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У Фінляндії розпочинають військові навчання Arrow 24 за участю країн НАТО

Військові навчання у Фінляндії

Сухопутні війська Фінляндії на полігоні Ніїнісало розпочинають щорічні військові навчання Arrow 24 за участю країн НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Як зазначається, метою маневрів на полігоні Ніїнісало є відпрацювання взаємодії між союзниками та підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

У навчаннях буде задіяно близько 2250 солдатів Фінляндії та 500 одиниць транспорту Оборонних сил. У маневрах також беруть участь військові з інших країн НАТО, таких як Велика Британія, Латвія та Естонія.

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Чисельність міжнародних військ становить 300 осіб. Навчання завершаться 14 травня.

Росія вже назвала навчання "провокаційними" та заявила, що вони "збільшують ризик військових інцидентів".

Натомість колишній посол Фінляндії у Москві Ханну Хіманен називає таку реакцію як дезінформацію та пропаганду.

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Автор: 

НАТО (6408) військові навчання (2775) Фінляндія (1296)


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Вітаю на болотах полають пірдаки вони все зробили щоб Нато стало ближче до них
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26.04.2024 14:23 Відповісти
Пєтрозаводск, Виборг та Кандалакша, готуйтеся до звільнення від рашистів!!!
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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26.04.2024 14:37 Відповісти
головне що це250-300 км від пітера а з моря 150-200 і ***** нато не загрожує...
от яка вона безпека по орськи...
воно, сатана, Українців боїться а не нато!!!
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26.04.2024 15:05 Відповісти
 
 