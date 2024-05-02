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В Европе постепенно происходит "стратегическое пробуждение" из-за войны в Украине, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что в Европе постепенно происходит "стратегическое пробуждение" в результате вторжения России в Украину. В частности, это касается создания "европейского противоракетного щита".

Об этом Макрон заявил в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "стратегическое пробуждение" происходит в нескольких направлениях.

"Сегодня мы видим это на примере предложения немцев по созданию европейского противоракетного щита. Или с Польшей, которая заявляет, что готова разместить у себя ядерное оружие НАТО. Я думаю, что нам, европейцам, нужно сесть за стол переговоров и построить согласованную структуру", - отметил французский лидер.

Также читайте: Макрон предлагает включить ядерное оружие Франции в общеевропейскую оборону, - СМИ

Макрон подчеркнул, что европейские лидеры должны решить, каким образом они могут обеспечить безопасность каждой из стран Европы, в частности - стран на западном фланге.

"НАТО предоставляет один из таких ответов, и не может быть и речи о том, чтобы отбросить натовские интересы. Но эти рамки гораздо шире, чем то, что сейчас делается в рамках НАТО. Я хотел бы видеть дискуссию в рамках Европейского политического сообщества", - резюмировал он.

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Европа (1835) НАТО (9962) Макрон Эмманюэль (1298)


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Відбувається...пробудження...стратегічне...Іпануцца!
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02.05.2024 14:39 Ответить
Макрон выдает желаемое за действительное. Возможно лично у него и есть это "стратегическое пробуждение", но судя по ДЕЛАМ в Европе (да и во Франции тоже) никто особо ничего не делает. ВПК - в полной жопе, военные бюджеты увеличиваются в год на 0,1%, санкции против агрессора - декоративные и т.д. и т.п. Это называется "стратегическое пробуждение"?
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02.05.2024 14:43 Ответить
бляха, дуже повільно воно відбувається. чи встигне відбутися?
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02.05.2024 14:44 Ответить
Трясця, чого мовчите ? Пишите якісь коми на кшталт, як нижні дописи. Я вже з 2022 року штампую Просіть повноцінну допомогу партнерів, включаючи бригади й дивізії. Як у Громадянську війну Антанта намагалась своїми військами зупинити більшовиків. Хтось да прочитає, а хтось доповість наверх, що народ ... "бунтує". Вимагають, сучі діти війська !
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02.05.2024 16:06 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи!
А прокинувшись скажіть українцям за те, що вас розбудили!
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02.05.2024 15:52 Ответить
а 'НАТО сильне як ніколи раніше', вже про це чули не раз, шкода, що не переконалися в реальності
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02.05.2024 15:55 Ответить
 
 