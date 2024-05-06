Україна та Європа мають перейти до промисловості воєнного часу, - Кулеба

Лише разом Україна та Європа допоможуть захистити континент від агресії, зокрема російської.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-участі у Форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми хочемо зберегти мир у Європі, ми маємо перейти до європейської економіки й промисловості воєнного часу. Лише так ми можемо стримати агресію Росії, продемонструвавши, що Європа має засоби для самозахисту. Спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати наявні проблеми. Жодна країна не може допомогти Україні й захистити Європу самостійно. Ми можемо цього досягти лише колективними зусиллями", - сказав він.

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За словами Кулеби, успіх розвитку європейської оборонної промисловості залежить від трьох складових:

Створення спільного оборонно-промислового простору в рамках ЄС, а також країн-партнерів і країн-кандидатів. Зокрема, спільний оборонно-промисловий простір допоможе подолати проблеми, що виникають через використання різних видів зброї та боєприпасів.

Довгострокове планування, контракти та закупівлі.

Посилення співпраці між оборонними галузями України та ЄС.

Міністр зазначив, що вже зроблено "багато сміливих кроків", щоб пробудити Європу й перетворити її на справжнього глобального гравця, водночас треба зробити ще більше кроків задля перемоги України над російською агресією і довготривалого миру в усій Європі.

Офіс оборонних інновацій

Нагадаємо, Євросоюз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві. Він має стати своєрідним мостом між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними Силами.

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