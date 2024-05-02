РФ випробовуватиме єдність НАТО гібридними атаками, - командувач армії Фінляндії Яккола

Новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яккола вважає, що Росія навряд чи прямо атакує країну-члена НАТО, але цілком може продовжити гібридні атаки.

"Звісно, випробовування Статті 5 завжди можливе, але, якщо ми вживатимемо правильні кроки й зберігатимемо єдність, такий напад я вважаю маловірогідним", - сказав Яккола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, наразі Росія заклопотана підготовкою до спроби нового літнього наступу в Україні, тож не розглядає можливість нападу на НАТО. Утім Кремль, вірогідно, продовжить чинити гібридні напади на країни Європи, використовуючи операції впливу, перешкоджання роботі GPS, втручання у вибори чи роздмухування міграційної кризи.

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"Мета росіян - спричинити якомога більше розколу у Європі, аби наші єдність та згуртованість трохи ослабли", - наголосив генерал.

Нагадаємо, раніше НАТО оприлюднив заяву, в якій говорилося, що Росія продовжує здійснювати гібридні операції проти членів НАТО. Альянс заявив, що буде діяти у відповідь.