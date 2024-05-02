РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9108 посетителей онлайн
Новости
8 461 35

Макрон об отправке французских войск в Украину: Если россияне прорвут линию фронта, и Украина обратится с просьбой

Макрон розповів, за яких умов ввів би в Україну війська

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем интервью заявил, что если бы россияне прорвали оборону, и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Об этом французский лидер рассказал в интервью The Economist, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли Макрон свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину, политик отметил, что он "ничего не исключает".

"Абсолютно. Я ничего не исключаю", - сказал Макрон.

По словам политика, его стратегическая цель заключается в том, чтобы не дать Украине проиграть в войне с Россией. Для этого, по его словам, нужно продолжать помогать Украине, предоставляя ей средства для сопротивления.

Макрон отметил, если Россия выиграет войну в Украине, то безопасности в Европе не будет. Кроме этого, французский лидер считает, что РФ на этом не остановится.

Также читайте: Макрон предлагает включить ядерное оружие Франции в общеевропейскую оборону, - СМИ

"Если Россия победит в Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что Россия на этом остановится? Какая безопасность будет для других соседних стран - Молдовы, Румынии, Польши, Литвы и других? И какое за этим будет доверие к европейцам, которые потратили бы миллиарды, сказали, что на карту поставлено выживание континента, и не дали средств, чтобы остановить Россию? Поэтому да, мы не должны ничего исключать, потому что наша цель состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине", - заявил Макрон.

Президент Франции также заявил, что, если Россия решила пойти дальше, то другим странам также придется поставить себе вопрос об отправке войск в Украину.

"Франция является страной, которая осуществляла военные интервенции, в том числе, и в последнее время. Мы развернули несколько тысяч военных в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять для нас угрозу. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины - чего сегодня нет, - мы должны были бы легитимно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет", - сказал глава Франции.

Читайте также: Непременным условием безопасности Европы является то, чтобы Россия не выиграла войну, - Макрон

Ранее сообщалось, что Макрон хочет построить более тесные взаимоотношения с Си Цзиньпином, чтобы тот повлиял на Путина.

Автор: 

Франция (3495) Макрон Эмманюэль (1298)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Тут дело не в количестве. И даже не в качестве. Важен сам прецендент - введение иностранных войск. Кто знает, может со временем и другие подтянуться...
показать весь комментарий
02.05.2024 13:59
+14
Президент Макрон абсолютно правий в тому , що в якщо ( не дай Бог)
переможуть русофашисти у нас , то
безпеки в Європі не буде , це 100% 🙁
показать весь комментарий
02.05.2024 13:58
+11
Нічого його не ковбасить.Хоче закінчити те що Наполеон не закінчив.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сухопутні сили Франції 70 тисяч бійців. Спасибі Макрону що пуйла на понт бере.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:54 Ответить
Тут дело не в количестве. И даже не в качестве. Важен сам прецендент - введение иностранных войск. Кто знает, может со временем и другие подтянуться...
показать весь комментарий
02.05.2024 13:59 Ответить
А с чего вы взяли , шо он берет пыню на понт. Там же речь о том , шо тада только начнет только думать.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:01 Ответить
Нехай навіть 500 військових але під прикриттям ППО, РЕБ та авіації.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:22 Ответить
І ядрена бімба...тому можна не тільки збуджуватись і проявляти мастурбованість
показать весь комментарий
02.05.2024 15:21 Ответить
ого як Макрона ковбасить!
показать весь комментарий
02.05.2024 13:55 Ответить
Нічого його не ковбасить.Хоче закінчити те що Наполеон не закінчив.
показать весь комментарий
02.05.2024 13:56 Ответить
ні, просто вступив у змагання з Рютте.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:02 Ответить
если бы,да кабы! очередное бла-бла-бла!
показать весь комментарий
02.05.2024 13:58 Ответить
No u tebia , ruski , uzhe podgaraiet ? 😜
показать весь комментарий
02.05.2024 15:57 Ответить
Президент Макрон абсолютно правий в тому , що в якщо ( не дай Бог)
переможуть русофашисти у нас , то
безпеки в Європі не буде , це 100% 🙁
показать весь комментарий
02.05.2024 13:58 Ответить
На шо намек, у него виды на Одессу, как у Клары Цеткин?
показать весь комментарий
02.05.2024 14:03 Ответить
А Зермаки проти!
показать весь комментарий
02.05.2024 14:03 Ответить
вся украинская власть что с западных регионов -что с восточных всегда была против прямого военного влияния Запада на Украину -против натовских баз -против размещения войск -потому что не хотела делить контроль над своими холопами и придерживаться каких то там прозрачных стандартов - и сейчас не хочет тем более -потому что наверх залезли бывшие рыги -которые управляют зеленым шапито -им очень хочется сделать из Украины маленькую россию и они к этому идут
показать весь комментарий
02.05.2024 14:14 Ответить
Не треба ля-ля про "вся украинская власть ..."

26 ВЕРЕСНЯ 2018

Президент України Петро Порошенко заявив, що розгортання миротворчої операції з мандатом ООН на Донбасі "може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу".

Про це він сказав у виступі під час Заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, https://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-oon-vvesti-mirotvorchu-misiyu-na-donbas-49886 передає прес-служба президента.

P.S. Зєля зі своєю кодлою заштовхали цю ініціативу куди подалі.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:42 Ответить
Gloire à la France !
показать весь комментарий
02.05.2024 14:19 Ответить
потрібно Макрону пообіцяти віддати за перемогу над руснею Курську, Білгородську, Калузьку, Брянську народі республіки ))
показать весь комментарий
02.05.2024 14:21 Ответить
Хто звернеться, хрінпіду? Він не звернеться, він оманські договорняки виконує.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:26 Ответить
Уже можно запросить развернуть несколько баз в Западной Украине для начала с целью прикрытия скажем гуманитарных коридоров...
Но наши слишком простые для сложных комбинаций...
показать весь комментарий
02.05.2024 14:30 Ответить
Наші зайди не занадто прості, а свідомо працюють НЕ на користь України.
В них інші завдання.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:47 Ответить
Дай Боже, щоб у цій заяві сенсу було більше, ніж у всіх попередніх.
показать весь комментарий
02.05.2024 14:53 Ответить
А скільки наших ухилянтів у Франції ховаються?
показать весь комментарий
02.05.2024 15:17 Ответить
прорыв фронта-это русня под Киевом???
показать весь комментарий
02.05.2024 15:19 Ответить
так його вже прорвали, просто наш верховний ще не в курсі, мабуть, ермак ще не дозволив цю інформацію донести...
показать весь комментарий
02.05.2024 15:22 Ответить
зе з єрмаком не допустять ніяких іноземних військ крім рашистських
показать весь комментарий
02.05.2024 15:28 Ответить
З одного боку подобається , що кацоботів заява бісить і їх знову поналазило . А з іншого - чому немає такої заявки ? І не тільки до Франції .
показать весь комментарий
02.05.2024 16:01 Ответить
Україна ( в особі зеленої *******) не звернеться ніколи, бо мета фсбшних кротів - здати її *****, а не захищати.
показать весь комментарий
02.05.2024 16:04 Ответить
Вже є. Де? Де? Нема.
показать весь комментарий
02.05.2024 16:07 Ответить
аа... всьо розпускайте тоді свою Underground Railroad, які зараз бушують на Львівщині, Закарпатті та Волині - нам Франція поможе
показать весь комментарий
02.05.2024 16:17 Ответить
Корпоративні відносин в ********* світі вийшли на нови рівень, де демократія, тиранія і навіть партократія йде в минуле. Є ,,корпорація,,. Багато, хто до цього писав про них, але ніхто, з них, крім нас зараз не живе в цьому ,,утопичному світі,,. Це наступний ,,левел,, де черговий ,,фрік,, з диркою, нажаль не в носках, а чи то в дупі, чи то в голові, кладе на нівець роботу поколінь. Чому? А, тому, що він може... А решта, мясо... Прийде час і нас вони будуть розбирати на ,,органи,,. Тому, що їм треба жити. Нажаль ,,дідько Платон,, не лишив для нащадків дій щодо майбутнього ,,корпоративного устрою,,. Бо в його ,,безумному,,) умі не хватило місця прорости гнилому, черговому ,,Apple,,.
Вибори? Вони є) Нажми кнопку і ШІ обере тобі чергового ,,лідора,,. Щодо нас? У нас є відхід від конвенції без війни. Війна у простого люда, а в них ,,конвенція,,. В програші винні ,,ухилянти,,... Нам так кажуть. А хто їх відпускав, хто давав дозвіл, хто заробляв? Нікого не смущає, що ,,нелегітимний,, підводить все до узурпаціїї влади? Наступний крок, який? Конфісковувати статки людей, яких держава ,,спонукала,, шукати кращого життя? Він поїде, в Ізраїль, а ми лишимося, і він вас, тих хто був з ним теж лише і ,,розбере,, на втіху своїм дітям... Українця не можливо принудити, заохотити да. І не пишіть, що не має кому воювати. Да, не має, бо 300 тис. активу АТО, який треба було берегти він перемолов. І лишив ,,ахфіцерів,, і ,,піджаків,, а їх в нас хватить закрити все... Но, то інше, і не на часі. Бо 90 відсотків цих ,,риг,, воює за 50 км від ,,Очеретино,,. А, я пам'ятаю в 22 там ще наше кшп. Для чого 40 чоловік рили 2 км. лопатами, с.ка траншеї? Це чотири стадіони... Щоб їх зараз здали? Сорок простих хлопаків, копали бо хотіли жити, і ні одного ,,ахфіцера,,) ну да у них інша війна. Підпиши контракт, і ти пізнаєш, що таке ,,каста,,. МО єдина ,,субстанція,, де з тебе зроблять раба. І всі по ієрархії з верху в низ будуть на тебе ср.ти...
НАТО. Система управління, як родами військ так і на рівні рядовий-сержант, там, м'яко кажучи інша. Є контракт, є термін, бонуси і шишки. Є обов'язки і відповідальність. І тебе з оператора не зроблять штурмовиком, а тим паче заднім числом не звільнять і відкриють КС тому, що комбату так вигідно. Втомило це лайно, і нічого не міняється. Стабільна тільки мясорубка..., у тещі на столі.
показать весь комментарий
02.05.2024 17:30 Ответить
 
 