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Мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях, – Кулеба

Кулеба заявив, що слід подивитися правді в очі і визнати, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следует посмотреть правде в глаза и признать, что на фоне задержек западной военной помощи Россия более эффективна в своих военных действиях. Министр отметил, что в условиях войны крайне важную роль играют сроки поставки вооружения.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.

"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад до настоящего времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, существует временной разрыв между объявлением пакета помощи и моментом, когда украинский артиллерист будет иметь больше снарядов, чтобы стрелять в ответ по российским захватчикам. И этот момент еще не наступил, потому что все, что было объявлено, еще в пути. Как отметил министр, в этот временной промежуток могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск.

Читайте также: Участия России в Саммите мира не предвидится, пока нет смысла сажать ее за стол переговоров, - Кулеба

"Соотношение артиллерии на местах непонятно. По сути, украинские солдаты голодают из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, в конце концов, они попадают под бомбежки, а их позиции уничтожаются. В условиях войны важно не только количество и качество того, что предоставляется, но и сроки", - сказал Кулеба.

Он добавил, что несмотря на свои усилия, союзники отстают от графика. Однако некоторые из них, по словам Кулебы, прилагают большие усилия.

Читайте также: Украина и Латвия будут наращивать совместное производство дронов, - Кулеба

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил Украина сможет стабилизировать линию фронта после получения нового пакета помощи от США. Но партнеры, по его словам, уже сейчас должны думать о следующих шагах, в частности, как создать стратегические дилеммы для России, которая уже сейчас готовит новые нападения.

Автор: 

помощь (7763) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+22
Кулебо!
Тобі та твоїм корєфанам нарешті треба подивитися правді в очі та визнати, що ти та інші зелені барани в ногу Україні вистрілили, коли Романа Червінського до буцигарні запроторили, а зашморг країні затягли на шиї, коли зняли з посад у війську Головкома ЗСУ Залужного, керівництво Генштабу ЗСУ та бойових генералів ЗСУ
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02.05.2024 11:40
+20
У нас є бидломарафон.Нашо нам снаряди і Стугни. Єщьо двє-трі нєдєлі і канцерти в Ялтє.
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02.05.2024 11:39
+19
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02.05.2024 11:38
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Правила форума Совет форумчан
Лопатою ,нє ?
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02.05.2024 11:36 Ответить
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02.05.2024 11:38 Ответить
А давайте просто посадим (весна уже пришла) тех кто упорно игнорировал свои прямые обязанности и не готовился к войне.
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02.05.2024 12:29 Ответить
А как же лопаты?
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02.05.2024 11:37 Ответить
Так ЗЕбанута банда і їх вже продала. Вони- бариги. ЗЕбануті.
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02.05.2024 12:01 Ответить
Ну так весна прийшла. Сажати будемо а шоб сажати нада лопаты
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02.05.2024 12:05 Ответить
Надія лише на Кулебу з лопатою.
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02.05.2024 11:37 Ответить
Це натяк на те, що 60 лярдів у руках зелених курв це ніщо
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02.05.2024 11:38 Ответить
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02.05.2024 11:55 Ответить
Мені особисто сподобались свинячі рила кацапських агентів д,Ермака і абрам.хамії. Просто в точку, показано ї падлюче нутро.
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02.05.2024 12:11 Ответить
Щось зелю не знайшла..
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02.05.2024 13:05 Ответить
О! Кулєбякін - чергова восходящая звєзда шоу ********** і Помьота.
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02.05.2024 11:38 Ответить
це дебіл,а не міністр,хай ще путлєру зробе комплімент,де цих зелених ідіотів вирощують, в якому дурдомі ?
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02.05.2024 11:45 Ответить
Тут - Бізнесмен і давній партнер президента України Володимира Зеленського Ігор Коломойський заявив, що Україні необхідно поліпшувати відносини з Росією, оскільки РФ "сильніша за Україну".
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02.05.2024 12:11 Ответить
Каломойському не терпиться стати українським Іванішвілі, покидьок.
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02.05.2024 12:19 Ответить
У нас є бидломарафон.Нашо нам снаряди і Стугни. Єщьо двє-трі нєдєлі і канцерти в Ялтє.
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02.05.2024 11:39 Ответить
Кулебо!
Тобі та твоїм корєфанам нарешті треба подивитися правді в очі та визнати, що ти та інші зелені барани в ногу Україні вистрілили, коли Романа Червінського до буцигарні запроторили, а зашморг країні затягли на шиї, коли зняли з посад у війську Головкома ЗСУ Залужного, керівництво Генштабу ЗСУ та бойових генералів ЗСУ
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02.05.2024 11:40 Ответить
Оманські домовленості самі себе не виконають...
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02.05.2024 11:47 Ответить
Диктаторська краіна - все на віину
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02.05.2024 11:40 Ответить
Отримати вчасно - це лише частина справи.
Наступна частина - довезти отримане до позицій.
Але його ще треба десь зберігати до того.
Ішакєди у русні вже готові до вильоту за заздалегідь розвіданими координатами.
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02.05.2024 11:42 Ответить
таких розмов за часу Залужного не було. Що тут скажеш? Багаторазовий ухилянт керує військом, а діпломат за фахом розповідає про війському тактику
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02.05.2024 11:44 Ответить
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02.05.2024 11:57 Ответить
Це якийсь сюр...
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02.05.2024 12:47 Ответить
завершується каденція, зе!презіка. йде третій рік вторгнення.
і тут, нате вам!
дивиться в свої очі правди, ми програємо війну, але кордони закриті!
докерувалися, суки....
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02.05.2024 11:45 Ответить
Коли посередині кривавої війни з підступним та сильним ворогом замінюєш талановитих та розумних командувачів на сіреньких, але слухняних, то й маєш те, що маєш!

І всі мовчать, бо "не на часі"
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02.05.2024 11:45 Ответить
Маріонетка-аналог ЗЕ.Щьоб бала ефективною Україна треба грохнути єрмака,подоляка,кала.
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02.05.2024 11:46 Ответить
Нехай Кулеба поінтересується в ОП , чому такі справи зі зброєю .
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02.05.2024 11:46 Ответить
А чому?
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02.05.2024 12:20 Ответить
Тому,що скот обрав рабство,замість свободи.
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02.05.2024 12:21 Ответить
Потрібно визнати: у нас при владі кончені дегенерати і блазні
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02.05.2024 11:46 Ответить
Люди одумайтесь, что вы пишите. Во первых Америка нам не деньги даёт, а только оружие. Денег никто не видит.зачем вы пишите обман. Зачем на людей писать не цензурные слова..вы все сидите дома на теплых диванах и гадите свой стране.
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02.05.2024 11:47 Ответить
Вы ошибаетесь )
США даёт еще и деньги, и всегда давала.
В этом пакете к примеру 10 миллиардов прямой финансовой помощи+фонды всякие. Теперь правда это якобы в кредит, раньше даром давали.
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02.05.2024 11:59 Ответить
Та ну да скотіна.БАЙДЕН-дай гроші,бо внас вже повна жопа,давай "мірітся",бо зброя ненамазуєтьмч на хліб.
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02.05.2024 12:08 Ответить
Дають і гроші на зп лікарям вчителям і гос Служб Шукайте інформацію
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02.05.2024 14:14 Ответить
готуються зегниди до до капітуляції
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02.05.2024 11:47 Ответить
Чути від Кулеби "слід подивитись правді в очі", це як почути від професійного шуллера: "Граємо чесно".
Арта, на яку посилається Кулеба, не захоплює позиції та території. Це робить піхота. Піхота в РФ раптом стала "куленепробивною"? Яка знищується лише артою? Невже Кулеба вважає, що це не розуміють на Заході?
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02.05.2024 11:48 Ответить
Це не важливо. Важливо що пішли заяви про переговори і нашу позицію на них. Вона ******** ніж була минулого року. А і ще одне. Вибачаюсь перед тобою за те що не вірив що контрнаступ провальний( таки надіявся на прорив)
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02.05.2024 12:16 Ответить
"Переговори" - це всі розмови для бідних. Путлер зараз не піде на жодні переговори. У нього умова зараз одна: Україна офіційно оголошує свою капітуляцію, після чого він подумає/сформулює умови цієї самої капітуляції. Зрозуміло, що ні Україна, ні Захід на такі умови зараз не підуть. Тому війна продовжиться аж до весни 2025 р. Навесні Трамп розпочне реалізацію своєї важливої передвиборчої обіцянки "закінчити війну за 1 день". Почує від Путлера ті самі умови про "капітуляцію". І я дуже сподіваюся, що реалізує свої ж слова "завалити Україну зброєю". Якщо це станеться, то влітку 2025 р. війська РФ зазнають колосальних втрат і це змусить Путлера сісти за стіл переговорів. Восени бойові дії припинятимуться, а до кінця 2025 р. підпишуть якийсь "мирний договір". Це моє бачення подальших подій у варіанті "realistic"
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02.05.2024 12:53 Ответить
Если Трамп нова заедет в Белый дом, война в Украине будет примерно на 126м месте его повестки дня
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02.05.2024 14:56 Ответить
Не согласен. Это самая масштабная война в Европе со времен 2-й мировой. Трампа не единожды спрашивали об этой войне. В этой войне участвует ядерная держава. Нарисовалась (и не теоретически) ось зла. Союз РФ и Китая вполне может стать формализованным военным. И т.д. и т.п. Это далеко не "126 место".
Согласен, что сразу после инагурации Трамп не кинется гасить войну. Являясь, по своей сути, истероидным коммерсантам, Трамп сразу начнет мстить своим обидчикам. Но это США - всех не пересажаешь. Быстро успокоится. Поэтому я и сказал "весной".
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02.05.2024 15:11 Ответить
це варіант оптимістик.
заздрю оптимістам, бо насправді вони навіть не здогадуються, як все буде погано
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03.05.2024 00:45 Ответить
"Оптимистик" - это мирный договор в ближайшее время (в ближайшие месяцы) и заморозка по линии фронта.
Есть еще "не реальный вариант". Это выход Украины на границы января 2022 г.
Есть "фантастический". Это выход на границы 1991 г.
Ну и не стоит забывать про "черных лебедей": смерть Путлера, появление своего условного Черчиля в Украине, Трамп решит что Украина должна победить РФ, Китай резко переобуется и т.п.
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03.05.2024 11:31 Ответить
Почує від Путлера ті самі умови про "капітуляцію". І я дуже сподіваюся, що реалізує свої ж слова "завалити Україну зброєю".

і що далі? у нас уже немає кому воювати. Фронт сипеться і коли вони дойдуть до Дніпра і під Київ почнуться "переговори". Оце вам "realistic"
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03.05.2024 15:52 Ответить
Вы не понимаете ситуацию с т.н. "дефицитом л/с на фронте". У нас некому сидеть в окопах на нуле и ловить на голову дроны, снаряды и кабы. А воевать у нас есть кому. У дронарей комплектация 100%. Туда только по связям (или за взятки можно попасть). Про дефицит л/с у артиллеристов я тоже не слышал.
Так вот если Трамп "завалит Украину оружием", то это и даст возможность артиллеристам, ракетчикам наносить удары по наступающим силам. Главное, до лета 2025 г. удержать фронт. Имею в виду не допустить стратегических прорывов.
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03.05.2024 17:25 Ответить
дронарі і їх дрони не сядуть в окоп, як і багато інших. Якщо ви розумієте про що я.
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03.05.2024 23:31 Ответить
Сказав А, кажи і Б. Немає таких прикладів в історії людства, щоб за згодою притомного суспільства, країною в центрі Європи 30 років керували дурні, крадії, зрадники, а тепер ще й клоуни. Які б розікрали все що тільки можно було, розброїли і знищили власну армію, а тепер завивали б на весь світ про допомогу...
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02.05.2024 11:48 Ответить
І що нам скаже на цій висер патріот-правосек Стерненко,разом з пердулою і ********.
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02.05.2024 11:48 Ответить
Толян, до чого твій висер?
Вони при владі, чи в партії "СН" ?
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02.05.2024 11:54 Ответить
Це певно шарій) Толік, повішся -- зроби розумний вибір)
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02.05.2024 12:08 Ответить
А на фоні дефективного Верховного ухилянта - наші перспективи не радужні....
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02.05.2024 11:52 Ответить
дурна кулебо, а зробити більш ефективною вітчизняну військову промисловість не пробували? ну, разом з усіма мінстратегпромами й оборонпромами? під чуйним керівництвом ставки? ні? ета другоє?
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02.05.2024 11:53 Ответить
якщо вже дійсно дивитися правді в очі, то потрібно сцяним ганчір'ям гнати нах всяких гундосих тварин, кулеб, сирків і різних єрмаків. але це - просто мрії.
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02.05.2024 11:53 Ответить
якщо небуде хочаб паритету в ***********, люди просто закінчаться, розвернуться і підуть додому як півбригади під очеретиним. досить відноситись до солдата як до шматка мяса який має компенсувати дефіцити зброї і розуму керівництва
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02.05.2024 11:54 Ответить
Паритета не будет. Расходимся
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02.05.2024 14:57 Ответить
Так может это пора вам уже открыть глаза? Где там наши боеприпасы, вооружение, производство которого вы увеличили в 100500 раз? Если судить по рассказам "зе-манды"... Или главное деньги выделить, а результат не важен?
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02.05.2024 11:56 Ответить
Ми маємо подивитися правді в очі та сказати, що Кулєба під керівництвом зелених невігласів повний профан в дипломатії
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02.05.2024 11:57 Ответить
Ми маємо подивитися правді в очі та сказати,що Сирського призначили аби він все просрав.
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02.05.2024 12:00 Ответить
А крім Сирського ніхто не воює?
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02.05.2024 12:02 Ответить
Всі повинні щось давати нам,а що ми повинні виробити в себе ні слова Це для кого така інформація--для баранів? Де аналіз нашої БЕЗДІЯЛЬНОСТІ в підготовці до захисту країни 7Пісяли нам в очі--домовимось по середині,як тільки подивлюся в очі фашисту-путіну. Ну-ну
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02.05.2024 12:02 Ответить
Ну и падло этот министр, так в гузно зебилу без вазелина залезть, с его оманскими выкрутасами, бо трындит, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія більш ефективна в своїх військових діях. Чмошник умолчал спросить зебилов, да и сам ответить, мол, а вы чмошники, что сделали для того , чтобы цапорылия не была такой эффективной в своих действиях. Эти ****** начинают с разных сторон готовить свой электорат к "миру" по сценарию лаптеунтии - вносят в подсознание эффектиность каазлабада.
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02.05.2024 12:05 Ответить
Он говорит во всем виноват Запад.
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02.05.2024 13:03 Ответить
Що ви хочете від Міністра ЗС, який до цього поста займався в МЗС кейтерінгом -- організовував банкети?
Президент набрав команду рівних собі.
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02.05.2024 12:06 Ответить
Кулеба, а шо там з зняттям главкома Валерія Залужного і 17 генералів? По прихоті дебіла, ЗЕбанутого блазня? Як це відіграло роль?
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02.05.2024 12:07 Ответить
БОЖЕ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭТОТ повсякденний ЗЕБИЛО-СЮР.
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02.05.2024 12:13 Ответить
Тобто, їх більше, вони ефективніше діють, краще озброєні та використовують усе, що можуть (включно з хімічною зброєю), а все, що ми можемо протиставити - здебільшого, виловлену та силоміць зігнану хвору, слабку, стару і фактично не підготовлену бідноту. Перспективи з таким підходом виглядають, м'яко кажучи, не дуже.
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02.05.2024 12:15 Ответить
Кулеба ********, він шо марафон ***** не дивиться???
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02.05.2024 12:32 Ответить
Як завжди суцільна локшина і хтось винен... Зебіли...
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02.05.2024 12:54 Ответить
З резидентом ФСБ Козирем согласовано ? А то щось не віриться, що в групки вуличних сутенерів в кедах думки появились. А коли Кулєбякінс в останній час Козир знімав з повідка і за кордон випускав ?
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02.05.2024 12:59 Ответить
..- чи елітний ідіот а чи - провокатор..?
от за шо "люблю" дороговалютних гуманітаріїв (особливо зелених), шо вони легко можуть співставляти "мягкоє і тЬоплоє"
- "відновлення виробничої бази кацапських захисників і ефективність в кацапських військових діях"(с) - етА ж "двЄ бАльшиє разніци"
особливо "сподобалося": "що Росія більш ефективна в своїх військових діях"
- "м'ясні штурми" і співвідношення втрат у межах від 1:5 до 1:15> по різних категоріях, що не раз відмічали не тільки українські а й іноземні спеціалісти.. - яка ж тут більша ефективність Московії?
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02.05.2024 13:00 Ответить
То навіщо було послаблювати ЗСУ зміною військового керівництва?
Зє посилює армію раши,послаблюючи ЗСУ? НАВІЩО?
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02.05.2024 13:05 Ответить
Залужного поверни, курво!
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02.05.2024 13:34 Ответить
Все йде до того, що всі невдачі на фронтах "зелені" списуватимуть на несвоєчасну допомогу від ЄС і США..Це ж краще, ніж визнавати свої помилки в керівництві Країною та ЗСУ
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02.05.2024 13:43 Ответить
А 20 травня Зеленський перетвориться на гарбуз?
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02.05.2024 15:04 Ответить
Негодяй!!! Мерзкий zеленый ублюдок!!! Такого же мнения о нем и на Западе, это и спасает нас
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02.05.2024 17:16 Ответить
А чому пан міністр нічого не каже про виробництво в Україні? І киває на Захід замість того, щоб запитати у свого шефа
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02.05.2024 17:27 Ответить
 
 