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РФ випробовуватиме єдність НАТО гібридними атаками, - командувач армії Фінляндії Яккола

Росія продовжить гібридні напади на країни Європи

Новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яккола вважає, що Росія навряд чи прямо атакує країну-члена НАТО, але цілком може продовжити гібридні атаки.

"Звісно, випробовування Статті 5 завжди можливе, але, якщо ми вживатимемо правильні кроки й зберігатимемо єдність, такий напад я вважаю маловірогідним", - сказав Яккола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, наразі Росія заклопотана підготовкою до спроби нового літнього наступу в Україні, тож не розглядає можливість нападу на НАТО. Утім Кремль, вірогідно, продовжить чинити гібридні напади на країни Європи, використовуючи операції впливу, перешкоджання роботі GPS, втручання у вибори чи роздмухування міграційної кризи.

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"Мета росіян - спричинити якомога більше розколу у Європі, аби наші єдність та згуртованість трохи ослабли", - наголосив генерал.

Нагадаємо, раніше НАТО оприлюднив заяву, в якій говорилося, що Росія продовжує здійснювати гібридні операції проти членів НАТО. Альянс заявив, що буде діяти у відповідь.

Автор: 

НАТО (6424) Фінляндія (1297)


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То здійсніть на росію справжню атаку, замість бездіяльного теліпання язиками!
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02.05.2024 22:00 Відповісти
На жаль з такими елементарними висновками в Європі дуже гальмують.
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02.05.2024 22:02 Відповісти
Навіть не сумніваюсь в мужності НАТО! Росія буде всілякі атаки на країни альянсу робить, а НАТО буде мужньо терпіти. Ну, може колись сльоза. Чи там швидка заміна памперсу. З ким не буває.
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02.05.2024 22:05 Відповісти
У вас уявлення радянські про НАТО ніби вони для нападу створені були. Насправді терпіли навіть окуповану СРСР половину Європи, тільки озброювалися про всяк випадок.
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02.05.2024 22:08 Відповісти
Перший раз в країні НАТО я був в 1979 році. А Ви коли?
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02.05.2024 22:14 Відповісти
Мужики, ну есть же украинская версия сайта! Ну почему вы пишите на украинском на русской версии?! Я азербайджанец, но тоже хочу почитать каменты умных людей. Смерть ворогам!
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03.05.2024 04:03 Відповісти
 
 