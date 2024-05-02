Кулеба посоветовал США изменить стратегию относительно войны в Украине: "Считайте Россию при Путине врагом"

Глава МИД Украины озвучил три ключевые идеи стратегии, которую советовал бы применить Вашингтону в вопросе российско-украинской войны и поддержки Украины.

Об этом министр рассказал в интервью Foreign Policy, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

Ведущий напомнил, что Конгресс, принимая пакет законодательства по дальнейшей поддержке Украины и других партнеров США, потребовал от Белого дома в следующие полтора месяца предоставить Конгрессу стратегию относительно дальнейшей поддержки Украины. В этом контексте он спросил Кулебу, что тот посоветовал бы администрации Байдена прописать в этой стратегии, если бы был советником.

Министр озвучил три ключевые идеи стратегии.

"Первое - будьте амбициозными. Если сразу занижать ожидания и начинать тем, что обычно называют "планом Б", то в результате вы и получите "план Б". Поэтому нужно начинать с "плана А", - сказал Кулеба.

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Также министр посоветовал не рассматривать Украину через призму американских отношений с Россией. Кроме этого, он отметил, что Россия "разгоняет" свой оборонпром не только для войны против Украины.

"Мне известно, что все еще есть идеи о том, что независимо от исхода этой войны США должны будут поддерживать отношения с Россией и поэтому лучше "не жечь мосты". Но вы не сможете достичь каких-то нормальных отношений с Россией при президентстве Путина, потому что он сделал свой выбор, и этот выбор - война. Если кто-то думает, что он разгоняет свой оборонпром только для войны против Украины - он полностью ошибается. Поэтому считайте Россию при правлении Путина врагом", - заявил дипломат.

Последним пунктом политик посоветовал Вашингтону в разработках стратегий "искать проблему со своей стороны, а не со стороны Украины".

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"Спросите себя: "Что мы делаем не так, если не можем помочь союзнику одержать верх?". Если возлагать весь груз ответственности на Украину, это означает постоянно снимать ответственность с себя. Но если российская ракета бьет по украинским энергетическим объектам и оставляет украинцев без электроэнергии, если она убивает гражданских - это потому, что кто-то не передал систему ПВО или перехватчики, чтобы Украина могла это предотвратить. Этот расчет должен быть во всех стратегических соображениях", - заявил министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Кулеба заявил, что следует посмотреть правде в глаза и признать, что на фоне задержек западной военной помощи Россия более эффективна в своих военных действиях.