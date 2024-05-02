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Макрон про відправку французьких військ в Україну: Якщо росіяни прорвуть лінію фронту і Україна звернеться з проханням

Макрон розповів, за яких умов ввів би в Україну війська

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв’ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.

Про це французький лідер розповів в інтерв’ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримує Макрон свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну, політик зазначив, що він "нічого не виключає".

"Абсолютно. Я нічого не виключаю", - сказав Макрон.

За словами політика, його стратегічна мета полягає в тому, щоб не дати Україні програти у війні з Росією. Для цього, за його словами, потрібно продовжувати допомагати Україні, надаючи їй засоби для опору.

Макрон зазначив, якщо Росія виграє в Україні, то безпеки у Європі не буде. Крім цього, французький лідер вважає, що РФ на цьому не зупиниться.

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"Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде. Хто може робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться? Яка безпека буде для інших сусідніх країн, Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І яка за цим довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали собі засобів зупинити Росію? Тому так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні", - заявив Макрон.

Президент Франції також заявив, що, якщо Росія вирішила піти далі, то іншим країнам також доведеться поставити собі питання про відправку військ в Україну.

"Франція є країною, яка здійснювала військові інтервенції, зокрема й останнім часом. Ми розгорнули кілька тисяч військових у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити для нас загрозу. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", - сказав очільник Франції.

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Раніше повідомлялося, що Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна. 

Автор: 

Франція (3046) Макрон Емманюель (1451)


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Топ коментарі
+21
Тут дело не в количестве. И даже не в качестве. Важен сам прецендент - введение иностранных войск. Кто знает, может со временем и другие подтянуться...
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02.05.2024 13:59
+14
Президент Макрон абсолютно правий в тому , що в якщо ( не дай Бог)
переможуть русофашисти у нас , то
безпеки в Європі не буде , це 100% 🙁
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02.05.2024 13:58
+11
Нічого його не ковбасить.Хоче закінчити те що Наполеон не закінчив.
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02.05.2024 13:56
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Сухопутні сили Франції 70 тисяч бійців. Спасибі Макрону що пуйла на понт бере.
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02.05.2024 13:54 Відповісти
Тут дело не в количестве. И даже не в качестве. Важен сам прецендент - введение иностранных войск. Кто знает, может со временем и другие подтянуться...
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02.05.2024 13:59 Відповісти
А с чего вы взяли , шо он берет пыню на понт. Там же речь о том , шо тада только начнет только думать.
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02.05.2024 14:01 Відповісти
Нехай навіть 500 військових але під прикриттям ППО, РЕБ та авіації.
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02.05.2024 14:22 Відповісти
І ядрена бімба...тому можна не тільки збуджуватись і проявляти мастурбованість
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02.05.2024 15:21 Відповісти
ого як Макрона ковбасить!
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02.05.2024 13:55 Відповісти
Нічого його не ковбасить.Хоче закінчити те що Наполеон не закінчив.
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02.05.2024 13:56 Відповісти
ні, просто вступив у змагання з Рютте.
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02.05.2024 14:02 Відповісти
если бы,да кабы! очередное бла-бла-бла!
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02.05.2024 13:58 Відповісти
No u tebia , ruski , uzhe podgaraiet ? 😜
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02.05.2024 15:57 Відповісти
Президент Макрон абсолютно правий в тому , що в якщо ( не дай Бог)
переможуть русофашисти у нас , то
безпеки в Європі не буде , це 100% 🙁
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02.05.2024 13:58 Відповісти
На шо намек, у него виды на Одессу, как у Клары Цеткин?
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02.05.2024 14:03 Відповісти
А Зермаки проти!
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02.05.2024 14:03 Відповісти
вся украинская власть что с западных регионов -что с восточных всегда была против прямого военного влияния Запада на Украину -против натовских баз -против размещения войск -потому что не хотела делить контроль над своими холопами и придерживаться каких то там прозрачных стандартов - и сейчас не хочет тем более -потому что наверх залезли бывшие рыги -которые управляют зеленым шапито -им очень хочется сделать из Украины маленькую россию и они к этому идут
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02.05.2024 14:14 Відповісти
Не треба ля-ля про "вся украинская власть ..."

26 ВЕРЕСНЯ 2018

Президент України Петро Порошенко заявив, що розгортання миротворчої операції з мандатом ООН на Донбасі "може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу".

Про це він сказав у виступі під час Заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, https://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-oon-vvesti-mirotvorchu-misiyu-na-donbas-49886 передає прес-служба президента.

P.S. Зєля зі своєю кодлою заштовхали цю ініціативу куди подалі.
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02.05.2024 14:42 Відповісти
Gloire à la France !
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02.05.2024 14:19 Відповісти
потрібно Макрону пообіцяти віддати за перемогу над руснею Курську, Білгородську, Калузьку, Брянську народі республіки ))
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02.05.2024 14:21 Відповісти
Хто звернеться, хрінпіду? Він не звернеться, він оманські договорняки виконує.
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02.05.2024 14:26 Відповісти
Уже можно запросить развернуть несколько баз в Западной Украине для начала с целью прикрытия скажем гуманитарных коридоров...
Но наши слишком простые для сложных комбинаций...
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02.05.2024 14:30 Відповісти
Наші зайди не занадто прості, а свідомо працюють НЕ на користь України.
В них інші завдання.
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02.05.2024 14:47 Відповісти
Дай Боже, щоб у цій заяві сенсу було більше, ніж у всіх попередніх.
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02.05.2024 14:53 Відповісти
А скільки наших ухилянтів у Франції ховаються?
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02.05.2024 15:17 Відповісти
прорыв фронта-это русня под Киевом???
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02.05.2024 15:19 Відповісти
так його вже прорвали, просто наш верховний ще не в курсі, мабуть, ермак ще не дозволив цю інформацію донести...
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02.05.2024 15:22 Відповісти
зе з єрмаком не допустять ніяких іноземних військ крім рашистських
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02.05.2024 15:28 Відповісти
З одного боку подобається , що кацоботів заява бісить і їх знову поналазило . А з іншого - чому немає такої заявки ? І не тільки до Франції .
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02.05.2024 16:01 Відповісти
Україна ( в особі зеленої *******) не звернеться ніколи, бо мета фсбшних кротів - здати її *****, а не захищати.
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02.05.2024 16:04 Відповісти
Вже є. Де? Де? Нема.
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02.05.2024 16:07 Відповісти
аа... всьо розпускайте тоді свою Underground Railroad, які зараз бушують на Львівщині, Закарпатті та Волині - нам Франція поможе
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02.05.2024 16:17 Відповісти
Корпоративні відносин в ********* світі вийшли на нови рівень, де демократія, тиранія і навіть партократія йде в минуле. Є ,,корпорація,,. Багато, хто до цього писав про них, але ніхто, з них, крім нас зараз не живе в цьому ,,утопичному світі,,. Це наступний ,,левел,, де черговий ,,фрік,, з диркою, нажаль не в носках, а чи то в дупі, чи то в голові, кладе на нівець роботу поколінь. Чому? А, тому, що він може... А решта, мясо... Прийде час і нас вони будуть розбирати на ,,органи,,. Тому, що їм треба жити. Нажаль ,,дідько Платон,, не лишив для нащадків дій щодо майбутнього ,,корпоративного устрою,,. Бо в його ,,безумному,,) умі не хватило місця прорости гнилому, черговому ,,Apple,,.
Вибори? Вони є) Нажми кнопку і ШІ обере тобі чергового ,,лідора,,. Щодо нас? У нас є відхід від конвенції без війни. Війна у простого люда, а в них ,,конвенція,,. В програші винні ,,ухилянти,,... Нам так кажуть. А хто їх відпускав, хто давав дозвіл, хто заробляв? Нікого не смущає, що ,,нелегітимний,, підводить все до узурпаціїї влади? Наступний крок, який? Конфісковувати статки людей, яких держава ,,спонукала,, шукати кращого життя? Він поїде, в Ізраїль, а ми лишимося, і він вас, тих хто був з ним теж лише і ,,розбере,, на втіху своїм дітям... Українця не можливо принудити, заохотити да. І не пишіть, що не має кому воювати. Да, не має, бо 300 тис. активу АТО, який треба було берегти він перемолов. І лишив ,,ахфіцерів,, і ,,піджаків,, а їх в нас хватить закрити все... Но, то інше, і не на часі. Бо 90 відсотків цих ,,риг,, воює за 50 км від ,,Очеретино,,. А, я пам'ятаю в 22 там ще наше кшп. Для чого 40 чоловік рили 2 км. лопатами, с.ка траншеї? Це чотири стадіони... Щоб їх зараз здали? Сорок простих хлопаків, копали бо хотіли жити, і ні одного ,,ахфіцера,,) ну да у них інша війна. Підпиши контракт, і ти пізнаєш, що таке ,,каста,,. МО єдина ,,субстанція,, де з тебе зроблять раба. І всі по ієрархії з верху в низ будуть на тебе ср.ти...
НАТО. Система управління, як родами військ так і на рівні рядовий-сержант, там, м'яко кажучи інша. Є контракт, є термін, бонуси і шишки. Є обов'язки і відповідальність. І тебе з оператора не зроблять штурмовиком, а тим паче заднім числом не звільнять і відкриють КС тому, що комбату так вигідно. Втомило це лайно, і нічого не міняється. Стабільна тільки мясорубка..., у тещі на столі.
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02.05.2024 17:30 Відповісти
 
 