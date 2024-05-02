Макрон об отправке французских войск в Украину: Если россияне прорвут линию фронта, и Украина обратится с просьбой

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Об этом французский лидер рассказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли Макрон свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину, политик отметил, что он "ничего не исключает".

"Абсолютно. Я ничего не исключаю", - сказал Макрон.

По словам политика, его стратегическая цель заключается в том, чтобы не дать Украине проиграть в войне с Россией. Для этого, по его словам, нужно продолжать помогать Украине, предоставляя ей средства для сопротивления.

Макрон отметил, если Россия выиграет войну в Украине, то безопасности в Европе не будет. Кроме этого, французский лидер считает, что РФ на этом не остановится.

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"Если Россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет для других соседних стран - Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И какое за этим будет доверие к европейцам, которые потратили бы миллиарды, сказали, что на карту поставлено выживание континента, и не дали средств, чтобы остановить Россию? Поэтому да, мы не должны ничего исключать, потому что наша цель состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине", - заявил Макрон.

Президент Франции также заявил, что, если Россия решила пойти дальше, то другим странам также придется поставить себе вопрос об отправке войск в Украину.

"Франция является страной, которая осуществляла военные интервенции, в том числе, и в последнее время. Мы развернули несколько тысяч военных в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять для нас угрозу. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины - чего сегодня нет, - мы должны были бы легитимно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет", - сказал глава Франции.

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Ранее сообщалось, что Макрон хочет построить более тесные взаимоотношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина.