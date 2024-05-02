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Кулеба та Сікорський обговорили зміцнення української ППО та євроінтеграцію

Переговори Кулеби та Сікорського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський провели телефонні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал українського МЗС.

"Під час нашої розмови ми з Радославом Сікорським відзначили позитивну динаміку в українсько-польських двосторонніх відносинах", - сказав Кулеба.

Крім того, сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони, шлях України до Європейського Союзу та Формулу миру Президента Зеленського.

Як писав Цензор.НЕТ, очільник МЗС України озвучив три ключові ідеї стратегії, яку радив би застосувати Вашингтону у питанні російсько-української війни та підтримки України.

Читайте: Для України неприйнятно йти на поступки агресору заради миру, - Кулеба

Автор: 

МЗС (4108) Сікорський Радослав (243) МЗС Польщі (215) Кулеба Дмитро (3604)


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Альянс України, Великої Британії і Польщі
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02.05.2024 23:49 Відповісти
Такий альянс був би вигідним, але з нинішнім урядом Туска (з Сікорським у Міністерстві закордонних справ) ніяких дій у цьому напрямку не буде.
Це люди Німеччини - Німеччина завжди боротиметься проти будь-якої форми такого альянсу.
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03.05.2024 18:38 Відповісти
Телефонный трындеж - это о чем, чтобы серьезно к этому относиться. Прсто зебилы пытаются в такий кшталт обелить свой косяк с зерном и как следствие недавний stuck на границе.
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03.05.2024 00:50 Відповісти
 
 