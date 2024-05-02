Макрон про відправку французьких військ в Україну: Якщо росіяни прорвуть лінію фронту і Україна звернеться з проханням

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв’ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Про це французький лідер розповів в інтерв’ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримує Макрон свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну, політик зазначив, що він "нічого не виключає".

"Абсолютно. Я нічого не виключаю", - сказав Макрон.

За словами політика, його стратегічна мета полягає в тому, щоб не дати Україні програти у війні з Росією. Для цього, за його словами, потрібно продовжувати допомагати Україні, надаючи їй засоби для опору.

Макрон зазначив, якщо Росія виграє в Україні, то безпеки у Європі не буде. Крім цього, французький лідер вважає, що РФ на цьому не зупиниться.

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"Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде. Хто може робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться? Яка безпека буде для інших сусідніх країн, Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І яка за цим довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали собі засобів зупинити Росію? Тому так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні", - заявив Макрон.

Президент Франції також заявив, що, якщо Росія вирішила піти далі, то іншим країнам також доведеться поставити собі питання про відправку військ в Україну.

"Франція є країною, яка здійснювала військові інтервенції, зокрема й останнім часом. Ми розгорнули кілька тисяч військових у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити для нас загрозу. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", - сказав очільник Франції.

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Раніше повідомлялося, що Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна.