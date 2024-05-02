Кулеба та Сікорський обговорили зміцнення української ППО та євроінтеграцію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провели телефонні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал українського МЗС.

"Під час нашої розмови ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах", - сказав Кулеба.

Крім того, сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та Формулу миру Президента Зеленського.

Як писав Цензор.НЕТ, очільник МЗС України озвучив три ключові ідеї стратегії, яку радив би застосувати Вашингтону у питанні російсько-української війни та підтримки України.

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