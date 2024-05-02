В Европе постепенно происходит "стратегическое пробуждение" из-за войны в Украине, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что в Европе постепенно происходит "стратегическое пробуждение" в результате вторжения России в Украину. В частности, это касается создания "европейского противоракетного щита".

Об этом Макрон заявил в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, "стратегическое пробуждение" происходит в нескольких направлениях.

"Сегодня мы видим это на примере предложения немцев по созданию европейского противоракетного щита. Или с Польшей, которая заявляет, что готова разместить у себя ядерное оружие НАТО. Я думаю, что нам, европейцам, нужно сесть за стол переговоров и построить согласованную структуру", - отметил французский лидер.

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Макрон подчеркнул, что европейские лидеры должны решить, каким образом они могут обеспечить безопасность каждой из стран Европы, в частности - стран на западном фланге.

"НАТО предоставляет один из таких ответов, и не может быть и речи о том, чтобы отбросить натовские интересы. Но эти рамки гораздо шире, чем то, что сейчас делается в рамках НАТО. Я хотел бы видеть дискуссию в рамках Европейского политического сообщества", - резюмировал он.

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