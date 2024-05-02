Кулеба порадив США змінити стратегію щодо війни в Україні: "Вважайте Росію за Путіна ворогом"

Очільник МЗС України озвучив три ключові ідеї стратегії, яку радив би застосувати Вашингтону у питанні російсько-української війни та підтримки України.

Про це міністр розповів в інтерв’ю Foreign Policy, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Ведучий нагадав, що Конгрес, ухвалюючи пакет законодавства щодо подальшої підтримки України та інших партнерів США, висунув вимогу до Білого дому у наступні півтора місяця надати Конгресу стратегію щодо подальшої підтримки України. У цьому контексті він запитав Кулебу, що той порадив би адміністрації Байдена прописати у цій стратегії, якби був радником.

Міністр озвучив три ключові ідеї стратегії.

"Перше – будьте амбітними. Якщо одразу занижувати очікування і починати тим, що зазвичай називають "планом Б", то в результаті ви і отримаєте "план Б". Тож потрібно розпочинати з "планом А", - сказав Кулеба.

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Також міністр порадив не розглядати Україну через призму американських відносин з Росією. Крім цього, він зазначив, що Росія "розганяє" свій оборонпром не лише для війни проти України.

"Мені відомо, що все ще є ідеї про те, що незалежно від результату цієї війни США повинні будуть підтримувати відносини з Росією і тому краще "не палити мости". Але ж ви не зможете досягти якихось нормальних відносин з Росією за президентства Путіна, бо він зробив свій вибір, і цей вибір – війна. Якщо хтось думає, що він розганяє свій оборонпром лише для війни проти України – він цілковито помиляється. Тож вважайте Росію за правління Путіна ворогом", - заявив дипломат.

Останнім пунктом політик порадив Вашингтону у розробках стратегій "шукати проблему зі свого боку, а не з боку України".

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"Запитуйте себе: "Що ми робимо не так, якщо не можемо допомогти союзнику взяти гору?". Якщо покладати увесь тягар відповідальності на Україну, це означає постійно знімати відповідальність із себе. Але якщо російська ракета б’є по українських енергетичних об’єктах і залишає українців без електроенергії, якщо вона вбиває цивільних – це тому, що хтось не передав систему ППО або перехоплювачі, щоб Україна могла цьому запобігти. Цей розрахунок має бути у всіх стратегічних міркуваннях", - заявив міністр закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях.