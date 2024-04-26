В Финляндии начинаются военные учения Arrow 24 с участием стран НАТО
Сухопутные войска Финляндии на полигоне Ниинисало начинают ежегодные военные учения Arrow 24 с участием стран НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
Как отмечается, целью маневров на полигоне Ниинисало является отработка взаимодействия между союзниками и повышение готовности принимать международную помощь.
В учениях будет задействовано около 2250 солдат Финляндии и 500 единиц транспорта Оборонительных сил. В маневрах также участвуют военные из других стран НАТО, таких как Великобритания, Латвия и Эстония.
Численность международных войск составляет 300 человек. Учения завершатся 14 мая.
Россия уже назвала учения "провокационными" и заявила, что они "увеличивают риск военных инцидентов".
Бывший посол Финляндии в Москве Ханну Химанен называет такую реакцию дезинформацией и пропагандой.
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там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
от яка вона безпека по орськи...
воно, сатана, Українців боїться а не нато!!!