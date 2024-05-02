Ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях, - Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях. Міністр зазначив, що в умовах війни вкрай важливу роль відіграють терміни поставки озброєння.

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Foreign Policy, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях", - сказав очільник МЗС.

За словами Кулеби, існує часовий розрив між оголошенням пакету допомоги і моментом, коли український артилерист матиме більше снарядів, щоб стріляти у відповідь по російських загарбниках. І цей момент ще не настав, тому що все, що було оголошено ще в дорозі. Як зазначив міністр, у цей часовий проміжок можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ.

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"Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати голодують через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни", - сказав Кулеба.

Він додав, що незважаючи на свої зусилля, союзники відстають від графіка. Проте деякі з них, за словами Кулеби, докладають великих зусиль.

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Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив Україна зможе стабілізувати лінію фронту після отримання нового пакету допомоги від США. Але партнери, за його словами, вже зараз повинні думати про наступні кроки, зокрема, як створити стратегічні дилеми для Росії, яка вже зараз готує нові напади.