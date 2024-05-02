Мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях, – Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что следует посмотреть правде в глаза и признать, что на фоне задержек западной военной помощи Россия более эффективна в своих военных действиях. Министр отметил, что в условиях войны крайне важную роль играют сроки поставки вооружения.
Об этом Кулеба рассказал в интервью Foreign Policy, передает Цензор.НЕТ.
"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад до настоящего времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных действиях", - сказал глава МИД.
По словам Кулебы, существует временной разрыв между объявлением пакета помощи и моментом, когда украинский артиллерист будет иметь больше снарядов, чтобы стрелять в ответ по российским захватчикам. И этот момент еще не наступил, потому что все, что было объявлено, еще в пути. Как отметил министр, в этот временной промежуток могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск.
"Соотношение артиллерии на местах непонятно. По сути, украинские солдаты голодают из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, в конце концов, они попадают под бомбежки, а их позиции уничтожаются. В условиях войны важно не только количество и качество того, что предоставляется, но и сроки", - сказал Кулеба.
Он добавил, что несмотря на свои усилия, союзники отстают от графика. Однако некоторые из них, по словам Кулебы, прилагают большие усилия.
Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил Украина сможет стабилизировать линию фронта после получения нового пакета помощи от США. Но партнеры, по его словам, уже сейчас должны думать о следующих шагах, в частности, как создать стратегические дилеммы для России, которая уже сейчас готовит новые нападения.
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Тобі та твоїм корєфанам нарешті треба подивитися правді в очі та визнати, що ти та інші зелені барани в ногу Україні вистрілили, коли Романа Червінського до буцигарні запроторили, а зашморг країні затягли на шиї, коли зняли з посад у війську Головкома ЗСУ Залужного, керівництво Генштабу ЗСУ та бойових генералів ЗСУ
Наступна частина - довезти отримане до позицій.
Але його ще треба десь зберігати до того.
Ішакєди у русні вже готові до вильоту за заздалегідь розвіданими координатами.
і тут, нате вам!
дивиться в свої очі правди, ми програємо війну, але кордони закриті!
докерувалися, суки....
І всі мовчать, бо "не на часі"
США даёт еще и деньги, и всегда давала.
В этом пакете к примеру 10 миллиардов прямой финансовой помощи+фонды всякие. Теперь правда это якобы в кредит, раньше даром давали.
Арта, на яку посилається Кулеба, не захоплює позиції та території. Це робить піхота. Піхота в РФ раптом стала "куленепробивною"? Яка знищується лише артою? Невже Кулеба вважає, що це не розуміють на Заході?
Согласен, что сразу после инагурации Трамп не кинется гасить войну. Являясь, по своей сути, истероидным коммерсантам, Трамп сразу начнет мстить своим обидчикам. Но это США - всех не пересажаешь. Быстро успокоится. Поэтому я и сказал "весной".
заздрю оптимістам, бо насправді вони навіть не здогадуються, як все буде погано
Есть еще "не реальный вариант". Это выход Украины на границы января 2022 г.
Есть "фантастический". Это выход на границы 1991 г.
Ну и не стоит забывать про "черных лебедей": смерть Путлера, появление своего условного Черчиля в Украине, Трамп решит что Украина должна победить РФ, Китай резко переобуется и т.п.
і що далі? у нас уже немає кому воювати. Фронт сипеться і коли вони дойдуть до Дніпра і під Київ почнуться "переговори". Оце вам "realistic"
Так вот если Трамп "завалит Украину оружием", то это и даст возможность артиллеристам, ракетчикам наносить удары по наступающим силам. Главное, до лета 2025 г. удержать фронт. Имею в виду не допустить стратегических прорывов.
Вони при владі, чи в партії "СН" ?
Президент набрав команду рівних собі.
от за шо "люблю" дороговалютних гуманітаріїв (особливо зелених), шо вони легко можуть співставляти "мягкоє і тЬоплоє"
- "відновлення виробничої бази кацапських захисників і ефективність в кацапських військових діях"(с) - етА ж "двЄ бАльшиє разніци"
особливо "сподобалося": "що Росія більш ефективна в своїх військових діях"
- "м'ясні штурми" і співвідношення втрат у межах від 1:5 до 1:15> по різних категоріях, що не раз відмічали не тільки українські а й іноземні спеціалісти.. - яка ж тут більша ефективність Московії?
Зє посилює армію раши,послаблюючи ЗСУ? НАВІЩО?