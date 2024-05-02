Мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях, – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следует посмотреть правде в глаза и признать, что на фоне задержек западной военной помощи Россия более эффективна в своих военных действиях. Министр отметил, что в условиях войны крайне важную роль играют сроки поставки вооружения.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.

"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад до настоящего времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, существует временной разрыв между объявлением пакета помощи и моментом, когда украинский артиллерист будет иметь больше снарядов, чтобы стрелять в ответ по российским захватчикам. И этот момент еще не наступил, потому что все, что было объявлено, еще в пути. Как отметил министр, в этот временной промежуток могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск.

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"Соотношение артиллерии на местах непонятно. По сути, украинские солдаты голодают из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, в конце концов, они попадают под бомбежки, а их позиции уничтожаются. В условиях войны важно не только количество и качество того, что предоставляется, но и сроки", - сказал Кулеба.

Он добавил, что несмотря на свои усилия, союзники отстают от графика. Однако некоторые из них, по словам Кулебы, прилагают большие усилия.

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Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил Украина сможет стабилизировать линию фронта после получения нового пакета помощи от США. Но партнеры, по его словам, уже сейчас должны думать о следующих шагах, в частности, как создать стратегические дилеммы для России, которая уже сейчас готовит новые нападения.