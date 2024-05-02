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Кулеба и Сикорский обсудили укрепление украинской ПВО и евроинтеграцию

Переговори Кулеби та Сікорського

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Польши Радослав Сикорский провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал украинского МИД.

"Во время нашего разговора мы с Радославом Сикорским отметили положительную динамику в украинско-польских двусторонних отношениях", - сказал Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, путь Украины в Европейский Союз и Формулу мира президента Зеленского.

Как писал Цензор.НЕТ, глава МИД Украины озвучил три ключевые идеи стратегии, которую советовал бы применить Вашингтону в вопросе российско-украинской войны и поддержки Украины.

Читайте также: Для Украины неприемлемо идти на уступки агрессору ради мира, - Кулеба

Автор: 

МИД (6935) Сикорский Радослав (401) МИД Польши (332) Кулеба Дмитрий (2880)


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Альянс України, Великої Британії і Польщі
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02.05.2024 23:49 Ответить
Такий альянс був би вигідним, але з нинішнім урядом Туска (з Сікорським у Міністерстві закордонних справ) ніяких дій у цьому напрямку не буде.
Це люди Німеччини - Німеччина завжди боротиметься проти будь-якої форми такого альянсу.
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03.05.2024 18:38 Ответить
Телефонный трындеж - это о чем, чтобы серьезно к этому относиться. Прсто зебилы пытаются в такий кшталт обелить свой косяк с зерном и как следствие недавний stuck на границе.
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03.05.2024 00:50 Ответить
 
 