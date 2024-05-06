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Новини Війна
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Україна та Європа мають перейти до промисловості воєнного часу, - Кулеба

Кулеба закликав ЄС перейти на промисловість воєнного часу

Лише разом Україна та Європа допоможуть захистити континент від агресії, зокрема російської.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у Форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні й захистити Європу самостійно. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями", - сказав він.

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За словами Кулеби, успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:

  • Створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, що виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.
  • Довгострокове планування, контракти та закупівлі.
  • Посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

Міністр зазначив, що вже зроблено "багато сміливих кроків", щоб пробудити Європу й перетворити її на справжнього глобального гравця, водночас треба зробити ще більше кроків задля перемоги України над російською агресією і довготривалого миру в усій Європі.

Офіс оборонних інновацій

Нагадаємо, Євросоюз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві. Він має стати своєрідним мостом між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними Силами.

Читайте: Головна ціль російських диверсій в Європі - підірвати підтримку України, - спецслужби Фінляндії

Автор: 

Європа (1793) Євросоюз (13322) Кулеба Дмитро (3604) ОПК (210)


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Топ коментарі
+18
Тобто, за 2 з гаком роки війни, Україна (в особі вас, зелених мародерів) не почухалася перейти на військові рейки? Відразу видно, як ви працюєте на перемогу.
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06.05.2024 13:17
+16
А що, Україна ще НЕ ПЕРЕЙШЛА?!
І, навіть, "Уряд Національної Єдності" НЕ СТВОРИЛА?!
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06.05.2024 13:12
+12
Все в Україні розвалити і просрати, а потім з дерев'яними мордами розповідати щось Європі. І хто говорить? Не профільні міністри, не Шмигаль і, тим більше, не опудало "президента". Тулить Кулєба - помічник офіціанта Єрмака. Шкарпетки хоч надів?
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06.05.2024 13:19
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06.05.2024 13:05 Відповісти
Мають? - рашка вже давно на воєнних реиках
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06.05.2024 13:09 Відповісти
капітан ачєвідность. такий вумний, аж страшно
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06.05.2024 13:11 Відповісти
А що, Україна ще НЕ ПЕРЕЙШЛА?!
І, навіть, "Уряд Національної Єдності" НЕ СТВОРИЛА?!
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06.05.2024 13:12 Відповісти
Що спільного між переходом на воєнну економіку і своренням , якогось , "уряду єдності" ...?!
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06.05.2024 13:38 Відповісти
Мабуть у ЕФЕКТІВНОСТІ та обмеженні КОРУПЦІЇ?
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06.05.2024 13:52 Відповісти
Тільки у "особо одарьоних" не виникає у мозку зв'язку між причинами і наслідками.
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06.05.2024 13:58 Відповісти
дивуватись тампаксу Зебіленського чи скорочено тріплуіхто- це не осягати степінь його вміння вилизувати дупу Вави підЄрмаківської.
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06.05.2024 15:20 Відповісти
О мудрий кулебо!
О "умудрьонний мудростью мудрих"! (с)
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06.05.2024 13:13 Відповісти
Це із серії "Тупе поїхало в турне".
Ця кукла намагаєтья ще щось вказувати партнерам коли, як і що робити! Ти, блдь, покажи ЩО ваша шобла зробила хоч за оці 2 роки навали! Кого і де ви перевели на "воєні рейки"? Ви навіть досі не об'явили "воєний стан" в країні, на яку напав скажений сусід, а хочете щось вказувати тим, у кого взагалі війни не має! І це, курво, номінальний "міністр" закордоних справ...нібито.
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06.05.2024 14:06 Відповісти
Тобто, за 2 з гаком роки війни, Україна (в особі вас, зелених мародерів) не почухалася перейти на військові рейки? Відразу видно, як ви працюєте на перемогу.
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06.05.2024 13:17 Відповісти
Піди курни
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06.05.2024 13:17 Відповісти
Все в Україні розвалити і просрати, а потім з дерев'яними мордами розповідати щось Європі. І хто говорить? Не профільні міністри, не Шмигаль і, тим більше, не опудало "президента". Тулить Кулєба - помічник офіціанта Єрмака. Шкарпетки хоч надів?
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06.05.2024 13:19 Відповісти
Вони не розвлили та не просрали.
Вони роз3,14здили та розкрали.
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06.05.2024 13:30 Відповісти
Україна зеленского на третьому році війни не перейшла, та не збирається - чому Европа повина це робити - у них немає війни. А вас же, зелені гниди попереджали дорослі дядьки - немає миру в очах вбивці - але клоун йього, мир, бачив і всім три роки доказував - і шо з цього вийшло. Смерть, кров, гвалтування, пустиня в Україні на місці дій.
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06.05.2024 13:24 Відповісти
З добрим ранком, кулеба. Нарешті прокинулось сіре чмо.
Ай яй, воно прямо не чучело міністра закордоних справ, а капітан Очевідність!
Поц, а хто заважал це зробити відразу після 24.02.2022 року: Чі шо завожало та заважа? Оманські домовленності піськограя чі дЕрьмак та інші парашні кроти?
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06.05.2024 13:27 Відповісти
Попередні коменти явно ворожі, хоча озвучено єдиний реальний шлях для стримання ворога. Ждунів ще багато. І вони не тільки в Україні, вони і за кордоном. Наявність українського паспорту нажаль ще не говорить про українську позицію. "Біженці" почали марити іншим громадянством і переход до європейської економіки й промисловості воєнного часу тим маринням на заваді. Послідовна політика України щодо повернення своїх громадян в Україну буде успішною.
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06.05.2024 13:28 Відповісти
А шо не вірного у, наприклад, мойому коменті? Пояснить, будь ласка.
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06.05.2024 13:31 Відповісти
Та це зебіл, або подоляцьке біосміття.
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06.05.2024 13:40 Відповісти
коза у воду?
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06.05.2024 13:46 Відповісти
Це не комент, це маячня.
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06.05.2024 14:05 Відповісти
не пройшло і двох років війни, і от наші очильникі почали задумуватись, що треба б промисловість переводити у військовий режим. А те, що Росія давно в три зміни виробляє ракети та шахеди, вони досі не знають?
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06.05.2024 14:16 Відповісти
"Гігант мислі" (*** твою мать! - і ця ******* нами керує...)
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06.05.2024 14:24 Відповісти
допису та надіюсь, що не майбутньому хрестику?
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06.05.2024 15:22 Відповісти
А що ж заважало Україні за 5 років перейти до промисловості воєнного часу?

Не ЗЄзідент раптово є причиною того, що Україна не була у 2022 році і досі не є готовою до оборони?
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06.05.2024 14:26 Відповісти
Цікава схема
Від ЄС- промисловість та інвестиції,
від України- кульома та ще 5÷6 ефективних мародерів.
Результат співпраці: ЄС втратить бабло та заводи, Україна вратить "правєрєнниє кадри"
Розплачуватись за "художєства нічтожєств" доведеться Україні, у якої і так держборг >150 млрд$ дякуючі ЗЕмародерам.
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06.05.2024 15:07 Відповісти
Масонські світлодятли повстали проти хабадних саботажників.
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06.05.2024 15:20 Відповісти
 
 