових донатах європейських країн, а далі очікувану американську допомогу вибрати по максимуму, створивши запаси в прикордонних країнах НАТО. Щоби її надовше вистачило.
А в 2025-му вже Європа матиме достатні потужності з виробництва ***********.
Як влада Зеленського саботує призов й веде країну до перемовин -
https://www.youtube.com/watch?v=f5Kr9nG7x0Q
Воєнний злочинець від ФСБ прутін і кандидат на посаду президента США?? Співпадіння чи агент….
Криза невизначенності саме ніби-то з опираннями на консттицую і в США і в Україні,
В США Верховний суд розглянув формально лиш неправомочність рішень Верховних судів штатів відсторонювати кандидата від виборчого процесу . Але не розглянув в принципі - чи має право бунтівник ще раз на один бунт у разі його невдачін а наступних виборах, а точніше , чи має право він йти знову на вибори?
І ось такі висновки в POLITICO
"Решая дело по этим основаниям, суд оставил нерешенным вопрос о том, действительно ли Трамп имеет право в соответствии с Конституцией для того, чтобы снова баллотироваться в качестве президента, и, по сути, поставил на основной вопрос о праве Трампа на участие в Конгрессе.
Теоретически федеральные законодатели могли бы теперь попытаться принять законодательство, выбивающее Трампа из бюллетеня - хотя такое законодательство, как отметил суд, будет "конечно, подлежением судебного пересмотра".Судьи, походя, отметили существование https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2383 федерального уголовного закона против восстания , который гласит, что любой, осужденный за это преступление, дисквалифицируется от должности."
Тобто якщо Верховний Суд й почне розглядати глобально питання про можливість участі Трампа у виборчому процесі, то поки це тягнутиметься- Трапм спокійно проводитиме вибори ...Включаючі й ті штати, де йому заборонили штатівські Верховні суди.
Ось такий висновок від POLITICO...
Оставив вопрос о праве на участие Трампа нерешенным и в руках Конгресса, решение Верховного суда может открыть дверь к еще одному дню потрясений в четырехлетнюю годовщину нападения 6 января.
Й хтось скаже що невиважена конституція України- це щодо питання з легітимністю ЗЕ- так Україна демократичне дитя в порівнянні з демократією США .
П'ять сюрпризів для Зеленського. Чим закінчиться новий конкурс до Конституційного суду
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/pyat-syurprizov-dlya-zelenskogo-chem-zakonchitsya-konkurs-v-konstitucionnyy-sud-ukrainy-04032024-497166 https://www.dsnews.ua/ukr/politics/pyat-syurprizov-dlya-zelenskogo-chem-zakonchitsya-konkurs-v-konstitucionnyy-sud-ukrainy
Виявляється , не одною затримкою зброї та Хйлом з Трампом та кульгавим презом вовою обернеться історія подальшої війни чи її замороження ...
Ну ок, тв.арі! Ми ж тут воюємо і за Європу, вірно? Що сталося зі світом?
Ніякої зради нема. Від слова «взагалі». Єдиною зрадою є факт, що на відміну від вкраїнчиків, представники законодавчої влади США (які не складаються з Безуглих, фотографів і тамадів на утриманні Бєні) вміють читати.
І що ж такого прочитали ці безсердечні люди? А прочитали вони додаток третій до бюджету України на 2024 рік (який будь-який українець може переглянути на сайті мінфіну). Це видатки держ бюджету. Заінтриговані?
Поїхали:
При тому, що Бюджет України на 50% складається з допомоги. (Так, половину вашої пенсії і половину дороги, яку стелять на сусідній вулиці заплатили іноземні платники податків) заплановано наступні видатки:
1. 18 мільярдів на утримання селфі-макаки, яка робить мужні фоточки перед знищенням наших воїнів і здачею їх в полон;
2. Два лярди на Верховний суд! Вони там вироки на золотих скрижалях друкують?
3. 15 лярдів на офіс Гепрокурора (не ловити ж йому Червінського на подачки).
4. Вісім! Су.ка, 8 мільярдів на міністерство закордонних справ! Яке годує на постах консулів дружбанів Макаки (літати в Аргентину в компанії 70 бакланів не дешево).
5. Десять! Блть! Десять лярдів на апарат міністерства у справах ветеранів (хтось чув, що воно хоч колись робило)?
6. Два лярди на держагенство управління зоною відчуження! Не на дрони, а на апарат, який звітує про рівень радіації коло Чорнобиля!
7. Сім лярдів на міністерство молоді та спорту. Це шо? Це у нас така війна?
8. Десять! Десять лярдів Мінкультури!!!! Щоби шо?????!!!! Аби Лєнка Кравець мала на шоу, квартал - на серіали, а два бегемота - на Євробачення???!!!
Там ще дуже багато цікавих видатків для воюючої країни. Почитайте, тільки обережно, бо можуть очі з орбіт вилізти.
‼️Україна в очах цивілізованого світу виглядає як сусід біженець, якому ви даєте гроші, купили їжу, вдягаєте його дітей, платите за лікування його мамі, а він просить вас давати трохи більше, бо не вистачає на виплату кредиту за новий Мерседес (а на чомусь дешевшому соромно по вечорах їздити в ресторан La Casa Argentina, де готують найсмачніші стейки).
Можна скільки завгодно писати на стінах заклики до світу і возити по Європі розстріляний автомобіль швидкої допомоги, але допоки від нас пахне дорогим віскі, духмяним стейком, ніхто не кине грошей в руку жебрака, на якій надітий годинник Patek Philippe.
Що заважає хорошим поліцейським (демам) дискутувати з поганими поліцейськими (респами, джонсоном і трумпом) ще 6 місяців?