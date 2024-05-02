БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
490 8

Кулеба: Росіяни пошкодили половину енергосистеми України

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що внаслідок ворожих атак пошкоджено половину енергетичної системи України.

Про це очільник МЗС повідомив в інтерв’ю Foreign Policy.

"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – зазначив міністр.

За його словами, російські балістичні ракети є великою проблемою на війні. Кулеба переконаний: якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона мала б набагато гірший вигляд, ніж Україна".

"Ми тримаємося, бо багато чого навчилися. Ми стійкі, знаємо, що таке ставки", – підкреслив міністр.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.

Автор: 

МЗС (254) електроенергія (4234) Кулеба Дмитро (144)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"... якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона мала б набагато гірший вигляд, ніж Україна". Джерело: https://biz.censor.net/n3487365

Ясно, що ми "унікальні" завдяки нашій "високопрофесійній" владі ларьочників та працівників галузі сміху. Цей "стендапер" від МЗС самий смішний із усіх міністрів за всю історію.
показати весь коментар
02.05.2024 10:16 Відповісти
І голова розвідки в нас найвідоміший в світі з усіх глав розвідок
показати весь коментар
02.05.2024 14:54 Відповісти
Знає шо таке ставки у казіно, чи де?
показати весь коментар
02.05.2024 10:28 Відповісти
Та ты шо ? заумнячил, и опять исчез..
показати весь коментар
02.05.2024 10:48 Відповісти
Треба щоб діти депутатів, ті що за кордоном, закуплять генератори.
ЦЕ БУДЕ ПО ЧЕСНОМУ
показати весь коментар
02.05.2024 11:37 Відповісти
Шо. Обісрався з припиненням консульських послуг? Поумнічав і дав задню? Краще би десь пропав на папу місяців, а то від тебе смердить
показати весь коментар
02.05.2024 12:03 Відповісти
Відповідно тепер повинен виступити Галущенко з інформацією по закордонних справах
показати весь коментар
02.05.2024 12:56 Відповісти
Та нічього-хуже небуде.Тупе стадо сказало у 2019.Ніфіг скоту еектроінергія.Бо вона ж повинна бути безкоштовна.Ось тіки без неї не працюють смартфони,і-нет.А також ціфровізація від блазня.
показати весь коментар
02.05.2024 13:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 