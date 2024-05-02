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Кулеба порадив США змінити стратегію щодо війни в Україні: "Вважайте Росію за Путіна ворогом"

Кулеба назвав три ключові ідеї стратегії, яку радив би застосувати США у питанні підтримки України

Очільник МЗС України озвучив три ключові ідеї стратегії, яку радив би застосувати Вашингтону у питанні російсько-української війни та підтримки України.

Про це міністр розповів в інтерв’ю Foreign Policy, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Ведучий нагадав, що Конгрес, ухвалюючи пакет законодавства щодо подальшої підтримки України та інших партнерів США, висунув вимогу до Білого дому у наступні півтора місяця надати Конгресу стратегію щодо подальшої підтримки України. У цьому контексті він запитав Кулебу, що той порадив би адміністрації Байдена прописати у цій стратегії, якби був радником.

Міністр озвучив три ключові ідеї стратегії.

"Перше – будьте амбітними. Якщо одразу занижувати очікування і починати тим, що зазвичай називають "планом Б", то в результаті ви і отримаєте "план Б". Тож потрібно розпочинати з "планом А", - сказав Кулеба.

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Також міністр порадив не розглядати Україну через призму американських відносин з Росією. Крім цього, він зазначив, що Росія "розганяє" свій оборонпром не лише для війни проти України.

"Мені відомо, що все ще є ідеї про те, що незалежно від результату цієї війни США повинні будуть підтримувати відносини з Росією і тому краще "не палити мости". Але ж ви не зможете досягти якихось нормальних відносин з Росією за президентства Путіна, бо він зробив свій вибір, і цей вибір – війна. Якщо хтось думає, що він розганяє свій оборонпром лише для війни проти України – він цілковито помиляється. Тож вважайте Росію за правління Путіна ворогом", - заявив дипломат.

Останнім пунктом політик порадив Вашингтону у розробках стратегій "шукати проблему зі свого боку, а не з боку України".

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"Запитуйте себе: "Що ми робимо не так, якщо не можемо допомогти союзнику взяти гору?". Якщо покладати увесь тягар відповідальності на Україну, це означає постійно знімати відповідальність із себе. Але якщо російська ракета б’є по українських енергетичних об’єктах і залишає українців без електроенергії, якщо вона вбиває цивільних – це тому, що хтось не передав систему ППО або перехоплювачі, щоб Україна могла цьому запобігти. Цей розрахунок має бути у всіх стратегічних міркуваннях", - заявив міністр закордонних справ.

Раніше повідомлялося, що Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях.

Автор: 

США (22525) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Верховний Американський Радник, блд...
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02.05.2024 13:20
+4
тобто в розумінні Голови МЗС росія без птна це вже не ворог? ну це якось ... дивно як мінімум
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02.05.2024 13:24
+4
Кулєба - то мала біда. От якби д'Єрьмака з татаровим позбутись...
Але це вже з області фантастики. Якщо навіть "Тайм" не допоміг - пиши пропало.
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02.05.2024 13:52
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Верховний Американський Радник, блд...
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02.05.2024 13:20 Відповісти
тобто в розумінні Голови МЗС росія без птна це вже не ворог? ну це якось ... дивно як мінімум
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02.05.2024 13:24 Відповісти
зап по ****** єрмака
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02.05.2024 13:28 Відповісти
взагалі, не зрозуміло!
звідки дегенерат куколд кулєба, набрався такої борзості?
невже дорослі дяді і тьоті, таки видали чорну метку зе!шмарклі?
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02.05.2024 13:31 Відповісти
Так полудурок трамп проговорился об этом , когда с военной помощью пытался пропихнуть условие смены зебила. Там процессы идут независимо от какого-то там трампа.
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02.05.2024 13:47 Відповісти
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02.05.2024 13:35 Відповісти
І то шо резнікова яйця ( який десь пішов у ліс тихенько), то провина байдена?
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02.05.2024 13:39 Відповісти
Ну все, Безмозгла-2 вийшла на арену.
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02.05.2024 13:40 Відповісти
для США - Україна є клієнт, а не союзник і росія є клієнт, а не ворог. Політики США про це періодично нагадують. Якби було інакше, то вторгнення в лютому 2022 не було б, а якби було, то допомога для так званого нашого контрнаступу була б зовсім інша, наприклад, дали б не 31абрамс,а тисячу і з літаками б нетягли. В США 5 тисяч абрамсів, вони для можливої війни з китайцями не підходять, як і F16. В США розраховували на революцію в росії, а тепер вже невідомо на що вони там розраховують, аби затягти поки путін здохне, чи як? З таким підходом революція може бути в Україні, бо поки товстий схудне, то худий здохне.
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02.05.2024 13:40 Відповісти
А це вже безмозгла-3...
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02.05.2024 13:43 Відповісти
читай американські ресурси, тоді тобі проясниться, можливо
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02.05.2024 13:46 Відповісти
Досвiдос. Прошу не турбувати.
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02.05.2024 13:48 Відповісти
а як ЄС і США носяться з російською 'культурою' і 'харошимі рускімі' типу Ходорковський, Навальна і т. д. А чим вони хороші, толку від них нуль, звалили за кордон і патякають там щось, кацапью в росії пофіг на ті 'бєсєди о главном'. Опозиція тільки тоді опозиція, коли вона знаходиться в державі і тримає зв' язок з народом, а не насолоджується життям десь далеко. Короче, повний провал.
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02.05.2024 14:02 Відповісти
А мож чел увидел шо зебилам - трында и пытается через Штаты свалить от них.
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02.05.2024 13:42 Відповісти
Кому воно там потрібно, несвоїх мексиканців з китайцями хоч греблю гати, але ті хоча б не мають досвіду руйнування власної держави.
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02.05.2024 13:47 Відповісти
Я имел ввиду, шо амеры начнут пинать зебила убрать того кулебу с горизонта.
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02.05.2024 13:49 Відповісти
Кулєба - то мала біда. От якби д'Єрьмака з татаровим позбутись...
Але це вже з області фантастики. Якщо навіть "Тайм" не допоміг - пиши пропало.
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02.05.2024 13:52 Відповісти
Мудрець прямо.
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02.05.2024 13:43 Відповісти
А ми порадимо тобі стулити пельку і зайнятись планом Б, якого у тебе немає.
Зате є поради до США.
Йолоп зєлєний.
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02.05.2024 13:44 Відповісти
Бовдур конченный.
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02.05.2024 13:45 Відповісти
Гешефтмени з гамерики іншої думки, притримуються.
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02.05.2024 13:47 Відповісти
Дай Господи розуму людям
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02.05.2024 14:06 Відповісти
Дві поради Байдену:

1. Переживати за загибель українців на тому рівні як за загибель арабів Гази
2. Заявити, що Україна має перемогти у війні, а Росія програти
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02.05.2024 14:30 Відповісти
Патужно сказав!......... Поради дає!! Ну Ну.........
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02.05.2024 15:14 Відповісти
Дебил
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02.05.2024 17:30 Відповісти
 
 