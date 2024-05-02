Кулеба и Сикорский обсудили укрепление украинской ПВО и евроинтеграцию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Польши Радослав Сикорский провели телефонные переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал украинского МИД.
"Во время нашего разговора мы с Радославом Сикорским отметили положительную динамику в украинско-польских двусторонних отношениях", - сказал Кулеба.
Кроме того, стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, путь Украины в Европейский Союз и Формулу мира президента Зеленского.
Как писал Цензор.НЕТ, глава МИД Украины озвучил три ключевые идеи стратегии, которую советовал бы применить Вашингтону в вопросе российско-украинской войны и поддержки Украины.
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