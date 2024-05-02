Кулеба: Росіяни пошкодили половину енергосистеми України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що внаслідок ворожих атак пошкоджено половину енергетичної системи України.

Про це очільник МЗС повідомив в інтерв’ю Foreign Policy.

"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – зазначив міністр.

За його словами, російські балістичні ракети є великою проблемою на війні. Кулеба переконаний: якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона мала б набагато гірший вигляд, ніж Україна".

"Ми тримаємося, бо багато чого навчилися. Ми стійкі, знаємо, що таке ставки", – підкреслив міністр.

Що відомо про наслідки останніх атак РФ на енергетику України

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.