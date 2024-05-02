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Кулеба посоветовал США изменить стратегию относительно войны в Украине: "Считайте Россию при Путине врагом"

Кулеба назвав три ключові ідеї стратегії, яку радив би застосувати США у питанні підтримки України

Глава МИД Украины озвучил три ключевые идеи стратегии, которую советовал бы применить Вашингтону в вопросе российско-украинской войны и поддержки Украины.

Об этом министр рассказал в интервью Foreign Policy, пишет "Европейская Правда", передает Цензор.НЕТ.

Ведущий напомнил, что Конгресс, принимая пакет законодательства по дальнейшей поддержке Украины и других партнеров США, потребовал от Белого дома в следующие полтора месяца предоставить Конгрессу стратегию относительно дальнейшей поддержки Украины. В этом контексте он спросил Кулебу, что тот посоветовал бы администрации Байдена прописать в этой стратегии, если бы был советником.

Министр озвучил три ключевые идеи стратегии.

"Первое - будьте амбициозными. Если сразу занижать ожидания и начинать тем, что обычно называют "планом Б", то в результате вы и получите "план Б". Поэтому нужно начинать с "плана А", - сказал Кулеба.

Также читайте: Мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях, – Кулеба

Также министр посоветовал не рассматривать Украину через призму американских отношений с Россией. Кроме этого, он отметил, что Россия "разгоняет" свой оборонпром не только для войны против Украины.

"Мне известно, что все еще есть идеи о том, что независимо от исхода этой войны США должны будут поддерживать отношения с Россией и поэтому лучше "не жечь мосты". Но вы не сможете достичь каких-то нормальных отношений с Россией при президентстве Путина, потому что он сделал свой выбор, и этот выбор - война. Если кто-то думает, что он разгоняет свой оборонпром только для войны против Украины - он полностью ошибается. Поэтому считайте Россию при правлении Путина врагом", - заявил дипломат.

Последним пунктом политик посоветовал Вашингтону в разработках стратегий "искать проблему со своей стороны, а не со стороны Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участие России в Саммите мира не предполагается, пока нет смысла сажать ее за стол переговоров, - Кулеба

"Спросите себя: "Что мы делаем не так, если не можем помочь союзнику одержать верх?". Если возлагать весь груз ответственности на Украину, это означает постоянно снимать ответственность с себя. Но если российская ракета бьет по украинским энергетическим объектам и оставляет украинцев без электроэнергии, если она убивает гражданских - это потому, что кто-то не передал систему ПВО или перехватчики, чтобы Украина могла это предотвратить. Этот расчет должен быть во всех стратегических соображениях", - заявил министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Кулеба заявил, что следует посмотреть правде в глаза и признать, что на фоне задержек западной военной помощи Россия более эффективна в своих военных действиях.

Автор: 

США (26422) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Верховний Американський Радник, блд...
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02.05.2024 13:20
+4
тобто в розумінні Голови МЗС росія без птна це вже не ворог? ну це якось ... дивно як мінімум
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02.05.2024 13:24
+4
Кулєба - то мала біда. От якби д'Єрьмака з татаровим позбутись...
Але це вже з області фантастики. Якщо навіть "Тайм" не допоміг - пиши пропало.
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02.05.2024 13:52
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Верховний Американський Радник, блд...
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02.05.2024 13:20 Ответить
тобто в розумінні Голови МЗС росія без птна це вже не ворог? ну це якось ... дивно як мінімум
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02.05.2024 13:24 Ответить
зап по ****** єрмака
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02.05.2024 13:28 Ответить
взагалі, не зрозуміло!
звідки дегенерат куколд кулєба, набрався такої борзості?
невже дорослі дяді і тьоті, таки видали чорну метку зе!шмарклі?
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02.05.2024 13:31 Ответить
Так полудурок трамп проговорился об этом , когда с военной помощью пытался пропихнуть условие смены зебила. Там процессы идут независимо от какого-то там трампа.
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02.05.2024 13:47 Ответить
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02.05.2024 13:35 Ответить
І то шо резнікова яйця ( який десь пішов у ліс тихенько), то провина байдена?
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02.05.2024 13:39 Ответить
Ну все, Безмозгла-2 вийшла на арену.
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02.05.2024 13:40 Ответить
для США - Україна є клієнт, а не союзник і росія є клієнт, а не ворог. Політики США про це періодично нагадують. Якби було інакше, то вторгнення в лютому 2022 не було б, а якби було, то допомога для так званого нашого контрнаступу була б зовсім інша, наприклад, дали б не 31абрамс,а тисячу і з літаками б нетягли. В США 5 тисяч абрамсів, вони для можливої війни з китайцями не підходять, як і F16. В США розраховували на революцію в росії, а тепер вже невідомо на що вони там розраховують, аби затягти поки путін здохне, чи як? З таким підходом революція може бути в Україні, бо поки товстий схудне, то худий здохне.
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02.05.2024 13:40 Ответить
А це вже безмозгла-3...
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02.05.2024 13:43 Ответить
читай американські ресурси, тоді тобі проясниться, можливо
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02.05.2024 13:46 Ответить
Досвiдос. Прошу не турбувати.
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02.05.2024 13:48 Ответить
а як ЄС і США носяться з російською 'культурою' і 'харошимі рускімі' типу Ходорковський, Навальна і т. д. А чим вони хороші, толку від них нуль, звалили за кордон і патякають там щось, кацапью в росії пофіг на ті 'бєсєди о главном'. Опозиція тільки тоді опозиція, коли вона знаходиться в державі і тримає зв' язок з народом, а не насолоджується життям десь далеко. Короче, повний провал.
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02.05.2024 14:02 Ответить
А мож чел увидел шо зебилам - трында и пытается через Штаты свалить от них.
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02.05.2024 13:42 Ответить
Кому воно там потрібно, несвоїх мексиканців з китайцями хоч греблю гати, але ті хоча б не мають досвіду руйнування власної держави.
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02.05.2024 13:47 Ответить
Я имел ввиду, шо амеры начнут пинать зебила убрать того кулебу с горизонта.
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02.05.2024 13:49 Ответить
Кулєба - то мала біда. От якби д'Єрьмака з татаровим позбутись...
Але це вже з області фантастики. Якщо навіть "Тайм" не допоміг - пиши пропало.
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02.05.2024 13:52 Ответить
Мудрець прямо.
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02.05.2024 13:43 Ответить
А ми порадимо тобі стулити пельку і зайнятись планом Б, якого у тебе немає.
Зате є поради до США.
Йолоп зєлєний.
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02.05.2024 13:44 Ответить
Бовдур конченный.
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02.05.2024 13:45 Ответить
Гешефтмени з гамерики іншої думки, притримуються.
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02.05.2024 13:47 Ответить
Дай Господи розуму людям
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02.05.2024 14:06 Ответить
Дві поради Байдену:

1. Переживати за загибель українців на тому рівні як за загибель арабів Гази
2. Заявити, що Україна має перемогти у війні, а Росія програти
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02.05.2024 14:30 Ответить
Патужно сказав!......... Поради дає!! Ну Ну.........
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02.05.2024 15:14 Ответить
Дебил
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02.05.2024 17:30 Ответить
 
 