Україна та Європа мають перейти до промисловості воєнного часу, - Кулеба
Лише разом Україна та Європа допоможуть захистити континент від агресії, зокрема російської.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у Форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні й захистити Європу самостійно. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями", - сказав він.
За словами Кулеби, успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:
- Створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, що виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.
- Довгострокове планування, контракти та закупівлі.
- Посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.
Міністр зазначив, що вже зроблено "багато сміливих кроків", щоб пробудити Європу й перетворити її на справжнього глобального гравця, водночас треба зробити ще більше кроків задля перемоги України над російською агресією і довготривалого миру в усій Європі.
Офіс оборонних інновацій
Нагадаємо, Євросоюз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві. Він має стати своєрідним мостом між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними Силами.
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І, навіть, "Уряд Національної Єдності" НЕ СТВОРИЛА?!
О "умудрьонний мудростью мудрих"! (с)
Ця кукла намагаєтья ще щось вказувати партнерам коли, як і що робити! Ти, блдь, покажи ЩО ваша шобла зробила хоч за оці 2 роки навали! Кого і де ви перевели на "воєні рейки"? Ви навіть досі не об'явили "воєний стан" в країні, на яку напав скажений сусід, а хочете щось вказувати тим, у кого взагалі війни не має! І це, курво, номінальний "міністр" закордоних справ...нібито.
Вони роз3,14здили та розкрали.
Ай яй, воно прямо не чучело міністра закордоних справ, а капітан Очевідність!
Поц, а хто заважал це зробити відразу після 24.02.2022 року: Чі шо завожало та заважа? Оманські домовленності піськограя чі дЕрьмак та інші парашні кроти?
Не ЗЄзідент раптово є причиною того, що Україна не була у 2022 році і досі не є готовою до оборони?
Від ЄС- промисловість та інвестиції,
від України- кульома та ще 5÷6 ефективних мародерів.
Результат співпраці: ЄС втратить бабло та заводи, Україна вратить "правєрєнниє кадри"
Розплачуватись за "художєства нічтожєств" доведеться Україні, у якої і так держборг >150 млрд$ дякуючі ЗЕмародерам.