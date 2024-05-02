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Ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях, - Кулеба

Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях. Міністр зазначив, що в умовах війни вкрай важливу роль відіграють терміни поставки озброєння.

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Foreign Policy, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях", - сказав очільник МЗС.

За словами Кулеби, існує часовий розрив між оголошенням пакету допомоги і моментом, коли український артилерист матиме більше снарядів, щоб стріляти у відповідь по російських загарбниках. І цей момент ще не настав, тому що все, що було оголошено ще в дорозі. Як зазначив міністр, у цей часовий проміжок можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ.

Читайте також: Участі Росії у Саміті миру не передбачається, поки немає сенсу садити її за стіл переговорів, - Кулеба

"Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати голодують через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни", - сказав Кулеба.

Він додав, що незважаючи на свої зусилля, союзники відстають від графіка. Проте деякі з них, за словами Кулеби, докладають великих зусиль.

Читайте також: Україна та Латвія нарощуватимуть спільне виробництво дронів, - Кулеба

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив Україна зможе стабілізувати лінію фронту після отримання нового пакету допомоги від США. Але партнери, за його словами, вже зараз повинні думати про наступні кроки, зокрема, як створити стратегічні дилеми для Росії, яка вже зараз готує нові напади.

Автор: 

допомога (8294) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+22
Кулебо!
Тобі та твоїм корєфанам нарешті треба подивитися правді в очі та визнати, що ти та інші зелені барани в ногу Україні вистрілили, коли Романа Червінського до буцигарні запроторили, а зашморг країні затягли на шиї, коли зняли з посад у війську Головкома ЗСУ Залужного, керівництво Генштабу ЗСУ та бойових генералів ЗСУ
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02.05.2024 11:40
+20
У нас є бидломарафон.Нашо нам снаряди і Стугни. Єщьо двє-трі нєдєлі і канцерти в Ялтє.
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02.05.2024 11:39
+19
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02.05.2024 11:38
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Лопатою ,нє ?
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02.05.2024 11:36 Відповісти
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02.05.2024 11:38 Відповісти
А давайте просто посадим (весна уже пришла) тех кто упорно игнорировал свои прямые обязанности и не готовился к войне.
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02.05.2024 12:29 Відповісти
А как же лопаты?
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02.05.2024 11:37 Відповісти
Так ЗЕбанута банда і їх вже продала. Вони- бариги. ЗЕбануті.
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02.05.2024 12:01 Відповісти
Ну так весна прийшла. Сажати будемо а шоб сажати нада лопаты
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02.05.2024 12:05 Відповісти
Надія лише на Кулебу з лопатою.
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02.05.2024 11:37 Відповісти
Це натяк на те, що 60 лярдів у руках зелених курв це ніщо
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02.05.2024 11:38 Відповісти
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02.05.2024 11:55 Відповісти
Мені особисто сподобались свинячі рила кацапських агентів д,Ермака і абрам.хамії. Просто в точку, показано ї падлюче нутро.
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02.05.2024 12:11 Відповісти
Щось зелю не знайшла..
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02.05.2024 13:05 Відповісти
О! Кулєбякін - чергова восходящая звєзда шоу ********** і Помьота.
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02.05.2024 11:38 Відповісти
це дебіл,а не міністр,хай ще путлєру зробе комплімент,де цих зелених ідіотів вирощують, в якому дурдомі ?
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02.05.2024 11:45 Відповісти
Тут - Бізнесмен і давній партнер президента України Володимира Зеленського Ігор Коломойський заявив, що Україні необхідно поліпшувати відносини з Росією, оскільки РФ "сильніша за Україну".
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02.05.2024 12:11 Відповісти
Каломойському не терпиться стати українським Іванішвілі, покидьок.
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02.05.2024 12:19 Відповісти
У нас є бидломарафон.Нашо нам снаряди і Стугни. Єщьо двє-трі нєдєлі і канцерти в Ялтє.
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02.05.2024 11:39 Відповісти
Кулебо!
Тобі та твоїм корєфанам нарешті треба подивитися правді в очі та визнати, що ти та інші зелені барани в ногу Україні вистрілили, коли Романа Червінського до буцигарні запроторили, а зашморг країні затягли на шиї, коли зняли з посад у війську Головкома ЗСУ Залужного, керівництво Генштабу ЗСУ та бойових генералів ЗСУ
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02.05.2024 11:40 Відповісти
Оманські домовленості самі себе не виконають...
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02.05.2024 11:47 Відповісти
Диктаторська краіна - все на віину
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02.05.2024 11:40 Відповісти
Отримати вчасно - це лише частина справи.
Наступна частина - довезти отримане до позицій.
Але його ще треба десь зберігати до того.
Ішакєди у русні вже готові до вильоту за заздалегідь розвіданими координатами.
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02.05.2024 11:42 Відповісти
таких розмов за часу Залужного не було. Що тут скажеш? Багаторазовий ухилянт керує військом, а діпломат за фахом розповідає про війському тактику
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02.05.2024 11:44 Відповісти
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02.05.2024 11:57 Відповісти
Це якийсь сюр...
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02.05.2024 12:47 Відповісти
завершується каденція, зе!презіка. йде третій рік вторгнення.
і тут, нате вам!
дивиться в свої очі правди, ми програємо війну, але кордони закриті!
докерувалися, суки....
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02.05.2024 11:45 Відповісти
Коли посередині кривавої війни з підступним та сильним ворогом замінюєш талановитих та розумних командувачів на сіреньких, але слухняних, то й маєш те, що маєш!

І всі мовчать, бо "не на часі"
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02.05.2024 11:45 Відповісти
Маріонетка-аналог ЗЕ.Щьоб бала ефективною Україна треба грохнути єрмака,подоляка,кала.
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02.05.2024 11:46 Відповісти
Нехай Кулеба поінтересується в ОП , чому такі справи зі зброєю .
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02.05.2024 11:46 Відповісти
А чому?
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02.05.2024 12:20 Відповісти
Тому,що скот обрав рабство,замість свободи.
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02.05.2024 12:21 Відповісти
Потрібно визнати: у нас при владі кончені дегенерати і блазні
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02.05.2024 11:46 Відповісти
Люди одумайтесь, что вы пишите. Во первых Америка нам не деньги даёт, а только оружие. Денег никто не видит.зачем вы пишите обман. Зачем на людей писать не цензурные слова..вы все сидите дома на теплых диванах и гадите свой стране.
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02.05.2024 11:47 Відповісти
Вы ошибаетесь )
США даёт еще и деньги, и всегда давала.
В этом пакете к примеру 10 миллиардов прямой финансовой помощи+фонды всякие. Теперь правда это якобы в кредит, раньше даром давали.
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02.05.2024 11:59 Відповісти
Та ну да скотіна.БАЙДЕН-дай гроші,бо внас вже повна жопа,давай "мірітся",бо зброя ненамазуєтьмч на хліб.
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02.05.2024 12:08 Відповісти
Дають і гроші на зп лікарям вчителям і гос Служб Шукайте інформацію
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02.05.2024 14:14 Відповісти
готуються зегниди до до капітуляції
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02.05.2024 11:47 Відповісти
Чути від Кулеби "слід подивитись правді в очі", це як почути від професійного шуллера: "Граємо чесно".
Арта, на яку посилається Кулеба, не захоплює позиції та території. Це робить піхота. Піхота в РФ раптом стала "куленепробивною"? Яка знищується лише артою? Невже Кулеба вважає, що це не розуміють на Заході?
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02.05.2024 11:48 Відповісти
Це не важливо. Важливо що пішли заяви про переговори і нашу позицію на них. Вона ******** ніж була минулого року. А і ще одне. Вибачаюсь перед тобою за те що не вірив що контрнаступ провальний( таки надіявся на прорив)
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02.05.2024 12:16 Відповісти
"Переговори" - це всі розмови для бідних. Путлер зараз не піде на жодні переговори. У нього умова зараз одна: Україна офіційно оголошує свою капітуляцію, після чого він подумає/сформулює умови цієї самої капітуляції. Зрозуміло, що ні Україна, ні Захід на такі умови зараз не підуть. Тому війна продовжиться аж до весни 2025 р. Навесні Трамп розпочне реалізацію своєї важливої передвиборчої обіцянки "закінчити війну за 1 день". Почує від Путлера ті самі умови про "капітуляцію". І я дуже сподіваюся, що реалізує свої ж слова "завалити Україну зброєю". Якщо це станеться, то влітку 2025 р. війська РФ зазнають колосальних втрат і це змусить Путлера сісти за стіл переговорів. Восени бойові дії припинятимуться, а до кінця 2025 р. підпишуть якийсь "мирний договір". Це моє бачення подальших подій у варіанті "realistic"
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02.05.2024 12:53 Відповісти
Если Трамп нова заедет в Белый дом, война в Украине будет примерно на 126м месте его повестки дня
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02.05.2024 14:56 Відповісти
Не согласен. Это самая масштабная война в Европе со времен 2-й мировой. Трампа не единожды спрашивали об этой войне. В этой войне участвует ядерная держава. Нарисовалась (и не теоретически) ось зла. Союз РФ и Китая вполне может стать формализованным военным. И т.д. и т.п. Это далеко не "126 место".
Согласен, что сразу после инагурации Трамп не кинется гасить войну. Являясь, по своей сути, истероидным коммерсантам, Трамп сразу начнет мстить своим обидчикам. Но это США - всех не пересажаешь. Быстро успокоится. Поэтому я и сказал "весной".
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02.05.2024 15:11 Відповісти
це варіант оптимістик.
заздрю оптимістам, бо насправді вони навіть не здогадуються, як все буде погано
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03.05.2024 00:45 Відповісти
"Оптимистик" - это мирный договор в ближайшее время (в ближайшие месяцы) и заморозка по линии фронта.
Есть еще "не реальный вариант". Это выход Украины на границы января 2022 г.
Есть "фантастический". Это выход на границы 1991 г.
Ну и не стоит забывать про "черных лебедей": смерть Путлера, появление своего условного Черчиля в Украине, Трамп решит что Украина должна победить РФ, Китай резко переобуется и т.п.
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03.05.2024 11:31 Відповісти
Почує від Путлера ті самі умови про "капітуляцію". І я дуже сподіваюся, що реалізує свої ж слова "завалити Україну зброєю".

і що далі? у нас уже немає кому воювати. Фронт сипеться і коли вони дойдуть до Дніпра і під Київ почнуться "переговори". Оце вам "realistic"
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03.05.2024 15:52 Відповісти
Вы не понимаете ситуацию с т.н. "дефицитом л/с на фронте". У нас некому сидеть в окопах на нуле и ловить на голову дроны, снаряды и кабы. А воевать у нас есть кому. У дронарей комплектация 100%. Туда только по связям (или за взятки можно попасть). Про дефицит л/с у артиллеристов я тоже не слышал.
Так вот если Трамп "завалит Украину оружием", то это и даст возможность артиллеристам, ракетчикам наносить удары по наступающим силам. Главное, до лета 2025 г. удержать фронт. Имею в виду не допустить стратегических прорывов.
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03.05.2024 17:25 Відповісти
дронарі і їх дрони не сядуть в окоп, як і багато інших. Якщо ви розумієте про що я.
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03.05.2024 23:31 Відповісти
Сказав А, кажи і Б. Немає таких прикладів в історії людства, щоб за згодою притомного суспільства, країною в центрі Європи 30 років керували дурні, крадії, зрадники, а тепер ще й клоуни. Які б розікрали все що тільки можно було, розброїли і знищили власну армію, а тепер завивали б на весь світ про допомогу...
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02.05.2024 11:48 Відповісти
І що нам скаже на цій висер патріот-правосек Стерненко,разом з пердулою і ********.
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02.05.2024 11:48 Відповісти
Толян, до чого твій висер?
Вони при владі, чи в партії "СН" ?
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02.05.2024 11:54 Відповісти
Це певно шарій) Толік, повішся -- зроби розумний вибір)
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02.05.2024 12:08 Відповісти
А на фоні дефективного Верховного ухилянта - наші перспективи не радужні....
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02.05.2024 11:52 Відповісти
дурна кулебо, а зробити більш ефективною вітчизняну військову промисловість не пробували? ну, разом з усіма мінстратегпромами й оборонпромами? під чуйним керівництвом ставки? ні? ета другоє?
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02.05.2024 11:53 Відповісти
якщо вже дійсно дивитися правді в очі, то потрібно сцяним ганчір'ям гнати нах всяких гундосих тварин, кулеб, сирків і різних єрмаків. але це - просто мрії.
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02.05.2024 11:53 Відповісти
якщо небуде хочаб паритету в ***********, люди просто закінчаться, розвернуться і підуть додому як півбригади під очеретиним. досить відноситись до солдата як до шматка мяса який має компенсувати дефіцити зброї і розуму керівництва
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02.05.2024 11:54 Відповісти
Паритета не будет. Расходимся
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02.05.2024 14:57 Відповісти
Так может это пора вам уже открыть глаза? Где там наши боеприпасы, вооружение, производство которого вы увеличили в 100500 раз? Если судить по рассказам "зе-манды"... Или главное деньги выделить, а результат не важен?
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02.05.2024 11:56 Відповісти
Ми маємо подивитися правді в очі та сказати, що Кулєба під керівництвом зелених невігласів повний профан в дипломатії
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02.05.2024 11:57 Відповісти
Ми маємо подивитися правді в очі та сказати,що Сирського призначили аби він все просрав.
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02.05.2024 12:00 Відповісти
А крім Сирського ніхто не воює?
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02.05.2024 12:02 Відповісти
Всі повинні щось давати нам,а що ми повинні виробити в себе ні слова Це для кого така інформація--для баранів? Де аналіз нашої БЕЗДІЯЛЬНОСТІ в підготовці до захисту країни 7Пісяли нам в очі--домовимось по середині,як тільки подивлюся в очі фашисту-путіну. Ну-ну
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02.05.2024 12:02 Відповісти
Ну и падло этот министр, так в гузно зебилу без вазелина залезть, с его оманскими выкрутасами, бо трындит, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях. Чмошник умолчал спросить зебилов, да и сам ответить, мол, а вы чмошники, что сделали для того , чтобы цапорылия не была такой эффективной в своих действиях. Эти ****** начинают с разных сторон готовить свой электорат к "миру" по сценарию лаптеунтии - вносят в подсознание эффектиность каазлабада.
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02.05.2024 12:05 Відповісти
Он говорит во всем виноват Запад.
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02.05.2024 13:03 Відповісти
Що ви хочете від Міністра ЗС, який до цього поста займався в МЗС кейтерінгом -- організовував банкети?
Президент набрав команду рівних собі.
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02.05.2024 12:06 Відповісти
Кулеба, а шо там з зняттям главкома Валерія Залужного і 17 генералів? По прихоті дебіла, ЗЕбанутого блазня? Як це відіграло роль?
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02.05.2024 12:07 Відповісти
БОЖЕ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТОТ повсякденний ЗЕБИЛО-СЮР.
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02.05.2024 12:13 Відповісти
Тобто, їх більше, вони ефективніше діють, краще озброєні та використовують усе, що можуть (включно з хімічною зброєю), а все, що ми можемо протиставити - здебільшого, виловлену та силоміць зігнану хвору, слабку, стару і фактично не підготовлену бідноту. Перспективи з таким підходом виглядають, м'яко кажучи, не дуже.
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02.05.2024 12:15 Відповісти
Кулеба ********, він шо марафон ***** не дивиться???
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02.05.2024 12:32 Відповісти
Як завжди суцільна локшина і хтось винен... Зебіли...
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02.05.2024 12:54 Відповісти
З резидентом ФСБ Козирем согласовано ? А то щось не віриться, що в групки вуличних сутенерів в кедах думки появились. А коли Кулєбякінс в останній час Козир знімав з повідка і за кордон випускав ?
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02.05.2024 12:59 Відповісти
..- чи елітний ідіот а чи - провокатор..?
от за шо "люблю" дороговалютних гуманітаріїв (особливо зелених), шо вони легко можуть співставляти "мягкоє і тЬоплоє"
- "відновлення виробничої бази кацапських захисників і ефективність в кацапських військових діях"(с) - етА ж "двЄ бАльшиє разніци"
особливо "сподобалося": "що Росія більш ефективна в своїх військових діях"
- "м'ясні штурми" і співвідношення втрат у межах від 1:5 до 1:15> по різних категоріях, що не раз відмічали не тільки українські а й іноземні спеціалісти.. - яка ж тут більша ефективність Московії?
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02.05.2024 13:00 Відповісти
То навіщо було послаблювати ЗСУ зміною військового керівництва?
Зє посилює армію раши,послаблюючи ЗСУ? НАВІЩО?
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02.05.2024 13:05 Відповісти
Залужного поверни, курво!
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02.05.2024 13:34 Відповісти
Все йде до того, що всі невдачі на фронтах "зелені" списуватимуть на несвоєчасну допомогу від ЄС і США..Це ж краще, ніж визнавати свої помилки в керівництві Країною та ЗСУ
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02.05.2024 13:43 Відповісти
А 20 травня Зеленський перетвориться на гарбуз?
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02.05.2024 15:04 Відповісти
Негодяй!!! Мерзкий zеленый ублюдок!!! Такого же мнения о нем и на Западе, это и спасает нас
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02.05.2024 17:16 Відповісти
А чому пан міністр нічого не каже про виробництво в Україні? І киває на Захід замість того, щоб запитати у свого шефа
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02.05.2024 17:27 Відповісти
 
 