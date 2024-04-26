В Финляндии начинаются военные учения Arrow 24 с участием стран НАТО

Сухопутные войска Финляндии на полигоне Ниинисало начинают ежегодные военные учения Arrow 24 с участием стран НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Как отмечается, целью маневров на полигоне Ниинисало является отработка взаимодействия между союзниками и повышение готовности принимать международную помощь.

В учениях будет задействовано около 2250 солдат Финляндии и 500 единиц транспорта Оборонительных сил. В маневрах также участвуют военные из других стран НАТО, таких как Великобритания, Латвия и Эстония.

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Численность международных войск составляет 300 человек. Учения завершатся 14 мая.

Россия уже назвала учения "провокационными" и заявила, что они "увеличивают риск военных инцидентов".

Бывший посол Финляндии в Москве Ханну Химанен называет такую реакцию дезинформацией и пропагандой.

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