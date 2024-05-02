Макрон про відправку французьких військ в Україну: Якщо росіяни прорвуть лінію фронту і Україна звернеться з проханням
Президент Франції Емманюель Макрон у своєму інтерв’ю заявив, що якби росіяни прорвали оборону і Україна попросила про допомогу, то Франція б думала про введення сухопутних військ.
Про це французький лідер розповів в інтерв’ю The Economist, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримує Макрон свою минулу заяву про те, що він допускає можливість введення сухопутних французьких військ в Україну, політик зазначив, що він "нічого не виключає".
"Абсолютно. Я нічого не виключаю", - сказав Макрон.
За словами політика, його стратегічна мета полягає в тому, щоб не дати Україні програти у війні з Росією. Для цього, за його словами, потрібно продовжувати допомагати Україні, надаючи їй засоби для опору.
Макрон зазначив, якщо Росія виграє в Україні, то безпеки у Європі не буде. Крім цього, французький лідер вважає, що РФ на цьому не зупиниться.
"Якщо Росія переможе в Україні, безпеки в Європі не буде. Хто може робити вигляд, що Росія на цьому зупиниться? Яка безпека буде для інших сусідніх країн, Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? І яка за цим довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали собі засобів зупинити Росію? Тому так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні", - заявив Макрон.
Президент Франції також заявив, що, якщо Росія вирішила піти далі, то іншим країнам також доведеться поставити собі питання про відправку військ в Україну.
"Франція є країною, яка здійснювала військові інтервенції, зокрема й останнім часом. Ми розгорнули кілька тисяч військових у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити для нас загрозу. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", - сказав очільник Франції.
Раніше повідомлялося, що Макрон хоче побудувати тісніші взаємини із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на Путіна.
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переможуть русофашисти у нас , то
безпеки в Європі не буде , це 100% 🙁
26 ВЕРЕСНЯ 2018
Президент України Петро Порошенко заявив, що розгортання миротворчої операції з мандатом ООН на Донбасі "може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу".
Про це він сказав у виступі під час Заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, https://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-oon-vvesti-mirotvorchu-misiyu-na-donbas-49886 передає прес-служба президента.
P.S. Зєля зі своєю кодлою заштовхали цю ініціативу куди подалі.
Но наши слишком простые для сложных комбинаций...
В них інші завдання.
Вибори? Вони є) Нажми кнопку і ШІ обере тобі чергового ,,лідора,,. Щодо нас? У нас є відхід від конвенції без війни. Війна у простого люда, а в них ,,конвенція,,. В програші винні ,,ухилянти,,... Нам так кажуть. А хто їх відпускав, хто давав дозвіл, хто заробляв? Нікого не смущає, що ,,нелегітимний,, підводить все до узурпаціїї влади? Наступний крок, який? Конфісковувати статки людей, яких держава ,,спонукала,, шукати кращого життя? Він поїде, в Ізраїль, а ми лишимося, і він вас, тих хто був з ним теж лише і ,,розбере,, на втіху своїм дітям... Українця не можливо принудити, заохотити да. І не пишіть, що не має кому воювати. Да, не має, бо 300 тис. активу АТО, який треба було берегти він перемолов. І лишив ,,ахфіцерів,, і ,,піджаків,, а їх в нас хватить закрити все... Но, то інше, і не на часі. Бо 90 відсотків цих ,,риг,, воює за 50 км від ,,Очеретино,,. А, я пам'ятаю в 22 там ще наше кшп. Для чого 40 чоловік рили 2 км. лопатами, с.ка траншеї? Це чотири стадіони... Щоб їх зараз здали? Сорок простих хлопаків, копали бо хотіли жити, і ні одного ,,ахфіцера,,) ну да у них інша війна. Підпиши контракт, і ти пізнаєш, що таке ,,каста,,. МО єдина ,,субстанція,, де з тебе зроблять раба. І всі по ієрархії з верху в низ будуть на тебе ср.ти...
НАТО. Система управління, як родами військ так і на рівні рядовий-сержант, там, м'яко кажучи інша. Є контракт, є термін, бонуси і шишки. Є обов'язки і відповідальність. І тебе з оператора не зроблять штурмовиком, а тим паче заднім числом не звільнять і відкриють КС тому, що комбату так вигідно. Втомило це лайно, і нічого не міняється. Стабільна тільки мясорубка..., у тещі на столі.