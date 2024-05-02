Ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях, - Кулеба
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях. Міністр зазначив, що в умовах війни вкрай важливу роль відіграють терміни поставки озброєння.
Про це Кулеба розповів в інтерв’ю Foreign Policy, передає Цензор.НЕТ.
"Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія більш ефективна в своїх військових діях", - сказав очільник МЗС.
За словами Кулеби, існує часовий розрив між оголошенням пакету допомоги і моментом, коли український артилерист матиме більше снарядів, щоб стріляти у відповідь по російських загарбниках. І цей момент ще не настав, тому що все, що було оголошено ще в дорозі. Як зазначив міністр, у цей часовий проміжок можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ.
"Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати голодують через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни", - сказав Кулеба.
Він додав, що незважаючи на свої зусилля, союзники відстають від графіка. Проте деякі з них, за словами Кулеби, докладають великих зусиль.
Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив Україна зможе стабілізувати лінію фронту після отримання нового пакету допомоги від США. Але партнери, за його словами, вже зараз повинні думати про наступні кроки, зокрема, як створити стратегічні дилеми для Росії, яка вже зараз готує нові напади.
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Тобі та твоїм корєфанам нарешті треба подивитися правді в очі та визнати, що ти та інші зелені барани в ногу Україні вистрілили, коли Романа Червінського до буцигарні запроторили, а зашморг країні затягли на шиї, коли зняли з посад у війську Головкома ЗСУ Залужного, керівництво Генштабу ЗСУ та бойових генералів ЗСУ
Наступна частина - довезти отримане до позицій.
Але його ще треба десь зберігати до того.
Ішакєди у русні вже готові до вильоту за заздалегідь розвіданими координатами.
і тут, нате вам!
дивиться в свої очі правди, ми програємо війну, але кордони закриті!
докерувалися, суки....
І всі мовчать, бо "не на часі"
США даёт еще и деньги, и всегда давала.
В этом пакете к примеру 10 миллиардов прямой финансовой помощи+фонды всякие. Теперь правда это якобы в кредит, раньше даром давали.
Арта, на яку посилається Кулеба, не захоплює позиції та території. Це робить піхота. Піхота в РФ раптом стала "куленепробивною"? Яка знищується лише артою? Невже Кулеба вважає, що це не розуміють на Заході?
Согласен, что сразу после инагурации Трамп не кинется гасить войну. Являясь, по своей сути, истероидным коммерсантам, Трамп сразу начнет мстить своим обидчикам. Но это США - всех не пересажаешь. Быстро успокоится. Поэтому я и сказал "весной".
заздрю оптимістам, бо насправді вони навіть не здогадуються, як все буде погано
Есть еще "не реальный вариант". Это выход Украины на границы января 2022 г.
Есть "фантастический". Это выход на границы 1991 г.
Ну и не стоит забывать про "черных лебедей": смерть Путлера, появление своего условного Черчиля в Украине, Трамп решит что Украина должна победить РФ, Китай резко переобуется и т.п.
і що далі? у нас уже немає кому воювати. Фронт сипеться і коли вони дойдуть до Дніпра і під Київ почнуться "переговори". Оце вам "realistic"
Так вот если Трамп "завалит Украину оружием", то это и даст возможность артиллеристам, ракетчикам наносить удары по наступающим силам. Главное, до лета 2025 г. удержать фронт. Имею в виду не допустить стратегических прорывов.
Вони при владі, чи в партії "СН" ?
Президент набрав команду рівних собі.
от за шо "люблю" дороговалютних гуманітаріїв (особливо зелених), шо вони легко можуть співставляти "мягкоє і тЬоплоє"
- "відновлення виробничої бази кацапських захисників і ефективність в кацапських військових діях"(с) - етА ж "двЄ бАльшиє разніци"
особливо "сподобалося": "що Росія більш ефективна в своїх військових діях"
- "м'ясні штурми" і співвідношення втрат у межах від 1:5 до 1:15> по різних категоріях, що не раз відмічали не тільки українські а й іноземні спеціалісти.. - яка ж тут більша ефективність Московії?
Зє посилює армію раши,послаблюючи ЗСУ? НАВІЩО?