Макрон об отправке французских войск в Украину: Если россияне прорвут линию фронта, и Украина обратится с просьбой
Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.
Об этом французский лидер рассказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли Макрон свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину, политик отметил, что он "ничего не исключает".
"Абсолютно. Я ничего не исключаю", - сказал Макрон.
По словам политика, его стратегическая цель заключается в том, чтобы не дать Украине проиграть в войне с Россией. Для этого, по его словам, нужно продолжать помогать Украине, предоставляя ей средства для сопротивления.
Макрон отметил, если Россия выиграет войну в Украине, то безопасности в Европе не будет. Кроме этого, французский лидер считает, что РФ на этом не остановится.
"Если Россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет для других соседних стран - Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И какое за этим будет доверие к европейцам, которые потратили бы миллиарды, сказали, что на карту поставлено выживание континента, и не дали средств, чтобы остановить Россию? Поэтому да, мы не должны ничего исключать, потому что наша цель состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине", - заявил Макрон.
Президент Франции также заявил, что, если Россия решила пойти дальше, то другим странам также придется поставить себе вопрос об отправке войск в Украину.
"Франция является страной, которая осуществляла военные интервенции, в том числе, и в последнее время. Мы развернули несколько тысяч военных в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять для нас угрозу. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины - чего сегодня нет, - мы должны были бы легитимно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет", - сказал глава Франции.
Ранее сообщалось, что Макрон хочет построить более тесные взаимоотношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина.
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переможуть русофашисти у нас , то
безпеки в Європі не буде , це 100% 🙁
26 ВЕРЕСНЯ 2018
Президент України Петро Порошенко заявив, що розгортання миротворчої операції з мандатом ООН на Донбасі "може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу".
Про це він сказав у виступі під час Заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, https://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-oon-vvesti-mirotvorchu-misiyu-na-donbas-49886 передає прес-служба президента.
P.S. Зєля зі своєю кодлою заштовхали цю ініціативу куди подалі.
Но наши слишком простые для сложных комбинаций...
В них інші завдання.
Вибори? Вони є) Нажми кнопку і ШІ обере тобі чергового ,,лідора,,. Щодо нас? У нас є відхід від конвенції без війни. Війна у простого люда, а в них ,,конвенція,,. В програші винні ,,ухилянти,,... Нам так кажуть. А хто їх відпускав, хто давав дозвіл, хто заробляв? Нікого не смущає, що ,,нелегітимний,, підводить все до узурпаціїї влади? Наступний крок, який? Конфісковувати статки людей, яких держава ,,спонукала,, шукати кращого життя? Він поїде, в Ізраїль, а ми лишимося, і він вас, тих хто був з ним теж лише і ,,розбере,, на втіху своїм дітям... Українця не можливо принудити, заохотити да. І не пишіть, що не має кому воювати. Да, не має, бо 300 тис. активу АТО, який треба було берегти він перемолов. І лишив ,,ахфіцерів,, і ,,піджаків,, а їх в нас хватить закрити все... Но, то інше, і не на часі. Бо 90 відсотків цих ,,риг,, воює за 50 км від ,,Очеретино,,. А, я пам'ятаю в 22 там ще наше кшп. Для чого 40 чоловік рили 2 км. лопатами, с.ка траншеї? Це чотири стадіони... Щоб їх зараз здали? Сорок простих хлопаків, копали бо хотіли жити, і ні одного ,,ахфіцера,,) ну да у них інша війна. Підпиши контракт, і ти пізнаєш, що таке ,,каста,,. МО єдина ,,субстанція,, де з тебе зроблять раба. І всі по ієрархії з верху в низ будуть на тебе ср.ти...
НАТО. Система управління, як родами військ так і на рівні рядовий-сержант, там, м'яко кажучи інша. Є контракт, є термін, бонуси і шишки. Є обов'язки і відповідальність. І тебе з оператора не зроблять штурмовиком, а тим паче заднім числом не звільнять і відкриють КС тому, що комбату так вигідно. Втомило це лайно, і нічого не міняється. Стабільна тільки мясорубка..., у тещі на столі.